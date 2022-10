Opinion – Investimet e reja të fondit amerikan në Shqipëri!

Autori: Blendi Fevziu 01:06 25/10/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

I ftuar: Michael Granoff

Kur do të jetë gati plani për amfiteatrin e Durrësit?

Si përgjigjet kreu i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim

Michael Granoff, kreu i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, ka zhvilluar këtë të hënë një intervistë për emisionin “Opinion”. Ai u pyet nga gazetari Blendi Fevziu se kur do të jetë gati plani për amfiteatrin e Durrësit. Granoff u përgjigj se duhen një deri në dy vite përpara se të zhvillohet plotësisht një plan i tillë. Megjithatë, ai theksoi se tashmë Fondacioni është në fazat e hershme të planit.

Blendi Fevziu: I kuptoj shumë mirë shërbimet të cilat janë të nevojshme. Projekti i dytë, i cili u bë publik këtë vit, është projekti i amfiteatrit të Durrësit. Është një prej objekteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore që kemi, por është tërësisht e nënvlerësuar dhe e pa kujdesur. Çfarë projekti keni ju këtu?

Michael Granoff: Është interesante. Qasja jonë për Durrësin ka ardhur nga dy arsye. E para, pas tërmetit, i cili e dëmtoi shumë Durrësin, siç e dini, ne pamë në mënyrë të përgjithshme për të gjetur mënyrën sesi Fondacioni mund të bëhej i dobishëm në rindërtimin pas tërmetit. Pasi, Durrësi u dëmtua shumë. Më pas, pamë zonën arkeologjike dhe menduam se ndoshta mund të ndihmojmë në zhvillimin e asaj zone të Durrësit në mënyrë që të sjellim më shumë vizitorë, të mbrojmë objektin, ta zhvillojmë objektin. Po ashtu, ne donim të siguroheshim se do të menaxhohet në mënyrë transparente, jo të korruptuar dhe të hapur në mënyrë që njerëzit ta zhvillonin.

Blendi Fevziu: Krahasuar me Butrintin, i cili le të themi se është gati, në Durrës ju duhet të bëni shumë punë sepse projekti i ri parashikon e hapjen e anës tjetër të amfiteatrit, vetëm gjysma e amfiteatrit është e hapur tani. Ka shtëpi të cilat do të shemben për të hapur hapësirën. Keni një plan konkret për të?

Michael Granoff: Kemi një plan të kompletuar.

Blendi Fevziu: Të kompletuar?

Michael Granoff: Nëse nuk do të kishim një plan do të ishte e papërgjegjshme për ne që të ecnim përpara. Tani jemi në fazat e tij të hershme. Jemi duke bërë përgatitjet për atë plan. Jemi duke shpenzuar para për të rregulluar çdo detaj të vogël të projektit që duhet bërë…

Blendi Fevziu: Projekte dhe gjithçka tjetër dhe më pas do të filloni…

Michael Granoff: Në mënyrë që të dimë çdo gjë. Për shembull nëse flasim për koston. Ne jemi në një botë ditën e sotme ku të gjithë flasin për problemet me zinxhirin e furnizimit, inflacionin siç e njihni edhe ju. Çmimet e çdo gjëje janë rritur. Çmimet e gurëve, çmimet e tubave, çmimet e çdo gjëje. Dhe sigurisht, sa më shumë të afrohemi në zbatimin e këtij projekti, duhet të kuptojmë mirë situatën dhe të jemi të kujdesur për koston e strukturës. Duhet të themi: duam të bëjmë këtë gjë e cila ka për të kushtuar kaq para dhe ne jemi të gatshëm të ofrojmë kaq para. Mbani mend se Fondacioni nuk sjell përfitime institucionale apo individuale. Ne merremi me të ofruarit para në mënyrë të përgjegjshme.

Blendi Fevziu: Kur do të jetë gati plani për amfiteatrin e Durrësit?

Michael Granoff: Kjo është një pyetje e vështirë. Mendoj se duhen me patjetër një-dy vite përpara se ta zhvillojmë plotësisht. Këto gjëra kërkojnë kohë.

Blendi Fevziu: Bëhet fjalë për amfiteatrin apo edhe për zonën rrethuese?

Michael Granoff: Përfshin gjithçka. Përfshin amfiteatrin, zonat rrethuese, më duket në të paktën tre anët e tij.

