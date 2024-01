Opinion – Kush është Kryeministri i parë shqiptar i Maqedonisë së Veriut?

00:04 30/01/2024

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #tvklan

I ftuar: Talat Xhaferi

Talat Xhaferi rrëfen si iu bashkua UÇK-së, pse familja vendosi të mos lëvizte nga Forina

E diela ishte një ditë historike pasi për herë të parë Maqedonia e Veriut do të drejtohet nga një kryeministër shqiptar. Ai do të jetë Talat Xhaferi që do të udhëheqë një qeveri teknike për 100 ditë deri në zhvillimin e zgjedhjeve më 8 Maj.

Xhaferi pasi mori këtë detyrë ka zhvilluar një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu në emisionin “Opinion” në Tv Klan. Ai rrëfeu se si nisi karrierën ushtarake, si shërbeu fillimisht në Armatën Popullore të Jugosllavisë, më pas në Armatën e Maqedonisë e në fund u largua nga të dyja këto për t’u bashkuar me Ushtrinë Çlirimtare Kombëtare.

Blendi Fevziu: Në 2001 pse u larguat nga ushtria maqedonase?

Talat Xhaferi: Epo tani ishte koha ku duhej me vendos. Duhej të merrja një vendim për faktin që komunikimi që kisha me “Abazin” dhe me “Plakun” pa i ditur fizikisht se kush janë se nuk kishte nevojë me i ditur, por kisha dhe ndërlidhjen e duhur në komunikim.

Blendi Fevziu: A ishte e rëndë për ju kur keni marrë urdhër të luftoni kundër forcave të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare?

Talat Xhaferi: E rëndë është, nuk është punë e lehtë. Duke e ditur që andej ke një pjesë që ka të drejtë për atë që bën dhe ka status oficial të asaj çka është.

Blendi Fevziu: Plus mund të ishin familjarët e tu, kushërinjtë e tu?

Talat Xhaferi: Në ato situata nuk është emocionale se kush janë, por është më tepër filozofike se pse është ajo dukuria. Unë kisha edhe njohuri paraprake për atë çka ndodhte, pse ndodhte. Nuk kisha dilema se çka është ajo pjesë atje. Ndërlidhja ka qenë i ndjeri Isa Lika, të cilin paraprakisht në ushtrinë e rregullt në kryerjen e rregullt të shërbimit ushtarak, ’92-’95 e kam pasur në repartin dhe njësinë kam vepruar dhe aty filloi.

Blendi Fevziu: Si ike nga ushtria?

Talat Xhaferi: Ikja është çështje interesante. Në komunikim puna ishte që do të vijë dikush të më marrë, do të shkojmë deri diku, do të qëndrojmë një kohë dhe prej aty në mënyrë ilegale do të kalojmë kufirin dhe do të futemi në Kosovë.

Blendi Fevziu: Ju jo thjesht ikët nga ushtria, ikët për t’ju bashkuar Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare?

Talat Xhaferi: Prandaj pra. Për t’u bërë ushtar aktiv në Ushtrinë Çlirimtare Kombëtare. Në përgatitje të gjithë veprimit, duke pasur parasysh që jemi në repart dhe jemi në mbikëqyrje, duke pasur parasysh si funksionon sistemi në përgjithësi, isha vigjilent për vendimmarrjen se krah saj duhej të rregulloja çështjen, çka me familjen. Sugjerimet ishin që paraprakisht me strehu familjen o në Prishtinë, o në Tiranë. Nga ana tjetër thosha mirë si mendoni ju me strehu familjen, pse e strehoi familjen? Ishte çështje e komplikuar. Këto vendime faktikisht i përcillja. Zonja e dinte dhe ishte oferta që kur u mor vendimi që do shkoj dhe duhej të informoja familjen. Zonjën dhe të ndjerin vëlla. I them zonjës preferencat janë me u strehu me fëmijët, fëmijët e mitur, dihet. Unë kam me shkuar andej. Reagimi i parë i zonjës, thotë “qysh ne me shku në Prishtinë ose në Tiranë e ti me shkuar andej. Ti në luftë ne…” Ne do mbetemi këtu.

Blendi Fevziu: Familja ku jetonte?

Talat Xhaferi: Në Forinë. Në fshatin ku edhe jetoj. Në vazhdimësi aty jam. Që 30 vjet udhëtoj. Që nga ’92 kam udhëtuar për në Tetovë dhe anasjelltas. Jetoj në të njëjtën shtëpi.

Blendi Fevziu: Dhe si kryeministër do shkoni do vini çdo ditë?

Talat Xhaferi: Për çdo ditë. Do vazhdoj të jetoj aty.

Blendi Fevziu: Dhe familja vendos të qëndrojë aty.

