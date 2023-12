Opinion – Kush ka faj për kaosin në parlament?

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:52 08/12/2023

Në studio: Iris Luarasi, Baton haxhiu, Robert Rakipllari, Artan Hoxha. Në lidhje: Blendi Klosi, Gazment Bardhi

Situata në parlament vijon të jetë e tensionuar. Është java e nëntë që thuajse nuk ka zhvillime normale në parlament, përplasje, bomba tymuese, gjatë gjithë kohës karriget janë të hedhura në foltore, por kjo nuk ka penguar mazhorancën që të kalojë me shpejtësi e madje sot, në më pak se 7 minuta buxhetin e vitit 2024. Duket se situata në parlament është e tensionuar, zhvillim normal të punimeve nuk ka, por kjo nuk ka frenuar asnjë nga masat e marra nga mazhoranca. Duket se kjo situatë për shkak të anormalitetit të zgjatur, por mbetet pezull.

“Kjo situatë është qesharake”, Hoxha i përgjigjet Luarasit: Situata është dramatike, e vetmja zgjidhje reflektimi shoqëror

Emisioni i mbrëmjes së sotme i “Opinion” në Tv Klan ka trajtuar situatën parlamentare ku opozita nuk lejon punimet në Kuvend dhe seancat e fundit parlamentare janë mbyllur në pak minuta për shkak të kaosit të krijuar.

Pedagogia Iris Luarasi e ftuar në studio u shpreh se e gjitha kjo situatë është qesharake ku ka theksuar se opozita ka të drejtë të kërkojë Komisionet Hetimore, por nuk po ndjek rrugën e duhur.

Ndërkohë fjala e Luarasit u komentua nga analisti Artan Hoxha i cili u shpreh i çuditur me faktin se kjo situatë quhet komike kur në fakt sipas tij është një situatë dramatike. Ai u shpreh se e vetmja zgjidhje mund të jetë reflektimi shoqëror dhe reagimi i popullit.

Iris Luarasi: E gjitha kjo situatë ka një llojë karme. Nuk është hera e parë që në Shqipëri nuk lejohen Komisionet Hetimore. Ke një histori të përsëritur kur zoti Berisha në ’98 nuk pranonte Komisionet Hetimore. Dhe prandaj them është qesharake sepse ti mendon që Partia Socialiste në 2023 nuk duhet të bëjë atë që bënte Berisha në ’98. E thash për të treguar që është e drejtë e opozitës për të kërkuar për Komisione Hetimore është e drejta më legjitime sepse prandaj është krijuar ai nen që ti e krijon Komisionin Hetimor edhe kur je minorancë dhe kjo është një e drejtë e cila duhet ta kërkojnë.

Blendi Fevziu: Pra ju thoni e drejta i takon, rruga për të arritur tek e drejta nuk është e saktë.

Iris Luarasi: Një ligjvënës nuk mund të kërkojë rrugën e tmerrshme të prishjes së karrigeve të flakadanëve sepse është ligjvënës. Cili është modeli që krijojmë ne në politikën shqiptare kur ti je ligjvënësi dhe je njeriu i parë që prish ligjet.

Artan Hoxha: Më çudit koherenca e Irisit. Si mund të jetë komike mohimi i një të drejte themelore, kjo është tragjike, jo komike?!

Iris Luarasi: Jo komike është mënyra që kanë zgjedhur ata për ta zgjidhur. Komike është të djegësh karriget, të bësh Tarzanin. Për mua është totalisht komike.

Artan Hoxha: Kjo është mënyra për të komentuar “me bisht në ajër”, për ti ikur çështjes, por edhe për të qenë korrekte për të thënë një fjalë të mirë për opozitën. Ti mohosh opozitës 8 komisione është dramacitet i nivelit të lartë.

Iris Luarasi: Për këtë jemi dakord të gjithë.

Artan Hoxha: Ti mohosh një grupi parlamentar të drejtën për tu përfaqësuar në një komision është dramatike. 31 akte, propozime ligjore nuk pranohen. Ai nuk është parlament demokratik.

Blendi Fevziu: Po si zgjidhen?

