Opinion – Kush e fiton Tiranën?

01:04 07/04/2023

Emision politik live nga Blendi Fevziu

Në studio: Blerina Gjylameti, Dashamir Shehi, Arbjan Mazniku, Agron Shehaj, Baton Haxhiu, Artan Hoxha

Haxhiu: Veliajt i duket lëkura e Këlliçit shumë e vogël për t’u ballafaqur

Analisti Baton Haxhiu është shprehur se arsyeja pse kryebashkiaku Erion Veliaj nuk hyn në një debat televiziv me kundërshtarin e tij politik, Belind Këlliçin është se sipas tij, “Veliajt i duket lëkura e Këlliçit shumë e vogël për t’u ballafaqur”.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Haxhiu thotë se kultura e komunikimit në studio që i drejtohet qytetarëve është elementare për një njeri që do ta udhëheqë qytetin.

Baton Haxhiu: Kultura e komunikimit në studio që i drejtohet qytetarëve është elementare për një njeri që do ta udhëheqë qytetin edhe për faktin që Erion Veliaj në këtë moment nuk do që të ballafaqohet me Këlliçin për arsye se i duket lëkura e Këlliçit shumë e vogël për t’u ballafaqur. Nuk është problem se sa i vogël është njeriu, por se sa ti e respekton qytetarin që të ballafaqohesh me tjetrin. Por këto janë vendime që gati për një kohë… Ky debat dhe pastaj ai i Nanos dhe Berishës mbeten ekzemplarët e vetëm demokratikë të një gare politike.

Gjylameti: Djalin tim të vogël e çoj në çerdhe shtetërore, kushtet janë fantastike

Deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjylameti shprehet se fëmijën e saj të vogël e çon në një çerdhe shtetërore.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Gjylameti thotë se kushtet janë fantastike teksa shton se janë 32 çerdhe dhe 40 shkolla të reja në Tiranë.

Po ashtu, ajo i sfidon kundërshtarët politikë dhe i fton që të vizitojnë qytetarët e Tiranës, për të parë atë që ajo e quan ndryshimi mes qeverisjeve.

Blerina Gjylameti: Fëmija im sot që flasim, unë e kam djalin të vogël. Unë e çoj në çerdhe shtetërore dhe kushtet janë fantastike. Janë 32 çerdhe të reja në Tiranë që janë ndërtuar. Janë shumë më tepër të rikonstruktuara dhe është pika e parë që e ka nisur Erioni dhe me mbështetjen e qeverisë. Janë 40 shkolla të reja. Si e la e në çfarë gjendjeje ishin shkollat në Shqipëri? Si ishin shkollat? Na besojnë qytetarët se shikojnë realitetin dhe patjetër që Tirana ka probleme dhe unë nuk mendoj se i kemi zgjidhur të gjitha, por ama do të doja që të vinit, hajdeni me mua, qoftë edhe tek njësia ku jam unë deputete, që përmbysej shtëpia dhe humbisnin jetën njerëz me çfarë ndryshimi rrënjësor ka, se kur flitet për Tiranën, do të ishte shumë herë më e saktë, që të kuptojnë ku jetojnë njerëzit dhe çfarë problemesh kanë, le të vijnë. Jua bëj dhe këtë sfidë personale.

Mazniku: Ndërtimet, trafiku dhe kosto e jetesës janë probleme të mira

Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Arbjan Mazniku thotë se 3 sfidat e Tiranës, që janë ndërtimi, trafiku dhe kosto e jetesës, janë probleme të mira.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan për të diskutuar për garën elektorale për Bashkinë e Tiranës më 14 Maj, Mazniku argumentoi të 3 këto çështje.

“Sa i përket ndërtimit, ne përballemi shpeshherë me dy akuza. Nga njëra anë thuhet është rritur kosto e jetesës, që do të thotë një çift i ri e ka të vështirë të blejë një shtëpi. Nga ana tjetër thuhet po i jepen më shumë leje se ç’duhen ndërtimit. Pyetja e thjeshtë është, në parimin e ekonomisë së tregut, nëse oferta e ndërtimeve të reja në qytet do binte, do kishte më pak ndërtime të reja, çfarë do ndodhte me çmimet e apartamenteve. Në logjikën më bazike do të thotrë që në qoftë se ne nuk do ta kishim ndjekur me të njëjtin ritëm siç është rritja e qytetit në volum njerëzish dhe rritjen e qytetit në apartamente, çmimet do ishin rritur dhe më shumë se ç’janë rritur.