Granoff: Ne nuk zotërojmë Butrintin, menaxhimi do të bëhet nga qeveria shqiptare

Kreu i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Michael Granoff, ka zhvilluar një intervistë për “Opinion” në Tv Klan. Ai ka folur për gazetarin Blendi Fevziu për disa projekte të ndryshme të Fondacionit në Shqipëri, ndër to edhe për projektin e Butrintit për të cilin ka pasur shumë diskutime.

Blendi Fevziu: Ju i nisët këto kompani. Një prej diskutimeve në fund gushti, fillim shtatori ka qenë pjesëmarrja juaj në projektin e menaxhimit të Butrintit. Pse doni të merrni pjesë në projektin e Butrintit dhe cila është filozofia juaj për këto punë?

Michael Granoff: Është e rëndësishme të bëjmë dallimin midis punës së Fondit, i cili përpiqej të investonte në kompani fitimprurëse dhe çfarë bëmë me fitimet. 100% e fitimeve të Fondit shkuan te ky Fondacion. E gjithë puna e Fondacionit është të jap parë. Vetëm me këtë merremi. Me filantropi dhe filantropi të qëndrueshme. Një prej katër fushave të punës të fondacionit është trashëgimia kulturore.

Blendi Fevziu: Çka është shumë e rëndësishme për Shqipërinë…

Michael Granoff: Sigurisht. Butrinti është një objekteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore. Që prej fillesave në identifikuam Butrintin, mësuam për të nga miqësia ime me Lord Rothschild-in, se kishte një mundësi që ne të ndihmonin në ruajtjen e Butrintit në një mënyrë shumë transparente. Ajo që në bëmë, është se u përpoqëm të krijonim një plan menaxhimi për Butrintin, i cili kërkohet sipas rregullave të UNESCO-s, ishim të përgatitur të jepnim…

Blendi Fevziu: Keni diskutuar me UNESCO-n?

Michael Granoff: Absolutisht!

Blendi Fevziu: Përpara…

Michael Granoff: E diskutuam me ta që prej fillimit. Ne do të kontribuonim me 6 milion dollarë për tu përpjekur të zhvillojmë Butrintin, por donim të siguroheshim që ato para do të shpenzohen në mënyrën e duhur. Lërmëni t’iu jap një shembull. Përpara disa vitesh, ne instaluam makineri elektronike biletash në Butrint. Kjo është diçka që ju besoj se e dini. Brenda vitit të ardhurat e Butrintit u dyfishuan ose u trefishuan.

Blendi Fevziu: Kjo ndodh sepse më parë njerëzit i vinin paratë në xhepat e tyre…

Michael Granoff: Pikërisht. Ju mendoni që vizitorët e Butrintit u dyfishuan apo u trefishuan? Sigurisht që jo. Ajo çfarë ndodhi është se duke krijuar transparencën me këto makineri biletash, këto para në vend që të shkonin diku tjetër në një mënyrë korruptive, u përdorën për përfitimet e Butrintit. Ky është ndoshta shembulli më i mirë i asaj që ne duam të arrijmë.

Blendi Fevziu: Ju do i kaloni direkt parat menaxhimit të Butrintit apo kjo do të bëhet nëpërmjet Bordit?

Michael Granoff: Ne nuk do të menaxhojmë Butrintin. Lë të jemi të qartë. Ne nuk zotërojmë Butrintin, nuk menaxhojmë Butrintin, nuk e marrim me qira Butrintin. Butrinti është një aset kulturor i shtetit shqiptar. Menaxhimi i Butrintit në fund të ditës do të bëhet nga qeveria shqiptare.

Blendi Fevziu: Ka pasur disa debate për këtë projekt. E para, nëse brenda Butrintit do të ngrihen ndërtesa si hotele apo gjëra të tjera të ngjashme dhe këto njerëzit janë shumë të ndjeshëm dhe e dyta është prania në Bord e Richard Hodges, i cili ka shkaktuar shumë debate por gjithmonë lidhur me çështje historike.

Michael Granoff: Atëherë, unë mund t’iu them se te parku, te pjesa e Butrintit që ne kontrollojmë, këtu mund të shikoni një fotografi, në mënyrë kategorike nuk do të ketë zhvillime tregtare. E vetmja gjë që do të ndërtojmë te Butrinti është qendra e vizitorëve nga do kalojnë turistët dhe do të zhvillojmë në konkurs arkitekturor për atë godinë. Kjo fotografia juaj tregon diçka shumë interesante. E shikoni atë kullën në mes?

Blendi Fevziu: Po.

