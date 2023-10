Opinion – Ministri Britanik për Shqipërinë, Kosovën dhe Izraelin!

23:56 17/10/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Sekretari i Jashtëm britanik flet në “Opinion” për samitin e Berlinit, tregon çfarë i bëri përshtypje

Sekretari i Jashtëm britanik James Cleverly ka dhënë një intervistë ekskluzive për Blendi Fevziun në “Opinion” këtë të Martë. Teksa lavdëroi Shqipërinë turistike, ai foli më në detaje për zhvillimin e samitit të Berlinit në Tiranë.

Sipas Cleverly në fokus të takimit mes liderëve europianë ishte padiskutim integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE dhe garantimi i paqes në rajon, duke veçuar më tej një moment që i bëri shumë përshtypje.

Fevziu: Z. Sekretar i Jashtëm, mirësevini në Shqipëri!

Cleverly: Faleminderit. Është bukur të jesh këtu!

Fevziu: Si ishte udhëtimi juaj?

Cleverly: I mrekullueshëm. Është hera ime e parë në Shqipëri.

Fevziu: Jeni pak vonë.

Cleverly: E di, e di. Pamja e maleve, e vijës bregdetare kur po afroheshim, udhëtimi përmes hapësirave deri sa u futëm në kryeqytet, ishte vërtet një përvojë e mrekullueshme për mua.

Fevziu: Shpresoj të ktheheni për pushime këtu!

Cleverly: Do ta planifikoj!

Fevziu: Është një destinacion i bukur gjatë verës.

Cleverly: Dhe numri i turistëve është rritur vitet e fundit…

Fevziu: Numri po rritet çdo ditë e më shumë. Mund t’ju pyes për samitin e Berlinit? Si ishte samiti? Cili ishte diskutimi më i rëndësishëm që keni pasur gjatë samitit?

Cleverly: Ishin një sërë gjërash. Diskutuam për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe integrimin e tyre më të madh në komunitetin evropian, pulsin e Bashkimit Evropian, por edhe të familjes evropiane, për t’u siguruar për ruajtjen e paqes dhe, fatkeqësisht, kjo është një pjesë e botës ku kemi parë konflikt kohët e fundit, kështu që po punojmë për vendosjen e paqes, por edhe për zhvillimin ekonomik. Pra, pati shumë gjëra pozitive në takim, dhe mendoj se u zhvillua në një klimë kryesisht të mirë.

Fevziu: Kam qenë 22 vjeç kur filluam të flisnim për integrimin në BE, tani jam 54 vjeç dhe nuk jam i sigurt nëse do të jem në jetë derisa të bëhemi anëtarë me të drejta të plota të Bashkimit Evropian. A mendoni se jemi pak me vonesë?

Cleverly: Kjo ishte një nga temat e bisedës, folëm rreth asaj se sa kohë i duhet një vendi që të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, gjithë jeta e njeriut që nga rinia….Një nga gjërat që më bëri shumë përshtypje ishte…kryeministri Edi Rama kur shfaqi një video në fillim të takimit, ku tregohej transformimi i Shqipërisë nga vitet ‘60, ‘70, ‘80 dhe kjo më la mbresë të thellë, se ky është një vend me ambicie domethënëse, me energji të vërtetë, dhe një vend që mund të vendosë të bëjë gjëra të mahnitshme. Tani, Britania e Madhe nuk është më anëtare e Bashkimit Evropian, kështu që do të ishte gabim që unë të komentoja shpejtësinë e procesit, por nga këndvështrimi i Mbretërisë së Bashkuar, ne jemi shumë të prirur për të zhvilluar një marrëdhënie më të fortë me Shqipërinë. Marrëdhënia është në nivelin e duhur, por mundësitë janë për ta bërë edhe më të mirë.

Sekretari i Jashtëm britanik James Cleverly: Emigrimi ilegal i shqiptarëve në Angli shumë i ulët

Në intervistë për Blendi Fevziun në “Opinion”, Sekretari i Jashtëm britanik James Cleverly u ndal dhe tek çështja e rëndësishme e emigrantëve shqiptarë në Angli. Ai theksoi se emigrimi illegal është në rënie aktualisht falë bashkëpunimit të dy qeverive.

“Tani kemi një panoramë shumë më pozitive të marrëdhënieve dypalëshe”, tha Cleverly.

Fevziu: Më lejoni t’ju pyes për marrëdhëniet dypalëshe, normalisht në të kaluarën kemi pasur disa probleme me historitë e emigrantëve të paligjshëm dhe diskutimet mes dy qeverive. Cili është niveli i marrëdhënieve për momentin?

Cleverly: Pra, marrëdhënia është në një nivel shumë, shumë të mirë. Keni të drejtë, vitet e fundit kur britanikët mendonin për Shqipërinë, ndër mend iu vinte emigracioni ilegal, por qeveria shqiptare dhe qeveria britanike kanë bërë një punë fantastike. Migrimi ilegal është në rënie në këto momente.

