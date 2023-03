Opinion – Kush është monstra e masakrës së sotme në Tiranë?

Autori: Blendi Fevziu 00:47 02/03/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Besnik Muçi, Spartak Koka, Lenida Halilaj, Glidona Daci, Merin Maçi

Spartak Koka: Dan Hutra dyshohet të ketë bërë vrasje me pagesë për grupet kriminale

Dan Hutra dyshohet të ketë qenë pjesë e grupeve kriminale dhe të ketë kryer edhe vrasje me pagesë për llogari të tyre.

Kështu është shprehur gazetari i Tv Klan Spartak Koka në emisionin Opinion, sipas burimeve të tij.

Ai duhet të jetë pjesë e një grupi kriminal dhe ka patur në rol aktiv në arratisjet te burgu i Drenovës. Ka dyshime që ai të ketë bërë krime për llogari të grupeve kriminale, pse jo dhe vrasje me pagesë, po sigurisht kjo është pjesë e hetimit”, u shpreh Koka.

Sipas gazetarit Koka, Dan Hutra nuk punonte dhe nuk kishte të ardhura.

“Rrinte te disa lokale te ura e Institutit, të gjithë banorët atje e njihnin, rrinte, lëvizte me makina me qira, ose të një kushëriri, ose në një periudhë kohe ka marrë dhe makinën e vëllait të ish-bashkëjetueses. S’kishte të ardhura”.

Dan Hutra vrau 3 gra dhe plagosi 3 gra të tjera në Tiranë gjatë paradites të së mërkurës. Ai u arrestua pas rreth 6 orësh në zonën e landfillit të Sharrës.

“Një ditë do lirohej nga burgu”, gazetari: Familja Hysa bëri gjithçka që ta mbante larg Dan Hutrën

Kur familja e Elena Hysës kuptoi se kush ishte Dan Hutra bënë gjithçka mundën që ta mbanin larg familjes së tyre. I dhanë edhe 4 mijë eurot që ai u kërkonte me pretekstin se i kishte shpenzuar për kurorëzimin e marrëdhënies së tyre, që me gjasë kishte kushtuar shumë më pak.

Në studionin e emisionit “Opinion”, gazetari Spartak Koka përcolli më shumë detaje rreth kësaj familje, që këtë të mërkurë humbi dy pjesëtarë të saj nga dora e ish-dhëndrit të familjes, 40-vjeçarit Dan Hutra, ndërsa 2 të tjerë u plagosën.

Spartak Koka: Familja Hysa, në zonë është një familje shumë e respektuar dhe nuk ka patur kurrë probleme.

Blendi Fevziu: Nga ishte familja?

Spartak Koka: Nga Dibra.

Spartak Koka: Kur kanë mësuar se kush është Dan Hutra dhe çfarë të shkuare kishte, me çfarë personazhi ishte mpleksur vajza e tyre dhe që po kërcënohej… Në momentin kur kanë bërë denoncimin, kanë mësuar se ai ishte dënuar për vrasje. Gjatë gjithë kohës, nuk i kanë bërë presion vajzës për ta falur. (Bënë gjithçka që) të tërhiqeshin që mos kishin më probleme me këtë person, i cili do lirohej një ditë nga burgu. Edhe lekët që ia kanë dhënë…. një drekë me 20 persona kanë bërë, që nuk bën kurrë 4 mijë euro. Ia kanë dhënë vetëm që ta hiqnin qafe dhe të mos e kishin më nëpër këmbë, duke kuptuar rrezikshmërinë e këtij personi. Ky person ka vijuar, jo vetëm që ka kërkuar 4 mijë euro, por ka kërkuar edhe lekë të tjera.

Gazetari Koka solli po ashtu edhe dëshminë e një prej fqinjëve të familjes Hysa, në momentin e ngjarjes.

Spartak Koka: Një detaj tjetër është se sot, një nga fqinjët e familjes Hysa, i cili e njihte Dan Hutrën ka dëgjuar të shtënat dhe ka dalë. Në momentin që do futej në makinë e pyet: “Kush po qëllon?” “Ik se do të qëlloj edhe ty”, i ka thënë, ka hipur në makinë dhe është larguar.