Michael Granoff: Ajo quhet kulla venedikase dhe u ndërtua nga venedikasit me shumë gjasa në shekullin e 15-të. Ne patëm dikë, një politikan nga ky vend i cili na akuzoi, më akuzoi mua, se jemi duke ndërtuar një kullë të re në Butrint, ndërkohë ajo është kulla venedikase.

Blendi Fevziu: Për këtë kullën këtu?

Michael Granoff: Po. Thanë kjo kulla do të shërbejë si hotel.

Blendi Fevziu: Unë nuk jam duke folur për akuzat po për debatet e vërteta, pasi ka plot njerëz të cilët kanë frikë nga investimet e reja në Butrint dhe kjo është e drejtë.

Michael Granoff: Ajo që unë jam duke ju thënë është që nuk do të ketë zhvillime tregtare të tilla, dhe se njerëzit flasin pa bërë detyrat e shtëpisë. Njerëzit flasin në mënyrë të papërgjegjshme. Njerëzit që shikojnë atë kullë dhe mendojnë se ka për të qenë një vendpushim, nuk janë duke i shërbyer shqiptarëve, nuk i shërbejnë projektit dhe ky është një projekt vërtetë shumë i rëndësishëm.

Blendi Fevziu: Po e përsëris edhe një herë, ju keni diskutuar çdo gjë me UNESCO-n e cila është duke mbrojtur Butrintin.

Michael Granoff: Në mënyrë që një vend të shpallet si vend i trashëgimisë kulturore të UNESCO-s, ai duhet të përmbushë disa kritere. Butrinti është një vend i trashëgimisë kulturore të UNESCO-s dhe ne kemi përmbushur kriteret. Në fakt, UNESCO e ka shqyrtuar planin tonë të menaxhimit. Kemi bërë disa gjëra, një prej të cilave është sjellja e modeleve të reja, modeleve të reja të menaxhimit.

Blendi Fevziu: Çfarë ka për të ndryshuar te Butrinti me menaxhimin tuaj?

Michael Granoff: Butrinti do të jetë i hapur për më shumë njerëz, do të jetë më transparent, do jetë më pak i korruptuar, thesaret e Butrintit do të mbrohen më mirë, më shumë njerëz do të kenë mundësinë ta vizitojnë në mënyrë të sigurt, do të jetë një gur i çmuar më i zhvilluar.

Blendi Fevziu: Për të qenë të qartë, ne jemi duke folur për ndërtesa të mëdha, jo për një vend ku do të ofrohen shërbime. Në Butrinti ti e kishe të pamundur të blije një shishe ujë edhe pse kishe ecur për dy orë nën diell. Nuk ke mundësinë të pish një kafe në gotë të vogël plastike. Kemi nevojë për diçka të tillë. Ne nuk jemi duke folur për ndërtesa të mëdha si hotele apo ndërtesa të tjera të tilla.

Michael Granoff: Jo, nuk jemi duke folur për ndërtesa tregtare. Megjithatë, kur je duke folur për shërbime, si një qendër vizitorësh.

Blendi Fevziu: Ke nevojë për tualete dhe gjëra të tilla.

Michael Granoff: Sigurisht. Nëse shkon të vizitosh Koloseun apo vende të tjera në Greqi, keni nevojë për gjërat bazë. Keni të drejtë. Ke nevojë për tualete, ambiente sanitare, ujë, etj. Nëse ne duam që njerëzit të vijnë të vizitojnë Butrintin, ajo çka ne duam, atëherë duhet të ofrojmë shërbime bazë kur të vijnë. Sigurisht. Megjithatë, kjo nuk është njësoj si zhvillimi tregtar. Këto janë gjëra shumë të ndryshme.

Cilat janë projektet më të mëdha të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim

Michael Granoff, gjatë një interviste për emisionin “Opinion”, ka treguar të gjitha projektet e mëdha në Shqipëri të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim.

Blendi Fevziu: Këto janë projektet kryesisht filantropike dhe që merren kryesisht me trashëgiminë e Shqipërisë. Cilat janë projektet tuaja më të mëdha në Shqipëri, projektet ekonomike?

