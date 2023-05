Opinion – Koleksionistë të rrallë!

Autori: Blendi Fevziu 01:03 31/05/2023

Në studio: Eros Hoxha, Niko Kotherja, Luljeta Dana, Julian Demeti, Ylli Sula, Arben Perrenjasi, Florent Kalivopulli

Flamuri shqiptar që ka shkuar në Hënë në vitin 1971 dhe është kthyer nga Hëna, ka qenë një nga simbolet që koleksionisti Florend Kalivopulli ka paraqitur mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Koleksionisti Florend Kalivopulli tregon se në programin “Apollo 15”, flamuri shqiptar dhe disa flamuj tjerë të botës udhëtuan në Hënë dhe madje “zbritën” në sipërfaqen e Hënës.

Florend Kalivopulli: Ky është një flamur i vogël që në vitin 1971 ka udhëtuar në Hënë.

Blendi Fevziu: Në Hënë? Si ka shkuar në Hënë ky?

Florend Kalivopulli: Në programin “Apollo 15”, ky flamur dhe disa flamuj të tjerë nga vende të ndryshme të botës, udhëtuan në Hënë dhe madje zbritën në sipërfaqen e Hënës dhe pastaj kapiteni i anijes e ka firmosur këtu. Plasi një skandal pas asaj ngjarje.

Blendi Fevziu: Pse plasi një skandal?

Florend Kalivopulli: Unë, këtë flamur besoja se mund të kishte 2 rrugë se pse flamuri shqiptar udhëtoi në Hënë. Për mendimin tim, ja dedikoja Uillson Kokalarit që ishte pjesë e prodhimit të “Apollos” që u nis dhe mendoj akoma që kur u fut flamuri shqiptar brenda, mbase ka ndikuar për atë. Por, ka edhe një version tjetër, që kur u nis flamuri në Hënë dhe flamujt e tjerë, morën dhe disa materiale filatelike, pulla, zarfa. Programi “Apollo 15” ka qenë Korrik-Gusht të 1971-shit.

Blendi Fevziu: Ma drejtoni kamerën – Flamur shqiptar që ka shkuar në Hënë në 71’-shin dhe është kthyer nga Hëna.

Florend Kalivopulli: Më pas, plasi një skandal sepse të gjithë këto flamuj dhe këto materiale filatelike, u shitën për ankande të ndryshme, e madje ju kushtoi shumë 3 astronautëve, u përjashtuan përgjithmonë nga NASA.

Koleksionisti, Arben Përrenjasi ka sjellë mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan disa nga dokumentet e lejeve të drejtimit të mjeteve ndër vite.

Mes tyre, ka sjellë edhe një leje qarkullimi për biçikleta që daton në vitin 1940, e cila ka sjellë mjaft nota humori në studio dhe ka “shkrirë” së qeshuri gazetarin Fevziu.

Arben Përrenjasi: Unë kam sjellë disa nga dokumentet që janë interesante për t’u ndarë me publikun. Kjo është interesante, leje qarkullimi për biçikleta.

Blendi Fevziu: (Qesh) Leje qarkullimi për biçikletë, Lefter Goga, Durrës, leje qarkullimi për biçikletë me numër 2975.

Arben Përrenjasi: Po, me dijeninë time, biçikletat ishin të pajisura dhe me targa dhe dokumenti që kam për lejen e fundit e qarkullimit që kam për biçikleta daton në 1957. Kjo është e 1940-ës, por deri më 1957-ën, biçikletat ishin me leje qarkullimi.

Blendi Fevziu: (Qesh) Domethënë, duhej të merrje edhe leje qarkullimi për biçikletën?

Arben Përrënjasi: Po.

Koleksionisti i librave, Ylli Sula, thotë se libri më i vjetër që ai zotëron, daton që në vitin 1493.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Sula shprehet se libri titullohet “Kronikat e Nurenbergut”, në të cilën përmendet dhe Shqipëria teksa shton se është me ilustrime shumë të bukura.h

Ylli Sula: Koleksionoj libra të vjetër, por albanologjikë. Janë të gjithë albanologjikë që kanë lidhje me Shqipërinë dhe shqiptarët.

Blendi Fevziu: Sa e ke më të vjetrin?

Ylli Sula: 1493.

Blendi Fevziu: 1493 që ka lidhje me Shqipërinë?

Ylli Sula: Është pjesë e atyre që quheshin, sepse deri më 1 Janar 1501, librat quhen inkunabul. Ai është një libër inkunabul, quhet “Kronikat e Nurenbergut”, një kozmografi për botën, ku përmendet dhe Shqipëria dhe është me ilustrime shumë të bukura. Ai është më i vjetri./tvklan.al