Ndërtimet, trafiku dhe kosto e jetesës janë probleme pa dyshim që ka nevojë të shqyrtohen, por janë probleme të mira. Sepse janë probleme të cilat i shohim në ato qytete që rriten, që zhvillohen, që ka ekonomi pozitive. Ne duam që të mos e shpërndajmë qytetin. Hapja e qytetit sjell më shumë trafik.

Përsa i përket trafikut, zgjidhja kryesore për trafikun është multimodaliteti. Do të thotë që njerëzit lëvizin me mjete të ndryshme. Ne sot jemi në një situatë ku 50% e njerëzve lëvizin në këmbë, 27% lëvizin me makinë, 24% e njerëzve lëvizin me autobus. Po punojmë në mënyrë serioze me KFV dhe GIZ për korsi të dedikuar autobusësh, ato që quhen autobusë të shpejtësisë së lartë.

Uji, e kemi marrë situatën me 6 orë në ditë mesatare, jemi sot në 7 orë dhe 65% e qytetit sot furnizohet 24 orë me ujë. Padyshim që jemi në rrugë të duhur me një financim që kemi marrë nga Banka Europiane e Investimeve dhe në bashkërendim me qeverinë për të realizuar ujë 24 orë në të gjithë qytetin e Tiranës për ta zgjidhur për 100 vitet e ardhshme sitemin e ujit”, u shpreh Mazniku.

Hoxha: Këlliçi me performancë në ngjitje, por në disavantazh. Gjithë fondi shtetëror për PD do t’i shkojë Roland Bejkos

Analisti Artan Hoxha thotë se kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për zgjedhjet e 14 Majit për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi po vjen me një performancë në ngjitje, por thekson se ai hyn në garë me disavantazh.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, analisti Hoxha thotë se i gjithë fondi shtetëror për PD-në, do t’i shkojë Roland Bejkos e po ashtu edhe koha televizive, siç e parashikon rregullorja për partitë poltike në zgjedhje.

Artan Hoxha: Belind Këlliçi po vjen me një performancë në ngjitje. Se sa do ta ngjisë maloren e lartë për të dalë mbi Veliajn, pastaj nuk varet vetëm nga ai sepse Belindi hyn në këtë garë edhe me një gjendje konfliktuale në partinë e vet, hyn me disavantazh. Mendoni vetëm një gjë: Gjithë fondi shtetëror për PD-në, do t’i shkojë Roland Bejkos. Gjithë koha televizive zyrtare do t’i shkojë Bejkos. Pra, kemi dhe një gjë të bukur se autorët e kaosit juridik, të konfliktit janë brenda PD-së. Absurdin politik e ka krijuar sistemi sepse i intereson që ky konflikt të vazhdojë. E kanë bërë këtë gjë që të mos i japin mundësi kandidatit të opozitës, Këlliçit që të dalë me gjithë potencialin e vet. Kjo tregon se druhen nga konkurrenti, jo se nuk druhen.

Dash Shehi: Cilat janë 3 pikat e dobëta të Erion Veliajt në Tiranë

Tre aspekte janë negative për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, sipas deputetit Dash Shehi.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Dash Shehi renditi ndërtimin, transportin dhe ujin si 3 problemet më kryesore në kryeqytet.

“Një ndërtim pa shumë kritere dhe duket gjithandej. Ndërtimi është një biznes që sjell para për qytetarin, ndërtuesin. Po nuk mund të vazhdohet kështu, një pallat këtu, një pallat atje. A do bëjmë një plan urbanistik tamam? A do kemi një koncept për ta zgjeruar qytetin? Qyteti do trajtuar në mënyrë globale.

E dyta, për mua është transporti. Atë që Belindi e ka thënë në njëfarë mënyre. Kemi detyrimin ta përshpejtojmë transportin në Tiranë. E kemi pasur para 10 vjetëve 20 km/h transportin e autobusit, sot është bërë 11. Dhe po mbërriti 9, teknikisht bllokohet. Të bëjmë korsi preferenciale. Do shkojmë të bëjmë parkinge publike jashtë qendrës së Tiranës. Duhet të bëjmë një transport të integruar. E fundit, nuk mund të jetë më rrafsh ky qytet. Ç’është ky qytet që s’ka një nënkalim, s’ka një mbikalim. Mirë që s’ka për makinat, nuk ka për këmbësorët.

Dhe të tretën, uji. Nuk mund të jetë më qyteti me bidona atje sipër, me depo uji. Është një pamje e tmerrshme”, tha Dash Shehi.

