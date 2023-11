Opinion – Henry Marsh, refleksion mbi jetën dhe vdekjen!

Intervistë me Henry Marsh

I pyetur nga Blendi Fevziu për përjetimet e tij pasi mësoi për sëmundjen, ai thotë se nuk ishte i përgatitur dhe pavarësisht gjithë eksperiencës së tij profesionale, u bë njësh me pacientët.

-Doktor Marsh, shumë faleminderit për këtë intervistë sonte. Jam shumë i lumtur që jam sërish këtu me ju. Është kënaqësi dhe libri juaj është shumë-shumë interesant.

Henry Marsh: Oh, faleminderit! Faleminderit!

-Dikur doja të diskutoja në studio lidhur me frikën ndaj vdekjen dhe askush nuk donte të vinte në studio sepse mendonin se duke folur për vdekjen mund të viheshin nën shënjestrën e saj. Është e vështirë të shkruash për vdekjen?

Henry Marsh: Po, është. Mendoj se të gjithë kemi problem të mendojmë për të. Madje gjatë shkrimit të këtij libri, kur isha diku në mes, u diagnostikova me një kancer të rëndë. Pra mu desh të mendoja dhe të ndjeja vërtetë për faktin se mund të kisha shumë kohë të mbetur për të jetuar. Ajo që ishte shumë interesante është se edhe pse përgjatë jetës sime profesionale jam marrë me vdekjen…

-Kjo do të ishte pyetja ime e ardhshme. Vdekja dhe ju… Keni ecur së bashku gjatë gjithë karrierës suaj.

Henry Marsh: Por kur erdha radha ime unë nuk isha i përgatitur…

-Jo…

Henry Marsh: Dhe duhej të isha i përgatitur. Nuk duhej të pyesja “pse unë?” pasi të gjithë e bëjnë këtë pyetje, prapëseprapë isha tmerrësisht i frikësuar. Mendova se kjo është qesharake. Të gjithëve do të na ndodh herët a vonë, por realiteti është se kjo frika ndaj vdekjes është e brendësuar në ADN-në dhe në trurin tonë.

-Është shumë interesante pasi përpara pak kohësh ju u përballët me kancerin dhe kur përballeni me kancerin, frika ndaj vdekjes është aty. Ndoshta ju mposht, ndoshta e mposhtni. Për një doktor i cili e ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij duke qenë mes të qenit të gjallë dhe të qenit të vdekur, duke folur dhe duke punuar me pacientë të cilët janë midis jetës dhe vdekjes, a është ndryshe nga njerëzit e tjerë?

Henry Marsh: Jo. Ajo që zbulova ishte se unë isha njësoj si të gjithë pacientët e mi. Fakti që isha doktor nuk më ndihmoi fare. Nuk ndihmoi fare. Përkundrazi e bëri më keq pasi unë kisha një ide mjaft realiste lidhur me atë që mund të më ndodhte.

-Po. Normalisht, duke qenë se jeni marrë me pacientë për një kohë shumë të gjatë, keni reaguar apo reflektuar për vdekjen tuaj në të kaluarën?

Henry Marsh: Jo. Si doktor…

-Është pjesë e punës.

Henry Marsh: Është pjesë e punës. Ti e zmbraps atë. Kur plakesh, dhe sidomos kur kthehesh vetë në pacient, e kupton se gjatë gjithë këtyre viteve të punës tënde ti ke qenë në skajet e maktheve dhe frikërave më të tmerrshme të pacientëve tuaj, ferrit të pacientëve tuaj dhe ke qenë gjithmonë mënjanë por asnjëherë nuk ke qenë në ferr. Kur diagnostikohesh me kancer atëherë papritur shkon aty…

-Dhe duke qenë vetë pacient, zbuluat të njëjtat shenja tek pacientët tuaj?

Henry Marsh: Po.

-Ekzaktësisht të njëjtat shenja?

Henry Marsh: Po.

-Edhe ju që e njihnit shumë mirë se çfarë është kanceri dhe çfarë duhet të bësh për ta luftuar…

Henry Marsh: Po. Isha si çdo qenie tjetër njerëzore, si çdo pacient tjetër. Jeta ime prej doktori nuk më ndihmoi fare.

Doktor, ju studiuat në Angli dhe keni punuar në vende të ndryshme të botës.

-Po.

Keni punuar në Afrikë nëse nuk gabohem. Në Nepal, në Ukrainë.

-Po.

Cili është ndryshimi midis mjekësisë dhe doktorëve në vendet e ndryshme. Ka një ndjesi normale…

-Pacientët janë të gjithë njësoj.

