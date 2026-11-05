Në pjesën e parë dhe të dytë të emisionit “Opinion”, Tv Klan, u diskutua raporti midis kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, me atë të kreut të qeverisë, Edi Rama.
Të ftuar ishin: Arseida Gjyli, Baton Haxhiu, Redi Shehu, Mark Marku, Armand Shkullaku.
Në lidhje të drejtpërdrejtë ishte: Neritan Sejamini.
Muzeu i Arkivave të Shtetit Shqiptar!
Në pjesën e tretë fokusi u zhvendos tek Arkivi Qendror i Shtetit, ku është hapur muzeu i parë permanent me dokumente të rëndësishme të historisë shqiptare.
/tvklan.al