Haxhiu: Erion Veliaj është njeriu më i fortë në Shqipëri

Analisti Baton Haxhiu shprehet se sipas tij, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj është njeriu më i fortë në Shqipëri.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Haxhiu thotë se beson që Veliaj do e fitojë garën e 14 Majit për Bashkinë e Tiranës pasi shprehet se nuk ka konkurrencë.

Baton Haxhiu: Erion Veliaj nuk ka konkurrentë sepse ka 25 mijë deri në 30 mijë vota. Por Erion Veliaj është njeri me fat sepse nuk ka bërë asnjëherë garë politike, përballëse për Tiranën. Në 2013, pas fitores së PS me LSI, pastaj krijoi një besim tek shqiptarët, ishin 2 parti që kishin mjaftueshëm vota për të mos folur për zgjedhjet kur nuk morën pjesë. Pastaj ky vit i garës nuk ekziston sepse vijmë pas një konflikti të së djathtës.

E dyta, Erion Veliaj është konjukturalisht, njeriu më i fortë në Shqipëri ndoshta dhe është i fortë se Rama, është njeri që është i kujdesshëm. Marrëdhëniet me Ramën, fakti që është numri 2, marrëdhëniet duhet të jenë të mira. Ka pasur 8 vjet kohë që të ndërtojë infrastukturën e vet, njerëzit e vet, raportet me mediat dhe unë e konsideroj se momentalisht Erion Veliaj është njeriu më i fortë në Shqipëri. Po flas për njeriun që e ka fortësinë e vet. Dua që t’i prek elementët tjerë. Veliaj vjen prej një suksesi në ndëryshimet në Tiranë, që i takojnë Ramës të cilat pastaj kur u bë kryetar i PS-së, iu mveshën PS-së.

Veliaj vjen me një bagazh të jashtëzakonshëm të një periudhe suksesi në Tiranë. Tani, e kemi një figurë publike, e cila nuk është në garë fare, Erion Veliaj. Këlliçi është brenda një hapësire të prodhimi të idesë që nuk ka kujt t’i drejtohet. Duhet angaxhim se pse është ky koalicion kështu.

Problemi i kësaj gare, nuk do të prodhojë ide. Unë nuk mendoj që kjo garë prodhon ide dhe gjëra të reja sepse të qenurit brenda pushteti i konsumon idetë e reja dhe do të kemi një fushatë të ndërtuar me fraza të cilat do t’i përdorë Veliaj për arsye sepse mendon se nuk do të ketë kandidatë. Është garë e pabarabartë, Veliaj është me fat sepse është hera e 3 që ai bën garë formalisht për Tiranën.

Gara për Tiranën/ Blerina Gjylameti: Nuk ka kandidat konkurrent përballë Erion Veliajt

Deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjylameti nuk konsideron asnjë prej kandidatëve si rival të Erion Veliaj për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

E ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Gjylameti komentoi edhe premtimin e kandidatit të opozitës Belind Këlliçi për transport falas në kryeqytet, duke i konsideruar populiste këto deklarata të tij.

“Nuk besoj se ka një kandidat konkurrent përballë kryetarit aktual të Bashkisë. Nuk ka një kandidat real. Dëgjova kolegun Shehaj që fliste për drejtim të shtabit të z.Këlliçi, ndërkohë përmendi Partia Demokratike. PD, kandidatin zyrtar ka z.Bejko, kështu që ka një problem qoftë në qasjen e tyre se kush do të jenë dhe si i qasen qytetarëve të Tiranës.

Kur flasim si përfaqësues i Partisë së Lirisë apo një koalicioni, pastaj sikundër mund të jetë i Partisë Demokratike qoftë edhe qasja që duhet të ketë, është një betejë politike që do të thotë si do qasesh. PL është një parti e majtë. Po kështu është edhe fushata që bën z.Këlliçi, është një konfuzion total i asaj që thotë dhe asaj që do të realizojë.

Sepse pjesa e populizmit e kemi parë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka prodhuar në shumë vende të tjera të botës. Të bësh propozime që nuk kanë asnjë lloj logjike ekonomike do të thotë të përdorësh populizmin për të tentuar për të arritur një lloj mbështetje e cila nuk të vjen për shkak të atyre propozimeve që bën dhe nuk ka për të ardhur kurrë”, tha Blerina Gjylameti.

