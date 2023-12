Opinion – Kush ka vjedhur në inceneratorin e Tiranës?

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 02:00 12/12/2023

Të ftuar: Brisida Shehaj, Klodiana Lala. Në lidhje direkte: Elvi Fundo

Inceneratori i Tiranës, Briseida Shehaj: Abuzimi? Shteti kërkoi këtë celularin, ata thanë që kushton 200 mln Lekë

Çështja e inceneratorit të Tiranës ishte tema e diskutimit në emisionin “Opinion” në Tv Klan. E ftuar në studio ishte Briseida Shehaj, e cila ka denoncuar vazhdimisht këtë rast. Ajo dha një shpjegim të thjeshtë për qytetarët se çfarë ka ndodhur me inceneratorin e Tiranës.

Blendi Fevziu: Një njeri pyet pse SPAK-u ka kërkuar arrest për këta njerëz, pastaj të them pse nuk ka kërkuar për të tjerët?

Briseida Shehaj: Ka kërkuar shteti këtë celularin dhe ky celulari që kushton 100 Lekë, ai grupi i punës atje ka thënë ky celulari kushton 200 milionë lekë. Ja kjo është gjithë historia për çfarë i ka arrestuar SPAK-u ata.

Blendi Fevziu: Është fryrje e shifrave?

Briseida Shehaj: Totalisht fryrje.

Kujtojmë se disa ditë më parë SPAK njoftoi lëshimin e disa urdhërarresteve në kuadër të hetimeve për dosjen për inceneratorin e Tiranës.

Tetë janë shkeljet që SPAK thotë se ka gjetur nga hetimet. Mes tyre është dhe fakti që anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave nuk kanë hartuar dokumentacionin për zhvillimin e kësaj procedure, por i gjithë procesi është kryer nga punonjës të biznesmenit Klodian Zoto.

Një tjetër shkelje e evidentuar nga prokuroria gjatë këtij hetimi është studimi i fizibilitetit, që është kryer në mënyrë fiktive. Kjo, pasi SPAK ka zbuluar se ajo është realizuar përmes të dhënave të marra nga kompania “Integrated Energy BV”, e cila ka rritur kostot.

Prokuroria e Posaçme gjithashtu thotë se për të funksionuar kjo skemë është dashur kontributi i Vladimir Bezhanit, i cili sipas SPAK ka qenë ura lidhëse mes Ministrisë së Mjedisit dhe kompanisë koncesionare. Me rolin e këshilltarit të jashtëm të ministrit të Mjedisit, Bezhani ka përfituar si rryshfet një shumë prej 75 milionë Lekë.

Ndërsa Alqi Bllako ka përfituar nga Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri 119 mijë Euro me qëllim favorizimin “Integrated Energy BV”.

Sakaq, dy pronarët e kompanisë Zoto e Mërtiri kanë paraqitur fatura fiktive për punime të pa kryera duke përfituar rreth 400 milionë Lekë, një pjesë e të cilave janë tërhequr cash dhe dërguar jashtë Shqipërisë.

Inceneratori i Tiranës| Gazetarja: Klodian Zoto dinte gjithçka, këshilltari i Ministrisë së Mjedisit e ‘furnizonte’ me informacion

Për aferën e Inceneratorit të Tiranës kanë shkuar pas hekurave një numër i zyrtarëve të lartë me vendim të Gjykatës së Posaçme. Pikërisht për këto arrestime po diskutohet sonte në “Opinion” në Tv Klan.

E ftuar në studio, gazetarja Klodiana Lala flet me detaje për pretendimet e SPAK sa i takon kësaj afere. Ajo thotë se dy emra janë “risia” e të përfshirëve dhe shton se është e çuditshme pse Prokuroria e Posaçme nuk ka kryer asnjë veprim hetimor që prej 2021-it.

“Ata që janë risia si të përfshirë në inceneratorin e Tiranës, Taulant Tushe anëtar komisioni dhe Namik Samixhiu si dhe dy punonjës të Qendrës Kombëtare të Biznesit. Ajo që bën çudi është se gati dy vite Prokuroria e Posaçme nuk ka kryer asnjë veprim hetimor. Po ta shikosh dosjen me kronologji nuk jepen shpjegime pse nuk është hapur kjo dosje. Më pas fillon relatimin gjykata duke thënë që personi që ka iniciuar procedurën partneritet publik-privat është kryetari i bashkisë së Tiranës i cili i është drejtuar Ministrisë së Drejtësisë në atë kohë me një shkresë ku i thotë se është bërë një studim nga IFC-ja për trajtimin e mbetjeve në Tiranë. Ministria e Mjedisit i përgjigjet dhe dy institucionet ngrenë një grup pune për këtë histori që më pas është incinerator. Kjo është pikëpyetja e parë sepse nuk është sqaruar roli i tij”

Po ashtu, Lala thekson se nga të dhënat pas ekspertimit të kompjuterit të Klodian Zotos, është zbuluar personi që transferonte informacionin nga Ministria e Mjedisit te kompania e tij. Sipas gazetares, Zoto kishte të gjitha institucionet në dispozicion.