Artan Hoxha: Me këtë maxhorancë që në vend që të reflektojë dhe të rikthehet në sjellje normale demokratike po ndjek trendin e kundërt nuk ka zgjidhje. Çështja do agravohet sepse opozitës i mohohet thelbi i ekzistencës së vet në parlament. I vetmi proces ku opozita çlirohet nga dominanca e votës është hetimi. Shenjat e sjelljes antidemokratike të kësaj maxhorance janë kaq të shumta saqë ne po shkojmë drejt një përplasje dhe ka vetëm një zgjidhje që është reflektimi shoqëror. Nëse shoqëria reagon ka gjasa që edhe maxhoranca të reagojë.

Masa disiplinore për deputetët, Bardhi: Të vënë një nen, kush do të hetojë Edi Ramën…

Në lidhjen direkte me “Opinion” në Tv Klan, Gazment Bardhi përmendi edhe propozimin e mazhorancës për heqjen e mandatit të deputetetëve të opozitës për 60 ditë. Kreu i grupit parlamentar të PD tha se kjo është hera e parë në 32 vjet që rregullorja e parlamentit ndryshon pa konsensus mes palëve.

Blendi Fevziu: Nëse mazhoranca do bëjë ndryshimet ligjore dhe s’do ju pranojë asgjë, cili do jetë hapi tjetër që do hidhni? Konkrete fare.

Gazment Bardhi: Mazhoranca po tregon se çfarë ka ndërmend të bëjë, në vend që t’i përgjigjen apelit të faktorit ndërkombëtar për dialog, zgjidhje dhe normalizim të jetës parlamentare, e di çfarë kanë bërë sot? Kanë propozuar një ligj që i hiqet mandati deputetëve të opozitës për dy muaj. Dhe unë s’e kuptoj, kur e ka në dorë për ta bërë në mënyrë të njëanshme, për herë të parë në 32 vite, nuk ndryshon rregullorja e parlamentit pa konsensus mes palëve sepse dokumenti që garanton bashkëjetesën e palëve politike në parlament. Kur e paskan këta që e vënë në mënyrë totale, të vënë një nen aty kush do të hetojë Edi Ramën, nuk e ushtron dot mandatin e deputetit. Ta shkruajë aty dhe të biem rehat.

Blendi Fevziu: Një zgjidhje është.

Gazment Bardhi: Është më e ndershme kjo sesa kjo që bëjnë do të heqim për dy muaj mandatin.

Bardhi ritheksoi se nëse mazhoranca do të vijojë të mos i respektojë të drejtat e opozitës, aksioni opozitar në parlament do të vijojë dhe do të përshkallëzojë.

Gazment Bardhi: Jo vetëm me karrige, sigurisht do të kalojmë edhe në masa dhe hapa të tjera të opozitës. Të jeni të sigurt që nuk kemi ndërmend të heqim dorë nga mandatet tona. Janë mandate që i kemi fituar duke pasur krimin e organizuar përballë dhe nuk jemi të gatshëm t’ia dorëzojmë përfaqësuesve të krimit të organizuar.

Klosi-Bardhit: Mua më bën shumë mirë që ju të shkërrmoqeni, mos kujto se na vjen keq se po digjeni!

Në lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, sekretari i përgjithshëm i PS-së, Blendi Klosi dhe kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, kanë shkëmbyer replika mes tyre.

Gjatë fjalës së tij, Klosi i ka thënë Bardhit që të bëjnë politikë në mënyrë normale në Parlament, por megjithatë, ka deklaruar se kjo situatë në PD i bën mirë PS-së.

Blendi Klosi: Po të ndërtojnë një kërkesë për një komision bazuar në ligj dhe në kushtetutë dhe padyshim që do të vijojë procesi parlamentar. Kjo është një mënyrë që ato po e zgjedhin për të bërë politikë. Ne nuk kemi ndryshuar rregulloren, kemi futur diskutimin për ndryshimin e rregullores në parlament që do jetë një ligj si të gjithë të tjerët që do të diskutohet në parlament. Në atë parlament jemi për të votuar ligje, jo për të hedhur fishekzjarre.

Gazment Bardhi: As për të votuar ligjet e Klod Mërtirit.

