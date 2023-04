Opinion – Miliardat që ndajnë divorcet!

00:57 12/04/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Iva Tiço, Olesia Leço, Agim Baçi, Helidon Halitu

U ndanë pas 3 vitesh martesë, divorci i bujshëm i Behgjet Pacollit me Anna Oxa-n: Ajo i ktheu mbrapsht gjithçka…

Një nga divorcet më të bujshme është edhe ai mes biznesmenit Behgjet Pacolli dhe këngëtares me origjinë shqiptare Ana Oxa. Lidhja e tyre nisi në vitin 1999 dhe përfundoi në 2002-in. Ishte një problem shëndetësor i këngëtares që i bëri bashkë, ku Pacolli i dërgoi dy mjekë që të kujdeseshin për të.

Për ndarjen e tyre, Pacolli fajësoi motrën e Anës, e cila sipas tij ishte xheloze për raportin. Ish-presidenti i Kosovës ka rrëfyer se Anna Oxa i kishte kthyer çdo dhuratë që ai i kishte bërë pas divorcit, duke e cilësuar një zonjë fisnike. Këtë të Martë në “Opinion” në Tv Klan është folur pikërisht për këtë divorc.

-Ndarje e bujshme, ai në fakt ka thënë në “Opinion”, kishim një mospërputhje, flinte ditën dhe punonte natën, unë flija natën dhe punoja ditën. Kështuqë nuk takoheshim. Në librin e tij shkruan me shumë seriozitet për këtë.

Agim Baçi: Edhe mënyra se si iku ajo duke i thënë se nuk kam nevojë për asgjë tënden. Momenti i ikjes së saj është i barasvlefshëm me gjestin e Pacollit kur i çoi asaj dy mjekë. Edhe ajo ia di.

-Kjo ka pasur një nga dasmat më të bujshme që është zhvilluar në Zvicër apo jo? Secili nga të ftuarit mori një pikturë të Ibrahim Kodrës dhuratë dhe ftesa ishte bërë nga ai.

Iva Tiço: Ka qenë ndër dasmat më të bujshme dhe mediatike, dhe një nga çiftet që bëri një bashkim shumë të bukur, po të kishin vazhduar bashkë do ishte një simbiozë shumë e bukur. Ishte një super çift, do ishin të dy të pandalshëm!

Helidon Haliti: Ky rasti i Kodrës është vërtet pikant, por më pëlqejnë shumë si çift të jem i sinqertë dhe më vjen mirë që Ana Oxës që këndonte në skenë gjithmonë zbathur, iu dha rasti të vishte këpucë në dasëm. Duhet patjetër të vishte diçka fantastike sepse donte patjetër të shkelte skenën, në pamundësi për të shkelur burrin e vet.

U divorcua dhe u martua me Xhoanën, çfarë deklaronte Fatos Nano në “Opinion” për ndarjen

Një prej divorceve shqiptare më të zhurmshme ka qenë ai i Fatos Nanos, ish-kryetarit të PS-së në Tetor të vitit 2021. Ish-kryeministri Nano u martua në moshën 24-vjeçare me Rexhinën, vajzën që e njohu në vitet e para të gjimnazit “Sami Frashëri” në kryeqytet.

Pas 27 vitesh martesë dhe 2 fëmijëve ata u divorcuan duke shkaktuar jo pak zhurmë. Në një intervistë për “Opinion” në vitin 2001, Fatos Nano deklaroi publikisht direkt në televizion ndarjen nga Rexhina dhe lidhjen me bashkëshorten aktuale, Xhoana, 21 vite më e re në moshë.

“Unë kam iniciuar procedurat e divorcit. Kam formalizuar qëndrimin tim për fat të keq të pakthyeshëm me gjykatën. Janë arsye të gërshetimit të jetës sime familjare me vuajtjen, gëzimin, konsumimin dhe efektin e politikës dhe karrierës së politikës të kryetarit të opozitës dje dhe mazhorancës sot. Janë mjaft arsye njerëzore që ndodhën, më vjen keq që më ndodhën mua dhe që më çojnë mua tek shfaqja në publik i këtij morali. Unë një raporti të konsumuar i them legalisht dhe publikisht, ndal”, shprehej Nano.

Në Gjykatë Nano mori përsipër peshën e fajit për ndarjen dhe vetëm 1 vit më vonë kurorëzoi dashurinë me Xhoanën në një ceremoni në Kishën Ortodokse të Tiranës. Ndarja dhe martesa e dytë e ish-kryeministrit Nano ishin ngjarje që tërhoqën vëmendje dhe lanë shenjë në opinionin publik pasi sfiduan mentalitetin e kohës.

Pas tërheqjes nga politika Nano bëri një jetë mes Vjenës dhe Tiranës. Daljet e tij në media janë tepër të rralla.

“Tani që e shoh pas 21 vitesh deklarata e tij është shumë civile, e drejtpërdrejtë”, komentoi Blendi Fevziu teksa mbrëmjen e sotme flitej për divorcet në studion e emisionit “Opinion”.

Habit piktori: Nuk kam bërë kurrë sherr me gruan

Këtë të Martë në studion e “Opinion” në Tv Klan është diskutuar për divorcet dhe shkaqet kryesore të këtij fenomeni.

Piktori Helidon Haliti zbuloi se nuk ka bërë kurrë sherr të madh me gruan e tij, kjo pasi ka gjetur mirëkuptim për punët e shtëpisë.

Helidon Haliti: Konflikt për punët e shtëpisë? Unë jam me shumë fat që nuk e kuptoj dhe s’do ta kuptoj ndonjëherë sepse ma ka zgjidh ime shoqe këtë gjë.

-Ta ka zgjidh?

Helidon Haliti: Më ka zgjidh të gjitha këto…

-Tani si divorcohet njeriu se s’bën punët e shtëpisë?

Helidon Haliti: Punët e shtëpisë mi lër mua më thotë. Por, në fakt është normale, fillon një lloj konflikti pasi vilen gjërat.

-Kush është sherri më i madh që bën me gruan?

Helidon Haliti: Unë në fakt s’kam bërë asnjë sherr.

-Fillove tani me këto?!

Helidon Haliti: E kam seriozisht, jam rast i rrallë. Punë shtëpie nuk kam bërë asnjëherë, të jem i sinqertë. Jo se jam mashkull tradicional, i them unë rri në studio dhe ti bëji atje.

-Aaa, i bën punët atje?

Helidon Haliti: Po në studio, të gjitha llojet e punëve.

-Ti paske ishullin tënd, e paske territorin tënd.

Helidon Haliti: Absolutisht po, jam më i mençur se sa të rrezikoj divorcin. Kam zgjedhur një mjet tjetër, do thoja mirëkuptimin./tvklan.al