Talat Xhaferi: Familja vendos që të mbetet në fshat sepse në fillim të luftimeve kishte një dukuri që numri i konsiderueshëm i qytetarëve lëshuan vendin. Diku në Mars-Prill në atë qetësimin të shkurtër një pjesë u rikthyen. Kur kam dalë unë dhe kanë marrë vesh që zonja me fëmijët kanë mbetur në fshat familjet e tjera nuk largoheshin prej vendit dhe ajo kishte një jehonë edhe në rreth më të gjerë. Se kur ai atje ka dalë dhe familja ka mbetur këtu është diçka serioze.

Kryeministri i parë shqiptar në RMV, Xhaferi: Punët e mëdha nisin me simbolikën e parë. Nuk është më tabu…

“Punë, angazhim, përkushtim, përgjegjësi dhe qëndrueshmëri”. Këto janë ato që presin shqiptarët në Maqedoninë e Veriut sipas kryeministrit të ri të vendit, Talat Xhaferi.

Ai zhvilloi një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan ku theksoi se marrja e një detyre të lartë nga një shqiptar nuk është më tabu dhe e pamundur për ta në Maqedoninë e Veriut.

Simbolikën e të qenit i pari kryeministër shqiptar në RMV, Xhaferi e komentoi duke thënë se “punët e mëdha nisin me simbolikën e parë”.

Blendi Fevziu: Çfarë mund të kërkojnë shqiptarët më tej në Maqedoni?

Talat Xhaferi: Shqiptarët mund të kërkojnë punë, punë dhe vetëm punë prej gjithë neve. Punë, angazhim, përkushtim, përgjegjësi dhe qëndrueshmëri në kryerjen dhe zbatimin e kryerjes së funksionit në drejtim të asaj që është pritshmëria, interesi dhe nevoja parësore e qytetarëve dhe mbarëvajtja e funksionimit të institucioneve të shtetit në favor të interesave të qytetarëve. Punët e tjera janë punë që janë thyer tabu dhe nuk është më temë diskutimi se a bëhet apo nuk bëhet shqiptari kudo që të jetë në funksionet përkatëse dhe më të larta të shtetit. Unë do doja për fund të jap një vlerësim tjetër asaj simbolikës që shumë kush po tenton tek ne me e prezantua vetëm si simbolikë dhe kurrgjë tjetër. Historia e popujve në përgjithësi njeh shumë simbolika se punët e mëdha fillojnë me hapin e parë gjegjësisht me simbolikën e parë. Sado që pretendimi në konotacion të asaj që gjoja eufori. Se diçka është zgjedhja. Simbolika gjithsesi patjetër me e pasur, por simbolika në kontekstin e asaj që do duhet të jetë konteksti historik i kësaj dite e në vazhdimësi tutje, për faktin që ka hapur rrugë për çdo shqiptar tutje që nuk është më tabu, nuk është më e pamundur, por nënkupton që prandaj thashë, ne na duhet punë, punë, punë. Përkushtim, përkushtim, përkushtim. Përgjegjësi,, përgjegjësi, përgjegjësi, ndaj punëve që na besohen.

Xhaferi do të drejtojë qeverinë teknike në Maqedoninë e Veriut për 100 ditë. Kjo qeveri do të merret me organizimin e zgjedhjeve që do të zhvillohen më 8 Maj.

Talat Xhaferi kujton kur u bë zv/ministër i Mbrojtjes: Duhet të komunikoja me ata që para 2 vitesh luftoja

Vendosja e një kryeministri shqiptar në Maqedoninë e Veriut është një arritje shumë e madhe për shqiptarët atje. Talat Xhaferi, kreu i qeverisë teknike në RMV zhvilloi një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan, ku rrëfeu detaje nga jeta e tij, si u bë pjesë e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare e deri tek angazhimi i mëvonshëm në politikë.

“Mendimi i shumicës që dilnim nga UÇK ishte që të themelojmë subjektin tonë politik që punët tona të ecin përmes subjekteve politike jo të mbështetura diku tjetër. Dhe kështu themelohet më 5 Qershor 2002 BDI-ja”, tha ai.

E kështu që pas luftës, tashmë ai është prej 22 vitesh aktiv në politikë. Mbi supe ka 6 mandate si deputet, ku në 2 prej tyre ka shërbyer edhe si kryetar Kuvendi. Ndër rolet që ka pasur ka qenë edhe ai i zv/ministrit të Mbrojtjes, ku tregoi për gazetarin Blendi Fevziu se dy vite pas luftës, duhej të komunikonte me ata që më parë luftonte.

“Në 2002-2004 isha deputet. Në 2004-2006 për herë të parë bëhem zv/ministër i mbrojtjes dhe pas 2 vjetëve të luftës bëhesh zv/ministër për të komunikuar me atë me të cilin deri dje ke qenë në njësi, ke luftuar, por kthehesh të jesh “mbi” ta në kuptimin politik. Normal që ato tabu janë thyer”, tha ai./tvklan.al