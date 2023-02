Opinion – Metodat e reja, kujdesi shëndetësor për veten!

Autori: Blendi Fevziu 00:54 23/02/2023

Mjeku: Sëmundjet që mund të parandalojmë duke ndryshuar kështu mënyrën e jetesës

Florian Toti, mjeku endokrinolog dhe pedagogu në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë është shprehur se shumë sëmundje mund t’i parandalojmë duke ndryshuar mënyrën tonë të jetesës.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, mjeku Florian Toti ka treguar disa nga metodat se si mund të kujdesemi për shëndetin tonë në përditshmëri.

Blendi Fevziu: Çfarë duhet një qytetar në fasha moshore që të jetë në kujdes për veten, cilat janë rekomandimet që mund të jepni? Flas për një qytetar normal që nuk ka sëmundje.

Mjeku Florian Toti: Gati 70 për qind e materialit tonë gjenetik do të përcaktojë se si do të jetë jeta jota më mbrapa. Pra nga çfarë do të sëmuresh, çfarë problemesh shëndetësore mund të kesh dhe në fund të fundit sa do të jetë jetëgjatësia jote si person. Ka një bazë gjenetike dhe e bukura është se ne mundemi që me 30 për qind t’i ndryshojmë gjërat.

Nëse ne ndërhyjmë në mënyrën e jetesës, mund të parandalojmë shumë sëmundje ose mund t’i vonojmë. Ne mund të parandalojmë duke filluar që nga obeziteti, për të vazhduar me diabetin. 30 për qind e rasteve me diabet mund të parandalohen vetëm nëse ne ndryshojmë mënyrën e jetesës.

Do të thotë për shembull të humbasësh 10 për qind të peshës trupore ose të fillojmë çdo ditë të ecim 45 minuta në ditë të vazhdojmë të ecim. Thjesht ecje për ta vënë trupin në lëvizje. Ushqimi që të respektohen 3 vaktet. Një pjesë e madhe e njerëzve nuk hanë mëngjesin dhe drekën dhe pastaj kur vjen darka i hanë të 3 vaktet. Mbi të gjitha është pjesë e edukatës përsa i takon mënyrës së jetesës./tvklan.al