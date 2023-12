Opinion – Historitë e vrasësve serialë!

Autori: Blendi Fevziu 00:21 07/12/2023

Në studio: Lenida Halilaj, Eni Nasi, Spartak Koka, Alban Koçi

“Rrëfente krimin në vetë të tretë”, Spartak Koka sjell foton e mjeteve që Ted Bundy përdori për vrasjen e 20 vajzave

Ted Bundy ishte një ndër vrasësit serialë të viteve 1974-1978 në SHBA që ka vrarë 20 vajza, por dyshohet për 30 në total. Ai shtirej si i plagosur para viktimës së tij që zakonisht ishin vajza të bardha, të klasës së mesme dhe më pas i linte pa ndjenja, i përdhunonte dhe vriste.

Bundy njihet për marrëdhëniet seksuale me viktimat e tij. Ai u ndalua rastësisht për një shkelje rrugore , gjë që çoi në arrestimin dhe zbulimin e krimeve. Gazetari Spartak Koka sjell në “Opinion” në Tv Klan një foto të mjeteve që Ted Bundy mbante në makinën e tij për të vrarë viktimat. Gjyqi ndaj tij ka qenë një ndër më të mediatizuarit në SHBA, por edhe më interesante ishin deklaratat dhe vetëmbrojtja e Bundy para gjyqtarëve.

Spartak Koka: Tek arrestimi rastësor i Ted Bundy ishin gjithë këto mjetet që ai i përdorte për të vrasrë vajzat dhe më pas për t’i groposur, pothuajse identike. Kapuç, kaçavida..

Blendi Fevziu: Dorashka.

Spartak Koka: Levë, dorashka, gjithçka, litar. Ka qenë një vajzë e cila ka shpëtuar nga sulmi i Ted Bundy që ka dëshmuar dhe ka dhënë detaje të rëndësishme për krimet e tij. Madje në pjesën më të madhe të gjyqit që është bërë ai ka kërkuar edhe të vetëmbrohet sepse nuk pranonte akuzat dhe në një intervistë që kanë tentuar gazetarë të kohës ta merrnin dhe ai pranonte të fliste, por kurrsesi, ai mohonte, ishte interesante.

Blendi Fevziu: Tentoi prapë të manipulonte.

Spartak Koka: Ai fliste, rrëfente që nuk ishte ai autori dhe kur e pyeste gazetari se sipas mendimit tënd, kjo vrasja e filan vajze, si mund të jetë bërë, si mund të jetë sjellë autori, ai rrëfente se si mund të ishte sjellë autori, pra rrëfente në vetë të tretë dhe jo në vetë të parë këto krime duke dhënë edhe detaje të cilat ishin të panjohura për institucionet ligjzbatuese sepse ai përshkruante një mekanizëm se si ai mund ta përfytyronte, por në të vërtetë ai po rrëfente krimet e tij duke mos e pranuar në vetë të parë.

Bundy u dënua me vdekje në karrigen elektrike.

“Trupi i një vajze u gjet i copëtuar në 19 pjesë në Zall-Herr”, Koka për ngjarjen e 2006-ës: Dyshime se autori ishte vrasës serial

“Më 22 Tetorit 2006 u gjet trupi i një vajze në liqenin e Zall-Herrit e copëtuar në 19 copë dhe anatomia e prerjes së trupit të kësaj viktime ishte preçize dhe sipas ekspertëve amerikanë, dyshimet e forta ishin se kishim të bënim me një serial-killer”, ishte kjo deklarata e gazetarit Spartak Koka që solli në vëmendje ngjarjen e rëndë kriminale.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetari Spartak Koka thotë se kjo ngjarje akoma nuk është zbardhur teksa shton se dyshohej se autori ishte një shtetas shqiptaro-malazez i cili fshihej pas 6 vrasjeve të tjera të femrave.

Koka thotë se tipologjia e vrasjes së kësaj gruaje dhe copëtimi i trupit ngjasonte me krimet e tjera, të cilat ishin kryer nga vrasësi serial.

Blendi Fevziu: A konsiderohet Dan Hutra një vrasës serial?