Blendi Klosi: Patjetër. O Bardhi mos bëj kot sikur ke ndonjë informacion. Informacionet që ke nxirri, mos m’i mbaj sekret.

Gazment Bardhi: A e njeh Klod Mërtirin, a e ke takuar ndonjëherë?

Blendi Klosi: Bëhu burrë dhe trego se çfarë di.

Gazment Bardhi: Po të pyes ty, a e ke takuar ndonjëherë Klod Mërtirin? A ke ndarë interesa financiare me të?

Blendi Klosi: Kurrën e kurrës, kurrën e kurrës nuk kam pasur asnjëherë raport me të.

Blendi Klosi: Po të them prapë, bëhuni njerëz normal e bëni politikë normal, nëse do të vazhdoni këtë rrugë, për mua vazhdo.

Gazment Bardhi: Për mua normalitet është të mos jem bashkëpunëtor i Vangjush Dakos.

Blendi Klosi: Për mua më bën shumë mirë që ju të shkërrmoqeni. Mos kujto që na vjen keq që jeni copë. Mos kujto se nuk po përgatitemi të ju munduim prapë. Kjo është zgjedhja juaj. Vazhdo digjuni. Do ju mundim përherë.

Kongresi i jashtëzakonshëm i PS, Klosi: Do të përgatitemi për të fituar zgjedhjet e 2025

Partia Socialiste do të organizojë ditën e premte një kongres të jashtëzakonshëm. I pyetur në “Opinion” në Tv Klan se çfarë pritet të ndodhë, Sekretari i Partisë Socialiste, Blendi Klosi tha se nuk do të jetë një kongres zgjedhor. Kongresi parashikohet të zgjasë disa orë dhe do të rienergjizohet Partia Socialiste si dhe përgatitja e punës për zgjedhjet e maj 2025.

Blendi Fevziu: Klosi, t’ju pyes pak edhe për kongresin. Çfarë kongresi do të bëni nesër?

Blendi Klosi: Nesër është kongres i jashtëzakonshëm.

Blendi Fevziu: Me këto të jashtëzakonshmit në Shqipëri kemi eksperienca të këqija.

Blendi Klosi: Nuk ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme.

Blendi Fevziu: Po pse është i jashtëzakonshëm?

Blendi Klosi: Po sepse nuk është një kongres zgjedhor, kështu e kemi në statut.

Blendi Fevziu: Ju e bëni vetëm për PS, nuk caktoni edhe kryetarin e PD?

Blendi Klosi: Ne e bëjmë vetëm për PS, për të treguar se si është një parti, do të ishte shumë mirë që edhe kolegët e djathtë të merrnin pak eksperiencë se si bëhet kongresi.

Blendi Fevziu: Ata kanë bërë disa kongrese.

Blendi Klosi: Si bëhet kongresi për mirë, se deri tani janë bërë kongrese për keq.

Blendi Fevziu: Çfarë domethënë kongres i jashtëzakonshëm, për çfarë po e bëni?

Blendi Klosi: Kongres i jashtëzakonshëm është pas fitores së zgjedhjeve të majit ne kemi filluar punën për të përgatitur zgjedhjet e 2025. Qartazi, PS e ka shprehur ambicen e saj…

Blendi Fevziu: Me atë stilin tipik Klosi..

Blendi Klosi: Ka një axhendë të gjatë pune, nuk është një kongres i shkurtër, do jetë një kongres disa orësh, ka disa panele ku paraqiten jo vetëm çfarë do të bëjmë me partinë, jo vetëm do rienergjizojmë Partinë Socialiste, por çfarë kemi bërë deri tani, çfarë kemi bërë me Refomën në Drejtësi.

Blendi Fevziu: Është llogaridhënie, do ketë zgjedhje në organet drejtuese?

Blendi Klosi: Nuk është kongres zgjedhor, në pranverë kemi kongresin zgjedhor, por do të votohet platforma për rienergjizimin e PS, do të ketë po ashtu një mbledhje të Asamblesë Kombëtare ku do të votohet për sekretariatin ePS.