“Të gjitha institucionet shtetërore kanë qenë në shërbim të Klodian Zotos. Së pari Alqi Bllako ka punësuar pranë kompanisë së Zotos, Vladimir Bezhanin i cili ishte këshilltar i jashtëm i Ministrit të Mjedisit. I cili merrte një pagesë prej 800 mijë lekësh të vjetra dhe të gjitha ato informacione apo të dhëna që siguronte në punën e tij si këshilltar i jashtëm ja kalonte dhe furnizonte Klodian Zotos, i cili me punonjësit e vet i përpunonte në studime fizibiliteti dhe më pas ua kalonte punonjësve të ministrisë. Këta të fundit në shumicën e rasteve kanë funksionuar me e-maile private. Kur Zoto kishte diçka që nuk shkonte ata i thoshin kujdes këtu ne të japim konsulencë juridike. Klodian Zoto dinte gjithçka. Që nga anëtarët e komisionit e deri te diskutimet në mbledhje dhe më pas ia kalonte Mërtirit që është truri. Kanë ardhur pa asnjë lek në xhep dhe kanë ikur me miliona.”

Inceneratori i Tiranës, Fundo thirrje për Mërtirin dhe Zoton: Njëri nga ju të bëhet “pendito”

Këtë të hënë në emisionin “Opinion” në Tv Klan u diskutua në lidhje me dosjen e inceneratorit të Tiranës.

Elvi Fundo, gazetar i CNA-së, tha gjatë një lidhje live që një prej dy të akuzuarve kryesorë për inceneratorët Klodian Zoto ose Mirel Mërtiri duhen të bëhen “pendito”, pra bashkëpunëtorë të drejtësisë.

Në këtë mënyrë, ai theksoi se ata mund të zbërthejnë skemën që të shpëtojnë edhe lekët e shqiptarëve.

“Ajo që dua të theksoj është që bëjnë mirë këta çunat që janë në hetim Klodi (Klodian Zoto) a Mireli (Mirel Mertiri) dikush nga ata të vrapojë të vejë të bëhet “pendito” atje që edhe skema të zbërthehet më shpejt, edhe lekët e shqiptarëve të shpëtojnë dhe SPAK sot më shumë se sa të na sillte disa zyrtarucë atje të Bashkisë së Tiranës, duhet të na kishte sjellë ku kanë shkuar paratë sepse paratë vazhdojnë ikin. Kallëzimi është në 2020, ne jemi në 2023, po vjen 2024. Kanë ikur qindra miliona Euro. Incenerator nuk ka. Veprimet e bëra të SPAK-ut janë për t’u përshëndetur nga njëra anë sepse shyqyr më në fund që u zgjuan, por theksoj se nuk mund të pranojmë sot nga këto hetime se vjedhja e shekullit të katandiset tek babai i Alqit, tek 5 mijë Eurot e atij burrit që do të fillonte punë, tek gratë e “Tigrit”, tek fisi i Taulant Tushes. Mendoj dhe mesa kam parë që ka pasur një skemë të mirëorganizuar kriminale, e cila vazhdon të funksionojë edhe nëpërmjet nënkontratimeve”, u shpreh Fundo.

Më tej ai u pyet se sa llogaritet humbja nga inceneratorët.

Elvi Fundo: Aktualisht vetë kompania ka pranuar që në muajin Prill të këtij viti që ka investuar 30 milionë Euro. Me një email zyrtar që tashmë është në duart e zotit Dumani, që unë e kam dorëzuar pas emisionit ku kemi qenë bashkë në muajin Qershor në mos gaboj, ne kemi të vërtetuar që kanë investuar rreth 22 milionë Euro bashkë me kreditë që kanë marrë. Sipas bilanceve të deklaruara në QKB, janë rreth 110 milionë Euro të qarkulluara, dhe janë rreth 22 milionë, ja 30 milionë siç e deklarojnë vetë ata investim. Ku kanë shkuar 80 milionë Euro ndërkohë që ne kemi dy vjet…?

Blendi Fevziu: Ku kanë shkuar?

Elvi Fundo: I ka marrë Mirel Mërtiri me Klodian Zoton, me nënkontraktorët, kanë paguar këta të bashkive, kanë paguar këto komisionet. Gjatë kohës së pandemisë fluturonin me chartera, me jahte. E dini që kanë ardhur charter privatë atje, uleshin dhe iknin sikur iknin sulltanët e Shqipërisë?

Sipas gazetarit, kompania e inceneratorit të Tiranës nuk ka asnjë mjet.

“Hetimi nuk do ndalet deri te personi i fundit”, komunikimi i Fundos me SPAK për inceneratorin e Tiranës

Gazetari Elvi Fundo tregoi në “Opinion” se përmes një komunikimi direkt me një person nga Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar sa i takon aferës së Inceneratorit të Tiranës ka zbuluar se dosja aktuale është vetëm pjesa e parë e hetimit.

Më është thënë zyrtarisht, dosja është vetëm pjesa e parë e hetimit, kjo që ka shkuar në gjykatë që ka të bëjë me procedurën, ndërkohë që në SPAK janë e qindra faqe dokumente që po verifikohen dhe do verifikohen një më një. Të gjitha dokumentat që janë marrë nga unë, nja 600 e ca ka çuar Belind Këlliçi. Hetimi nuk do ndalet deri tek personi i fundit. Kështu më është thënë. Janë mbi 1 mijë faqe të tjera në verifikim”, u shpreh Fundo.

Më tej ai theksoi se Klodian Zoto ndodhet në Tiranë, ndërsa Mirel Mërtiri që cilësohet ndryshe “truri i aferës” është në Austri.

“Ajo që është e rëndësishme dhe e dhimbshme është se sot Klodian Zoto është në Tiranë dhe vjen vërdallë ditë e natë. Ai Mirel Mërtiri vazhdon me lekët tona rri në Austri. Një shtet i tërë nuk na gjetka dot dy palaço që mashtruan, El Chapo-n e kapën për 6 muaj. Nuk mund të marrë Mërtiri strehim politik.”/tvklan.al