Alban Koçi: Në gjykimin tim, po. Viktimat ishin femra, persona që njëfarë mënyre, sipas tij, kishin influencuar në uljen e dinjitetit. Në intervistën që dëgjova që Spartaku kishte zhvilluar…

Blendi Fevziu: Që ishte shokuese.

Alban Koçi: Ai ishte vërtetë ai rasti tipik që ne studiojmë për personin që reagon sikur është i bindur në të drejtën e tij. Jeta e tjetrit nuk kishte asnjë vlerë, qoftë edhe pas kaq kohësh për të kuptuar se veprimet e tij konsiderohen të tmerrshme për shoqërinë tonë.

Spartak Koka: Tipologjia është e njëjtë sepse ka edhe vrasjen e 2007-ës, bashkëjetuesen e tij dhe këto janë vrasje për të njëjtat motive.

Alban Koçi: Në rastin e Hutrës, gjithë sistemi, në radhë të parë psikologët, por edhe ekspertët gjyqësorë që i kanë mundësuar lirimin e tij me kusht kanë dështuar plotësisht. Subjekti duhej të ishte nën mbikqyrjen e organeve.

Blendi Fevziu: Koka, veç Dan Hutrës a kemi identifikuar të tjerë?

Spartak Koka: Këtu tek ne është problem i madh sepse asnjëherë nuk janë hetuar seriozisht nën kompleksin të institucioneve ligjzbatuese se këto ngjarje po të hetoheshin do të nxirrnin keq organet ligjzbatuese. A e mbani mend rastin e 22 Tetorit 2006, kur u gjet trupi i një vajze në liqenin e Zallherrit e copëtuar në 19 copë dhe anatomia e prerjes së trupit të kësaj viktime, ishte preçize dhe sipas ekspertëve amerikanë në atë kohë, erdhën amerikanët dhe u interesuan në Shqipëri, dyshimet e forta ishin se kishim të bënim me një serial-killer dhe një nga dyshimet që ata kishin bëhej fjalë për një shtetas shqiptaro-malazez, i cili u arrestua më vonë, i akuzuar për 6 vrasje grash, ngjarje e cila ende sot është e pazbuluar. Ka pasur veprime edhe në SHBA dhe dyshohej për vrasje të 4 shtetasve shqiptare. Dhe në atë kohë ishte një nga pistat e forta të hetimit. Kufomës nuk iu gjetën as duart. Tipologjia e vrasjes së kësaj gruaje dhe copëtimi i trupit ngjasonte me krimet e tjera të cilat ishin kryer. Dhe ky rast konsiderohet dhe dyshohet të jetë kryer nga një vrasës serial.

Gazetari Spartak Koka u ndal edhe tek rasti i Viktor Tushit, për të cilin theksoi që ishte një person që i përsëriste vrasjet e tij gjatë grabitjeve, por shtoi se hetimi për të nuk u thellua.

Spartak Koka: Kemi rastin e Viktor Tushit që vrau 2 në Shqipëri, vrau pronarin e argjendarisë tek “Stacioni i Trenit”, vrau bankieren tek banka dhe rrëfeu për policinë se në rininë e tij të hershme kishte kryer krime dhe vrarë persona dhe në Greqi, ngjarje për të cilën nuk thellua hetimi nga institucionet shqiptare, çka tregonte se kishim të binim me një person, i cili i përsëriste vrasjet në grabitje.

Spartak Koka: 11 kafka viktimash u gjetën në shtëpinë e vrasësit serial

Jeffrey Dahmer ka qenë një vrasës serial në Amerikë që veproi në vitet 1978-1991, i akuzuar për vrasjen e 17 personave.

Në emisionin Opinion në Tv Klan është diskutuar për vrasësit serialë dhe psikologjinë e tyre.

Gazetari Spartak Koka, i ftuar në studio, analizoi metodologjinë kriminalistike të Jeffrey Dahmer.

Një pjesë të viktimave, Jeffrey Dahmer i kishte vrarë në shtëpinë e gjyshes, ndërsa të tjerët në shtëpinë e tij.

E pikërisht në banesën ku jetonte, hetuesit gjetën kafka të viktimave të tij.

