Opinion – Ilir Meta për zgjedhjet lokale!

Autori: Blendi Fevziu 00:55 11/05/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të Ftuar: Ilir Meta, Baton Haxhiu, Jonida Shehu

A do jeni ju lideri i së djathtës? Ilir Meta: Nuk e diskutojmë dot ne lidershipin e Berishës

I pyetur se a do të jetë ai lideri i së djathtës duke qenë se Sali Berisha nuk njihet zyrtarisht si kryetari i Partisë Demokratike, Ilir Meta është përgjigjur: Nuk e diskutojmë dot ne lidershipin e Berishës.

Kreu i Partisë së Lirisë ka deklaruar sonte në “Opinion” në Tv Klan se lidershipi i Sali Berishës nuk mund të jetë pjesë e diskurseve, duke theksuar se ky i fundit ka bërë gjëra të jashtëzakonshme në shërbim të vendit.

Baton Haxhiu: Po krijoni një trashëgëmi për të ardhmen e cila ishte shuar me paraardhësen tuaj në LSI. Të bëni këtë është për t’u lavdëruar, por për ta mbajtur pastaj është diçka tjetër. Meqënëse Sali Berisha tanimë nuk ka mundësi të jetë në lidership për arsye se s’ka nënshkrim, s’ka parti.

Ilir Meta: S’ka nevojë fare për atë, firmosim të gjithë ne për atë. S’ka problem fare.

Baton Haxhiu: A do jeni ju lider i të djathtës?

Ilir Meta: Shumë shkurt do t’ju them, liderët e opozitës në këto zgjedhje janë zgjedhur nga qytetarët, Belind Këlliçi është në Tiranë, ai na bashkon të gjithëve dhe projektin e tij e mbështesim të gjithë sepse e kanë zgjedhur qytetarët. Igli Cara është lideri jonë në Durrës. Ju jeni me shumë eksperiencë dhe e kuptoni që kjo është një situatë krejt absurde që tregon se ku e ka katandis shtetin dhe demokracinë Edi Rama dhe se sa i marrë që është që detyron KQZ-në përmes kësaj partisë që i ka dhënë vulën, se kjo është më e bukura. Që thotë patjetër duhet të ketë koalicioni një emër, kjo është çështje e jonë.

Dhe pasi ata kërkojnë ta imponojnë një gjë të tillë thjesht për të hapur këto lloj diskursesh të pallogjikshme dhe që nuk u interesojnë qytetarëve që do të votojnë për bashkitë e tyre, pastaj nxjerr këtë Enkelejdin dhe ankohet duhet të ketë emër. Ne i çojmë emrin e Sali Berishës meqë doni emër patjetër ju. Por ata thonë jo nuk është ky, është ky! Pastaj del prapë Enkelejdi me porosi të Ramës dhe thotë si mund të shkojnë këta te Ilir Meta.

Baton Haxhiu: Po t’i pranoj të gjitha këto, në rregull janë këto! Ma bëj dallimin mes lidershipit dhe kryetarit.

Ilir Meta: Nuk e diskutojmë dot ne lidershipin e Berishës!

Baton Haxhiu: Jo, jo as që e diskutoj! Ai është lider i së djathtës.

Ilir Meta: Nuk e diskutojmë dot sepse mund të kemi 500 vërejtje për të, 1 milion vëretjeje s’ka rëndësi! Ka bërë disa gjëra të jashtëzakonshme në këto momente që i shërbejnë vendit. I hoqi një mashtrues opozitës që e mori në qafë, ai që gënjente dhe për orën. E dyta u rikthye përmes asaj foltores në mënyrën më demokratike dhe e treta i dha Shqipërisë primaret dhe unë po ju them hiqini këto diskurset jo Rama, jo Meta, jo Berisha. Të rinjtë dhe të vjetrit e di kush janë me 14? Të vjetër është Erion Veliaj, i ri është Belind Këlliçi, i ri është Igli Cara, i vjetër është ai i Korçës.

