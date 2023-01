Opinion – Kush ndërton dhe a duhet të ndërtohet më në Tiranë?

Autori: Blendi Fevziu 00:48 17/01/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Mira Pogaçi, Pano Soko, Arbi Mazniku, Ilda Zaloshnja, Dritan Shakohoxha, Sanja Telhallari, Ylli Sula

Moderatori i emisionit “Opinion” në Tv Klan Blendi Fevziu paraqiti sot një grafikë të Google Earth që tregon si variojnë çmimet e metrit katror për banesat në zona të ndryshme të Tiranës.

Sipas të dhënave, zona më e shtrenjtë e kryeqytetit është qendra, duke u ndjekur nga Blloku e zona e “Vilave”.

Blendi Fevziu: Ky informacion nga Google Earth që tregon pak a shumë se cilat janë zonat.

Kjo është zona e Kombinatit ku sipas të dhënave paraprake lëviz nga 700-750 euro por mesatarja, jo pallati më i shtrenjtë apo pallati më i lirë. Zona e Astirit që lëviz 800 deri në 1 mijë euro, janë të dhëna të marra nga analiza e shifrave.

Zona e QTU-së që shkon nga 750 në 1100 ndërkohë që Fusha e Aviacionit shkon nga 850 në 1100. Zona e Zogut të Zi 1200-1400, “Bulevardi i Ri”që shkon 1300-1400. Zona e sheshit “Skënderbej” në qendër që vërtitet 1800-2500 ndërtimet pak më të vjetra dhe rreth 3500-5000 euro ndërtimet më të reja, këtu është ndoshta çmimi më i lartë që ka Shqipëria për momentin.

Ndërkohë është zona e “Bllokut” që është 2500 në 3000 euro metri katror dhe vjen zona e Qytet Studentit që varion 1100 në 1200. Në periferi pastaj që është zona e “Vilave” që lëvizin 2200 euro, ndërsa në zonat elitare ka çmim për njësi.

Këtë të hënë në emisionin “Opinion” u diskutua për ndërtimet në Tiranë. I ftuar për të diskutuar për këtë temë ishte edhe zv/kryetari i Bashkisë së Tiranës, Arbi Mazniku. Ai tregoi se aktualisht Tirana e kalon numrin e 1 milion banorëve. Mazniku u shpreh se numri i metrave katrorë që ndërtohen nuk është larg me numrin e rritjes së banorëve.

Blendi Fevziu: Sa është Tirana sot si numër banorësh?

Arbi Mazniku: Tirana sot si numër banorësh e kalon numrin e 1 milion banorëve.

Blendi Fevziu: Bashkia e Tiranës?

Arbi Mazniku: Po.

Blendi Fevziu: Thuajse diku tek 40%-35% e popullatës së Shqipërisë.

Arbi Mazniku: Me listën e zgjedhësve mjafton të them që lista që doli javës që kaloi ka 715 mijë votues.

Blendi Fevziu: 750-850 mijë metra katrorë ndërtim në vit. Në 10 vjet i bie 8 milionë e gjysmë metra katrorë.

Arbi Mazniku: Jo, jo! Ta bëjmë llogarinë mbrapsht. 700 mijë metra ndërtim nga të cilat unë po them 550 mijë janë metra rezidenciale. Tani me 100 metra katrorë për apartament, po e bëjmë trashë llogarinë, janë 5500 apartamente. Me 3 veta për apartament janë 15 mijë, 16 mijë, 17 mijë veta. Tirana rritet normalisht 20 mijë veta në vit. Që do të thotë raporti i rritjes së banorëve të qytetit me raportin e rritjes së metrave katrorë të ndërtimit nuk është shumë larg. Duhet pasur parasysh që një ndër forcat shtytëse të mëdha të kërkesës është edhe tentativa e shumë njerëzve, shumë legjitime, për të marrë pak metra katrorë.

Nënkryetari i Bashkisë së Tiranë, Arbi Mazniku u shpreh se metri katror në Tiranë sot shitet mesatarisht 1200 Euro. Ai u shpreh se në vit totali i metrave katrorë të ndërtimit mund të shkojë deri në 850 mijë metra katrorë.

“Totali i metrave katrorë të ndërtimit shkon në nivelin 750-850 mijë metra katrorë. Këto janë të gjithë këtu, edhe objekte industriale, objekte rezidenciale, edhe objekte shërbimi, shkolla dhe të gjitha me radhë”, u shpreh Mazniku.

Dritan Shakohoxha tha mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan se metri katror i një banese në kryeqytet mund të shkojë deri në 6 mijë euro.

Sipas Shakohoxhës bëhet fjalë për disa banesa të ndërtuara me teknologji të lartë dhe që ashtu si në Tiranë funksionon tregu kudo në botë.

