Opinion – Kush ishte Fan Noli?

Autori: Blendi Fevziu 00:23 07/11/2023

Intervistë me Ilir Ikonomi

“Shembullin e Nolit e ndoqi edhe Konica”, Ikonomi: Konica zbriti nga anija në Boston i veshur me kostum kombëtarë

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan mbrëmjen e sotme ka qenë Ilir Ikonomi, autori i librit që rëfen jetën dhe arritjet e shkrimtarin dhe politikanin Fan Noli. Gjatë fjalës së tij, Ikonomi është ndalur edhe tek jeta e Nolit në Boston ku ka përmendur edhe shkrimtarin Faik Konica dhe marrëdhënien e tij me Nolin gjatë qëndrimit të tij në Boston. Ikonomi ka dhënë detaje të tjera lidhur me marrëdhënien mes Nolit dhe Konicës dhe takimit të tyre për herë të parë në Boston.

Blendi Fevziu: Duhet të ketë qenë shqiptari i parë që ka shkuar në Harvard?

Ilir Ikonomi: Shembullin e Nolit e ndoqi Konica që erdhi pak më vonë. Të dy kanë mbaruar në të njëjtin vit vetëm se Konica morri Masterin dhe Noli, Bachelorin. Kur Noli ishte në Boston fliste me letra me Konicën. Noli dëshironte që Konica të vinte në Boston dhe të drejtonte gazetën “Dielli”, në 1909 krijohet gazeta Dielli. Konica do vonohej se do të shkonte në Vjenë që të takonte zyrtarë të ministrisë së Jashtëm që ata ta financonin edhe kur të vinte në Boston. Konica ju thot atyre që dua ta bëj ‘Diellin’ gazetë pro-austriake, dhe kjo ishte diçka sekrete.

Blendi Fevziu: Kur është takimi i parë i tyre fizik?

Ilir Ikonomi: Në Tetor 1909 ai zbret nga anija i veshur me një kostum kombëtar.

Blendi Fevziu: Ky ishte përshkrimi më i rrallë, që Konica zbriti nga anija i veshur me kostum kombëtar shqiptar. Ç’ishte kjo ide?

Ilir Ikonomi: Në vend të këpucëve ai kishte opinga me xhufka. Brezi ishte më ngjyrë shege. Ideja ishte që ky do ta mbante kostumin disa ditë dhe do shëtiste në Boston. Shqiptarëve ju erdhi turp dhe i thanë aman vishu me rroba si të gjithë të tjerët.

Blendi Fevziu: Si kanë qenë raportet e tyre?

Ilir Ikonomi: Fantastike sepse të dy ishin njerëz të kulturuar dhe bënin biseda të një kulture të lartë dhe jo si shqiptarët e tjerë. Në një rast Konica i rekomandoi Nolit një opera dhe ai vajti e pa operan dhe kjo atëherë ishtë një gjë e rrallë. Noli ishte shumë i dhënë pas muzikës që në fillim. Ishin shumë të ndryshëm si tipa. Konica ishte shumë i rëmbyer, inatçi dhe Noli ishte goxha i rëmbyer herë pas here. Është interesante se Noli dukej i qetë, por ishte i rrëmbyer.

Ndër të tjera autori i librit ka treguar më shumë detaje për jetën e Nolit ku është ndalur edhe tek takimi i tij me princ Vidin.

Ilir Ikonomi: Noli ka ardhur në 1913 në fillim në Vlorë dhe donte të takonte Ismail Qemalin dhe është takuar ku ai e ka pyetur se çfarë di të bësh dhe Noli i ka thënë që do të bëhet ministër i ushtrisë sipas një dëshmitari. Noli i ka thënë që jam prift edhe Ismail Qemali i ka thënë që s’ke punë në Vlorë, por duhet të shkosh në Elbasan. Nga Marsi në Gusht ai bëri një udhëtim në Rumani u kthye prap në Trieste. Noli qëndroi vetëm dy javë në Durrës, erdhi dy ditë pas ardhjes së princ Vidit. Noli erdhi në 9 Mars. E takoi princ Vidin për t’i uruar ditëlindjen dhe i ka dërguar një memorandum të gjatë se si duhet të organizohet Shqipëria. Nga 1914-1915 Noli qëndroi në Austri dhe austriakët donin ta përdornin si një kartë për të ardhmen. Austriakët ishin të interesuar të sulmonin kishën greke. Kjo nuk eci sepse filloi Lufta e Parë Botërore. Ai në 1915 është larguar nga Austria në Amerikë. Ai paratë për të udhëtuar në Boston i morri nga austro-hungaria. Noli në atë kohë kishte një dëshirë të madhe për të takuar presidentin Willson.