Fevziu: Është shumë i ulët…

Cleverly: Shumë, shumë i ulët dhe sapo kam pasur një bisedë me studentët e Universitetit të Ballkanit Perëndimor, të cilët planifikojnë të studiojnë në MB, të nisin biznese këtu në Shqipëri dhe në gjithë hapësirën e Ballkanit Perëndimor. Pra, tani kemi një panoramë shumë më pozitive të marrëdhënieve dypalëshe dhe kam pasur rastin të takohem me kryeministrin Rama në disa raste deri tani, mendoj se kemi një marrëdhënie shumë të mirë pune.

Raportet e ‘ngrira’ Kosovë-Serbi, Sekretari i Jashtëm britanik: Po punojmë me të dyja palët për stabilitet

Sekretari i Jashtëm britanik James Cleverly gjatë intervistës së tij ekskluzive për “Opinion” në Tv Klan, foli dhe për situatën e krijuar mes Kosovës e Serbisë.

Ai u shpreh se Britania e Madhe kërkon përmirësimin e marrëdhënieve mes shteteve dhe ka biseduar me të dyja palët përmes të dërguarit special.

Fevziu: Ne kemi një problem të madh në rajon, jo vetëm në Shqipëri, historinë dhe marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Fatkeqësisht, pas sulmit brenda territorit të Kosovës më 24 shtator, marrëdhëniet janë ende në nivelin zero. Çfarë mendoni për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë? Cila do të jetë e ardhmja e dy vendeve? Kam dëgjuar se keni pasur takime dypalëshe me të dy delegacionet, kryeministrin Kurti dhe kryeministren Brnabiç, çfarë mendoni për bisedimet apo marrëdhëniet Kosovë-Serbi?

Cleverly: Ne jemi shumë të ndjeshëm dhe duam të shohim që kjo marrëdhënie të përmirësohet. Pas 24 shtatorit, siç e thatë ju, ai moment ka krijuar tension të vërtetë mes Prishtinës dhe Beogradit dhe sigurisht që ka qenë pikë diskutimi në takimet e sotme. Kam pasur takime të drejtpërdrejta me kryeministrin Kurti dhe me kryeministren Brnabiç…

Fevziu: Jo të dy bashkë?

Cleverly: Jo të dy bashkë, por u thamë që Britania e Madhe, nëpërmjet të dërguarit special, Lordit Stuart Peach, është shumë e gatshme të vazhdojë të punojë si me Prishtinën, ashtu edhe me Beogradin, të përpiqemi të përmirësojmë marrëdhëniet, të përpiqemi të sjellim paqen, të përpiqemi të sjellim stabilitet, diçka për të cilën ndiejmë shumë fort, ne jemi të gatshëm të punojmë me të dy vendet dhe të përpiqemi të sjellim përmirësim në marrëdhëniet e tyre.

Fevziu: Bisedimet vazhdojnë prej 20 vitesh dhe nuk kemi zgjidhje përfundimtare. Sigurisht që është një problem i madh, një histori shumë e ndërlikuar, por në fund na duhet një zgjidhje, sepse kemi një situatë të ngrirë mes Serbisë dhe Kosovës.

Cleverly: Dhe unë mendoj se ajo që nuk duhet të na shpëtojë është se grupet etnike në të dy vendet mendojnë se qeveritë përkatëse po i trajtojnë me drejtësi, pra komunitetet pakicë në të dy vendet, dhe se marrëdhënia midis dy vendeve tregon që individët nuk e shohin veten në disavantazh për shkak të një grindjeje që po ndodh midis qeverive, ose midis klasës politike, dhe mendoj se nëse mund ta rivendosim atë besim në nivelin e komunitetit, mund të jemi në gjendje të sjellim më shumë paqe dhe të arrijmë rezultate të mira.

Konflikti në Gaza| Cleverly: I kemi kërkuar Izraelit të ketë kujdes me operacionet ushtarake, lufta e tyre është me terroristët

Në Samitin e Berlinit që u zhvillua në Tiranë, në fokus të bisedimeve ishte dhe situata e krijuar në Rripin e Gazës, ku konflikti mes Izraelit dhe Hamasit ka nisur tashmë prej më shumë se një jave.

Pikërisht për këtë temë foli dhe Sekretari i Jashtëm britanik James Cleverly në një intervistë për Blendi Fevziun në “Opinion”. Ai thotë se ka udhëtuar në Izrael disa ditë pas sulmeve terroriste dhe se Mbretëria e Bashkuar i ka kërkuar Izraelit të ketë kujdes gjatë operacioneve ushtarake, për të shmangur dëmet në njerëz. Cleverly thotë se “Izraeli e ka luftën me Hamasin, dhe jo me popullin palestinez”.

Blendi Fevziu: Samiti duhej të ishte më së shumti për problemet mes Serbisë dhe Kosovës, por në fakt ishte historia Izrael-Hamas e cila për momentin shqetëson të gjithë në botë. Çfarë mendoni ju? Keni bërë një vizitë atje? Çfarë mendoni për këtë zhvillim të ri apo histori të re në Izrael?