Agron Shehaj: Kosto e jetesës, problemi i qytetarëve në Tiranë

Drejtuesi politik i PD-së në Tiranë, Agron Shehaj, gjykon se kosto e jetesës është problemi kryesor i qytetarëve që jetojnë në kryeqytet.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Shehaj theksoi se Tirana është një qytet i shtrenjtë dhe me kosto të lartë, e për këtë arsye kandidati i tyre Belind Këlliçi është fokusuar tek problemet konkrete të qytetarëve gjatë fushatës së tij elektorale.

“Problemi kryesor i qytetarëve në Tiranë është kosto e jetesës. Do të thotë që nuk ja dalin me të ardhurat që kanë nuk ja dalin të jetojnë në Tiranë. Sepse Tirana kushton shumë, sepse çmimet janë rritur, çmimet e apartamenteve. Është jetesa në tërësi është rritur. Unë nuk po them që kryetari i bashkisë ka shkopin magjik edhe mund të rrisi të ardhurat apo të uli çmimet, por mund të marri disa masa për të lehtësuar përballjen me rritjen e kostos së jetesës. Dhe ajo që bën Belindi po flet për gjëra konkrete, po flet për transportin urban falas që është një propozim që gjë e parë që bën ndihmon ata qytetarë që kanë më pak mundësi se të tjerët, atë shtresën e mesët dhe të ulët që harxhon deri në 50 mijë Lekë në muaj për të marrë një shërbim që deri dje ishte i ngadaltë dhe nuk ishte i shpeshtë, tani na është bërë dhe i pasigurt”, u shpreh Agron Shehaj.

Manziku: Fat që opozita e ka kuptuar që tani nuk do t’i braktisë qytetarët, ndryshe nga hera tjetër

Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Arbjan Mazniku është shprehur se këtë radhë është fat që opozita po përfaqësohet me kandidatë dhe nuk po i braktis qytetarët, ashtu si herën e shkuar.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Manziku shprehet se PS-ja në Tiranë është fokusuar tek qytetarët dhe zgjidhja e problemeve të tyre.

Arbjan Mazniku: Kandidati kryesor është kryetari i bashkisë. Është gjë e mirë që opozita në forma të ndryshme, ashtu siç janë pjesët e ndryshme të opozitës janë të përfaqësuara në garë, kjo e bën të rëndësishme që të kemi një diskutim mbi ide. Kjo është një vlerë e shtuar në garë, është një mësim i mirë nuk lihet detyra. Fat që opozita e ka kuptuar, ndryshe nga hera tjetër, që tani nuk do t’i braktisë qytetarët.

Ne e kemi garën me qytetarët e Tiranës, kemi nevojë që të diskutojmë për vijimësinë e punës deri tani. Gara është që të bindim qytetarët e Tiranës që kemi nevojë për këtë mandat. Ne jemi fokusuar në bisedën tonë me qyetatarët. Për fat të keq, në mënyrë si është përqasur gara, që nga kush përfaqëson kë. Njëri tenton të përfaqësojnë një logo. Kandidati zyrtar i PS-së është Bejko, Këlliçi është i PL-së, i koalicionit të drejtuar nga PL. Nuk jemi në një situatë në të cilën mund të kemi një diskutim për kandidatë. Ne kemi respekt maksimal për qytetarët. Për fat të keq, oferta e opozitës është si do të zgjidhim problemet se kush do të mbajë vulën.

Dash Shehi: 2 kandidatë janë favoritë për Bashkinë Tiranë

Deputeti Dashamir Shehi thotë se për Bashkinë e Tiranës 2 janë kandidatë pretendent për të fituar, nga 6 të tillë.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Shehi thekson se pretendentët janë Erion Veliaj dhe Belind Këlliçi.

Por, Dash Shehi ka vlerësuar edhe ambicien e kandidatëve të tjerë që janë regjistruar në zgjedhje për Bashkinë e Tiranës në 14 Maj.

“Këta që janë pse i keni vënë kështu, edhe fotografitrë i keni bërë më të mëdha. I keni ndarë pa filluar. Besoj që këta që janë në qendër kanë peshën. Çdo njeri që ka hyrë i ka vënë vetes një target. Dikush hyn për të mbledhur vota, dikush për të forcuar partinë, dikush për t’u njohur. Tirana ka vend për të gjithë për të hyrë në garë, nuk ka vend për të fituar. Janë krijuar dhe ca ide pse hyn ky. Duhet të dalin të gjithë në fushë, pastaj fusha tregon kush është më i zoti. Gjatë rrugës mund të bëhen edhe kompromise”, deklaroi Dashamir Shehi.