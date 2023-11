Opinion – Libri im!

Shpërndaje







00:46 16/11/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Anila Mullahi, Viktor Canosinaj, Loreta Berhami, Stefan Çapaliku, Preç Zoga, Elsa Skenderi, Kristi Janku

Në lidhje direkte: Gëzim Aliu

“Do ta them të keqen që në fillim, që të kesh kohë gjithë emisionin”, çfarë sfide i dha Fevziu Zogajt?

Tema e kësaj të mërkure në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ka të bëjë me librat. I ftuar ka qenë edhe autori e gazetari, Preç Zogaj, i cili ka ardhur për të treguar më tepër rreth botimit të tij, “Nata”.

E teksa ishte duke folur për të, Blendi Fevziu e ndërpret dhe i jep sfidën e pazakontë. Ai duhet të recitojë një poezi për Kristi Jankun, e cila ndodhet në studio për librin e saj, “Kikiliciouss”.

Të ftuarit filluan të qeshnin, ndërsa Zogaj në siklet pranoi sfidën.

Preç Zogaj: Ky është romani “Nata”, është për një Shqipëri shumë realiste.

Blendi Fevziu: Preç, njëherë e para, do të ta them të keqen që në fillim, që të kesh kohë që të mendohesh gjithë emisionin. Do ta mbyllësh me një poezi tënden. Do ta recitosh këtu se e kam traditë.

Preç Zogaj: Po po dakord, do ta kujtoj. Ta prezantoj librin.

Blendi Fevziu: Gjeje, do ia recitosh Kristit.

Preç Zogaj: Kristit patjetër, me kënaqësi. Po ta kërkojë Kristi aq më shumë.

Shkrimtari tregon foton në Durrës, Fevziu: Paska qenë më liberal, se në ’78 me këtë të ikte koka

Shkrimtari i njohur nga Shkodra, Stefan Çapaliku, ka ardhur pranë lexuesve me një libër të ri. “Albumi i thashethemeve” është romani i tij më i fundit.

Ai ishte i ftuar në emisionin “Opinion” për të folur në lidhje me këtë botim të ri.

“Më ka bërë gjithmonë përshtypje ky rituali i ardhjes së mikut dhe daljes pas drekës ose pas darkës dhe hapjes së albumit dhe bisedës që zhvillohej rreth albumit”, tha ai.

Në libër ka edhe foto të familjarëve të tij. Një prej tyre e komentoi edhe Blendi Fevziu.

Stefan Çapaliku: Kjo fotoja aty, shikojeni aty, është një foto e familjes sime. Është xhaxhai i tim eti me të shoqen në vitin ’68 në Durrës. Pra në atë vit obskurantist, të tmerrshëm…

Blendi Fevziu: Paska qenë më liberal, se në ’78 me këtë të ikte koka.

“Viti i mbrapshtë” i Kadaresë, Fevziu: Më ka mahnitur, ishte identik me…

Teksa shkrimtari i njohur Viktor Canosinaj po fliste për romanin e tij “Çmimi i atdheut” sonte në “Opinion”, ai theksoi se ‘historia e karakteret ndodh shpesh që përsëriten’.

Gazetari Blendi Fevziu e përforcoi këtë duke rrëfyer dhe mbresat e veçanta që i ka lënë “Viti i mbrapshtë” i Ismail Kadaresë. Ky i fundit kishte përshkruar në detaje një realitet të së ardhmes, pa e ditur se një ditë lexuesit do gjenin në çdo gërmë, imazhe të jetës së tyre të përditshme.

Blendi Fevziu: Përsëritet nganjëherë më një vërtetësi ngjethëse. Në vitin 1997, nuk e besoja dot kur iu ktheva të lexoja “Vitin e mbrapshtë” të Kadaresë se si edhe përshkrimi përputhej në detaje me realitetin e ’97-ës. Kur fliste për djegien e tapive, hapjen e zyrave…Ishin identik imazhet që ne i shihnim përditë. Kur e kam marrë atë libër jam mahnitur.

Viktor Canosinaj: Ka dhjetëra detaje të kësaj natyre, që duket sikur janë në 1800-ën, por…

Blendi Fevziu: Mund të vendoseshin dhe sot!

Viktor Canosinaj: Mëse normale.

Kadare e ka shkruar këtë roman në 1985-ën dhe e botoi një vit më vonë. “Viti i mbrapshtë” ka në fokus Shqipërinë e rrëmujshme të pas shpalljes së pavarësisë.

Fjala më e përdorur në rrugët e Tiranës? Nëse nuk e dini e zbulon e ftuara në “Opinion”

Elsa Skënderi ka ardhur me një libër të ri, “Peizazhi linguistik i Tiranës”. Në emisionin “Opinion” ajo tregoi disa të dhëna interesante.

Sipas saj, fjala më e shpeshtë në emërtesa në Tiranë është fjala “bar”. Më pas vijnë fjalë të tjera si travel, shop, exchange, farmaci etj.

Ajo solli edhe një detaj tjetër interesant. Gjuha shqipe zë 22.7% të emërtesave në rrugën “Myslym Shyri” në Tiranë. Anglishtja zë dyfishin e shqipes në këtë rrugë.

Elsa Skënderi: Për atë që më kërkove dy të dhëna që mbase janë interesante. Peizazhi gjuhësor në rrugën “Myslym Shyri”. Gjuha shqipe zë 22.7% të emërtesave, ndërsa anglishtja zë 38.5%, domethënë dyfishi. Gjuhë të tjera kemi frëngjishten me 5.7%, spanjishten 1.2% pastaj janë përdorime emërtesa që shfaqen në kombinim. Fjalët më të shpeshta në peizazhin linguistik të Tiranës, të gjitha ato emërtesat është fjala, gjejeni? Bar.

