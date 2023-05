Opinion – Implantet dentare nga Dr. Roland Zhuka. Klinika Dentare Implantus

Shpërndaje







23:46 17/05/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan Emisioni politik më i ndjekur dhe më i preferuar në ekranet shqiptare. “Opinion” vjen në katër takime çdo javë – e hënë, e martë, e mërkurë dhe takimi tradicional i të enjtes mbrëma. SUBSCRIBE to “RTV KLAN” on YouTube for more videos!

Klinika Dentare Implantus by Dr. Roland Zhuka & Dr. Eliona Prifti!

Implantus, me Dr. Roland Zhuka në krye, i cili falë viteve të shumta të eksperiencës dhe specializimeve ndërkombëtare, i mundëson çdo pacienti standardin më të lartë të stomatologjisë, implantologjisë së avancuar e stomatologjisë estetike.