Pacientët janë njësoj.

-Pacientët janë të sëmurë dhe kanë frikë për jetën e tyre dhe të gjithë jemi njësoj. Megjithatë, marrëdhënia midis pacientëve dhe doktorëve ndryshon shumë nga kultura në kulturë. Sigurisht, nga ana e pastër teknike, ka ndryshime të mëdha.

Po? Në ç’mënyrë?

-Lidhur me specializimin tim, atë të kirurgjisë së trurit, një ndërhyrje bashkëkohore e trurit kërkon shumë pajisje tepër të shtrenjta, skanera për trurin, mikroskopë, etj. Disa shtete i kanë këto dhe disa të tjera jo…

-Disa shtete i kanë këto dhe disa të tjera jo. Po.

Cili është niveli i doktorëve në këto vendet?

-Kjo është shumë e vështirë për t’u gjykuar. Kolegët e mi që janë duke punuar në rrethana mjaft të vështira dhe janë kirurg më të aftë se unë. Unë kam gjithmonë pajisje bashkëkohore të cilat më thonë se ku duhet të kryej ndërhyrjen dhe mikroskopë të mrekullueshme. Nëse të duhet ta bësh ndërhyrjen pa këto pajisje përfiton më shumë aftësi ama në të njëjtën kohë cilësia e ndërhyrjes është më e ulët.

Si e shikoni plakjen e trurit doktor? Ju keni thënë se ka një lloj lëngu të bardhë të cilin e shikojmë brenda trurit.

-E di nga puna ime. Ndonjëherë më duhet të takoj pacientë të moshuar tek te 70-at ose 80-at trutë e të cilëve dukeshin mjaft të rinj. E pazakontë por disa njerëz…

Kjo do të thotë se efekti i kohës nuk është i njëjtë tek të gjithë.

-Pikërisht. Ndryshon shumë. Ka njerëz të tjerë të cilët zhvillojnë demencë dhe truri i tyre plaket kur janë më të rinj dhe ne nuk e dimë përgjigjen e kësaj pyetje.

Po ashtu, është shumë interesante… Trutë e njerëzve janë të ndryshëm nga njëri-tjetri?

-Jo. Duket njësoj, por ne e dimë se nëse kryeni studime elektrike të detajuara të trurit të gjithë janë pak ndryshe. Megjithatë zonat e mëdha. E folura ndodhet këtu, lëvizja këtu, shikimi është këtu nga pas. Kategoritë e mëdha janë të njëjtat midis njerëzve.

Ti rikthehemi sërish pyetjeve për jetën dhe vdekjen. Kur u përballët në fillim me kancerin, kur nisët mjekimet dhe gjërat e tjera, menduat për vdekjen?

-Në fillim po. Më pas isha i trishtuar dhe thash se duhet të bëj më mirën me atë që kam.

I kuptuat më mirë pacientët nga ç’i kuptonit më parë?

-Po. Po ashtu duke qenë kancer i prostatës që do të thotë se shpesh përhapet tek kockat, kisha bërë ndërhyrje tek qindra burra të moshuar me kancer të prostatës e cila shkaktonte…

Edhe tek ju…

-Po. Shkakton paralizë nga kanceri i shtyllës kurrizore. Pra unë e dija se të gjitha këto mund të më ndodhnin edhe mua. Mendimi, ideja se mund të përfundoja i paralizuar për javë apo muaj të tërë para se të vdisja… Nuk më pëlqeu fare kjo ide. Më mirë të vdisja nga ndonjë infarkt ose ndonjë trombozë.

Po ashtu në librin tuaj keni shkruar se keni punuar vazhdimisht, jo vetëm si doctor, por edhe në shtëpi me zdrukthtari, me ndërtim, me gjëra të vogla.

-E mbaja veten të zënë.

Normalisht mendoj se njerëzit janë shumë aktiv ose jo aktiv, në varësi të mënyrës tyre të jetesës. Ju jeni te kategoria e njerëzve aktiv. Si një doktor i cili ka me qindra ndërhyrje gjatë vitit dhe i cili është gjithmonë i zënë me pacientët e vetë dhe i cili punon edhe jashtë spitalit duke përgatitur gjërat, si është të dalësh në pension?

-Nuk është problem sepse unë mbetem shumë i zënë.

Mbeteni i zënë…

-Vazhdoj të jap mësim…

Po në çastin e parë…

-Vijova të punoj më kohë të pjesshme për dy vite. Nuk pushova menjëherë. Po ashtu bëja ndërhyrje në Kathmandu si edhe në Ukrainë. Pra, ishte diçka graduale, nuk ishte diçka e menjëhershme.

