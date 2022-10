Opinion – Ku ruhen dhe si janë dosjet e sigurimit/ Irakli Koçollari, si funksiononte sigurimi!

01:00 26/10/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Fevziu hap dosjen e “Zdrukthit”, si ndiqej hap pas hapi Ibrahim Rugova nga Sigurimi i Shtetit

Ashtu siç e kishte njoftuar disa kohë më parë, në Arkivat e Sigurimit të Shtetit, Blendi Fevziu zbuloi dosjen e Ibrahim Rugovës, të cilin për 20 vjet Sigurimi i Shtetit komunist e përgjoi në Kosovë dhe në 2 vizitat në Shqipëri.

“Kjo është dosja sesi Sigurimi i Shtetit përgjonte një personalitet kosovar si Ibrahim Rugova, edhe pse ai ka bërë dy vizita në Shqipëri në atë kohë. Ky është një nga shembujt tipit sesi ndiqte. Dosja 80 84. Është dosje ndjekjeje… ndiqej Ibrahim Rugova”, tha gazetari.

Ai po ashtu lexoi edhe pjesë nga dosja, mes të cilave edhe ndjekjen gjatë kohës që Rugova ndodhej në Shqipëri. Për të Sigurimi i Shtetit kishte pseudonimin “Zdrukthi”.

“Mbi survejimin e objektit jugosllav, Ibrahim Rugova, i cili do të njihet me pseudonimin Zdrukthi. Në orën 07:00, filloi survejimi në pritje të daljes së objektit nga hotel Dajti. Në orën 09:10 objekti doli nga hotel Dajti dhe pas orës 13:00 u pa përsëri përpara hotel Dajtit i shoqëruar nga objekti “Çekiçi” dhe një kosovar tjetër pjesëtar i grupit dhe të tre së bashku kalojnë bulevardin Dëshmorët e Kombit, sheshin Skënderbej dhe në orën 21:15 futen në Pallatin e Kulturës. Pas 0.2 minutash u panë të ulur në sallën shkencore Nr 2. Në datën 22.03 në orën 06:30 filloi survejimi në pritje të dalje së objektit nga hotel Dajti. Në orën 09:10 objekti doli nga hotel Dajti dhe pas 2 minutash u pa tek monumenti Lenin i shoqëruar nga objekti Çekiçi dhe kaloi përpara bulevardit Dëshmorët e Kombit. Në orën 13:25 objekti doli nga hotel Dajti dhe pas 1 minute u pa para hotelit në objektin Sharra dhe kalojnë bulevardin Dëshmorët e Kombit”, lexoi mes të tjera Fevziu nga dosja në fjalë.

Koçollari: Asnjë dosje e ish-Sigurimit nuk mund të fshihet, zhduket apo sajohet nga fillimi

Ish-drejtori i SHIK, Irakli Koçollari, është shprehur se është e pamundur që një dosje e ish-Sigurimit të Shtetit të eliminohet, fshihet apo të zhduket. Po ashtu ai tha se është e pamundur që një e tillë të sajohet nga fillimi. Sipas Koçollarit, materialet janë të mikrofilmuara të gjitha.

Blendi Fevziu: Meqenëse çështja e hapjes së dosjeve, kontrollit, verifikimit të figurave, përfundimisht u mor një vendim nga parlamenti edhe pse është shumë vonë se 32 vjet kanë vdekur bashkëpunëtorë, kanë vdekur personat e ruajtur. Ju jeni i sigurt që asnjë dosje nuk mund të eliminohet, nuk mund të fshihet, nuk mund të zhduket? Dhe nuk mund të sajohet nga fillimi.

Irakli Koçollari: Absolutisht jo! Është e pamundur. Verifikohet menjëherë.

Blendi Fevziu: Pra nuk sajohet dot dosje, nuk fshihet dot dosje, nuk fshihet dot bashkëpunëtor, nuk fshihet dot skedë bashkëpunëtori.

Irakli Koçollari: Jo!

Blendi Fevziu: Është e vërtetë që materialet janë dhe në skeda, dhe në mikrofilma?

Irakli Koçollari: Patjetër. Të mikrofilmuara të tëra. Edhe nëse ai ka hequr dy fletë do të gjendet diku. Një profesionist di ta gjejë.