Blendi Fevziu: Është kongres i jashtëzakonshëm për gjërat e zakonshme.

Blendi Klosi: Është kongres i jashtëzakonshëm për situatën në të cilën ndodhemi dhe për të përgatitur veten tonë për të fituar zgjedhjet e 2025. Ne jemi për të fituar, jemi një forcë e madhe politike, kemi përgjegjësi dhe jemi një shkollë politike. Nëse duan që të kuptojnë si bëhet politika, të shohin PS si organizohet, si qëndron në garë.

Blendi Fevziu: Më mirë mos t’ju kishin parë si bëhet politika, por ishallah mbani peshën e SPAK-ut këto kohë deri në zgjedhje se po të jetë për gjëra të tjera…

“Olsi Rama duhet të jetë në burg për dosjen e Xibrakës”, Bardhi: Të enjten tjetër publikoj në “Opinion”…

Kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi ka deklaruar se të enjten tjetër do të publikojë dokumenta të dosjes se si sipas tij, u vodhën të dhënat në sistemin TIMS për të favorizuar vëllain e kryeministrit Edi Rama.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bardhi thotë se sipas tij, vëllai i kryeministrit Rama, Olsi Rama, “duhet të jetë në burg për dosjen e Xibrakës”.

Gazment Bardhi: Kërkesa e parë ka të bëjë me një skandal të ndërhyrjes në mënyrë të paligjshme në sistemin TIMS. Informacioni mbi të cilën është bazuar kërkesa, bazohet mbi një dokument zyrtar që është raporti i AMP-së. Pra, nuk bëhet fjalë për një thashethem, por një ndërhyrje të paligjshme në TIMS dhe ne duam të verifikojmë se kush ka përgjegjësi për ndërhyrjen e paligjshme dhe deir në çfarë mase është ndërhyrë në sistemin TIMS për të propozuar dhe masa ligjore që në të ardhmen, një ndërhyje e tillë mbi të dhënat e qytetarëve, të meren masa ligjore. A e di pse bllokohet kjo? Sepse nëse në të dhënat e sistemit TIMS nuk do të ishte ndërhyrë në mënyrë të paligjshme për të fshehur, ka një çështje që mbahet pezull në SPAK, ku vëllai i kryeministri shqiptar, Olsi Rama, për shkak të përkimit të të dhënave të TIMS do të duhet të jetë në burg për dosjen e “Xibrakës”. Problemi i vetëm i Edi Ramës në këtë rast është që të dhënat do të bëhen publike.

Blendi Fevziu: Po ti bëji publike, pse prisni?

Gazment Bardhi: Patjetër që do i bëj publike që kanë ndihmuar të kalojnë kufirin.

Blendi Fevziu: Hajdeni këtu dhe bëjini publike.

Gazment Bardhi: Patjetër, më ftoni të enjten tjetër dhe vij unë dhe i bëj publike. Të enjten tjetër, unë publikoj në “Opinion” dosjen e plotë se si Olsi Rama u konsiderua person i paidentifikuar nga prokuroria dhe në momentin kur prokurorët donin të hynin në sistemin TIMS për të marrë të dhëna për përfshirjen e Olsi Ramës në laboratorin e kokainës në Xibrakë, u vodhën të dhënat në sistemin TIMS.

“PD me tre pretendentë për logon”, Bardhi i kthehet Klosit: Ç’punë ke ti me problemet tona

Me debate ka vijuar emisioni i mbrëmjes së sotme në studion e “Opinion” në Tv Klan. Kanë qenë kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Gazmend Bardhi dhe sekretari i Përgjithshëm i PS-së të cilët gjatë emisionit duke folur për situatën parlamentare në vend kanë pasur akuza ndaj njëri-tjetrit.

Blendi Klosi lidhur me Komisionet Hetimore u shpreh se ato janë refuzuar pasi nuk janë të bazuara në Kushtetutë dhe ligj dhe se kërkohet komision për konfliktin e interesit, argument i cili është mohuar nga Gazmend Bardhi.

Blendi Klosi: Dua ta filloj me hyrjen që the ka një kaos në parlament. Nuk e di ku është kaosi në parlament sepse parlamenti nuk është vendi ku ndizen flakadanë. Flakadanët ndizen në stadium.”