Meta: Minimumi i fitores së opozitës është trekëndëshi Tiranë-Durrës-Elbasan

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, deklaroi këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” se minimumi i suksesit të opozitës në zgjedhjet vendore të 14 Majit është fitorja në trekëndëshin Tiranë-Durrës-Elbasan. Meta u shpreh se në këto zgjedhje nuk ka dështim për opozitën.

Jonida Shehu: E para është cili është suksesi ose dështimi i këtyre zgjedhjeve të paktën për Ilir Metën, Partinë e Lirisë, por edhe për koalicionin. Për ju brenda koalicioni në fund të ditës. Cili do të jetë rezultati që ju do ta quani sukses dhe në bazë të të cilit sigurisht do të bëni më pas edhe kalkulimet e forcës suaj politike për jetën politike pas 14 Majit dhe cili do të quhet dështim.

Ilir Meta: Para se të kalojmë tek 10 vitet që vijnë për rezultatin jam i sigurt që do të jetë një fitore absolute e opozitës në të gjithë vendin.

Blendi Fevziu: Kush quhet fitore për ju zoti Meta dhe kush quhet humbje? Ku është kufiri që ndan një fitore me një dështim?

Ilir Meta: Minimumi i fitores është trekëndëshi Tiranë-Durrës-Elbasan. Është i padiskutueshëm.

Blendi Fevziu: Po në qoftë se nuk e fitoni këtë, quhet dështim?

Jonida Shehu: Kjo është fitorja absolute sipas jush?

Ilir Meta: Fitore absolute është nga Saranda, Tropojë, Konispoli e Kukës. Ky vlerësoj që është minimumi.

Blendi Fevziu: Po nëse humbni këtë trekëndësh është dështim?

Ilir Meta: Është diçka që nuk ndodh. Është tre pikësh. Fevzi nuk ka dështim për opozitën në këto zgjedhje. Minimumi i suksesit është fitorja Tiranë-Durrës-Elbasan, fitore e pastër. Nuk ka dështim fare për opozitën, kaq di të them unë.

Koalicioni “Bashkë Fitojmë” kandidon me Belind Këlliçin në Tiranë, Igli Carën në Durrës dhe Luçiano Boçin në Elbasan. Kandidatët e opozitës do të kenë përballë Erion Veliajn në Tiranë, Emiriana Sakon në Durrës dhe Gledian Llatjen në Elbasan.

Fundi i Berishës në politikë? Ilir Meta: Ai s’ka filluar akoma

Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka thënë mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan se Sali Berisha “ende s’ka filluar me politikën”.

Këtë deklaratë ai e bëri pas pyetjes së gazetarit Baton Haxhiu, i cili përmendi “fundin e Berishës në politikë.”

Baton Haxhiu: Ju dëshironi që këtë fundin e Berishës në politikë…

Ilir Meta: Cilin fund?

Baton Haxhiu: Fundin e Berishës në politikë.

Ilir Meta: Po ai s’ka filluar akoma mo!

Baton Haxhiu: Mirë, mirë e di.

(Ilir Meta qesh)

Meta theksoi po ashtu se nuk ka asnjë tendencë t’i marrë Partisë Demokratike elektoratin, duke qenë se në këto zgjedhje lokale, PD dhe PL garojnë bashkë nën siglën e “Bashkë Fitojmë”.

Baton Haxhiu: Më lër ta bëj pyetjen, pastaj thuaj s’ka filluar akoma. Ta trashëgosh pa një mund tëndin dhe gjithë këtë elektorat ta fusësh në Partinë e Lirisë?

Ilir Meta: Është shumë e madhe Partia Demokratike, as që më shkon mendja.

Baton Haxhiu: Si do ta bësh bashkën një elektorat jo konfliktual, po as miqësor në një të ardhme ose pas ditës së Dielë, të Hënën ça do t’i bësh atij? Dhe cila do të jetë kauza jote politike pas datës 14 Maj?