“Jeffrey Dahmer rrëfen se përse ai vriste në këtë lloj mënyre, ishte një dëshirë seksuale e deformuar, ndjenja e zbrazëtisë, vetmia. Dhe rrëfimi i tij i publikuar në Netflix ka bërë bujë, por fillesat e këtij personazhi i cili është një nga personazhet atipik nga serialkillerat është sepse ai ka treguar një modus-operandis të njëjtë. Në klasë të katërt, ai bënte një muze me mbetje kockore të kafshëve, në klasën e 9-të kishte hapur një derr të ngordhur dhe kokën e derrit e kishte marrë dhe e kishte konservuar në shtëpi dhe të njëjtën gjë ai bënte dhe me viktima të cilët më pas i vriste. Edhe në rastin e kafshëve, ai nuk është se i vriste, i gjente të ngordhura dhe më pas i hapte dhe kishte një lloj dëshire të tij për të parë organet e brendshme të kafshëve, të njëjtën gjë bënte dhe me njerëzit.

Ai përdorte pilula gjumi me të cilat i vinte në gjumë viktimat dhe më pas i mbyste me lak ose i vriste me mënyra të tjera. Një pjesë të vrasjeve i ka bërë në shtëpinë e gjyshes, gjyshja flinte sipër ai i kryente vrasjet poshtë. Pjesën tjetër i ka bërë në apartamentin e tij. I është gjetur në shtëpi, eksperti që ka bërë ekspertizën e shtëpisë së tij, thotë që hyra në shtëpinë e djallit sepse brenda aty gjeti 11 kafka personash, të cilat i mbante në shtëpi. Kishte një tip kazani të madh aty ku ai me acid treste trupin e njeriut dhe mbante një pjesë të kockave dhe mbetjet likuide të trupit i shkarkonte në tualet. Dhe sistemi i kapjes së Jeffrey Dahmer dështoi, sepse vetëm 1 muaj përpara se sa ai të arrestohej, një djalë rreth 14 vjeç të cilin e kishte droguar dhe i kishte injektuar në pjesën e ballit një lloj acidi, del jashtë dhe banorët njoftojnë se ky djalë i ri është potencialisht në një sulm ose dhunë.

Policia i shpërfill telefonatat e banorëve dhe e konsideron raportin mes tyre si çështje mes dy personave gay dhe nuk e avancon investigimin. Ishte një person të cilin ai e rekrutoi për 50 Dollarë, i tha do bëjmë foto dhe do të paguaj 50 Dollarë, dhe në këtë rast ai përdorte dhe një film. Ekzorcist 3 ai e përdorte në momentin kur ai pasi i kishte përgjumur viktimat, kryente rituale të ngjashme si tek filmi horror dhe ky person arriti t’i shpëtonte dhe njoftoi policinë. Aty pastaj ishte një zbulim hap pas hapi në kuptimin e provave. Në një shtëpi kaq të vogël zbuloheshin prova pafund të vrasjeve të tij”, u shpreh gazetari Spartak Koka.

Vrau 5 prostituta, ç’kuptim kishte “pesa kanonike” për vrasësin misterioz Jack The Ripper?

Rasti i Jack The Ripper është ndër të parët e dokumentuar të vrasësve serialë. Identiteti i vrasësit misterioz të viteve 1888-1891 në Londër nuk u zbulua kurrë. Ai vrau 5 vajza me thikë duke i gjymtuar. Psikologia Lenida Halilaj shpjegon rastin e vrasësit famëkeq, viktimat e të cilit ishin prostitutat. Halilaj shpjegon se ky numër mund të mos jetë thjesht një rastësi duke bashkëngjitur edhe faktin që viktimat ishin prostituta.

Lenida Halilaj: Jack The Ripper i përket periudhës viktoriane dhe në atë kohë edhe prostituicioni ka qenë i paligjshëm siç është ende në shumë vende të botës.

Blendi Fevziu: Ka edhe një ekranizim të jashtëzakonshëm.

Lenida Halilaj: Përderisa kanë kaluar kaq shumë vite dhe akoma flitet për të…

Blendi Fevziu: Nuk u mor vesh kurrë kush ishte?