Kathmanduja është një qytet shumë i bukur.

-Ka qenë i tillë. Tanimë…

Përpara tërmetit. Po.

-Po ashtu përpara gjithë zhvillimit të keq urban. Pra unë jam vazhdimisht i zënë. Ndihem si një xhiroskop i cili rrotullohet vazhdimisht dhe nëse nuk jam i zënë kam për të rënë përtokë dhe kam për të rënë në depresion. Kështu që vijoj të jem i zënë. Po ashtu kam 5 nipër e mbesa të cilët i adhuroj me shpirt dhe jam një gjysh shumë i lumtur.

Më pas. Pas këtij libri për pyetjet rreth jetës dhe vdekjes, cili ka për të qenë libri juaj i radhës?

-Po. Një kapitull i atij libri është mbështetur në një libër me përralla që i tregoja mbesave të mija nëpërmjet Facetime-it gjatë pandemisë. Ishte kjo botë e çmendur që kisha krijuar. Po planifikoj të shkruaj më shumë gjëra të tilla. Por këto kohë kam qenë aq i zënë sa nuk kam pasur kohë të merrem me të.

E fituat luftën me kancerin?

-Deri më tani po, e kam fituar. Kanceri im i prostatës nuk mund të kurohet, është përhapur lokalisht, nuk është përhapur te kockat. Megjithatë, të kurosh nga kanceri një person të moshës time, unë jam 73 vjeç, do të thotë ta vrasësh nga diçka tjetër. Pra… Unë jam gjallë dhe mirë.

Keni frikë nga vdekja?

-Kam frikë të vdes, jo nga vdekja. Vdekja nuk është asgjë. Të vdesësh mund të jetë diçka shumë e pakëndshme.

Doktor, shumë faleminderit për këtë intervistë mbrëmjen e sotme.

-Është kënaqësi të jem këtu.

Edhe shumë faleminderit për këtë libër të shkëlqyer.

-Faleminderit!

-Është shumë interesante lidhja që njerëzit kanë me jetën dhe vdekjen. Në libër keni shkruar për një snajperist nga Ukraina për të cilin vdekja është një pjesë e zakonshme e përditshmërisë së tij, të vrasë njerëz. Cila është qasja e këtij personi?

Henry Marsh: Nuk e di. Ai pretendon se është plotësisht i ndarë.

-Ishte punë.

Henry Marsh: Ishte punë. Të vriste rusë ishte pjesë e punës së tij të përditshme. Nuk jam i sigurt. Pyes, nëse është ende gjallë pasi mund të ketë vdekur, pyes nëse pas luftës do të zhvilloi çrregullimin e stresit post-traumatik. Doktorët mund të qëndrojnë shumë të ndarë. Një prej aspekteve më të vështira e të qenit doktor është gjetja e ekuilibrit midis mirësisë dhe dhembshurisë dhe ndarjes shkencore klinike. Duhet të gjesh ekuilibrin. Nuk duhet të jesh shumë i ftohtë, por nuk duhet të jesh shumë i dhimbsur. Sa më shumë që të përpiqesh të kesh dhembshuri për pacientët tuaj, aq më shumë të dhemb puna jote kur gjërat shkojnë keq dhe shumë prej pacientëve tuaj do të vdesin pavarësisht se sa i mirë jeni, ndërsa disa prej pacientëve do të vdesin sepse ju keni bërë një gabim dhe ju duhet të jetoni me këtë gjë. Mënyra e vetme për të jetuar me këtë gjë është të mbani kapistall dhe të shmangi realitetin e gjërave me të cilat janë duke u përballur pacientët tuaj.

-Është shumë interesante kur në fillim të librit tuaj ju flisni për rezonancën magnetike nëpër të cilit ju mund të shikoni shenjat dhe ndryshimet në tru. Tek libri juaj shkruani se në mënyrë vullnetare i bëtë një rezonancë magnetike…

Henry Marsh: Po, zgjodha që të bëj një rezonancë magnetike nga kurioziteti…

-Por ju kishit frikë ta shikonit rezonancën pasi ajo u bë. Pse?

