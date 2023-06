Opinion – Java spanjolle në Tiranë!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 23:58 26/06/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan Emisioni politik më i ndjekur dhe më i preferuar në ekranet shqiptare. “Opinion” vjen në katër takime çdo javë – e hënë, e martë, e mërkurë dhe takimi tradicional i të enjtes mbrëma.

Në studio: Ambasadori i Spanjës në Shqipëri, Alvaro Renedo

Ambasadori i Spanjës, Zalba: Mbështesim fort Shqipërinë në rrugën drejt integrimit në BE, optimistë për të ardhmen

“Kurrë më parë marrëdhënia dhe miqësia jonë nuk ka qenë kaq e ngushtë dhe kaq intensive siç është sot, në çdo fushë”, shprehet ambasadori i Spanjës në Shqipëri, Alvaro Renedo Zalba, për raportet mes 2 vendeve.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ambasadori Zalba deklaron se Spanja e mbështet shumë Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Europian, teksa shpehet optimist për vendin tonë.

Ambasadori Zalba thotë me bindje se gjërat po ecin për mirë dhe se po shkojnë në drejtimin e duhur në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Si janë marrëdhëniet midis Spanjës dhe Shqipërisë?

Alvaro Renedo Zalba: Kemi nisur një fazë të re të marrëdhënieve midis Spanjës dhe Shqipërisë. Kurrë më parë marrëdhënia dhe miqësia jonë nuk ka qenë kaq e ngushtë dhe kaq intensive siç është sot, në çdo fushë. Kryeministri Rama kreu një vizitë historike në Madrid në Tetor të 2021. Ishte hera e parë në histori që një kryeministër shqiptar viziton Spanjën. Kjo u pasua me vizitën po aq historike në Shqipëri në Gusht të 2022, të kryeministrit të Spanjës Sanchez, vizita e parë e një kryeministri spanjoll në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Vizita e parë e një kryeministri spanjoll në Shqipëri?

Alvaro Renedo Zalba: Po. Ishte po ashtu kryeministri i parë në përgjithësi që vizitoi Shqipërinë pas hapjes së negociatave në Korrik të 2022. Po ashtu, patëm vizitën e Ministrit të Punëve të Jashtme të Spanjës në Prill, përpara se Spanja të merrte Presidencën e BE-së. 14 vite kishin kaluar qëkur një Ministër i Punëve të Jashtme kishte vizituar këtë vend të jashtëzakonshëm. Po zhvillohen shumë vizita dhe aktivitete.

Blendi Fevziu: Nga ekonomike, mendoj që Spanja është shumë aktive këtu. Të paktën grupi spanjoll ekonomik Melia është më e pranishme se çdo grup tjetër ndërkombëtar që merret me sektorin e hotelerisë në Shqipëri.

Alvaro Renedo Zalba: Padiskutim. Kjo reflektohet nga inaugurimi spektakolar i hotel Melia në Durrës në maj. Ky është resorti më i madh në Shqipëri…

Blendi Fevziu: Një prej më të mëdhenjve në gjithë Ballkanin…

Alvaro Renedo Zalba: Absolutisht. Nga një ndër udhëheqësit e turizmit në botë, Spanja dhe Melia duke punuar sëbashku.

Blendi Fevziu: Së shpejti Spanja do të marri presidencën e BE-së. Si do të ndihmojë Spanja Shqipërinë në rrugën e anëtarësimit në BE?

Alvaro Renedo Zalba: Kjo do të jetë hera e pastë që Spanja mban presidencën e Këshillit Evropian. Jemi duke mbështetur fort Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në BE. Ne jemi duke punuar pareshtur dhe do të vijojmë të punojmë kështu për të adresuar sfidat ekzistuese në mënyrë që të çojmë përpara procesin e integrimit evropian.

Blendi Fevziu: Mendoni se kemi arsye që të ecim pak më shpejt?

Alvaro Renedo Zalba: Ka arsye që më bëjnë optimist. Gjërat janë duke ecur përpara, jemi duke shkuar në drejtimin e duhur. Shqipëria ka një ekip të shkëlqyer, vërtetë të shkëlqyer për negociatat, me të cilin jemi duke punuar intensivisht dhe shumë ngushtë. Sinqerisht, ndihem shumë optimist për të ardhmen.

Koncerti i Enrique Iglesias në Tiranë/ Ambasadori i Spanjës, Zalba jep të gjitha detajet për organizimin e aktivitetit

Teksa Java e Kulturës Spanjolle po afron, rrjedhimisht më e afërt është edhe data për ardhjen për të performuar në Shqipëri të një prej artistëve më në zë ndërkombëtarë, Enrique Inglesia.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ambsadori i Spanjës në Shqipëri, Alvaro Renedo Zalba tregon më në detaje se si do të organizohet ky koncert, pro edhe të gjithë aktivitetet që do të organizohen në kuadër të Javës së Kulturës Spanjolle.