Pjesë nga emisioni:

Blendi Fevziu: Sa është çmimi më i lartë që shitet sot?

Dritan Shakohoxha: Është relativ, nuk është një numër konkret, rooftopi i një pallati, kati i fundit nuk ka çmim për metër katror.

Blendi Fevziu: Sa është?

Dritan Shakohoxha: Po edhe 6 mijë mund të shkojë, shumë para.

Blendi Fevziu: Si 6 mijë, kush e blen 6 mijë euro metrin katror?

Dritan Shakohoxha: O Fevziu po në çdo vend të botës, sa % e londinezëve mund të blejnë në qendër të Londrës? 1%, edhe në Tiranë 1% mund të blejnë në qendër. Është njëlloj në gjithë botën, edhe në Shqipëri. Nuk e di pse bëhet një tollovi, është normale mor, gjithë tregu funksionon. 6 mijë euro janë 5 shtëpia dhe janë ndërtuar me një teknologji ekstreme, edhe në Dubai janë me të njëjtën cilësi.

Blendi Fevziu: Po ta marrësh në një pallat normal në qendër të Tiranës, sa shkon?

Dritan Shakohoxha: Varet ku do e marrësh, 3500 mund të shkojë. Për 4 pallate do bëhet shenjë gjithë Shqipëria?!

Ndërtimet në Tiranë, ishin tema e diskutimit këtë të hënë në emisionin “Opinion”, në Tv Klan. Ndër të ftuarit për të folur për këtë temë ishte edhe zv/kryetari i Bashkisë së Tiranës Arbi Mazniku, i cili mes të tjerave ka folur edhe për ndërtimet e objekteve të larta.

Sipas tij nga 1000 objekte në Tiranë janë vetëm 20 objekte më të larta se 12 kate. Kjo e dhënë shkaktoi habi te Blendi Fevzi, i cili e pyeti nëse po i referohej vetëm ndërtimeve me leje, por Mazniku shprehet i bindur se si me leje si pa leje, janë vetëm 20 ndërtime që e kalojnë këtë lartësi.

Arbi Mazniku: Nga 312 objekte të larta që janë objektet mbi 4 kate, në 1000, vetëm 6 përqind, ose 20 objekte janë mbi 12 kate.

Blendi Fevziu: Si qenkan 20 mbi 12 kate?! Ti po quan ato me leje. Po ato pa leje?

Arbi Mazniku: Me leje pa leje janë 20.

Blendi Fevziu: Si mo 20?!

Arbi Mazniku: Objekte mbi 12 kate janë 20 objekte dhe asnjë më shumë, asnjë më pak. Ua siguroj unë këto të dhëna, nëse do dikush t’i shikojë një për një. Dhe tjetra, mbi 292 janë objekte deri në 12 kate.

Ylli Sula, themeluesi i gazetës “Çelësi”, ka shpjeguar këtë të hënë në emisionin “Opinion” se pse në Shqipëri është më e vështirë se sa në vendet e Europës për të blerë një shtëpi. Ai u shpreh se në vendin tonë është e vështirë që të gjesh kredi për më shumë se 20 vite. Ndërkohë në Europë kredia kushton më lirë. Kjo sipas tij, ka të bëjë edhe me faktin se tregu në Shqipëri ka risk shumë më të lartë dhe bankat nuk kanë ato kapitale si bankat e mëdha europiane. Sipas Sulës, në Shqipëri është më pak e përballueshme blerja e një shtëpie.

Ylli Sula: Shifrat janë të ftohta. Ne kemi një problem të kësaj natyre këtu. Në Europë e tha dhe Mazzniku përgjithësisht kredia jepet për 25 vite. Në Shqipëri është vështirë të gjesh për më shumë se 20 vite. Kredia në Europë kushton shumë më lirë se në Shqipëri. Sot në Francë, kredinë e ke 1.2 deri në 2.4 maksimumi.

Blendi Fevziu: E ke më lirë se në Shqipëri?

Ylli Sula: Shumë më lirë për shkak se tregu në Shqipëri ka risk shumë të lartë, bankat nuk kanë ato kapitale që kanë bankat e mëdha dhe tregu ka rrezik të lartë dhe prandaj bankat japin kredi shumë më të shtrenjtë. Ajo që është për të thënë, unë nuk do thoja deri tek ajo llogaria 62 vjet, por gjithsesi në Shqipëri në raport me tregun europian, për shkak të kësaj rritje qoftë edhe 34% dhe këtu shkoj në atë drejtimin e Panos, në Shqipëri është më pak e përballueshme blerja e një shtëpie… Pavarësisht se nuk është 62 vjet. Përballueshmëria e marrjes së kredisë në Shqipëri, sot, në Tiranë flasim, në raport me tregun mesatar europian është më e lartë.