Gazmend Bardhi: Parlamenti nuk është as vendi ku vidhet!

Blendi Klosi: Në rast se ndizen flakadanë dhe ka kaos në parlament, flakadanët ndizen ne stadium. Në parlament është vendi i fjalës.

Blendi Fevziu: Pse ju refuzohen Komisionet Hetimore?

Blendi Klosi: Sa i përket Komisioneve Hetimore janë refuzuar shkaku shumë i thjeshtë sepse komisionet e kërkuara nuk janë të bazuara në Kushtetutë dhe ligj për Komisionet Hetimore. Aty është gjithë biseda, për një çështje të veçantë. Kërkohet komision për konfliktin e interesit. Nuk ka çështje të posaçme.

Gazmend Bardhi: Jo nuk është e vërtetë.

Blendi Klosi: Kërkon të ngrihet komision hetimor jo bazuar në një fakt konkret. Nëse do të kemi një kërkesë në një fakt komisioni mund të ngrihet edhe nesër. Ne jemi të hapur të diskutojmë. Në rast se do të jenë komisione për një çëshje konkrete si psh çëshjta e inceneratorëve, u ngrit komisioni pati një debat parlamentar, pati një diskutim.

Blendi Fevziu: Klosi çështjen e inceneratorëve e ngriti Ambasada e Shteteve të Bashkuara me presion të drejtëpërdrejt. E dyta pse për komisionin e reformës zgjedhore nuk pranoni propozimin?

Blendi Klosi: Bëhet fjalë për një komision bipartizan. Bëhet fjalë kush është partia Demokratike. Ajo logo i takon dikujt tjetër. Zotëria që kam në emision është i përjashtuar. Ajo firmë dhe vulë e ka përjashtuar.

Gazmend Bardhi: E ke gabim. Kush je ti gjykata që gjykon?! Partia është e qartë se kush është PD dhe nuk e cakton as Klosi as Edi Rama e caktojnë anëtarët e asaj partie.

Ndërkohë gjatë debatit Klosi në një moment përmend mospraninë e kryetari të grupit parlamentar të PD-së, Gazmend Bardhit në Kongresin e Berishës të mbajtur në datën 2 Dhjetor, ku shprehet se Partia Demokratike është e ndarë në tre pretendentë.

Bardhi i përgjigjet duke i kërkuar të shikojë punët në Partinë Socialiste dhe të mos merret me problemet e tyre brenda partisë.

Blendi Klosi: Një nga tre pretendentët e asaj logoje bëri një Kongres dhe pjesa e dytë le të themi pjesa që kërkon logon nuk ishte pjesë fare aty.

Gazmend Bardhi: Po çpunë ke ti me problemet tona brenda partisë mo?! Ti shiko partinë tëndë.

Blendi Klosi: Janë tre pretendent të ndryshëm në grupime të ndryshme dhe i kërkojnë Lindita Nikollës që të bëjë apel dhe ti numërojë.

Gazmend Bardhi: Numërohemi vet në nuk kemi nevojë. Ju keni vetëm një mision numëroni lekët që ju vidhni qytetarëve.

Blendi Fevziu: Do bashkëpunoni me këtë pjesë të opozitës.

Blendi Klosi: Po me kë pjesë pra? Kë përfaqëson zoti Bardhi. Nuk kam gjë është koleg i nderuar, por ajo vulë që ke mbrapa dhe që të ka bërë deputet.

Gazmend Bardhi: Unë përfaqësoj grupin parlamentar të Partisë Demokratike sigurisht kundër vullnetit tënd dhe të Edi Ramës.

Blendi Klosi: Ajo firmë që të ka dhënë emrin deputet ajo vulë të ka përjashtuar nga Partia Demokratike. Ti nuk je më i Partisë Demokratike. Je një deputet i nderuar dhe përfaqësues i popullit. Në janar i hodhën gaz lotsjellës kolegëve të tyre. “Vula” dhe “Brava” janë për ty mo zotëri. I hodhët fishekzjarr kundra PD tani ja hidhni PS.