Lenida Halilaj: Jo. Ka pasur disa aludime, madje në redaksinë e një gazete është dërguar një letër dhe bëheshin edhe lojëra të tilla edhe nga gazetarët vetë për të fituar vëmendje dhe mendohet se ka pasur disa letra që nënshkruheshin me emrin Jack dhe sigurisht The Ripper ishte më pas sepse ai gjymtonte në mënyrë të tillë viktimat e tij, zakonisht priste zona jetike të trupit.

Blendi Fevziu: Është i fiksuar me urrejtjen ndaj prostitutave kryesisht.

Lenida Halilaj: Aludohet se duke qenë se kishte një urrejtje ndaj prostituave, mund të kishte ndonjë lidhje me fëmijërinë e tij, ndoshta mamaja e tij mund të ketë qenë prostitutë dhe ndoshta neglizhimi që ai ka pasur.

Blendi Fevziu: Ama askush nuk e mori vesh nga vinte kush ishte, çfarë fati pati?

Lenida Halilaj: Nuk u mor vesh asnjëherë thjesht mendohet se mund të ketë qenë një punonjësi i zakonshëm, një individ normal që bënte jetë normale sepse ai vrasjet i kreynte, përveçse zgjidhte zona të tilla ku ushtrohej prostitucioni, jo shumë publike, po ashtu i bënte zakonisht në fundjavë dhe ditë festash. Numri 5 i viktimave quhet pesa kanonike sepse lidhet me ritet fetare ortodokse që nënkuptojnë pastërtinë e figurës së një individi sepse duke qenë se vitkimat femra ishin prostituta, 4 prej tyre kanë qenë të moshës 30-40 vjeç dhe vetëm njëra ka qenë 20-vjeçare dhe aludohet se ky mund të kishte një lloj marrëdhënie initme ose ndonjë lloj dashamirësie ndaj prostitutës së fundit që vrau dhe ndoshta tentonte ta largonte nga prostitucioni, nuk arriti dot dhe ndoshta kjo ishte arsyeja pse arriti ta vriste.

Ekzistenca e Jack The Ripper u mendua se ishte e vërtetë kur në redaksinë e një gazete mbërriti organi i njërës prej viktimave.

“Vrasësit serial kanë një formim të lartë”, pedagogu Koçi: Shpesh ato lënë qëllimisht prova për t’u identifikuar

“Vrasësit serial janë vrasës me një formim të lartë,” është shprehur pedagogu, Alban Koçi lidhur me historitë e tyre.

I ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan pedagogu Koçi u shpreh se vrasësit serial shpesh lënë qëllimisht prova për t’u identifikuar.

Blendi Fevziu: Kush është nga historitë që të bën më shumë përshtypje?

Alban Koçi: Për herë të parë një serial killer është ideuar nga FBI në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke bërë një lloj profilizimi deri në atë moment numëroheshin viktimat nga ai moment filloi bashkëpunimi për të pasur një lloj standartizimi të llojeve të krimit. Vrasjet seriale janë vrasje që kanë një tipologji të ngjashme një dinamikë të ngjashme një shkak.

Blendi Fevziu: Për përcaktimin e termit vrasës serial, sa vrasje duhet të kenë kryer që të marrin këtë përcaktim?

Alban Koçi: Termi juridik është dy, tre ose më shumë vrasje që duhet të kryhen në rrethana të ndryshme. Te e njëjta tipologji viktime dhe po të shohim të gjithë vrasësit serial diferencohen nga serial killerat pasi serial killerat kanë një tipologji që nuk e zgjedhin, por kundrejt pagesës ndërsa vrasësit serial e ka të përcaktuar tipologjinë e tij.

Blendi Fevziu: Etiketohen të njejtë të gjithë.

Alban Koçi: Kanë të njëjtin përkufizim sepse kanë rrethana të ngjashme qoftë sa i përket viktimës qoftë…

Blendi Fevziu: Pse është kaq e vështirë të zbulohen?

Alban Koçi: Sepse janë shumë të kujdesshëm. Vrasësit serial janë vrasës me një formim të lartë. Vrasësit serial janë persona që kanë një formim dhe i bën më të vështirë për tu kapur. Formim kriminalistik lidhur me menyrën, pasojat, provat që ata lënë. Edhe kur ne gjejmë një provë shpeshherë e lënë qëllimisht për të krijuar një lloj identifikimi. Ata duhet të identifikohen. Disa prej tyre janë arrestuar për motive të tjera dhe është zbuluar se këta janë autorët.