Michael Granoff: Duhet të mbani mend që gjithë detyra e Fondacionit është të japë para. Të japë para në mënyrë të përgjegjshme dhe transparente në mënyrë që të krijojmë përpjekjet që ne dëshirojmë. Punojmë në katër fusha të ndryshme. Punojmë në arsim. Siç mund ta dini, një prej projekteve tona më të mëdha është TUMO te Piramida. Ditën e djeshme isha atje për të parë zhvillimin e projektit. TUMO është një shembull interesant sepse ne shikojmë gjithë botën për të gjetur planet më të mira të menaxhimit. Për shembull, ajo që jemi duke bërë në Butrint apo në Durrës nuk është ndryshe nga ajo që jemi duke bërë në fushën e arsimit. Ajo që kemi zbuluar është se programet më të suksesshme të arsimit dixhital për fëmijët nuk vinin nga Shtetet e Bashkuara apo nga Evropa. Ato vinin nga Armenia.

Blendi Fevziu: Nga Armenia?

G: TUMO vjen nga Armenia. Ajo që ne bëmë, është se shkuam në Armeni, folëm me ata njerëz, i sollëm ato programe në Shqipëri dhe më pas punuam me qeverinë dhe thamë, a nuk do të ishte interesante nëse të vendosnim këtë program te Piramida, e cila u ndërtua si një godinë për të nderuar Enver Hoxhën dhe tani mund të ishte një vend për të parë të ardhmen e shtetit? Por, ne nuk donim të prisnim deri sa të rindërtohej Piramida, pasi siç e dini projektet e rindërtimit marrim ca kohë. Kështu, ne vendosëm pjesë të programit në stadium dhe sot më shumë se 1,200 fëmijë në javë…

Blendi Fevziu: 1,200 fëmijë në javë…?

Michael Granoff: 1,200 fëmijë në javë marrin pjesë të programet tona pas shkollës, ku mësojnë për robotikën, animimin, muzikën, muzikën elektronike, të gjitha mënyrat e ndryshme të përdorimit të teknologjisë së re. Në fund, kur të përdorim Piramidën, shpresoj që kjo të ndodhë vitin tjetër, do të jemi në gjendje të presim 2,500 fëmijë në javë. Tani, mundem po ashtu t’iu them se gjysma prej fëmijëve në programet tona marrin bursë. Askush nuk i refuzon mundësinë e aksesit në këto programe për shkak të nevojave. Ato janë të disponueshme për të gjithë, pavarësisht rrethanave dhe gjysma prej atyre fëmijëve sot marrin bursë. Në fund, është diçka më e madhe se Piramida, sepse në fund të programit fëmijë nga e gjithë Shqipëria mund të kenë akses në këtë lloj arsimimi…

Blendi Fevziu: Diçka që është shumë e rëndësishme.

G: Shumë e rëndësishme. Pikërisht.

Blendi Fevziu: Keni marrë pjesë në projekte turizmi? Turizmi është e ardhmja e këtij vendi, sipas mendimit tim. Është shumë i rëndësishëm për ne.

G: Duhet të mbani mend që kemi krijuar zona të reja biznesi dhe investimesh dhe projekte investimi në Krujë, në Korçë, në Shkodër, në Pazarin e Ri këtu në Tiranë. Thuajse të gjithë turistët që vizitojnë Shqipërinë ditën e sotme vizitojnë të paktën një prej objekteve tona. Gjatë gjithë kohës krijojmë objekte të reja turistike. Mund t’ju them se ditën e djeshme u ngjita nën shi në majë të Piramidës dhe mendoj se kur të përfundojë ky projekt, turistët do të duan të vijnë për t’u ngjitur në majë të Piramidës për të shijuar pamjen panoramike 360 gradëshe. Mendoj që projektet në të cilat ne punojmë çdo ditë do të krijojnë pika të reja turistike.

Blendi Fevziu: Dhe projektet e ardhshme?