Shqetësimi për ndërhyrje në TIMS,Klosi: Ku është dokumenti që e vërteton?/Bardhi: Po ta kishim, s’do ishte nevoja të hetonim

Në lidhjen direkte me “Opinion” në Tv Klan, Sekretari i Partisë Socialiste, Blendi Klosi thotë se grupi i Partisë Demokratike është i copëtuar dhe nuk ka një grup parlamentar për të cilin mazhoranca mund të pranojë ngritjen e komisioneve hetimore.

I pyetur nga Ylli Rakipllari pse mazhoranca nuk diskuton me opozitën, Klosi shpjegoi rënien e 8 komisioneve, 5 prej të cilëve me vendim parlamentar ndërsa 3 të tjera nuk u morën parasysh. Një ndër shembujt konkretë që u përmend nga kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi ishte rasti i shqetësimit të ambasadës së SHBA-së për ndërhyrje të paligjshme në sistemin TIMS.

Për këtë Klosi u shpreh se nuk ka një dokument që e vërteton.

Robert Rakipllari: A jeni të gatshëm të rinegocioni?

Blendi Klosi: Te pyetja e parë thatë ka një komision hetimor për…

Gazment Bardhi: TIMS-in. Pse nuk e ngrini ju për shembull? A është çështje konkrete kjo?

Blendi Klosi: Po dakord, është çështje konkrete por ku është çështja konkrete?

Gazment Bardhi: Ka një shqetësim dhe një denoncim.

Blendi Klosi: Ju keni dalë, ti dhe disa kolegë…

Gazment Bardhi: Nuk kemi dalë ne mo, ka dalë ambasada e SHBA se the thashetheme. Ka dalë ambasada e SHBA-ve për të na thënë është ndërhyrë në mënyrë të paligjshme në sistemin TIMS.

Blendi Fevziu: TIMS-i është?

Blendi Klosi: Kush është dokumenti që e vërteton që këtu ka një problem?

Gazment Bardhi: Po të kemi dokumentin s’kemi nevojë të hetojmë. Komisionet hetimore prandaj ngrihen, që të marrësh dokumentin.

Blendi Klosi: Prandaj pra ky është gabimi.

Blendi Fevziu: Nga të gjitha komisionet hetimore që mbaj mend unë, nga shkrime gazetash janë ngritur. E ka ngritur amabasada e SHBA-së, ka thënë shumë e shqetësuar.

Blendi Klosi: Për çfarë, konkretisht?

Blendi Fevziu: Ka futur duart në TIMS.

Blendi Klosi: Kush? Ta them edhe këtë tjetrën, kemi thënë për komisionin për investitorët strategjikë. Hajde e marrim dhe kush ka marrë investitorë strategjikë t’i bëjmë copë.

Gazment Bardhi: Të dhimbset Pëllumb Gjoka ty?

Blendi Klosi: Heto rastin këtë thotë kushtetuta dhe ligji. Merr një rast për të shqyrtuar, një çështje të veçantë. Hajde e marrim tani të gjithë investitorët strategjikë dhe po doli gjë mirë, po s’doli t’i bëjmë copë të gjithë investitorët strategjikë.

Bardhi: Grupi i PD-së i bashkuar, po punon për një projekt të përbashkët politik

Kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi shprehet se grupi i Partisë Demokratike është i bashkuar dhe se është duke punuar për një projekt të përbashkët politik.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bardhi ka thënë se grupi i deputetëve të PD-së do të vijojë të jetë i bashkuar në parlament dhe se janë duke punuar për të gjetur zgjidhje brenda forcës politike që përfaqësojnë.

Gazment Bardhi: Jemi bashkarisht duke punuar dhe do të gjejmë zgjidhje për të bashkuar PD-në. Sa herë kam dalë në studio, ju kam bërë thirrje deputetëve që të bashkohemi të gjithë bashkë kundër kundërshtarit tonë politik, që në rastin konkret është Edi Rama. Nuk do të më dëgjoni kurrë të futem në konflikt me partnerët tanë ndërkombëtarë që kanë kontribuar për bashkimin e Shqipërisë.

Pyetje: A ka zgjidhje Bardhi?

