Opinion – Kush do të përfaqësojë PD në zgjedhje?

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 01:01 02/11/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio:Fitim Zekthi, Artan Hoxha, Enton Abilekaj, Mirela Milori, Mark Marku. Lidhje Skype: Ervin Salianji, Edi Paloka, Kreshnik Çollaku

Përçarja e PD, Salianji: Nuk kishte vullnet, gjenden sebepe për t’u ndarë

Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji thotë se nuk ka besuar prej fillimit në negociatat mes dy palëve për të bashkuar Partinë Demokratike.

Sot u njoftua zyrtarisht se mes dy grupimeve nuk ka konsensus dhe negociatat dështuan.

Në një lidhje live për emisionin Opinion në Tv Klan, Salianji u shpreh se nuk patur vullnet që prej fillimit.

Ai i konsideron “sebepe” për t’u ndarë të gjitha pretendimet e palëve.

“Edhe unë jam i surprizuar me shpejtësinë me të cilën shkuan palët në këtë vendimmarje. Jo vetëm që nuk kishte vullnet, por kishte vullnet të mbrapshtë për t’i hedhur hi syve publikut. Sot është hapi i parë dhe besoj do vazhdojë me hapat e tjera. Kryesia e PD zyrtare ka që një mbledhje që kur ka dhënë dorëheqjen ai që ishte dhe nuk mblidhet më.

Ky është një sebep kot. Unë po them që ka interes të dyanshëm, nuk mund të ecet me prepotencën e një tiranie të shumicës dhe lëshon ai që është më i madh. Nga ana tjetër duke bërë lëshimet, do vinin këto teknikalitetet e tjera, fakti që pa shkuar te këto gjenden sebepet për t’u ndarë mendoj që është një lojë e plotë”, u shpreh Ervin Salianji.

Kush regjistrohet me logon e PD? Përgjigjia e KQZ për “Opinion”

Kush regjistrohet me logon e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 14 Majit, PD-ja e kryesuar nga Berisha apo nga grupi i drejtuar nga Alibeaj? Kjo është një ndër pyetjet që është ngritur sot pas deklaratës së dështimit të negociatave në Partinë Demokratike për daljen me një kandidat të përbashkët në zgjedhjet e 14 Majit.

Kjo pyetje i është drejtuar Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve nga stafi i emisionit “Opinion” në Tv Klan, pyetje të cilës KQZ i është përgjigjur si më poshtë:

“Partia që kërkon të regjistrohet si subjekt zgjedhor në KQZ ka detyrim të paraqesë në këtë institucion krahas të tjerave një vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Sipas ligjit për partitë politike, është kjo gjykatë e cila mban regjistrin e partive politike. Ky regjistër, sipas këtij ligji përmban krahas të tjerave numrin rendror të regjistrimit, emrin e plotë të partisë, inicialet e partisë, stemën e partisë, emrin e kryetarit të partisë. Këto element i përmban dhe duhet t’i përmbajë vërtetimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë i cili depozitohet në KQZ kur kërkohet që të bëhet regjistrimi i partisë si subjekt.”

Mospajtimi i PD/ Paloka: Nuk ishin dakord për primaret; Çollaku: Frikë nga primaret për simpatizantët

Dy grupet brenda Partisë Demokratike nuk arritën një dakordësi për të dalë me kandidat të përbashkët në zgjedhjet vendore 2023. Grupi i Enkelejd Alibeajt njoftoi se marrëveshja nuk u arrit.

Deputeti i PD Edi Paloka, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, bëri të ditur se nuk priste që të bëhej publike deklarata e grupit të Alibeajt.

Paloka u shpreh se diskutimi ngeci tek çështja e primareve.