Ilir Meta: Jam shumë dakord. Dy janë kauzat e mia dhe për këto kam marrëveshje me gjigandin Sali Berisha. Transparencë absolute, bashkitë, këshillat bashkiake në gjithë Shqipërinë dhe kjo është një gjë në interes të qytetarëve.

Meta: Marrëveshja me Berishën, historike

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, teksa ishte i ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” u pyet në lidhje me marrëveshjen me Partinë Demokratike. Meta tha se marrëveshja Berisha-Meta është historike. Sipas tij, ajo synon rivendosjen e kushtetutshmërisë në vend nëpërmjet dy shtyllave. Meta u shpreh se marrëveshjet me Partinë Demokratike kanë funksionuar gjithmonë, dhe si shembull mori zgjedhjen e Bashës në krye të bashkisë, të cilin e konsideroi si “shumë të vështirë pasi zgjohej vonë”.

Blendi Fevziu: Po të vini re në vitin 2007 ju keni pasur 3 bashki nga martesa me PS-në. Nga martesa me PD-në vetëm 2 bashki duke qenë në pushtet. Nga martesa e dytë me PS keni pasur 9 bashki në mos gaboj. Ndërkohë kësaj here nuk kandidoni fare. Pra në rastet e vetme kur ju keni pasur një rezultat më të mirë kanë qenë ato të bashkëpunimit me PS. Në 2005-n keni pasur 5 deputetë, në 2009 4 deputetë, në 2013-n 16 deputetë, në 2017-n 19 deputetë dhe në 2021-shin kur ishit sërish me PD ratë në 4 deputetë.

Ilir Meta: Kush ishte me PD-në?

Blendi Fevziu: LSI-ja.

Ilir Meta: Po ç’lidhje kam unë me LSI-në në 2021.

Blendi Fevziu: Po jo mo nuk ka lidhje, po them që kjo parti se baza e partisë suaj dalë nga LSI ka treguar se bashkëpunimi me PD nuk ka qenë aq efikas sa bashkëpunimi brenda së majtës. Në këtë rast mendoni që do ngjisë kjo martesë, martesë pak e vështirë?

Ilir Meta: Së pari nuk është çështje martese, kjo është një marrëveshje historike. Marrëveshja Berisha-Meta po e quaj, apo demokratë me Partinë e Lirisë është historike. Pse është historike? Sepse synon rivendosjen e kushtetutshmërisë që është rrëzuar në këtë vend prej kohës përmes rivendosjes së pluralizmit politik dhe të llogaridhënies dhe ka dy shtylla. Shtylla e parë është kjo e 14 Majit dhe ky korrupsion absolut, ky monizëm absolut, katër vjet pa asnjë këshilltar opozita në gjithë Shqipërinë mbaron dhe përfundon dhe fillon transparencë absolute. Unë dua t’u them qytetarëve të Shqipërisë që do t’i qëndroj besnik asaj marrëveshje. Që nuk do të ketë mbledhje të këshillit bashkiak në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë, nga Tropoja në Sarandë, pa praninë e mediave dhe pa monitorimin e drejtpërdrejtë të qytetarëve.

Blendi Fevziu: Inshallah.

Ilir Meta: Jo inshallah. Kjo ka përfunduar, prandaj të gjithë të votojnë për transparencën absolute që do të administrohen dhe që duhet t’u kthehen në shërbime dhe jo të vidhen e grabiten.

Blendi Fevziu: Pse mendoni se do funksionojë marrëveshja me PD-në kësaj here zoti Meta?

Ilir Meta: Pa asnjë diskutim sepse ajo ka funksionuar edhe kur kemi qenë në koalicion me PD-në në vitin 2009 ne kemi bërë gjëra shumë të mira që nga liberalizimi i vizave, gjithçka. Pastaj mos harroni një sukses shumë të madh që kemi arritur me PD-në me një kandidat shumë të vështirë që zgjohej vonë. Mundëm Edi Ramën në 2011. Tani kemi një super kandidat.