Gazment Bardhi: Zgjidhja për partinë, do të jeni të sigurtë që me pjekurinë që keni treguar me faktin që shumica e deputetëve të PD-së janë ndërgjegjësuar që të ndarë, i fituar është vetëm Edi Rama. Për mua nuk ka asgjë më shumë rëndësi se bashkimi i PD-së. Unë mbaj përgjegjësi për veprimet e mia politike. Kam deklaruar se është i nevojshëm bashkimi i opozitës do të vazhdoj të punoj për këtë.

Pyetje: Duket sikur ky lloj kaosi në parlament mban grupin e PD-së të bashkuar. Cili është hapi i mëtejshëm?

Gazment Bardhi: Grupi i PD-së është bashkuar para se të niste ky aksion dhe do të vazhdojë të jetë i bashkuar. Ai grup deputetësh që është bashkuar, do të vijojë të jetë i bashkuar në parlament. I njëjti grup është duke punuar për një projekt të përbashkët politik. Të jeni të sigurtë se shumë shpejt të njiheni me një projekt të përbashkët politik të këtij fronti opozitar

“Situata kthehet në normalitet nëse mazhoranca respekton të drejtat e opozitës”, Bardhi: Në të kundërt do përshkallëzojmë aksionin

Kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi thotë se protesta e opozitës në parlament do të vijojë deri në zgjidhjen e kërkesave të tyre.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bardhi shprehet se nëse kërkesat e tyre nuk do të miratohen, opozita do të përshkallëzojë protestën.

Gazment Bardhi: Që nga nisja e aksionit tonë, i kemi bërë të qarta se kush janë kërkesat tona. Së pari, ka të bëjë me ngritjen e komisioneve hetimore, së dyti me çuarjen përpara të Reformës Zgjedhore. Ne, si opozitë kemi propozuar ndryshimin e përbërjes së anëtarëve të opozitës. Së treti, deputetë të ndryshëm të opozitës kanë propozuar 31 projektligje që nisin nga lufta kundër korrupsionit dhe deri tek ligji për minimumin jetik. Ne nuk po kërkojmë asnjë favor, ngritja e komisioneve është një e drejtë që na takon.

Blendi Fevziu: Jeni realisht në zbatim të parlamentarizimit apo po tentoni të krijoni kaos për të krijuar një imazh të keq të Ramës apo më e keqja për të kaluar një krizë të brendshme?

Gazment Bardhi: Gjërat nuk janë siç duket në Shqipëri dhe ky është fakt. Në momentin që mazhoranca respekton të drejtat kushtetuese të opozitës, situata kthehet në normalitet. Unë e kam paralajmëruar kryetaren e kuvendit, i kanë thënë se nuk do të ketë normalitet nëse ju injoroni kërkesat e opozitës.

Blendi Fevziu: A ka lidhje situata në parlament me fillimet e hetimeve për kryetarin e PD-së dhe me situatën e krijuar nga ky hetim?

Gazment Bardhi: 0 lidhje me atë çështje, të plotësojnë kërkesat dhe do të shikoni që përsa i përket opozitës, situata në kuvend, normalizohet menjëherë. Si kundër, protestën në Kuvend e kemi nisur në 5 Tetor, ndërkohë që veprimtaria e SPAK ndaj Berishës ka nisur në 21 Tetor. Propozimi për këtë aksion është bërë në grupin parlamentar. Ne do të vazhdojmë t’i shfaqim opinionit publik shqiptar se çfarë është i aftë të bëjë kryeministri i një vendi. Do ta përshkallëzojmë aksionin tonë. Qytetarët kanë më shumë arsye për të protestuar se sa vetë ato të opozitës. Ne jemi të gatshëm të bëjmë çdo sakrificë.

Blendi Fevziu: Sa komsione hetimore keni kërkuar dhe sa janë rrëzuar?

Gazment Bardhi: Janë kërkuar gjithsej 8 komisione hetimore, 3 prej të cilave nuk kanë kaluar fare për diskutim as në seancë plenare. Vetëm në këtë sesion, janë rrëzuar 3 kërkesa për ngritjen e komisioneve hetimore./tvklan.al