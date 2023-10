Opinion – Manastiri ishull, lagunat dhe qyteti i lashtë i Orikut!

Autori: Blendi Fevziu 00:43 12/10/2023

Mbrëmjen e sotme, emisioni i sotëm “Opinion” në Tv Klan ka përshkruar itenerarin që nis në Lagunën e Nartës, një prej vendeve më të bukura që Shqipëria ka me një urë druri që gjarpëron përmes lagunës për të arritur në ishullin e Zvërnecit dhe në Manastirin e Zvërnecit.

Pas një vizite të plotë të ishullit të Zvërnecit, Nartës, “Opinion” ka kaluar në pyllin e Sodës dhe deri në lagunën e Orikumit dhe në Orikun e lashtë, një vend i rrallë që për arsye të mungesës së aksesit, nuk është lehtësisht i vizitueshëm, por është një vend mbreslënës. Ky është një itenerar që mund të zhvillohet përgjatë një dite dhe është lehtësisht i arritshëm, rruga është e shtruar, shkohet direkt nga Vlora.

“Deri në 3 mijë flamingo në lagunën e Nartës”, Fevziu: Mahnitëse!

Laguna e Nartës është një nga lagunat më të mëdha në vend, por nga ana tjetër është një vend i rëndësishëm qoftë për speciet e rralla, qoftë për aktivitetin ekonomik dhe për kultivimin dhe peshkimin.

Është një lagunë me përfitime të mëdha ekonomike, por dhe një lagunë që ka mundësuar jetesën e të gjithë banorëve të gjithë asaj zone për vite dhe për shekuj me radhë.

Gazetari Blendi Fevziu ka zhvilluar një bisedë me Nexhip Hysolakojn, i cili ka folur me detaje për lagunën e Nartës, për sipërfaqen, thellësinë, fshatrat përreth lagunës, faunën dhe bujqësinë. Ai ka thënë se në periudhën e dimrit në lagunën e Nartës arrijnë deri në 3 mijë flamingo.

Blendi Fevziu: Sa e madhe është laguna e Nartës?

Nexhip Hysolakoj: Është rreth 3 mijë hektarë e gjitha, po flasim për pjesën ujore, pa futur atë Kriporen, e cila është 1 mijë e 500 hektarë. Laguna ka një thellësi mesatare 70-80 centimetra. Pra, fillon nga 0 dhe shkon maksimumi 1 metër.

Blendi Fevziu: Dhe çfarë ka si faunë?

Nexhip Hysolakoj: Flamingot e kanë fituar marketingun vetë në lagunën e Nartës sepse është specia më e bukur. Numri i saj është gjithmonë e më shumë në rritje. Censuset e fundit tregojnë se arrin 2000 deri në 3000 të tilla në kohën e dimrit kur bëhet dhe Censusi i shpendëve dimëror.

Blendi Fevziu: I bie që këtu bëhet një gjë mahnitëse.

“Kisha e Shën Triadhës shumë pranë Manastirit të Zvërnecit”, prifti Jani Terziu: U ndërtua për të mbrojtur zonën

Emisionin “Opinion” në Tv Klan mbrëmjen e sotme është ndalur në Zvërnec të Vlorës, ku janë treguar pasuri të ndryshme kulturore dhe fetare në atë zonë.

Ka qenë prifti Jani Terziu ai i cili ka pritur drejtuesin e emisionit Blendi Fevziu ku i ka treguar detaje lidhur edhe me Kishën e Shën Triadhës si dhe Manastirin “Fjetja e Shën Mërisë”. Prifti u shpreh se kisha edhe pse është afër manastirit është ndërtuar për të mbrojtur zonën përreth sipas traditës.

Prifti Jani Terziu: Këtu jemi në pjesën përëndimore të ishullit dhe jemi në kishtën e Shën Triadhës. Mendohet të jetë e shekullit 16, 17 më vonë sesa manastiri. Kishë e vogël.

Blendi Fevziu: Po pse ndërtohet një kishë kur ishte manastiri kaq afër?

Prifti Jani Terziu: Tradita është sepse për të mbrojtur qytetin bëheshin kisha për të qenë mbrojtës i vendeve dhe u mendua që shën Triadha të bëhet për të qenë mbrojtës i zonës së Lagunës. Kisha është siç ka qenë, por ka pësuar dëmtime. Kemi marrë lejen për restautrimin. Pasi të mbarojmë restaurimet andej do nisim këtu për të bërë disa ndërhyrje.

Blendi Fevziu: Dhe këtej përballë dalim në…

Prifti Jani Terziu: Shën Triadha dhe përballë kemi Dalanin e Vogël, pikën furnizuese dhe në krahun tjetër Dalani i Madh dhe ishulli i vogël. Laguna më shumë ka llum. Ujë ne gjatë kohës së beharit i binin shkurt këtu dhe dilnin në Porto Novë. S’ka asnjë gjë thjesht peshq. Është e populluar tani me kampingje.

Gjithashtu Prifti Jani Terziu ka treguar detaje nga manastiri ku ndër të tjera ka treguar se ky manastir ka funksionuar edhe si kamp veror për fëmijët edhe pse vitet e fundit për shkak të pandemisë dhe disa problemeve të tjera nuk ka organizuar më të tilla kampe. Sipas asaj që tha prifti shpresojnë që të rikthehen këtë vit.

