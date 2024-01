Opinion – Misteri i doktorit me 4 gra!

Autori: Blendi Fevziu 00:13 23/01/2024

Në studio: Merin Maçi, Roland Islami, Rezart Velmishi, Valbona Treska, Alesia Balliu. Në lidhje skype: Hoxhë Hajredin Dizdari

“Turp të të vijë”, debat i ashpër mes Balliut dhe avokatit të mjekut me 4 gra: Ti thua të mos martohen, të bëjnë dashuri e k*urvëri

Një debat i ashpër me protagonistë avokatin e mjekut Dervish Hasi, Roland Islamin dhe avokates Alesia Balliu ka përfshirë studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan.

Avokatja Balliu i është drejtuar me fjalët “turp të të vijë” – Roland Islamit lidhur me qëndrimin që ky i fundit ka mbajtur në lidhje me rastin e klientit të tij, i cili akuzohet për trafikim dhe pornografi ndaj një 16-vjeçareje, për të cilën pretendon se ajo është gruaja e tij e katërt.

Ndërkohë, avokati Roland Islami thotë se e dënon imoralitetin, por nga ana tjetër shton se në rastin e mjekut Dervish Hasi, nuk ka pasur asgjë fshehtas askujt përsa kohë që 4 gratë (e pretenduara nga ai si të tijat), ishin në dijeni për marrëdhëniet që kardio-kirurgu kishte me secilën.

Roland Islami: Unë e dënova imoralitetin.

Alesia Balliu: Ti po e trajton si çështje normale.

Roland Islami: Unë e dënova, por ti po e mbështet imoralitetin që nuk e lejon martesën.

Alesia Balliu: Ti the që vajza ime nuk martohet 14 vjeç, por tek të tjerët e mbron.

Roland Islami: Ti thua të mos martohen, por të bëjnë imoralitetet, të bëjnë dashuri e k*urvëri..

Alesia Balliu: Ti je avokat tamam.

Roland Islami: Tamam jam, normale.

Alesia Balliu: Nuk je sepse nuk po flet këtu me fakte, po akuzon policinë në vend që ta përshëndesësh për punën e kryer, ti këtu në studio dhe turp të të vijë! Turp të të vijë!

“S’të lejoj ta normalizosh bashkëjetesën me 3 gra!”, përplasen avokatët: Ligji shqiptar nuk e kufizon

Avokati mbrojtës i mjekut Dervish Hasi, Roland Islami thotë se klienti i tij ka shkelur vetëm kodin moral, por jo Penal. Sipas tij, Kodi i Familjes njeh martesën me një grua, por nuk kufizon bashkëjetesën.

Këto deklarata të tij u kundërshtuan fuqimisht në një debat nga avokatja Alesia Balliu e cila i kërkoi mos ta normalizonte situatën.

Alesia Balliu: Mua më vjen shumë keq në radhë të parë që avokati mbrojtës i mjekut vjen këtu dhe e trajton si diçka normale.

Roland Islami: E trajton ligji pra.

Alesia Balliu: Ti po e trajton… më fal, ke fëmijë vetë? Vajzën tënde do e lije të martohej 14 vjeç?

Roland Islami: S’do shkonte vetë ajo.

Alesia Balliu: Po të bëj një pyetje.

Roland Islami: S’do e bënte vetë.

Alesia Balliu: Po pse s’do ta bënte, i nderuar?

Roland Islami: Jo se s’do ta lija unë, pse unë jam përgjegjës ta ndaloj me dhunë, s’e bëj.

Alesia Balliu: Unë nuk ta lejoj të vish këtu në studio dhe ta trajtosh si diçka morale.

Roland Islami: Ti je prind ti?

Alesia Balliu: Jo, nuk jam. Mua nuk më duket fare etike, aspak që ti ta trajtosh si diçka normale këtë situatë sepse ai është i martuar me tre gra!

Blendi Fevziu: Ku është shkelja e ligjit?

Alesia Balliu: Që te zanafilla që ky person ka pasur probleme me institucionet e drejtësisë.

Roland Islami: S’ka asnjë problem.

Alesia Balliu: Ai është akuzuar. Është shumë e habitshme që për këtë person të ngrihen akuza të tilla dhe që këtë person tre femra ta pranojnë për bashkëshortin e tyre në një harmoni të paparë, ne jetojmë në Shqipëri.

Roland Islami: Të duket e habitshme, por s’është e habitshme për ata, ç’lidhje ka tani?

Alesia Balliu: Është shumë e habitshme, vajza ka qenë 14 vjeç dhe ai mund të ketë përdorur, nuk ka ndryshuar bota. Nuk është e vështirë të mashtrojë një doktor një adoleshente e cila nuk është e formuar.

Blendi Fevziu: Flas për tre gra këtu që e pranojnë të treja për bashkëshort dhe me grup WhatsApp.