James Cleverly: Unë isha në Izrael vetëm disa ditë pas sulmeve të tmerrshme terroriste nga Hamasi.

Blendi Fevziu: Si është situata?

James Cleverly: Izraeli u trondit dhe bisedimet që bëra me izraelitët ishin se ata përjetuan këto imazhe të tmerrshme që janë postuar në mediat sociale, njerëz që u rrëmbyen, u vranë.

Blendi Fevziu: Ishte një sulm terrorist, të gjithë jemi dakord për këtë…

James Cleverly: Por ajo që i kemi thënë Izraelit është se ne mbështesim të drejtën e tyre për vetëmbrojtje dhe të drejtat e tyre për t’u kthyer njerëzit që u janë rrëmbyer, ajo që duam të shohim, natyrisht, është që duam të shohim zhvillimin e operacioneve të tyre ushtarake me sa më pak viktima civile. Ne u kemi kërkuar atyre që të jenë shumë të kujdesshëm dhe profesionistë gjatë operacionit të tyre ushtarak. Ne kemi thënë, gjithashtu, se duam të sigurohemi që ky të mos kthehet në një konflikt më të gjerë midis Izraelit dhe botës arabe, kështu që ne po shikojmë nga afër me qeveritë në rajon dhe me vetë qeverinë izraelite si mund të përpiqemi për t’u siguruar që ky nuk do të kthehet në një konflikt arabo-izraelit, por përkundrazi të fokusohet në rivendosjen e sigurisë për Izraelin, pa shkaktuar dëme të tepërta për popullin palestinez.

Cleverly thekson se Izraeli e ka luftën e tij me grupin terrorist dhe jo me popullin palestinez. Ai shton më tej se ekziston rreziku i përhapjes së konfliktit dhe në zonat e tjera arabe edhe pse po punohet shumë që një gjë e tillë të mos ndodhë.

Blendi Fevziu: Izraeli ka urdhëruar evakuimin e Rripit të Gazës që do të thotë se 1.5 ose 2 milionë njerëz në Gaza duhet të largohen nga shtëpitë e tyre. Dhe jo të gjithë janë terroristë, zoti Sekretar i Jashtëm! Ky është problemi! Nëse sulmon Hamasi, ata që duhet ta pësojnë do të jenë njerëzit normalë apo njerëzit paqësorë në Gaza?

James Cleverly: Ne e kemi bërë këtë bisedë me izraelitët, konflikti i tyre nuk është me popullin palestinez, konflikti i tyre është me HAMAS-in dhe Hamasi ka përdorur popullin palestinez për t’u mbrojtur nga kundërpërgjigja e Izraelit. Tani, kemi thënë se duam që civilët të mbrohen sa më shumë që të jetë e mundur. Izraeli ka lëshuar këtë paralajmërimin për largimin nga Gaza Veriore dhe e di që kjo sjell shumë vështirësi e pasoja, por kjo tregon vullnet, angazhim nga Izraeli për t’u përpjekur për minimizimin e viktimave nga civilët. Hamasi, kam frikë, është i gatshëm t’i vendosë palestinezët në pozita të dëmshme për qëllimet e tyre politike, por në fund të fundit ne po punojmë shumë, shumë fort me Izraelin dhe vendet në rajon, duke përfshirë Egjiptin, Jordaninë, Libanin dhe të tjerët dhe sigurisht me miqtë tanë të mirë në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara në përpjekje për ta zgjidhur këtë çështje sa më shpejt të jetë e mundur dhe me sa më pak jetë të humbura.

Blendi Fevziu: I trembeni, zoti Sekretar i Jashtëm, përhapjes së konfliktit në zona dhe vende të tjera arabe, si Libani apo Irani?

James Cleverly: Ky rrezik ekziston dhe ne duhet të jemi realistë për këtë. Ne po punojmë shumë për të parandaluar përhapjen dhe një gjë e tillë nuk ka pse të ndodhë. Dhe mendoj se kemi parë shumë liderë arabë që dënojnë veprimet e HAMAS-it dhe në të vërtetë, Presidenti Mahmoud Abbas nga Autoriteti Palestinez ka thënë se veprimet e HAMAS-it nuk janë veprime të popullit palestinez dhe mendoj se janë shumë, shumë të rëndësishme përpjekjet për ta parandaluar kthimin e këtij konflikti në një konflikt të vërtetë rajonal.

Blendi Fevziu: Z. Sekretar i Jashtëm, faleminderit shumë për intervistën dhe për praninë tuaj këtu dhe shpresoj se do të ktheheni si turist normal në vendin tim!

James Cleverly: Ju faleminderit shumë që më intervistuat dhe dëshiroj t’i përcjell edhe unë mirënjohjen time popullit shqiptar për mikpritjen kaq të ngrohtë që kam gjetur këtu./tvklan.al