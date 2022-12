Opinion – Marrëdhëniet Shqipëri-SHBA

Autori: Blendi Fevziu 28/12/2022

Të ftuar: Arta Dade, Tritan Shehu

“Si u instaluan marrëdhëniet e PS me SHBA?”, Dade: Pas referendumit të 94-ës, ndryshoi opinioni për Partinë Socialiste

“100 vjet bashkë”, është kjo tema ku është fokusuar mbrëmjen e sotme emisoni “Opinion” në Tv Klan në kuadër të 100-vjetorit të marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-SHBA.

Të ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan kanë qenë ish-ministrat e jashtëm, Arta Dade dhe Tritan Shehu.

Ish-ministrja e Punëve të Jashtme, Arta Dade ka dhënë më shumë detaje rreth marrëdhënieve të Partisë Socialiste me SHBA, teksa ka thënë se referendumi i vitit 1994 ku fitoi PS, ishte një moment thelbësor për ndryshimin e opinionit për PS-në.

Gjatë fjalës së saj, Dade është shprehur se “është një skepulim kur thuhet se Amerika e do këtë dhe atë nuk e do”, teksa ka shtuar se “Amerika mbështet ata individë të forcave politike që kanë në themel të programeve të tyre parimet demokratike”.

Blendi Fevziu: Dade ju jeni marrë me marrëdhëniet me jashtë të PS-së edhe para se PS të vinte në pushtet në 1997. Në momentet e para, u duk sikur marrëdhëniet mes SHBA-së dhe PS-së ishin shumë të ngurta, të vështira, si u riinstaluan këto marrëdhënie pas vitit 1997?

Arta Dade: Unë besoj se SHBA, ashtu sikurse janë përcaktuar nga të gjitha programet e forcave politike, përtej faktit se cila qeveri, qeveris në vendet respektive do të mbeten marrëdhënie të partneritetit strategjik dhe besoj që këtu nuk ka asnjë mëdyshje nga të gjitha forcat politike. Ne nuk na lejohet që të mos përkthejmë në vepra dhe në angazhime serioze edhe aspiratat e popullit shqiptar të cilët e kanë parë SHBA si një simbol i lirë dhe për këtë arsye ne duhet të dimë që t’i mbajmë këto marrëdhënie të partneritetit strategjik. Lidhur me spekulimet se ka pasur një lloj ngrirje apo një lloj jo angazhim apo një jo dëshirë për të pasur marrëdhënie me një forcë të re të porsakrijuar, në vitin 1991, PS. Kjo varet dhe me arsyet se dihet që PS u krijua si forcë e re të majtën evropiane. Të mos harrojmë se deri në 1992 kishim president Ramiz Alinë dhe deri në Qershor të 1991, në zgjedhjet e para pluraliste ka fituar përsëri Partia e Punës. Unë u bashkova me PS-së sepse ajo përfaqësonte një forcë të së majtës evropiane, bazuar në programin apo në praktikat e saj aq sa e lejoi.

Blendi Fevziu: Si u instaluan marrëdhëniet me SHBA?

Arta Dade: Unë kujtoj që me ambasadorin Rairson jemi takuar në seli, por përfaqësues të tjerë të ambasadës amerikane, patjetër që bënë takime në seli dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për ambasadorë të SHBA. Kujtoj që në përvjetorin e parë të PS, kemi pasur të ftuar dhe përfaqësues të ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar dhe hap pas hapi, PS u pa në mënyrë të veçantë pas referendumit të 94-ës që PS e fitoi këtë referendum dhe rezulatet dolën brenda natës, ishin rezultate të njësishme me rezultatet që dha dhe faktori ndërkombëtar që kishte vëzhguar dhe pas kësaj vazhdoi të ndryshonte dhe opinioni dhe për PS-në, nuk e shikonin më si një vazhdim. Po të flasim dhe t’i referohemi Agollit, dihet që të gjitha forcat politike u krijuan nga Partia e Punës. Flisnin për PS që ishte një parti e re, njësoj sikurse edhe PD, në një kohë kur drejtuesit e PS kishin një periudhë stazhi, apo një periudhë anëtarësimi në Partinë Komuniste shumë më të shkurtër se lideri i asaj partie që po të shikojmë më tej zhvillimet, patjetër që ka arritur dhe një zhgënjim dhe nga vetë ata që e kanë mbështetur. Është një skepulim kur thuhet se “Amerika e do këtë dhe atë nuk e do”. Në fakt Amerika mbështet ata individë të forcave politike që kanë në themel të programeve të tyre parimet demokratike, por më së pari praktikat që ata ndjekin.

“Raportet e Shqipërisë me SHBA shumë të rëndësishme”, Shehu: Momentet më thelbësore të marrëdhënieve diplomatike

Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Tritan Shehu është shprehur se marrëdhëniet Shqipëri-SHBA gjatë viteve kanë qenë shumë të rëndësishme dhe thelbësore në pikëpamjet politike, të stabilitetit të vendit e të ecjes përpara të demokracisë shqiptare.

Gjatë fjalës së tij, Shehu ka thënë se cilat kanë qenë momentet më të rëndësishme sipas tij në marrëdhëniet diplomatike SHBA-Shqipëri.

Blendi Fevziu: Sa të rëndësishme kanë qenë raportet me SHBA-në?

Tritan Shehu: Kanë qenë shumë të rëndësishme, thelbësore në pikëpamjet politike, në pikëpamet e stabilitetit të vendit, në pikëpamjet e rezatimit të rajonit, në pikëpamjet e ecjes përpara të demokracisë shqiptare, në pikëpamjet e anëtarësimit të Shipërisë në Bashkimin Europian, më tej në NATO, pastaj lidhet padyshim me pavarësinë e Kosovës dhe me atë që ndodhi në Kosovë, pra marrëdhëniet Shqipëri-SHBA kanë qenë dhe janë tejet të rëndësishme. Kjo është diçka e padiskutueshme, e provuar tashmë në historinë e Shqipërisë që në momentin e Shqipërisë së pavarur nga Perandoria Otomane. Këtu nuk ka askush pse të diskutojë.

Blendi Fevziu: Cilat kanë qenë momentet më të rëndësishme sipas jush në raportet e këtyre 30 viteve sepse nuk kanë qenë dhe kaq të qeta?

Tritan Shehu: Momentet më të rëndësishme kanë qenë momentet e vitit ’92 të parat dhe mbështetja e madhe që dhanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në zhvillimet demokratike shqiptare. Ishte një moment shumë i rëndësishëm. Moment shumë i rëndësishëm që ndodhi në marrëdhëniet shqiptare e amerikane është vizita e Presidentit Blush në Tiranë ku ai deklaroi Pavarësinë e Kosovës, anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, pra janë 2 hapa madhore. Pra është një vizitë që merr një dimension të jashtëzakonshëm në historinë kombëtare të shqiptarëve./tvklan.al