Të ftuar: Jonida Shehu, Anxhela Faber, Arianita Petushi, Alfred Lela, Blerim Gjeladini, Berat Buzhala

Emisionin “Opinion” mbrëmjen e kësaj të hëne, ndryshe nga ajo e javës që kaloi nuk u referohet postimeve më qesharake në rrjetet sociale, por atyre i postimeve të personazheve dhe partive politike të cilët nëpërmjet rrjeteve sociale ia kanë dalë që të përmirësojnë imazhin e tyre dhe që t’i ndihmojë në fushatën elektorale. Kush po e zhvillon fushatën elektorale më mirë? Të ftuarit japin opinionin e tyre se cili prej liderëve dhe figurat e politikës po bën fushatë më të mirë në rrjetet sociale.

Reagimi i Grenell, Alfred Lela sqaron në “Opinion” çfarë ndodhi: Isha i “dënuar” që të merresha me lajmin

Sot ka qenë në qendër të vëmendjes një reagim i të dërguarit special të Donald Trump, Richard Grenell. Ky i fundit i drejtohej me emër gazetarit Alfred Lela duke u shprehur se lajmi i botuar në median e tij online ishte i pavërtetë lidhur me faktin që Rama kërkonte të takonte Donald Trump Jr. në Beograd, por nuk arriti ta bënte dot.

Këtë të hënë, Lela ishte i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ku sqaroi se çfarë ka ndodhur. Ai theksoi se është një keqkuptim dhe se lajmi është marrë nga një media tjetër duke e cituar këtë të fundit. Për arsye se nuk e verifikonte dot lajmin, Lela tha se e ka hequr lajmin duke shpjeguar edhe arsyet.

“Besoj që është keqkuptim. Historia është e thjeshtë. Vajzat që punojnë me mua të Politiko-s, kanë marrë një lajm nga Hashtag, e kanë postuar në mënyrë etike duke cituar burimin. Nuk e kuptova pse zoti Grenell zgjodhi të më drejtohet mua. Kjo ka qenë e gjitha. Unë duke qenë se më përmendi me emër, u ftua, e pashë lajmin, e hoqa lajmin, sepse Politiko nuk i kishte mundësitë të verifikonte lajmin. Në momentin që jemi “outsourced” nuk mbrojmë dot një lajm që nuk është i joni.

Nuk them dot a ishte i vërtetë, apo i pavërtetë. Mund të them që nuk ishin burimet e mia. Duke mos qenë të tilla unë zgjodha që ta heq dhe të bëj një shënim që u hoq për këto arsye, nuk vërtetoj as vërtetësinë, as pavertësinë. Më drejtohet me emër kështu që isha i “dënuar” që të merresha me lajmin dhe e hoqa”, tha Lela.

“Kam 1K followers”, si gëzojnë kandidatët për deputet në Facebook e Instagram

Duke qenë se platformat sociale janë kthyer në pjesë të pandashme të jetës tonë, nuk mund të mos kishin efekt edhe te fushata elektorale e këtij viti. Sonte në “Opinion” u diskutua pikërisht mbi mënyrën si kandidatët për deputet po komunikojnë me votuesit, ku një hapësirë tejet të rëndësishme zë metoda virtuale me Facebook apo Instagram.

Për këtë fenomen që padyshim do ketë ndikim në grumbullimin ose jo të votave (se varet si të merr interaktiviteti online), foli Arianita Petushi. Ajo dha një shembull konkret se si personazhet në garë politike tregojnë mirënjohje për çdo arritje sado modeste në raport me klikimet, shikueshmërinë apo ndjekësit.

“Këtë vit në fushatë kemi pasur një interaktivitet të jashtëzakonshëm dhe prezencë të madhe të tyre në rrjete sociale, aktivë. Me apo pa strategji të mirë kjo pastaj është parë te secili prej tyre. Kemi evidentuar që të jesh i suksesshëm në rrjete sociale duhet të bësh storytelling. Pra duhet të dish si t’i tregosh historitë. Rrjetet sociale japin atë mundësinë që ti të lidhesh me audiencën, pra duhet të jesh edhe popullor. Kam vënë re përshembull…Mbrëmë pashë një story në Instagram, ishte Vasil Llajo, kandidat për qarkun e Vlorës i cili kishte nxjerrë falenderime për 1 mijë followers. Unë kam marrë 1 mijë followers sot. Pavarësisht se audienca e tij në reels ishte në miliona sepse kanë edhe sponsorizime, edhe ai person që nuk ka pasur prezencë në Instagram, e ka hapur me seriozitetin më të madh. Falenderues për këtë arritje”, tha Petushi.