“Ne kishim rënë dakord që deri sa të arrinim në një përfundim nuk do bënim gjë publike. U bë publike ai propozim. Aty kërkohet përveç barazisë të ngrihet një struktrurë e re ku ne të jemi të përfaqësuar të barabartë ku vendimi të merret me votë unanime. As nuk e prisja këtë që ndodhi. Ne ishim në diskutime. Eliminimi i primareve nuk ishte diskutuar në fillim. Tek primaret nuk është më as çështje statuti se e kanë të dy statutet. Atëherë për çfarë diskutohet statuti? Pavarësisht nesh ka një realitet që duhet ta njohim”, u shpreh Edi Paloka.

Ndërsa deputeti i krahut tjetër, Kreshnik Çollaku, i ftuar në Opinion, bëri të ditur se frika e tyre nuk janë primaret, por primaret e hapura për simpatizantët të cilët mund të marrin pjesë në votim për të zgjedhur kandidatin për kryetar bashkie.

Sipas Çollakut, primaret e hapura për simpatizantët mund të shfrytëzohen edhe nga “patronazhistët e PS”.

“Ne kemi patur rezerva primaret e hapura karshi jo anëtarëve. Sepse në qytete të mëdha mbase mund të mos kenë shumë ndikim, por në zona të vogla ne nuk kemi asnjë kriter se si të kontrollojmë jo anëtarin dhe rrezikojmë që të na futen patronazhistët e Ramës dhe të blejnë dhe simpatizantët dhe të na blejnë dhe kandidatin për kryetar. Ne jemi për primaret. I vetmi kujdes që kam është me delikatesë për të kontrolluar këta anëtarë që mund të jenë dhe simpatizantë fake. Por kjo primarja e hapur ku mund të futen simpatizantë po ti s’ke asnjë filtër për t’i kontrolluar mund të krijojë problematika në zona të caktuara”, u shpreh Kreshnik Çollaku.

Dështimi i negociatave në PD u firmos nga 18 deputetë, Çollaku tregon çfarë iu komunikua nga Bardhi

Burime për “Opinion” kanë bërë të ditur se deklarata zyrtare nga grupi i drejtuar nga Alibeaj ku shprehej dështimi i negociatave në PD për të dalë me një kandidat të përbashkët, është firmosur nga 18 deputetë.

Në një lidhje live deputeti i PD-së, Kreshnik Çollaku nga grupi i drejtuar nga Alibeaj është shprehur se nesër rreth orës 18:00 është thirrur mbledhja e kryesisë së PD-së e cila do të japë vendimin përfundimtar në lidhje me daljen ose jo me një kandidat të përbashkët të PD në zgjedhjet e 14 Majit.

Kreshnik Çollaku: Mbledhja nuk ishte për të votuar dhe për të marrë vendime sepse objekti i kësaj tematike nuk i takon vetëm grupit parlamentar. Kjo ishte një mbledhje informimi nga Bardhi pas bisedimeve me Palokën. Ky ishte një informim i kësaj pjese të grupit parlamentar të PD. Qëndrimi ishte ajo që është shprehur në deklaratë. Grupi nuk ka mundësi të japë verdiktin apo vendimarrjen. Nesër në orën 18:00 është thirrur mbledhja e kryesisë së PD e cila ka vendimarrjen për të vendosur, kryesia që ka dalë nga Kuvendi i 18 Dhjetorit.

Çollaku ka treguar se çfarë është diksutuar në mbledhjen e deputetëve të grupit të drejtuar nga Alibeaj që bëri që ata më pas të dilnin me deklaratën e dështimit të negociatave.

Kreshnik Çollaku: Bardhi na ka informuar se ishte mbledhja e dytë pasi ai i paraqiti një proopozim palës tjetër dhe na referoi përgjigjen që i kishte ardhur nga Paloka: Që mund të vini jeni të pranuar, në respekt të statutit tonë”. Thelbi që e prish këtë klimën e bashkëpunimit ishte fakti se në përgjigjet e Palokës “sipas statutit tonë të 11 Dhjetorit”, binte e gjithë fryma e asaj që u përpoqëm të bënim./tvklan.al