“Noli shkoi në Harvard pa kokërr leku në xhep”, Ikonomi: U diplomua në të njëjtën ditë me Konicën

Viti 1906 do të ishte koha kur Fan Noli do të shkonte drejt SHBA-së dhe 3 vite më vonë, më 1909 ishte i vendosur për të studiuar në Harvard.

Besohet se poeti ka qenë i pari shqiptar që ka shkuar në universitetin prestigjioz amerikan, shpjegon studiuesi Ilir Ikonomi për “Opinion” në Tv Klan. Studiuesi, i cili ka botuar librin biografik “Apostulli” për jetën e Fan Nolit, thotë se poeti shkoi në Harvard pa asnjë qindarkë në xhep.

Një ndër ngjarjet më interesante të kësaj periudhe është se viti i tij i diplomimit në Harvard përkon me atë të Faik Konicës.

Ilir Ikonomi: Shkon në Harvard pa një kokërr leku në xhep dhe ai përpiqej të merrte borxhe, ishte i zhytur në borxhe, por ishte i vendosur ta bënte Harvardin.

Blendi Fevziu: Për çfarë u shkollua?

Ilir Ikonomi: Për Lëndë Humanitare, mori një Bachelor në Lëndët Humanitare dhe për Filozofi.

Blendi Fevziu: Duhet të ketë qenë shqiptari i parë që ka shkuar në Harvard apo jo?

Ilir Ikonomi: Besoj se po, nuk kam dëgjuar për ndonjë shqiptar. Pastaj shembullin e Nolit e ndoqën edhe të tjerë. Konica, që erdhi pak më vonë në Harvard. Të dy kanë mbaruar në të njëjtin vit në 1912, më 20 Qershor. Vetëm se Konica mori Masterin, Noli Bachelorin.

Blendi Fevziu: Si u njoh Noli me Konicën? Kur datojnë kontaktet e para mes tyre dhe kur ka qenë takimi i parë fizik?

Ilir Ikonomi: Kur Noli ishte në Boston, komunikonin me letra me Konicën. Noli sigurisht e njihte Konicën që nga viti 1901, që para se të shkonte në Egjipt.

Blendi Fevziu: Me gazetën Albania.

Ilir Ikonomi: Po gazeta Albania në atë kohë ishte një gazetë e jashtëzakonshme, një revistë e jashtëzakonshme.

“Në çfarë rrethanash Noli vendosi që të shugurohej prift?”, Konomi: U krijua shoqata “Nderi Shqiptar”…

“Apostulli” i Ilir Konomit është një biografi për shkrimtarin dhe politikanin Fan Noli, ku përshkruhet jeta dhe arritjet e tij. Për të folur mbi këtë libër, i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan ka qenë autori Ilir Ikonomi, i cili në librin e tij ka zbuluar për lexuesit fakte të pazbuluara më parë nga jeta dhe vepra e Fan Nolit. Gjatë fjalës së tij, Ikonomi është ndalur dhe tek një moment shumë i rëndësishëm në jetën e Nolit, shugurimi i tij prift.

Ilir Ikonomi: Nolit menjëherë ju desh të punonte në New York.

Blendi Fevziu: Prej vitit 1906 e deri në 1909, çfarë bëri Noli në Amerikë?

Ilir Ikonomi: Gjëja më e madhe që bëri ai, ishte kisha e organizimi i kishës së parë shqipe.

Blendi Fevziu: Në çfarë rrethanash, Noli vendosi që të shugurohej prift?