Michael Granoff: Nëse mendojmë për projektet tona të ardhshme, Blendi, ka dy mënyra për t’i parë ato: në mënyrë horizontale dhe vertikale. Mënyra horizontale është se ne duam të krijojmë një grup produktesh, në arsim dhe teknologji për shembull, të cilat fillojnë me fëmijë të klasës së parë dhe mbaron në akademitë e kodimit, ku të rinj në moshë madhore, të cilët duan të ndryshojnë karrierën e tyre, mund të mësojnë si të kodojnë, të merren me teknologjinë dhe të gjejnë punë në industritë teknologjike. Në mënyrë që ne të kemi një grup të plotë produktesh në mënyrë horizontale në këto fushat. Gjëja e dytë që ne duhet të bëjmë është të zgjerohemi vertikalisht. Kjo ka të bëjë me atë që folëm pak më parë. Që do të thotë, si mund t’i marrim programet tona dhe t’i rrisim në shkallë. Si të marrim një program të cilin e dimë që funksionon në një vend dhe ta ofrojmë atë në gjithë shtetin. Në fund, zhvillimi i këtij shteti do të varet jo vetëm nga zhvillimet në Tiranë, por edhe në zhvillimet e veriut të këtij shteti, në zhvillimet e jugut të këtij shteti. Tani, është e qartë se gjërat nuk bëhen me të shtypur një buton, nuk mund të shkosh nga një hapësirë në 100 në mënyrë të menjëhershme. Kjo është sfida e shkallëzimit. Është një sfidë e konsiderueshme dhe nëse mendoni për të ardhmen tonë dhe suksesin, kjo është çfarë duhet të bëjmë. Kjo kërkon për shumë planifikim, kërkon shumë para. Një prej gjërave, e cila po ashtu po ndryshon, do të jem i sinqertë me ju, është se ne tanimë kemi njësi të tjera ndërkombëtare të cilat janë të interesuara të punojnë me ne sepse e dinë që i çojmë gjërat deri në fund. Tani kemi Bankën Botërore, e cila po vjen pranë nesh, kemi qeverinë britanike, e cila dëshiron të bëjë projekte me ne. Kemi njerëzit e BE-së…

Blendi Fevziu: Sepse konsideroheni si partner të besuar vendas tani, pas 30 vitesh, thuajse 30 vitesh…

Michael Granoff: Sepse ne nuk jemi te pjesa e të pasurit dëshira të mira. Shumë kanë dëshira të mira. Ne jemi të pjesa ku i çojmë gjërat në fund. Arsyeja pse njerëzit duan të punojnë me ne, është sepse arrijmë t’i çojmë gjërat deri në fund. Kjo është ajo që ka rëndësi në fund të fundit.

Blendi Fevziu: Së fundi, zoti Granoff, ju jeni shumë i kënaqur me punën e këtij fondi në këto 27-30 vite?

Michael Granoff: Mendoj që kemi pasur një mundësi duke filluar nga hiçi, të sjellim një ndryshim të konsiderueshëm në këtë shtet. Mendoj po ashtu se njerëzit e kanë ndjerë këtë ndryshim. Shqiptarët e kanë ndjerë në mënyra të ndryshme. Megjithatë mendoj se gjëja më e rëndësishme është se ne jemi në fundin e fillimit. Falë sukseseve tona të deritanishme, mendoj se përgjegjësia që ne kemi, ndoshta mundësia që ne kemi për të ecur përpara është edhe më e madhe. Qartazi, ne e dimë që ky shtet është duke u përballur me shumë sfida, njerëzit e ndjejnë rrugës, njerëzit e ndjejnë kudo dhe nuk duam të themi se ne jemi një fondacion i vogël që mund të zgjidhë problemet e një shteti. Jo, sigurisht që nuk mund të zgjidhim problemet e shtetit, por ajo që mund të bëjmë është të sjellim një kontribut pozitiv që të përpiqemi t’i zgjidhim këto probleme me kalimin e kohës dhe kemi shumë potencial për të bërë diçka të tillë dhe duhet ta bëjmë dhe është një shembull, sesi në mënyrë konkrete, kur njerëzit shikojnë marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, çfarë do të thotë kjo marrëdhënie? Ky është një shembull i partneritetit të Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë i cili është mjaft unik. Nuk mendoj se ka ndonjë fond apo fondacion në ndonjë vend tjetër në botë i cili funksionon brenda shtetit ashtu siç kemi funksionuar ne.

Granoff: Shqipëria mund të bëhet qendër rajonale energjetike

Michael Granoff, kreu i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim është pyetur gjatë intervistës së tij në “Opinion” në lidhje me krizën energjetike. Ai u shpreh se të gjitha shtetet po vuajnë nga rritja e çmimeve. Sa i përket energjisë, ai u shpreh se ekziston një mundësi që Shqipëria me kalimin e kohës mund të bëhet një qendër rajonale energjetike.

Blendi Fevziu: Dua t’iu pyes po ashtu edhe për mendimin tuaj të përgjithshëm për ekonominë dhe gjeopolitikën. Lufta në Ukrainë ka ndryshuar shumë ekonominë, partneritetin si dhe rregullat e të bërit biznes nëpër botë. Sa e vështirë ka për të qenë për Evropën kryesisht, nuk po flas për Shtetet e Bashkuara, problemi energjetik? Nafta dhe energjia, por energjia duket se është më e problematike këto kohë.

