Opinion – Igli Tare flet për karrierën dhe Kombëtaren!

Autori: Blendi Fevziu 23:55 24/01/2024

Intervistë me Igli Tare

Nuk ka më dilema, Igli Tare zbulon “prapaskenat” e takimit me Presidentin e Chelsea

Igli Tare thotë se takimi që ka zhvilluar me Presidentin e Chelsea ka qenë shoqëror. Në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Tare ka thënë se ka qenë një ambient shoqëror mes miqsh, ku kanë biseduar për shumë gjëra e kryesisht për futbollin, por asgjë më shumë (referuar dhe zhurmës që darka bëri rreth një kalimi të tij të mundshëm në drejtimin e Chelsea).

Pyetje: Kohët e fundit, mediat kanë folur për një darkë që ju keni ngrënë me Presidentin e Chelsea. Keni diskutuar për ndonjë…?

Igli Tare: Po, e vërtetë. Kam qenë në një ambient shoqëror mes disa miqve tanë. Ka qenë thjesht një takim formal shoqëror dhe kemi biseduar për shumë gjëra, për futbollin, shqiptar, italian dhe pse jo atë, anglez për skuadrën e Chelseas, por asgjë më tepër.

Gjatë intervistës, Tare ka folur dhe për futbollin shqiptar, teksa ka thënë se Kombëtarja meriton atë që ka arritur dhe shpreson të bëjë akoma më mirë.

Igli Tare: Besoj se është një arritje e madhe për futbollin shqiptar, është që vjen si fryt i shumë komponentëve që janë zhvilluar vitet e fundit. Kënaqësi të jesh edhe pjesë e historisë së kësaj Kombëtare. E gabuar të krahasojmë Kombëtaret sepse janë epokat e ndryshme dhe në këtë moment, kjo është një Kombëtare që meriton atë që ka arritur në këtë moment dhe shpresoj të bëjë akoma më mirë, ka të ardhme. Meritë e të gjithë komponentëve që kanë punuar për të arritur tek kjo punë. Kjo punë është shumë e madhe, meritë e të gjithëve. Fitorja ka shumë baballarë, humbja ka vetëm një nënë.

Pyetje: A shikon ndonjë yll në ngritje?

Igli Tare: Forca e kësaj skuadre është grupi, nuk ka nevojë për yje. Ka prespektivë shumë të madhe. Në 3-4 vitet e ardhshme dhe me më shumë eksperiencë, mund të flasim.

15 vite drejtor sportiv i Lazios/ Tare tregon arsyet e largimit, e krahason me një martesë të konsumuar

Ish-futbollisti i Kombëtares, Igli Tare ka qenë për 15 vite drejtor sportiv i skuadrës së Lazios. Në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Tare e ka krahasuar largimin nga Lazio si rastin e një martese të konsumuar.

Pyetje: Mund të themi që ke qenë një nga drejtorët sportivë më të suksesshëm në skuadrën e Lazios dhe më afatgjatë, pse ikët nga Lazio?

Igli Tare: Kjo është si puna e një martese të konsumuar dhe i tillë ishte edhe raporti im me Lazion dhe për faktin që 15 vjet janë shumë, janë gati 2 dekada dhe të punosh në një klub kaq të madh për kaq shumë vite, është pak stresante dhe mendoja që ndoshta kishte ardhur momenti që t’i jepja fund dhe të pushoja pak dhe të merresha me studimin e ndonjë projekti të ri të ardhshëm.

Ëndrra e Igli Tares: Eksperiencën time, ta vendosja në shërbim të vendit tim

Ish-futbollisti i Kombëtares Shqiptare, Igli Tare shprehet i lumtur me arritjet e tij në jetë deri më tani.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Tare tha se ka ende eksperienca për të jetuar në botën e futbollit.

“Nuk kam kapituj të pajetuar. Mendoj që jam i lumtur për çfarë kam arritur në jetë sepse dëshira është e pafundme, kështu që për sa kam arritur jam shumë i lumtur sepse e di nga ku kam nisur rrugën time. Por jeta ka shumë gjëra të papritura, dhe unë besoj që kam akoma për të jetuar disa eksperienca të tjera në jetën e futbollit”.

Tashmë që është larguar nga posti i drejtorit sportiv të Lazios pas 15 vitesh, me se është i angazhuar Igli Tare?

“Kam shumë dëshirë të jetoj familen, mundohem të lëviz shumë, të shkoj të shikoj kampionate futbolli nga afër, e di që në të nesërmen kur të filloj një eksperiecë të re do të jetë shumë ndihmuese për mua”.

Igli Tare thotë se ëndrra e tij është që një ditë të kontribuojë për Shqipërinë duke shfrytëzuar eksperiencën dhe përvojën e tij.

“Ëndërr? Kam akoma shumë ëndrra. Por ajo që do doja një ditë, eksperiencën time ta vija në shërbim të vendit tim sepse do ishte diçka shumë e bukur. Dhe do doja që shumë nga ata bashkëudhëtarë, shokë të mi që kam pasur në jetën time me Kombëtaren Shqiptare dhe ata ta kenë atë mundësi së bashku që të ndërtojmë një diçka ose që t’i japim vendit tonë atë kontributin tonë”.