Blendi Fevziu: Ambasador, Java e Kulturës Spanjolle po afron. Mendoj se koncerti i Enrique Inglesias-it është ngjarja më i rëndësishme por çfarë mendoni për javën spanjolle? Çfarë veprimtarish keni?

Alvaro Renedo Zalba: Përveç Enrique Inglesias-it, do të mirëpresim në Shqipëri një performuese që ka fituar çmime kombëtare, Patricia Herrero, maestron e kitarës Jose Maria Gallardo del Rey, të njohurin…

Blendi Fevziu: Do të ketë shumë veprimtari…

Alvaro Renedo Zalba: Shumë veprimtari. Shumë veprimtari. Po ashtu, shefa kuzhine me yje Michelin, nga Spanja Pepe Solla dhe Begona Rodrigo do të bëjnë një ekspozitë gastronomike.

Blendi Fevziu: Këtu në Shqipëri?

Alvaro Renedo Zalba: Këtu në Shqipëri, në Durrës me shoqatën kombëtare të shefave. Kjo do të jetë diçka e jashtëzakonshme. Ne po ashtu do të mirëpresim enologë të dalluar nga zona e Rioja-s, dhe po ashtu do të mirëpresim një prej autorëve më të njohur spanjollë i cili do të prezantoj një prej librave të tij më të shquar të përkthyer në shqip si dhe një prej DJ-ve më të njohur spanjoll, Eddie Dee.

Blendi Fevziu: Duket një javë shumë intensive.

Alvaro Renedo Zalba: Është shumë intensive. Përveç këtyre do të kemi edhe dy vizita historike. Një vizitë nga sekretariati i shtetit për turizmin dhe rektorin e universitetit UNED i cili është universiteti dhe kampusi më i madh publik në Evropë me më shumë se 180,000 studentë. Këta do të vijnë në Shqipëri për herë të parë në histori. Ne duam ta prekim shoqërinë shqiptare dhe të fuqizojmë marrëdhëniet tona midis kulturave dhe vendeve tona.

Blendi Fevziu: Ka qenë e vështirë të sillnit Enrique Inglesias-in këtu në Tiranë?

Alvaro Renedo Zalba: Siç mund ta imagjinoni nuk ka qenë diçka e lehtë. Unë jam shumë i lumtur që se shpejti do e mirëpres në Tiranë. Enrique është një artist universal me një talent dhe sukses të jashtëzakonshëm. Është një krenari e veçantë për Spanjën dhe kur ne po rrihnim mendimet përpara Javës Spanjolle, donin të identifikonim një artist vërtetë universal i cili do të na lejonte ta nisnim javën spanjolle…

Blendi Fevziu: Edhe të njohur në Shqipëri, sepse…

Alvaro Renedo Zalba: Pikërisht. Të njohur në Shqipëri dhe në gjithë botën. Në njëjtën mënyrë si gjuha dhe kultura spanjolle është kozmolitane dhe janë tërheqëse për njerëz nga e gjithë bota, kjo ndodh edhe me gjuhën dhe kulturën shqiptare. Ai na erdhi direkt ndërmend pasi është ndër artistët më të shquar spanjoll dhe jam vërtetë shumë mirënjohës ndaj tij, ndaj ministrisë së kulturës dhe ndaj Bashkisë së Tiranës që na mundësuan të realizojmë këtë koncert historik.

Blendi Fevziu: Edhe koncerti do të zhvillohet në qendër të Tiranës, tek sheshi kryesor?

Alvaro Renedo Zalba:: Do të zhvillohet tek Sheshi Skënderbej.

Blendi Fevziu: Më 30 Qershor?

Alvaro Renedo Zalba: Më 30 Qershor.

Blendi Fevziu: Në çfarë ore?

Alvaro Renedo Zalba: Do të zhvillohet pasdite. Na duhet të specifikojmë agjendën fikse por do të zhvillohet vonë në pasdite dhe parashikohet të nisi…

Blendi Fevziu: Do të jetë i hapur për publikun?

Alvaro Renedo Zalba: Do të jetë i hapur për të gjithë.

Blendi Fevziu: I hapur për të gjithë?

Alvaro Renedo Zalba: Na duhet të paguajmë për biletat, përfshirë mua. Megjithatë kjo ishte mundësia e vetme që të mundësonin një koncert kaq të rëndësishëm për Shqipërinë.

Blendi Fevziu: Jeni i emocionuar për praninë e tij në Shqipëri?