Blendi Fevziu: Sa i madh është manastiri?

Prifti Jani Terziu: Jemi në ishull dhe është 10 mijë metra katrore në gjithë ishullin. Nga 1998-20015 manastiri ka funksionuar si kamping veror.

Blendi Fevziu: Sa fëmijë vijnë gjatë verës?

Prifti Jani Terziu: Kemi arritur deri në 250 fëmijë këtu me dhoma dhe me çadra jashtë. Kam nostalgji për atë kohë. Kemi 5, 6 vite që jemi shkëputur për arsye pandemie dhe ca probleme të tjera, por sivjet shpresoj të rikthehemi përsëri.

Blendi Fevziu: Po një gotë ujë e kemi?

Prifti Jani Terziu: Patjetër, ajo është mikpritja e manasirit megjithëse jemi në kushte pak të vështira nga restaurimet.

Blendi Fevziu: Sa dhoma ka gjithsej?

Prifti Jani Terziu: 7 dhoma këtu edhe 1 matanë në total 8.

Veterineri që u bë prift zbulon si ju dorëzua Zotit: Dëgjoja gjyshin që thoshta disa fjalë…

Emisioni Opinion në Tv Klan është ndaluar në Zvërnec të Vlorës, në manastirin “Fjetja e Shën Mërisë”.

Drejtuesi i emisionit, Blendi Fevziu, është pritur aty nga prifti Jani Terziu, i cili ka rrëfyer ndër të tjera edhe si e ndjeu thirrjen e Zotit për t’u bërë prift.

Blendi Fevziu: Si u more me besimin te Zoti?



Prifti Jani Terziu: Kam mbaruar veterinarinë. Kam punuar rreth 5 vjet në sistemin e komunizmit.

Blendi Fevziu: Çfarë bëje në atë kohë?

Prifti Jani Terziu: Veteriner kam qenë në Vlorë. Si të gjithë të rinjtë atëherë, kur u hapën rrugët tentova disa herë të largohesha nga Shqipëria. Si përfundim, më 17 Janar ’91 u largova nga Shqipëria. Përfundova në Greqi, në Athinë. Unë rrjedh nga një familje ortodokse 100% nga të dyja krahët, si nga nëna dhe babai dhe jam me origjinë të vjetër nga Voskopoja. Me mbiemër Rafti. Një kushëri i largët i gjyshit vrau një atje dhe 2 vëllezër u larguan. Njëri shkoi në Frashër të Përmetit dhe mori mbiemrin Sima që ishim neve, dhe një erdhi në Vlorë dhe mori mbiemrin Kordha. U larguam dhe nga Frashëri sepse na gjetën atje dhe erdhëm në Vlorë. Për mos vërtetuar që ishim një trung me Kordhajt, e kthyem mbiemrin nga Sima e vumë në Tereziu. Dhe kur isha i vogël, dëgjoja gjyshin, Apostolin, para se të flinte gjumë thoshta diçka me veten. S’kuptonim gjë. Kur shkova në Greqi dhe për herë të parë u futa në një manastir, kontakti i parë me besimin, më tingëlluan në vesh ca fjalë të njëjta dhe të njohura me ato që thoshte gjyshi. Dhe ai thotë formulën “Ati ynë që je në qiell”, në greqisht normalisht. Dhe e njoha. Më erdhi në thirrje e brendshme, më lindi një ngacmim i brendshëm për të lexuar. Vazhdova të jetoj akoma në Greqi, deri sa erdhi momenti i duhur si i themi ne.

Blendi Fevziu: Dhe kur u dorëzove prift?

Prifti Jani Terziu: Jam dorëzuar në 2002 pasi bëra 2 vjet e gjysmë shkollën në Durrës, në Shënvlash, u dorëzova dhjakon nga Kryepeshkopi Anastas.

Plane për fëmijën e tretë? Fevziu “rrëfehet” para priftit

Sa qirinj duhet të ndezësh kur shkon në një manastir dhe mbi të gjitha kujt i dedikohen këto qirinj? Përgjigjen e kësaj pyetje e ka dhënë prifti Jani Terziu për emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Në Manastirin “Fjetja e Shën Mërisë”, prifti Terziu i ka treguar Fevziut radhën për ndezjen e qirinjve për ritualin e vizitës, gjatë së cilës zbuluam dhe një detaj nga jeta personale e gazetarit.

Blendi Fevziu: Ky është vendi ku ndizen qirinjtë?

Prifti Jani Terziu: Po, qiriu i parë i takon Jezu Krishtit.

Blendi Fevziu: Duhet ndezur tek kandili?

Prifti Jan Terzi: Po, ai është 24 orë i pa fikur, me përjashtim të ndonjë aksidenti. I dyti është për Shën Mërinë. I treti është për ju personalisht. I katërti është për bashkëshorten. Unë nuk e di sa fëmijë keni…

Blendi Fevziu: 2 vajza. Për të dyja do t’i ndez të dyja njëkohësisht.

Prifti Jani Terziu: Nëse keni dëshirë edhe për një djalë, urdhëro dhe të tretin.

Blendi Fevziu: Jo, jo… Jam mirë me 2 vajza.