Michael Granoff: Mendoj se të gjithë kishim menduar se koha kur do të kishim një luftë në Evropë kishte kaluar. Herën e fundit kur patëm një luftë në tokë evropiane, asnjëri prej nesh nuk kishte lindur. Kjo situatë ka shkaktuar një efekt domino, i cili shtrihet në shumë aspekte të ndryshme, qofshin këto gjeopolitike dhe energjetike.

Blendi Fevziu: Në filozofinë e Kombeve të Bashkuara dhe gjithçka.

Michael Granoff: Ka shumë pak gjëra që nuk kanë ndryshuar. Është më e lehtë t’i identifikosh këto gjëra, pasi kaq shumë gjëra kanë ndryshuar. Një prej tyre është qartazi energjia dhe kjo vjen si rrjedhojë e faktit se Evropa ka qenë shumë e varur ndaj energjisë ruse dhe tani nuk mundet më të vazhdojë kështu. Kjo ka shkaktuar një efekt domino te tregu botëror energjetik, tanimë ka më pak energji të disponueshme në forma dhe mënyra të ndryshme, por qartazi ndikon edhe Evropën në shkallë më të lartë nga se ndikon Shtetet e Bashkuara, pasi Evropa merrte një pjesë më të madhe të energjisë së saj, sidomos gazin, prej Rusisë.

Blendi Fevziu: Prej Rusisë?

Michael Granoff: Pikërisht.

Blendi Fevziu: Po Shqipëria, si ka për t’u prekur nga kjo krizë?

Michael Granoff: Si fillim duhet të thoni…

Blendi Fevziu: Ne nuk kemi qenë direkt të varur nga gazi rus, megjithatë ndodhemi në mes të problemit.

Michael Granoff: Ndodheni dhe realiteti është se çmimi i energjisë është një çmim ndërkombëtar. Shqiptarët do të paguajnë më shumë për energjinë sepse të gjithë do të paguajnë më shumë për energjinë. Dëgjo, Shtetet e Bashkuara për shembull, as ne nuk importojmë gaz nga Rusia, por çmimet e naftës për makinat janë rritur shumë në krahasim me çfarë kanë qenë para pak kohësh.

Blendi Fevziu: Të gjitha çmimet janë rritur këto kohë. Është lufta, pasiguria, gjërat që ndodhin. Megjithatë çmimet janë duke u rritur vazhdimisht. Mundet kjo krizë të ndikojë zhvillimin e ekonomisë botërore në tërësi?

Michael Granoff: Lejomëni të kthehem pak tek ajo që përmendët më parë për energjinë sepse mendoj që ka mundësi në kriza. Ekziston një mundësi që Shqipëria me kalimin e kohës mund të bëhet një qendër rajonale energjetike.

Blendi Fevziu: Në ç’mënyrë?

Michael Granoff: Shqipëria ka shumë hidrocentrale.

Blendi Fevziu: Po.

Michael Granoff: Keni njerëz që kërkojnë për energji…

Blendi Fevziu: Kjo varet te shiu.

Michael Granoff: Ka rënë shi qëkur unë erdha këtu. Sot ka më shumë energji seç kishte para se të vija para pak ditësh. E di që ka njerëz që kërkojnë për energji në brigjet e Shqipërisë dhe këta kanë për ta gjetur. Gazsjellësi TAP kalon përmes Shqipërisë. Pra, mendoj se ekziston një mundësi që Shqipëria të mos jetë thjesht viktimë e asaj që ndodhi, por mund të luajë një rol konstruktiv, pozitiv. Ndoshta mund të kthehet në një qendër rajonale energjetike. Nëse do isha pjesë e qeverisë, do të mendoja për këtë gjë. Do të mendoja për sfidat e kësaj gjëje, por po ashtu do të mendoja për mundësitë dhe mendoj se ka mundësi energjetike për Shqipërinë.

Blendi Fevziu: Edhe Shtetet e Bashkuara kanë për të pasur vështirësi ekonomike?

Michael Granoff: Të gjithë jemi të ndërlidhur me njëri-tjetrin, na pëlqen ose jo. Është e qartë se Shtetet e Bashkuara sot janë duke u përballur me kohëra të vështira ekonomike. Normat e interesit janë duke u rritur, çmimet po rriten, inflacioni është rritur. Tanimë jemi duke u përballur me një makroekonomi shumë ndryshe krahasuar me atë që përballeshim përpara disa vitesh dhe kjo ka për të ndikuar tek të gjithë. Na duhet të gjejmë se si do të kalojmë në mënyrë të sigurt këtë situatë./tvklan.al