Dëshmia e kushërirës së Elena Hysës: Vajzat që janë vrarë po lanin makinën, Dan Hutra ka kapur thikën…

Psikologia Lenida Halilaj ka shpjeguar mbrëmjen e sotme në studion e “Opinion” në Tv Klan se ish-bashkëjetuesja e Dan Hutrës nuk ka pasur trysni nga familjarët e saj për të tërhequr kallëzimin për dhunë.

Halilaj, thotë se sipas dëshmisë së kushërirës së Elena Hysës, Hutra i ka plagosur fillimisht dy gratë me thikë e më pas ka shkuar për të marrë karikatorin.

Lenida Halilaj: Nuk ka pasur trysni nga familjarët e vajzës thotë kushërira e saj. Nga frika, nëna e vajzës i ka dhënë atij paratë që ka kërkuar dhe vazhdimisht prej familjarëve të saj vajza është inkurajuar për ta denoncuar për dhunë. Sipas kurshërirës, vajzat kanë qenë duke larë makinën, ka qëlluar nga jashtë dhe më pas është futur brenda, por i është bllokuar arma. Ka kapur thikën, i ka plagosur dhe ka dalë jashtë për të marrë karikator për t’u siguruar që do t’i vriste. Ka kuptuar që është krijuar një lloj rrëmuje, sipas dëshmive të personazheve që janë ndodhur aty.

‘Dan Hutra do vriste një person të katërt’, Spartak Koka: Ishte pozicionuar rreth 200 m larg shtëpisë së objektivit

Vrau 3 gra dhe plagosi 3 të tjera, por Dan Hutra dyshohet se nuk do ndalej me kaq, nëse nuk do të ishte arrestuar nga policia. Gazetari Spartak Koka, i cili ishte në zonën e Sharrës, aty ku gjatë orëve të pasdites u vu në pranga autori i dyshuar i masakrës së ndodhur këtë të mërkurë në Tiranë, në studion e “Opinion” zbuloi ekskluzivisht se Hutra ishte pozicionuar në atë vend për të ekzekutuar një tjetër person.

Sipas gazetarit Koka, 40-vjeçari kishte në shënjestër një person të quajtur Rrahman Sela, të cilin e konsideronte përgjegjës për vdekjen e të atit, diçka që nuk ishte e vërtetë. Gazetari Koka tha se ky kishte qenë edhe synimi përse Hutra kishte shkuar në zonën e Sharrës.

Spartak Koka: Ajo që mësuam dhe kemi edhe dëshminë e këtij personi që ka marrë policinë, është se këta nuk e dinin që ishte i armatosur, e ka pasur në tokë (armën) dhe u ka thënë “mund t’ju vras dhe ju tani, por s’po ju vras sepse ju jeni të shtetit dhe nuk kam punë. Duhet të më kishit lënë të kryeja edhe një vrasje”. Ai donte të vriste një person i cili është nga Sharra. Është Rrahman Sela, një personazh i njohur i tij. Ai u ka thënë policëve se ky person është përgjegjës për vdekjen e të atit të tij, që nuk ka lidhje fare me këtë gjë. Pozicionimi i tij në kodër, ai nuk po arrinte dot të dallonte se kush ishte shtëpia e tij, në atë moment, ishte për ta survejuar dhe për t’i vajtur në shtëpi. Pra nga kodra tek shtëpia e Rrahman Selës jemi 200 apo 300 metra larg.

Blendi Fevziu: Pra ishte nisur për të bërë vrasjen e katërt?

Spartak Koka: Synimi ishte që të futej edhe tek shtëpia e Rrahman Selës, që nuk ka lidhje, që nuk ka pasur asnjë konflikt të mëparshëm me të, por që i ishte fiksuar dhe donte të kryente edhe këtë vrasje. Pra synimi i tij pse ka ardhur në znën e Sharrës dhe të Vaqarrit, ka qenë vetëm për këtë qëllim. Këtë e konfirmon edhe dëshmitari që përshkruan dhe momentet e arrestimit.

Qytetari që vuri në alert policinë për vendndodhjen e Dan Hutrës: Ishte ulur, me armën në dorë…

Adem Poga është qytetari i cili njoftoi policinë për vendndodhjen e autorit të 3 vrasjeve e 3 plagosjeve këtë të Mërkurë në Tiranë.

Në një intervistë për gazetarin Spartak Koka, Poga tregon vendin ku Dan Hutra ishte ulur bashkë me armën në dorë.