Blendi Fevziu: Pra është më e vështirë për të blerë shtëpi në Shqipëri se në çdo vend tjetër të BE?

Ylli Sula: Është më e vështirë, absolutisht po. Nuk shkon në 62 vjet, por ama shkon në 30 vjet, që do të thotë nuk e merr dot një kredi dikush sepse deri në 20 japin bankat.

Pano Soko deklaroi sot në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan se rreth 23% e banesave të blera në Tiranë rezultojnë bosh.

Soko tha se këto statistika janë publikuar nga vetë Bashkia e Tiranës. Ai shtoi se nuk bëhet fjalë për banesa që blihen për hall por që shërbejnë sipas tij si “parkingje të parave të pista”.

Pano Soko: Të sqaroj dy gjëra, kredia në vetvete, këstin e ka të bazuar në të ardhurat që ke. Ajo shtëpia 60 metra që unë mora për referencë, me interesin e sotëm banka nuk të pranon sepse duhet infinit kohë për ta paguar. Për shkak se interesat janë të larta, banka nuk të qas te dera. Një individ sot me pagë mesatare nuk e pranojnë te dera e bankës me interes 8%, 10%. Të gjithë këta që kanë blerë shtëpi në Tiranë janë ata që parkojnë para. Sipas një raporti që ka publikuar vetë Bashki e Tiranës janë rreth 23% e apartamenteve që janë bosh, janë të shitura.

Dritan Shakohoxha: Absolutisht jo, s’është e vërtetë.

Pano Soko: Tirana urbane 25% janë bosh, Baldushku…

Dritan Shakohoxha: Ça do me thënë bosh, është investim…

Pano Soko: Në Bërzhitë janë 20%, në Dajt 39%.

Blendi Fevziu: Pse e blen dhe e mban bosh?

Pano Soko: Sepse bëhen fjalë për shtëpi të treta, të katërta sepse janë blerë me para të pista

Shtëpitë në Tiranë kanë filluar të përdoren si parkingje të parave të pista. Nuk është halli i parkimit të parave por po rritet çmimi për këta të rinj të cilët nuk martohen e nuk bëjnë fëmijë.

Zëvendës kryetari i bashkisë së Tiranës Arbi Mazniku shpjegoi sot në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan se paratë që rezultojnë pa burim për blerjen e banesave janë të emigrantëve të cilët sipas tij nuk e aksesojnë dot tregun e kredive dhe i blejnë me para në dorë.

Mazniku tha se sipas një studimi për vitin 2019, janë rreth 200 milionë euro të cilave nuk u gjendet burimi për 2 mijë njësi banimi në gjithë vendin.

Arbi Mazniku: Një apartament pa njeri brenda dhe ndryshe një objekt i pashitur. Që në Zallbastar, Baldushk apo në Shëngjergj ka njerëqë që kanë lëvizur nga fshati në Tiranë kjo mund të ndodhë. Siç ka njerëz që janë në emigrim e kanë blerë një shtëpi dhe e mbajnë këtu. Por stok të banesave të pashitura nuk ka.

Pano Soko: Jo të pashitura por bosh.

Blendi Fevziu: 50% paguhen me kredi, 50% që paguhen me kesh nga vijnë?

Arbi Mazniku: Është marrë si vit studimor viti 2019 dhe thonë vlera totale është 953 milionë euro, nga këto janë paguar 400 milionë euro me kredi dhe kursim, 355 para pa burim. 953 milionë euro është vlera e tregut, çmimi i shtjes të gjitha njësive, 420 milionë me kredi.

Ne kemi diçka që nuk e ka asnjë vend, pronarin e tokës brenda. Mesatarja në Tiranë është 35%, 35% e 953, 330 milionë. Pjesa më e madhe e kanë për vete, kalamajtë dhe një pjesë shumë e vogël e apartamenteve aksesojnë tregun. Ngelin të pa burim 200 milionë, 2 mijë njësi banimi në gjithë Shqipërinë. Emigrantët kur blejnë nuk aksesojnë tregun e kredive dhe kursimeve, vjen me para dhe e blen. 2 mijë njësi banimi, fut këtu shqiptarë Kosove, Maqedonie i kalojnë me bankë. Sapo ta argumentova me shifra, me numra.

Pano Soko: Në 2019-ën ka qenë 1.1 miliardë euro.

Arbi Mazniku: Hap faqen e studimit.

Pano Soko: Ku e gjete vlerën e pronarit të tokës?

Arbi Mazniku: Te kontrata, mesatarizimi është te 35%./tvklan.al