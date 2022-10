Opinion – Ilir Meta për marrëveshjen e re me PD!

Autori: Blendi Fevziu 23:51 27/10/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

I ftuar: Ilir Meta

Akuzat në SPAK, Meta: Janë shpikje. Nuk kam frikë as nga vendimi i Zotit, jo më nga këto instrumente

I ftuar në emisionin “Opinion”, ish-presidenti Ilir Meta, aktualisht kreu i Partisë së Lirisë është pyetur për një sërë çështjesh. Ndër to edhe për akuzat në SPAK për lobim. Meta tha se këto janë shpikje. Ai theksoi se nuk ka frikë nga asnjë vendim i SPAK.

Ilir Meta: Zoti Fevziu këto janë të gjitha shpikje, janë mashtrime, janë trillime.

Blendi Fevziu: Keni frikë nga një vendim i SPAK?

Ilir Meta: Nuk kam frikë nga vendim as i Zotit sepse edhe ai po mori vendim është çështje e tij, jo më nga këto instrumente që po i përdorin dhe po i keqpërdor Edi Rama në mënyrë ordinere…

Blendi Fevziu: Cilat instrumente. Ju keni shkuar vetë në SPAK. Pse kur bëjnë hetime ndaj jush keqpërdoren dhe kur bëjnë hetime ndaj Ramës dhe njerëzve të tij, kryejnë detyrën.

Ilir Meta: Unë çoj kallëzimin për Autoritetin në SPAK dhe prokurori. Prokuroria nuk bën asnjë veprim hetimor dhe as nuk e regjistron çështjen, ndërkohë që ne japim ngjarjet, faktet, dokumentet dhe si duhet proceduar për një çështje që është skandaloze sepse ka të bëjë me Kuvendin, ka të bëjë me kryetarin e një partie në opozitë, ish-president, pra ka një interes. Por as kallëzuesin nuk e thërret për të sjellë të dhëna të tjera shtesë. Kjo është drejtësia e Edi Ramës.

Meta mohoi që të ketë paguar para për një foto të parealizuar me ish-Presidentin e SHBA-së, Donald Trump.

Blendi Fevziu: A keni paguar për një foto të parealizuar me presidentin Trump?

Ilir Meta: Kurrë!

A është penduar për marrëveshjen me Ramën në 2013-n? Si përgjigjet Ilir Meta

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, u pyet mbrëmjen e kësaj të enjteje në Opinion nëse është penduar për bashkëpunimin me Edi Ramën në vitin 2013.

A jeni penduar që bashkëpunuat me Edi Ramën në 2013-n dhe braktisët zotin Berisha? Çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kishit vijuar me zotin Berisha?

Ilir Meta: Në 2013-n kemi mbyllur një marrëveshje shumë korrekte 4 vjeçare me PD, sepse marrëveshja ishte 4 vjeçare. Kemi bërë një marrëveshje për të përshpejtuar integrimin europian me PS, për arsye sepse kishim edhe orientim që kishim, edhe në planin politik apo ideologjik, edhe shumë arsye të tjera, dhe ndërkombëtare, të cilat tani nuk ekzistojnë më. Edi Rama premtoi dhe i votoi si ‘Çeço’, se ky ishte kushti i parë atëherë, ato tre ligje i bllokonte përpara se të mbyllej parlamenti etj. Nuk jam penduar sepse kam gjykuar politikisht, kam bërë një përpjekje shumë korrekte dhe të ndershme që kam menduar që i ka shërbyer vendit. A kanë qenë këto rezultatet që shohim ne ato që unë kam menduar? Kurrë se kam menduar që Shqipëria të arrijë këtu.

Marrëveshja PD-PL, Meta: Nuk kemi asnjë kusht për asnjë bashki

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ishte i ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion”. Ai është pyetur në lidhje me marrëveshjen e firmosur bashkë me Partinë Demokratike për zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm.

“Partia e Lirisë dhe marrëveshjen po ta shikoni nuk e shikon thjesht për çështjet vendore që është shumë e rëndësishme për vetë situatën ku është pushteti vendor. Nuk ka një këshilltar që të ngrejë një problem apo të bëjë një pyetje në këshillin bashkiak. Vazhdojmë tek çështja e zgjedhjeve. Për ne jemi shumë të lumtur që kemi marrë një angazhim madhor dhe të patjetërsueshëm të Partisë Demokratike si partia kryesore e opozitës për çështjen e referendumit dhe referendumeve në të ardhmen. Së dyti dhe kjo është arritja më e madhe e jona se që në 25 Prill e kam theksuar si objektivin kryesor për vendosjen e demokracisë, të demokracisë direkte dhe vendosjen e sistemit politik nën kontrollin e qytetarëve. Ne në çdo bashki ku kemi një kandidat i cili mendojmë që ka një potencial shumë pozitiv për të qenë fitues, por edhe mund të jetë i pranueshëm nga elektorati opozitar në përgjithësi… Nuk kemi ende një bilanc, jemi në një proces krijimi të të gjithë strukturave. Ne nuk kemi asnjë kusht për asnjë bashki. Atje ku do të kemi kandidatët tanë do të bashkëpunojmë që të kemi një proces primare të rregullt. Së pari ky është një koalicion i cili është i destinuar për të fituar dhe i projektuar për të fituar. Së dyti sa i takon Partisë së Lirisë qëllimi është të mbështesë fitoren e të gjithë kandidatëve të opozitës. Kudo. Natyrisht që kjo është diçka e pamundur teorikisht që të ndodhë kudo, por ne do të punojmë me të njëjtin përkushtim kudo në mënyrë të veçantë në Tiranë dhe në qytetet kryesore”.