Ilir Ikonomi: U krijua një shoqatë që u quajt “Nderi Shqiptar” në Boston dhe vendosi që ne duhet të kemi një prift tonin dhe Noli ishte i vendosur që shqiptarët të kenë një kishë ku duhet të flitet shqip. Ishin këtë që e dërguan Nolin në New York që ta takohej me kryepeshkopin e kishës ruse dhe ai e mori në intervistë Nolin në anglisht dhe kuptoi se Noli ishte në gjendje të bëhej prift.

Blendi Fevziu: Kur është kjo foto?

Ilir Ikonomi: Kjo është një foto e panjohur…

Blendi Feviu: Po pra se e shoh për herë të parë.

Ilir Konomi: Duhet të jetë rreth vitit 1909-1910 në Boston kur Fan Noli nisi të kryente shërbesta e para.

Blendi Fevziu: Kur i nisi shërbesat e para dhe në çfarë kishe?

Ilri Konomi: Atëherë ishte kisha e Shën Gjergjit dhe shërbesat bëheshin në ndërtesa të ndryshme të Bostonit. Ata zunë një ndërtesë me qira që ishte në katin e pestë dhe e zbukuruan dhe e bënë si kishë. Shërbesa e parë është bërë në Boston në një sallë të madhe që sot nuk ekziston më. Zyrtarja u bë në 22 Mars 1908 në Boston, shërbesa e parë kur kisha filloi të fliste shqip, Noli përktheu dhe tekstet fetare dhe thoshte se “kjo është gjëja më e mërzitshme që kam bërë në jetë”, pra përkthimi nga greqishtja në shqip.

Një poliglot i jashtëzakonshëm, Ikonomi: Fan Noli thoshte se fliste 9 gjuhë të huaja, doli se…

“Apostulli” është libri biografik i Ilir Ikonomit për Fan Nolin. Libri trajton një pjesë të jetës së shkrimtarit shqiptar nga viti 1906 kur ai shkoi në SHBA e deri në vitin 1920. Në një intervistë për “Opinion”, Ikonomi thotë se Fan Noli lindi në Ibriktepe, një tokë bizantine që iu vendos në dispozicion të rekrutuarve nga Kolonja.

Ata ruajtën gjuhën, zakonet dhe identitetin shqiptar, ndonëse në disa enciklopedi greke kjo nuk pranohet. Megjithatë Noli thotë se nëna e tij nuk dinte asnjë fjalë greqisht. Vetë shkrimtari ishte një poliglot i vërtetë, i cili fliste një numër të konsiderueshëm gjuhësh të huaja.

Blendi Fevziu: Është e vërtetë ajo historia e famshme që Nolin e çuan ditën e parë të shkollës të mbyllur në një thes?

Ilir Ikonomi: Sipas Nolit është e vërtetë. Noli ka një spicë autobiografie e ka quajtur, që e ka përfshirë në librin për 50-vjetorin e kishës, botuar më 1958-’59 dhe ai aty përshkruan se si nëna e tij, sepse ky nuk donte të shkonte në shkollë, ishte bërë 8 vjeç, kishte qenë i sëmurë, shkoi relativisht vonë, më i madh se sa duhej dhe kështu e shpjegon ai faktin që e ruajti atë shqipen, nuk u greqizua si pjesa tjetër.

Blendi Fevziu: Sa gjuhë fliste Noli?

Ilir Ikonomi: Në një vend ai thotë që flas 9 gjuhë në një nga raportet për Harvardin, në një nga aplikimet për Harvardin, por pastaj na del që ky fliste edhe norvegjishten, dinte edhe norvegjishten.

Blendi Fevziu: Ku e mësoi norvegjishten?

Ilir Ikonomi: Është e çuditshme, thotë që e kam mësuar nga gjuhët gjermanike sepse ai dinte gjermanisht dhe është e ngjashme me gjermanishten thoshte dhe i është futur dhe e ka mësuar. Më vonë në jetën e tij ai ka mëuar edhe gjuhë të tjera, ka mësuar persishten për shembull. Në fund të jetës është përpjekur të mësojë aramaishten.

Blendi Fevziu: Ishte një lloj poligloti plotësisht autodidakt.

Ilir Ikonomi: E vërtetë është./tvklan.al