Blendi Fevziu: Kandidati që zgjohej vonë sot ka dalë që është takuar me Taulant Ballën pak kohë më parë.

Ilir Meta: Ka pasur 7 vjet që të takoheshin bashkë ata, por tani kemi një super kandidat.

Kujtojmë që më 27 Tetor të vitit të kaluar Berisha dhe Meta firmosën një marrëveshje paraelektorale për zgjedhjet lokale të 14 Majit (Lexo më shumë).

Kjo marrëveshje u finalizua më vonë me një aleancë pasi opozita është futur në zgjedhjet vendore me koalicionin e quajtur “Bashkë Fitojmë”. Aty bëjnë pjesë përveç grupit të rithemelimit në Partinë Demokratike dhe Partisë së Lirisë edhe 2 parti të tjera, PDK dhe PBDNJ

Deklarata e Belerit për helenizimin e Himarës, Ilir Meta: Lajm i shpikur nga kuzhina e Ramës

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ishte i ftuar këtë të mërkurë në studion e emisionit “Opinion”. Meta u pyet në lidhje me deklaratën e kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Himarën, Fredi Beleri për helenizimin e Himarës. Meta tha se lajmi ka dalë nga ‘kuzhina e Ramës’.

Blendi Fevziu: Çfarë ndodh, duket një deklaratë paksa e çuditshme. Besoj se e keni, por po ua vë edhe unë. Është jetike për helenizimin e Himarës dhe duhet të lehtësojmë rrugën e helenizimit. Ç’punë kanë partitë politike greke njëherë në zgjedhjet lokale në Shqipëri?

Ilir Meta: Jam shumë dakord me ju. Tani kam një pyetje për ju. Nxirreni dhe përgënjeshtrimin që ka dhënë zoti Beleri.

Blendi Fevziu: E thashë pra. Thotë që është një përkthim jo i drejtë. Që partitë politike greke janë të gjitha në ndihmë të tij?

Ilir Meta: Po mirë pra po ç’punë ka Edi Rama që ndërhyn në zgjedhjet në Mal të Zi. Ç’punë ka Edi Rama që ndërhyn në Turqi? Gabim e kanë edhe partitë greke që ndërhyjnë në Shqipëri. Ne kemi rastin e këtij tani. Ky është një lajm i shpikur nga kuzhina e Fugës dhe e Ramës sepse ai është i tmerruar që do ta humbasë Himarën siç është i tmerruar edhe për Sarandën. Nuk ka çfarë i bën as Beleri e askush Himarës, përkundrazi, Beleri ka vetëm një detyrë. Të mbrojë pronat e gjithë himariotëve, që nga Petrit Vasili që është nga Vunoi. Kudo sepse Edi Rama nuk ka problem as helenizimin, se e dimë çfarë patrioti është Edi Rama. E dimë si e shkeli Gjykatën Kushtetuese për çështjen e detit me Greqinë. Ai ngaqë është i tmerruar nga humbja e Himarës, nga humbja e gjithë qarkut të Vlorës përfshirë edhe Sarandën ku ai del i treti…

Më herët në lidhje me këtë deklaratë të Belerit reagoi edhe kryeministri Edi Rama. Ai e konsideroi kandidatin e “Bashkë Fitojmë” si shëmbëlltyrë të skutave më të errëta (Lexo më shumë).

Kujtojmë se në një intervistë për mediat greke, Beleri pyetjes së gazetarit se çfarë do të bëjë për helenizimin e Himarës i përgjigjet se “është jetike për helenizimin e Himarës që t’i tejkajojë pengesat që e ndalojnë të ketë mundësi dhe se zgjedhja e tij do të lehtësojë rrugën e helenizimit me mbështetjen e të gjitha forcave politike të Greqisë”.

Fredi Beleri ka reaguar këtë të mërkurë me anë të një deklarate, duke mohuar që të ketë thënë fjalën helenizim dhe duke sqaruar se disa media kanë bërë përkthim të gabuar, pasi ai ka përmenduar togfjalëshin “komunitet grek”./tvklan.al