Sipas Metës, kjo nuk është koha për të shtuar problemet brenda opozitës.

“Këto martesat e shpeshta nuk shkojnë në raport me mua, por këto marrëveshjet janë tjetër gjë. Është e rëndësishme të kuptojmë që nuk kemi luksin për të shtuar problemet brenda opozitës. Jemi në një moment ku na duhet të unifikojmë opozitën për çështje më të mëdha. Jemi tërësisht konstruktivë. Sa i përket këshillave asgjë nuk e pengon Partinë e Lirisë të arrijë rezultatet maksimale, mundësisht të dalë e para kudo nëse i ka këto mundësi. Sa i takon mazhoritarit do të ishte krim që për një çështje lokale apo një kandidat lokal të dëmtohej një frymë bashkëpunimi dhe gjithpërfshirës i opozitës”, tha ish-Presidenti.

Meta: Sigurimi i Shtetit ka dashur të më bëjë bashkëpunëtor. Ka futur provokatorë dhe ka dështuar

Në studion e Opinion, Ilir Meta deklaroi mbrëmjen e kësaj të enjteje se Sigurimi i Shtetit ka dashur ta bëjë bashkëpunëtor, por ka dështuar.

Blendi Fevziu: A ju ka kontaktuar ndonjëherë Sigurimi i Shtetit?

Ilir Meta: Unë kisha një Ilir Metaj tjetër në klasë, e kishte shtëpinë tek Hoxha Tahsim, unë e kisha te Pazari i ri. Babai i tij ishte drejtor i Sigurimit të Shtetit të Tiranës. Ai vinte te shtëpia ime, sepse bënim edhe ushtrime bashkë, edhe unë shkoja te shtëpia e tij. Sigurimi ka dashur të më bëjë dhe bashkëpunëtor, kjo gjë nuk ka ndodhur. Sigurimi i Shtetit ka futur provokatorë dhe ka dështuar (në atë kohë). Unë nuk kam pranuar të bëhem as anëtar i Partisë të Punës. E gjithë kjo përpjekje për të hapur një diskurs të tillë duke patur në konsideratë një histori që unë ia kam treguar ndonjë ish-deputeti që unë ia kam treguar kur ka pasur halle në kohën e vet, në fillim të viteve 90-të, e gjitha kjo është trilluar si një histori ku shtohet një emër nga mbrapa personi.

A do të jeni kryetari i listës së këshilltarëve bashkiakë? Meta: Kam plane kombëtare

“I kam propozuar një emër zotit Berisha për kryetar të Parlamentit të Tiranës, të cilin ai e priti me shumë kënaqësi. Dhe të jeni të sigurt që parlamenti i ardhshëm i Tiranës do të jetë institucioni më i rëndësishëm deri në parlamentin e ri të Shqipërisë. Është super politikan”.

Kështu u shpreh të mërkurën kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta. Për këtë çështje, ai u pyet nga Blendi Fevziu pasi ishte i ftuar në emisionin emisionin “Opinion”. Meta tha se PD-së nuk i është propozuar asnjë listë. Ndërsa teksa fliste për “super politikanin”, Meta tha: Ju e dini që unë jam modest. Nëse do të jetë në krye të listës për Këshill Bashkiak, Meta tha se ka plane në nivel kombëtar.

Blendi Fevziu: Kush është super politikani që ia keni propozuar Sali Berishës dhe ai e ka pritur me kaq entuziazëm?

Ilir Meta: Keni shkëputur një pjesë nga gjithë ai rrethim i kolegëve tuaj gazetarë atje në selinë e PD…

Blendi Fevziu: Kush është i pari i listës që do të keni?

Ilir Meta: Nuk ekziston një listë e tillë sepse një listë e tillë bëhet nga forumet përkatëse. Së dyti nuk është bërë një propozim, është diskutuar për rëndësinë e fuqizimit të këshillave bashkiake, të shndërrimit të tyre në parlamente vendore, dhe si pjesë e kësaj marrëveshje që të fusim këto risi të seancave jo vetëm transparente dhe live, por edhe dëgjimit të qytetarëve që dëmtohen dhe i shkelen të drejtat.

Blendi Fevziu: Kush është ky super politikani?

Ilir Meta: Të jeni të sigurt që ka super politikanë dhe super personalitete publike…

Blendi Fevziu: Prandaj ne jemi në super situatë sepse kemi kaq shumë super. Kush është ky superi që ia keni thënë Berishës dhe që keni entuziazmuar edhe doktorin?

Ilir Meta: Super politikanin do ta shikoni, nuk do të jetë anonim.

Blendi Fevziu: E quani vetën super politikan?

Ilir Meta: Ju e dini që unë jam modest zoti Fevziu në çdo rast.

Blendi Fevziu: Mesa duket këtu keni folur në vetën e tretë. Ai super politikani e kishit për veten?

Ilir Meta: Zoti Fevziu, kam plane kombëtare kështu që…

Blendi Fevziu: Vetë thoni që parlamenti i Tiranës do të jetë më i rëndësishmi?

Ilir Meta: Do të jetë më i rëndësishëm se ky aktual, por jo se parlamenti që do të vijë.

Blendi Fevziu: A do të jeni ju kryetari i listës së këshilltarëve bashkiakë të Partisë së Lirisë?

Ilir Meta: Jua thashë zoti Fevziu që kam plane në nivel kombëtar shumë të mëdha./tvklan.al