Për vite kundështarë, ish-kreu i SHIK tregon për takim e rrallë mes përgjegjësit të CIA-s dhe atij të Sigurimit të Shtetit

Në një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu në “Opinion”, ish-drejtori i SHIK gjatë viteve 90-të, Irakli Koçollari, tregoi për takimin e rrallë mes dy agjentëve kundërshtarë, atë të CIA-s amerikane dhe të Sigurimit të Shtetit.

Irakli Koçollari: Kam pasur fatin t’i njoh, po jua them këtu, edhe një nga drejtuesi të operacioneve të CIA-s fizikisht, siç po flasim bashkë kështu, kam pasur marrëdhënie shumë të mira me të. Sikurse edhe kundërshtarin e tij shqiptar që ishte truri…

Blendi Fevziu: Ju i keni njohur të dy?

Irakli Koçollari: Të dy dhe në fund i kam takuar të dy.

Blendi Fevziu: Janë takuar të dy?

Irakli Koçollari: I kam takuar të dy.

Blendi Fevziu: Përgjegjësi i operacioneve amerikane të CIA-s me përgjegjësin të Sigurimit që luftonte kundër CIA-s?

Irakli Koçollari: Po-po-po.

Blendi Fevziu: Për të kryqëzuar dhe informacionet?

Irakli Koçollari: Jo. Ai i CIA-s me të cilin kam pasur marrëdhënie shumë të mira, ishte i moshuar kuptohet, më tha jeta bën dobi të veten, a mund ta takoj kundërshtarin tim, filanin? I thashë do t’i them. Unë e di tha që ai të respekton…

Blendi Fevziu: Pra amerikani e dinte se kush ishte kundërshtari i tij në Shqipëri?

Irakli Koçollari: Patjetër, sikundër ky tjetri e dinte. Po sepse kishin kapur agjentët e tij dhe ata tregonin. Këto nuk janë ireale, janë reale, janë gjëra që me një informacion i vërteton, ose i rrëzon poshtë. Dhe i takova të dy. Momenti ka qenë nga më interesantët në jetën time.

Blendi Fevziu: Pse?

Irakli Koçollari: Unë mora mikuntim Mike, amerikanin, u ulëm ne kafe, pas pak erdhi Pilua siç e kishim lënë. U takuam të dy, ngelën të hutuar përballë njëri-tjetrit.

Blendi Fevziu: Komunikonin anglisht të dy apo me përkthim?

Irakli Koçollari: Dinin shqip, edhe ai… I thashë jepini dorën shpejt njëri-tjetrit tani, se për atë erdhëm. Frenuan, nguruan të dy.

Blendi Fevziu: Pasi kishin luftuar 40 vjet… Unë kam asistuar në një pritje të ambasadës franceze kur Ramiz Alia po fliste me mua, u afrua Leka Zogu, një moment ngela, u panë në sy dhe pastaj s’dinin ç’të bënin, t’ia jepnin apo mos ia jepnin dorën njëri-tjetrit. Nuk ia dhanë në fund. Po imagjino njerëz që 40 vjet kanë dashur ta eliminojnë fizikisht njëri-tjetrin. Nëse Ramiz Alia, ose pushteti komunist do ta kapte Leka Zogun do ta eliminonte, ekzekutonte. Leka Zogu ka bërë përpjekje maksimale për të destabilizuar dhe për të ekzekutuar dhe lider komunist. Kështu që në një farë mënyrë pas 40 vjetësh që kanë dashur të eliminojnë njëri-tjetrin gjenden përballë…

Irakli Koçollari: Ndërsa në rastin e këtyre ishte krejt ndryshe. E vërteta është që i thanë ato që duhet të thoshin. Kurrë s’ma kishte marrë mendja tha Mike që do të takoja, gjallë në këtë botë. Më ke vrarë kaq i tha. Dhe kjo më ndante nga ty, nga njerëzit e mi. Ju kthye Pilua, dhe i tha, më the që janë vrarë kaq nga njerëzit që ke dërguar, por ke pyetur ndonjëherë sa kanë vrarë nga njerëzit e mi ata të tutë? Janë trefishi i tyre tha. E para, e dyta nuk të erdha unë në shtëpinë tënde, por me erdhi ti në shtëpinë time. I pashë, i thashë, mos më çani kokën jepnin dorën shpejt njëri-tjetrit, të dy pleq i thashë… u takuan pastaj nuk ndaheshin ata./tvklan.al