Henry Marsh: Doja të shkruaja një libër tjetër. Kjo përpara se të diagnostikohesha me kancer, përpara pandemisë, përpara sulmit rus në Ukrainë. Mendova se dua të shkruaj një libër për trurin, por jo një libër shkencor. Doja të shkruaja për mënyrën se si unë e kuptoj trurin nga pikëpamja e një neurokirurgu dhe se çfarë do të thotë për mua si një qenie njerëzore, si një individ. Mendova se skaneri i trurit tim do të dukej mrekullisht mirë. Unë jam i zgjuar, jam i suksesshëm. Kështu që mendova se ishte për të qeshur.

-Sa më shumë që të moshoheni aq më shumë mendoni se jeni aktiv dhe mirë.

Henry Marsh: Skaneri i trurit tim ishte i tmerrshëm. Ishte skaneri…

-Pse?

Henry Marsh: Ishte skaneri i trurit të një 70 vjeçari. Dhe truri ishte më i vogël…

-Kishit mundësinë të shikonit shenjat e plakjes?

Henry Marsh: Po, pa diskutim.

-Shumë lehtë?

Henry Marsh: Shumë lehtë. Ashtu siç na zbardhen flokët dhe na rrudhoset lëkura, edhe truri jonë zvogëlohet me kalimin e moshës. U shokova. Edhe një herë. Ju jeni shumë i ri por kur të arrini në moshën time do të shikoni fotografitë dhe do të pyesni: a dukem vërtetë kaq i moshuar? Jemi duke e refuzuar situatën në mënyrë të vazhdueshme. Ishte e njëjta gjë kur pash skenarin e trurit tim.

-Doktor, cili është ndryshimi midis moshës dhe energjisë që keni brenda jush. Sepse mbaj mend të moshuarit që më thoshin kur isha i vogël. Është e jashtëzakonshme. Nuk e njoh këtë person që kam para pasqyrës time. Ky nuk jam unë. Nuk është ky ndjehem përbrenda.

Henry Marsh: Të gjithë ne e kemi brenda nesh idenë e idealizuar se kush jemi.

-Por në fakt…

Henry Marsh: Dhe unë e kisha këtë idenë e versionit se si duhej të dukej truri im. Por nuk ishte kështu. Mu duk si një shaka kundrejt vetes.

-Më pas ju shkruani në librin tuaj se njerëzimi, doktorët, shkencëtarët nuk dinë më shumë gjëra nga çfarë dinim në shekullin e 17-të për trurin. Çfarë do të thotë kjo?

Henry Marsh: Në shumë drejtime po. Misteri i madh i jetës njerëzore, për mua e ashtu siç do të thoshin shumë neuroshkencëtarë është se truri ndjek ligjet e fizikës. Është mendim shumë i vështirë për t’u kuptuar, por mendimet dhe ndjenjat janë ngjarje fizike në trurin tonë. Pra, kur ne vdesim, truri jonë vdes dhe rreshtim së ekzistuari. Por ligjet e fizikës nuk na thonë asgjë për mënyrën se si materia fizike krijon dhimbje dhe dashuri dhe shikimin. Nuk na thonë gjë.

-Nuk e dimë…

Henry Marsh: Thjesht nuk e dimë. Dhe deri më tani dimë se disa shkencëtarë…

-Edhe me zhvillimin e shkencës ne nuk dimë më shumë nga ç’dinim përpara disa shekujsh…

Henry Marsh: Lidhur me pyetjet e mëdha.

-Po, sigurisht.

Henry Marsh: Lidhur me pyetjet vërtetë të mëdha. Disa shkencëtarë janë duke sugjeruar në mënyrë shumë serioze se insektet mund të ndjejnë dhimbje. Nuk e dimë se sa qeliza truri nevojiten për të krijuar dhimbje.

-Është e jashtëzakonshme dhe nuk e dija atë që thatë se truri është si tullat në mur, por ju thatë se qindra mijëra…

Henry Marsh: 85 miliardë nerva!

-85 miliardë…

Henry Marsh: Dhe gjithçka që jeni duke menduar ose duke ndjerë tani për tani është aktivitet elektrik.

-Në 83 miliardë…

Henry Marsh: Në 85 miliardë qeliza.

-Në 85 miliardë qeliza.

Henry Marsh: Po.

-Ju po ashtu thatë se janë me qindra mijëra kilometra…

Henry Marsh: Rrjetesh. Po.

-Të cilat lidhen me njëra tjetrën. Është kaq e komplikuar.

Henry Marsh: Është e jashtëzakonshme! Po.

-Dhe si mundet një doktor të orientohet në një botë të tillë kaq komplekse?

Henry Marsh: Jo, nuk e bën. Kirurgjia e trurit është shumë e thjeshtë, e parafinuar, e ashpër në krahasim me kompleksitetin e trurit tonë.