Pedagogia: Si u kthye në guidë turistike zona ku kalonte vrasësi serial

Jeffrey Dahmer ka qenë një vrasës serial që ka vepruar në SHBA në vitet 1978-1991, i cili ka vrarë 17 meshkuj.

Pikërisht për të analizuar sjelljen e vrasësve serialë në botë është diskutuar në emisionin Opinion në Tv Klan mbrëmjen e sotme.

Pedagogia Eni Nasi, e ftuar në studio, ka folur pikërisht për vrasësin serial Jeffrey Dahmer, popullariteti i të cilit ka qenë i lartë.

Pedagogia tregoi se një pronar lokali në zonën ku kishte vepruar vrasësi serial, bëri një guidë turistike për turistët duke treguar zonën ku kishte kaluar ky vrasës.

“Në ato vite në Amerikë, në qytetin e Miluakit, në atë zonë një nga problematikat që dolën ishte fakti që pikërisht kjo qytezë mori vëmendjen lidhur me Jeffrey Dahmer, pra kaloi nga birrat, nga bejsbolli që e përcaktonte më tepër. Dhe u zhvillua një veprimtari tjetër. Një pronar i një bari në të cilën kishte vajtur disa herë dhe Dahmer, filloi të ndërtonte një guidë turistike për gjithë turistët që vinin për të përshkruar zonën që ai kishte kaluar. U bë shumë e njohur jo, kuptohet jo e promovuar si në këto vite se po flasim për një periudhë tjetër që nuk ishte kaq masive.

Kishte njerëz nga e gjithë Amerika që vinin dhe vizitonin pikërisht atë zonën. Pronari i ish-barit ishte dhe guida, deri sa pastaj pati dhe shumë protesta nga persona të afërm të viktimave që normalisht ndiheshin të prekur nga e gjithë kjo dhe nuk e kuptonin pse i duhej dhënë një vëmendje e tillë kaq e pandjeshme. Kjo veprimtari vijoi në një kohë shumë të gjatë sepse interesi që kishte publiku ishte shumë i madh”, tha pedagogia Eni Nasi.

“Tentoi të bënte seks me motrën”, Halilaj tregon historinë e Pedro Lopezit që vrau 350 femra

Më shumë se 350 gra dhe vajza të reja janë vrarë nga vrasësi serial Pedro Lopez. E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, psikologia Lenida Halilaj ka treguar me detaje se çfarë fshihej pas krimeve të Lopezit.

Lenida Halilaj: Pedro Lopez është akoma i lirë sepse statusi i tij akoma nuk dihet. Ai është dënuar me vetëm 16 vite burg.

Blendi Fevziu: Po si mund të dënohet me vetëm 16 vite burg pas 350 vrasjesh?

Lenida Halilaj: Këtu analizohet elementi kulturor dhe politikat e vendit sepse flasim për Ekuadorin, Perunë dhe Kolumbinë sepse janë vende me një juridiksion jo shumë pozitiv që t’i ndjekë siç duhet.

Blendi Fevziu: A ka përfituar nga statusi i tij mendor?

Lenida Halilaj: Duke marrë parasysh historikun e fëmijërisë, ai është dhunuar nga familja e tij duke qenë se ka tentuar që të kryejë marrëdhënie seksuale me motrën duke qenë se kishte parë nënën duke kryer marrëdhënie intime dhe i kishte asociuar marrëdhëniet seksuale me dashuri, me ngrohtësi dhe duke tentuar ta bënte këtë gjë me motrën e tij, ai u përzu nga familja dhe e përceptonte se seksi duhet të ishte diçka që duhej të shmangej ndaj njerëzve prandaj zgjidhte vajza paraadoleshente përpara se ata të fillonin aktivitetin seksual në njëfarë mënyrë për të ju shmangur atyre një jetë të dhimbshme siç do të ishte jeta seksuale që do të vinte sipas tij.

Blendi Fevziu: Dhe e ushtroi aktivitetin e tij për gati 30 vjet./tvklan.al