Alvaro Renedo Zalba: Jam shumë i emocionuar sepse ai përfaqëson

Ambasadori i Spanjës, Zalba: Turistët spanjollë vizitojnë Shqipërinë sepse është vend unik dhe surprizon njerëz nga e gjithë bota

Ambsadori i Spanjës në Shqipëri, Alvaro Renedo Zalba thotë se i jep kënaqësi shumë të madhe që rritja më e madhe e turistëve në vend, ka qenë ajo e turistëve spanjollë.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ambasadori Zalba shprehet se spanjollët e vizitojnë Shqipërinë sepse ka shumë gjëra për të ofruar dhe se është vend unik.

Blendi Fevziu: Një numër i madh turistësh spanjollë po vijnë këtë vit në Shqipëri.

Alvaro Renedo Zalba: Sigurisht.

Blendi Fevziu: Edhe vitin e kaluar.

Alvaro Renedo Zalba: Sigurisht. Rritja më e madh e turistëve të huaj ka qenë ajo e turistëve spanjollë. Kjo gjë për mua, si ambasador, si mund ta imagjinoni, më jap një kënaqësi shumë të madhe.

Blendi Fevziu: Përpara se t’iu pyes për Javën e Kulturës Spanjolle, e cila ka një kalendar fantastik, lejomëni që t’iu pyes pse spanjollët do të vinin këtu kur kanë detin, diellin dhe ushqimin?

Alvaro Renedo Zalba: Sinqerisht, nuk i vë faj sepse ky vend ka shumë gjëra për të ofruar nga pikëpamja e trashëgimisë kulturore, gastronomisë së shkëlqyer, bukurisë e peizazheve që të lënë pa frymë, lidhur me njerëzit e tij. Shqipëria është një vend unik që ka kaq shumë gjëra për të ofruar dhe është duke surprizuar, duke habitur dhe duke kënaqur njerëz nga e gjithë bota.

Ambasadori i Spanjës në Shqipëri, Zalba: Familja ime dhe unë e kemi shumë përzemër këtë vend dhe njerëzit e tij

Ambsadori i Spanjës në Shqipëri, Alvaro Renedo Zalba thotë se ai dhe familja e tij po e shijojnë shumë qëndrimin në Shqipëri dhe se e kanë shumë përzemërt vendin dhe shqiptarët.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, amabsadori Zalba shprehet se Shqipëria është një vend me njerëz të mrekullueshëm, kulturë unike, peisazh dhe kuzhinë që të lë pa frymë.

Blendi Fevziu: Si ndiheni në Shqipëri?

Alvaro Renedo Zalba: Familja ime dhe unë po e shijojmë shumë këtë vend të jashtëzakonshëm. Njerëzit e mrekullueshëm, kulturën unike, peizazhin që të lë pa frymë dhe kuzhinën e jashtëzakonshme.

Blendi Fevziu: Kjo që po thoni është e vërtetë apo është një përgjigje diplomatike?

Alvaro Renedo Zalba: Nuk është fare diplomatike. Ky është realiteti. Nuk mund të ishim më të lumtur. Sinqerisht, familja ime dhe unë e kemi shumë përzemërt këtë vend dhe njerëzit e tij. Jemi shumë mirënjohës ndaj shoqërisë shqiptare dhe institucioneve shqiptare për mikpritjen e jashtëzakonshme dhe për mua ky vend na ka bërë të ndihemi vërtetë si në shtëpinë tonë.

Blendi Fevziu: Shqipëria ka qenë një surprizë për ju…

Alvaro Renedo Zalba: Në një farë mënyre po sepse jetova në Itali në vitet 1990 dhe e mbaj mend shumë mirë ardhjen e demokracisë në Shqipëri pas rënies së komunizmit dhe krizat e viteve 90’. Mbaj përshtypjet që më krijuan nga ajo periudhë. Tanimë, kur i kthehem pas asaj periudhe është e jashtëzakonshme të shikosh arritjet e Shqipërisë që nga ajo kohë.

Blendi Fevziu: Megjithatë, para se të vinit këtu, kishit ndonjë ide apo kishit vetëm atë ide nga koha juaj në Itali në vitet 1990?

Alvaro Renedo Zalba: Pata atë përshtypje dhe është e jashtëzakonshme të shikosh sot se sa shumë kanë ndryshuar gjërat dhe vendi ka ecur përpara. Shqipëria është një shtet anëtar i NATO-s, një shtet kandidat i BE-së duke përparuar me procesin e integrimit, një lider brenda Këshillit të Sigurisë së BE-së, një shoqëri Mesdhetare plot ngjyra që e ka të rrënjosur thellë ndjenjën euroatlantike dhe një destinacion turistik që bëhet gjithnjë edhe më i njohur duke tërhequr më shumë njerëz.