Blendi Fevziu: Epo bar po se ne ishim vendi i parë në botë për numrin e kafeneve.

Elsa Skënderi: Fjala tjetër është travel, shop, exchange, farmaci, servise, argjendari dhe vazhdon pastaj studio, bankë etj. Edhe në këtë unë kam nxjerrë diku 42 njësi të fjalëve që shfaqen më shpejt në emërtesa, mbizotërojnë fjalë që janë në anglisht.

“Mungon një hierarki vlerash”, Canosinaj i pakënaqur: Të gjithë shkrimtarët duhen trajtuar njëlloj!

I ftuar në emisionin e kësaj të mërkure në “Opinion” në Tv Klan, ka qenë edhe shkrimtari shumë i njohur jo vetëm për fëmijë, por edhe për të rritur, Viktor Canosinaj.

Ai është bërë pjesë e panelit për të folur mbi librin e tij më të ri, “Çmimi i atdheut”. Canosinaj ama, kishte dhe një gjë që e shqetësonte. Sipas tij, jo të gjithë shkrimtarët trajtohen njëlloj dhe jo të gjithë kanë mundësinë e tyre për të dalë në ekran.

Blendi Fevziu mendon ndryshe. Ai shprehet që kur vjen puna tek librat , ka balancë dhe ka shumë emisione të dedikuara për këtë temë.

Blendi Fevziu: Do jesh në Panair?

Viktor Canosinaj: Po, patjetër. Si gjithmonë.

Blendi Fevziu: Besnik i ushtrisë tënde.

Viktor Canosinaj: Besnik dhe ata besnik ndaj meje dhe jam i lumtur që romani për të rritur ka pasur lexim. Flas për romanet e mi, sidomos në Prishtinë. Në Panairin e Prishtinës kam një ecuri shumë të mirë, por edhe këtu në Tiranë. Megjithatë, nuk e di për çfarë arsyeje, nuk dua t’i hyj këtij kërkimi, qëndrojnë larg gazetarët.

Blendi Fevziu: Mos u merr me gazetarët, lëri gazetarët. Më shumë duhet të ankohem unë për gazetarët.

Viktor Canosinaj: Duhet një farë kushti. Se ti je gazetar të lutem tani duhet një farë kushti, duhet të trajtohemi të gjithë njëlloj. Si Preçi, si unë, si Stefani. Jo tani të pushtojnë 3-4 veta ekranet dhe të tjerët të rrinë atje në kat të dytë, ku nuk ngjitet askush, për të pyetur çfarë ndodh, si ndodh.

Blendi Favziu: Për librin ka balancë, për librin ka. Ka dhjetëra emisione që bëhen dhe dedikuar.

Viktor Canosinaj: Dakord dakord, por duhet në kuptimin e vlerësimit dhe pasqyrimit, duhet i çik më ekuilibër.

Më pas, Preç Zogaj merr shkas nga kjo temë për të dalë tek një pjesë shumë e rëndësishme që mungon në ditët e sotme.

“Mungojnë ‘book review’, mungojnë gazetarët e specializuar që kanë autoritetin për të rekomanduar dhe për të krijuar një hierarki vlerash”-shprehet ai.

“E zhveshur, e skuqur, me një gjethe në dorë”, Zogaj e pranon sfidën dhe…

Emisioni “Opinion” në Tv Klan, ka përfunduar këtë të mërkurë në një mënyrë shumë speciale nga shkrimtari dhe gazetari, Preç Zogaj.

Në hyrje të programit, Blendi Fevziu i dha një sfidë Zogajt, për të recituar një poezi për blogeren, Kristi Janku, e cila gjithashtu ndodhej në studio për të promovuar librin e saj, “Kikiliciouss”.

Ndonëse gazetari e pranoi disi në siklet sfidën, ai arriti ta kalonte atë me sukses duke interpretuar poezinë me titullin: “S’ka pak u pashë…“

Blendi Fevziu: Ndërkohë që do ta mbyllim me poezinë e Preçit. Preç kë poezi kishe?

Preç Zogaj: Tani do kërkoj mirëkuptimin që të lexoj një poezi kështu që… Të arratisemi pak nga, se folëm për realitetin, të arratisemi. Është një poezi romantike, që na çon në botën biblike pak. Titulli është: ‘S’ka pak..’

Blendi Fevziu: Vetëm jo Iliadën dhe Odisenë se mbarojmë vitin tjetër, për panairin e ardhshëm.

Preç Zogaj: Jo, aktualizohet, e lidh me të tashmen. Titulli është: ‘S’ka pak u pashë…’

Zogaj nis me poezinë:

Besoja se nuk kishte botë tjetër…

S’ka pak u pamë me Evën në Eden.

Fustani rozë, ai që ka pas veshur,

i shkonte pas si hije dhe si gen.

E zhveshur, e skuqur, me një gjethe në dorë

që s’dinte ku ta vinte, mbi seks a mbi gjinj,

kërkonte tangjent në barin e njomë

shikimet që kishim kur ishim të rinj.

Mbushej me ngjyrë fustani i saj.

Ajo nuk ngutej ta hidhte në trup.

E kisha kaluar me moshë e gjithçka.

T’i thosha më puth më vinte turp.

E zhveshur, e skuqur, me gjethen në dorë

më shihte me mall dhe me maraz.

Pas pak do ta zinte mallkimi-mollë,

Do vishte fustanin që i shkonte pas.

Blendi Fevziu pasi Preç Zogaj mbaron interpretimin: Jepini një duartrokitje tani Preçit. /tvklan.al