Sipas qytetarit, Hutra u kishte thënë 4 punonjësve të policisë se po të donte do t’i hiqte qafe, por qëllimi i tij ishte vrasja e një personi tjetër, banor i lagjes së Sharrës i quajtur Rrahman Sela.

Adem Poga: Ishte ulur këtu, erdhi policia, u thashë ja ku e keni.

Spartak Koka: Këtu tek kjo gëmushë ë?

Adem Poga: Fiks këtu, armën e kishte në dorë. U çua dhe ngrejti duart lart dhe u tha po të doja t’ju hiqja qafe do u hiqja.

Spartak Koka: 4 punonjësve të policisë?

Adem Poga: Unë se dija se ka kallash, se s’vija fare lart. Do u hiqja të tërë tha po unë s’kam punë me ju, dua të vras edhe një njeri tjetër. Kush është i thanë, Rrahman Sela tha, i cili është banor i lagjes tonë.

Spartak Koka: Unë mendoj se gjesti jot është shumë i lavdërueshëm dhe uroj që strukturat e policisë, Ministria e Brendshme të të japin një shpërblim si qytetar për parandalimin e një vrasjeje tjetër.

Detajet/ Gazetari Spartak Koka: Pas vrasjeve Dan Hutra u ul në lokal dhe bleu 2 paketa cigare, ujë pa gaz dhe kruasant

Gazetari Spartak Koka ka zbuluar të tjera detaje rreth Dan Hutrës, 40-vjeçarit që vrau 3 gra dhe plagosi 3 gra të tjera paraditen e së mërkurës.

Në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Spartak Koka deklaroi se pas vrasjeve dhe plagosjeve, Dan Hutra kishte shkuar në një lokal në zonën e landfillit të Sharrës.

Aty u ul në një lokal dhe porositi ujë pa gaz, kruasant me çokollatë dhe 2 paketa cigare.

Dan Hutra u identifikua nga dy persona të zonës së Sharrës, të cilët më pas njoftuan policinë.

Spartak Koka: Kanë qenë 2 çuna xhaje me njëri-tjetrin kur konstatuan Dan Hutrën, e njihnin si personazh, e kishin parë dhe foton e tij të publikuar në media dhe tek njëri prej lokaleve përballë landfillit të Sharrës, Dan Hutra i cili kishte parkuar automjetin rreth 1.5 km larg, kishte zbritur në këmbë i paarmatosur dhe ishte futur brenda lokalit dhe bleu 2 paketa “Uinston”, dy molto çokollate dhe një ujë pa gaz. Në këtë moment ata e kanë identifikuar jo vetëm nga fotografia, por njëri prej tyre e ka identifikuar edhe për faktin sepse ai ka qenë banor i zonës së Sharrës para shumë vitesh.

Dan Hutra u arrestua më pas nga policia pikërisht në landfillin e Sharrës pa bërë rezistencë.

Telefonata nga burgu, Vladimir Kurti rrëfen mes lotësh për Dan Hutrën që i vrau motrën

Ishte telefonata nga burgu e Vladimir Kurtit e cila vuri në alert policinë dhe bëri lidhjen mes ngjarjes në Paskuqan dhe asaj në Kamëz.

I dënuar me burg përjetë, Kurti ka telefonuar gazetaren Klodiana Lala këtë të Mërkurë për t’i thënë se ekzekutori i motrës së tij është Dan Hutra.

Në bisedën telefonike, ai mes lotësh tregon se Hutra kishte tentuar ta vriste disa herë në burg.

Pjesë nga telefonata e të burgosurit me gazetaren:

Klodiana Lala: Përse e ka vrarë, përse?

Vladimir Kurti: Sepse kemi pasur përplasje këtu në burg me të.

Klodiana Lala: Çfarë përplasje?

Vladimir Kurti: Se di, ai ishte agresiv…

Klodiana Lala: Pse e lidh ti ngjarjen me Dan Hutrën?

Vladimir Kurti: Ai kishte paguar dy, tre herë edhe këtu dhe e kishin refuzuar. Kishte tentuar shumë herë të më vriste dhe këtu.

Klodiana Lala: Motrën tënde?

Vladimir Kurti: Po edhe mua, këtu brenda në burg./tvklan.al