Alesia Balliu: Ai ka ndotur edhe fenë islame sepse ai ka bërë mashtrim ndaj vajzës që i ka thënë ne martohemi te hoxha sepse të ishte që ai donte një martesë me të miturën siç e pretendoi avokati, ai ishte divorcuar nga gruaja e tij dhe e kishte marrë për nuse.

Roland Islami: Martesën sipas zakonit e kishte kryer ai.

Alesia Balliu: Sipas kujt zakon? Unë njoh vetëm Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë që martohesh vetëm një herë.

Roland Islami: Ai nuk ishte i martuar, bashkëjetonte.

Alesia Balliu: Martohesh vetëm një herë.

Roland Islami: Po sa herë bashkëjeton?

Alesia Balliu: Sa herë bashkëjeton, bashkëjeton me tre gra njëkohësisht këtu në Shqipëri? Nga ty po e dëgjoj.

Roland Islami: Me tre, me katër, me pesë, me dhjetë.

Alesia Balliu: Nga ty po e dëgjoj, ti bën gabim që e trajton si diçka morale.

Roland Islami: Islami, përkundrazi e ka kufizuar në 4, por ligji shqiptar nuk e kufizon. Ligji shqiptar thotë bashkëjetesa, marrëdhënia mes dy personave që mund të jetë edhe dy burra, edhe dy gra me njëri-tjetrin të cilët vendosin të bashkëjetojnë së bashku…

Alesia Balliu: Me dy burra nuk e ke në islam, lexo islamin se po gabon në deklarata i nderuar. Në Islam nuk lejohen dy burra.

Avokati i kardiokirurgut Dervish Hasi: 14-vjeçarja i dërgonte zemra në WhatsApp, doktori e refuzoi fillimisht por pastaj ra…

Marrëdhënie seksuale me një vajzë të mitur 14-vjeçare çoi prapa hekurave kardiokirurgun e “Senatoriumit”, Dervish Hasi 42 vjeç, edhe pse ky i fundit ka deklaruar se vajzën e kishte gruan e tij të katërt sipas fesë islame.

Avokati i tij, Roland Islami, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, ka treguar edhe se si janë njohur kardiokirurgu dhe vajza 14-vjeçare.

“14-vjeçarja ka pasur një të afërme të vetën në spital dhe atje i ka marrë numrin doktorit. Pas disa kohësh ka vazhduar t’i shkruante doktorit, i çonte zemra, kukulla duke përdorur WhatsAppin e vetë. Doktori e ka refuzuar fillimisht. Ajo i ka shkruar. Dhe pastaj ka rënë duke krijuar një lidhje por gjithmonë pa asnjë trysni edhe me pëlqimin e prindërve. 1 vit komunikim me një femër, e sfidoj mashkullin më të mirë dhe të mos bjerë në këtë”, u shpreh avokati.

Avokati i Dervish Hasit insistoi në studion e Opinion se mjeku 42-vjeçar nuk ka bërë asnjë shkelje të Kodit Penal, por vetëm atë moral.

“S’ka k*rvëruar fshehtas”, deklarata e avokatit të mjekut me 4 gra revolton Balliun: Ti po flet për amoralitet!

Rasti i mjekut Dervish Hasi, i cili akuzohet për trafikim dhe pornografi ndaj një 16-vjeçareje, pretendon se ajo është gruaja e tij e katërt, ka përplasur 2 avokatë në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan.

Avokati i tij mbrojtës, Roland Islami thotë se Dervis Hasi ka pasur 4 të dashura, të cilat i quan gra, teksa ka thënë se sipas tij, është më mirë që nuk i ka mbajtur fshehtas.

Nga ana tjetër, avokatja Alesia Balliu është revoltuar nga deklaratat e avokatit Roland Islami, të cilit i ka thënë që po mbështet një kauzë amorale.

Roland Islami: Legjislacioni jonë, Kodi i Familjes në nenin 7 e ka rregulluar bashkëjetesën para noterit, citon: 2 persona mund të bashkëjetojnë me njëri-tjetrin dhe të vendosin para noterit të drejtat dhe detyrimet që vijnë. I martuar ose i pamartuar…

Blendi Fevziu: Nuk thotë martesë dhe disa bashkëjetesa.

Alesia Balliu: Ti po flet për amoralitet në këtë studio duke dhënë një mesazh shumë të gabuar për shoqërinë.

Blendi Fevziu: Të dashurat nuk ndalohen me ligj, por ai thotë se i ka pasur gra.

Roland Islami: Të dashurat i ka pasur dhe i quan gra.

Alesia Balliu: Nga bashkëjetuese, kalove tek të dashura. Të paktën qëndroji një linje.

Roland Islami: Ku është ndryshimi mes të dashurës dhe bashkëjetueses? Apo se e dashura mbahet fshehtas dhe bashkëjetuesja bëhet publike? Më mirë një kurvëri fshehtas se sa një kurvëri publike?

Alesia Balliu: Ti po mbështet një kauzë amorale.

Roland Islami: Po flasim për gjëra që i ka bërë publike me prindërit, s’ka kurvëruar fshehtas. Ti po legjitimon kurvërinë dhe fsheh gjënë publike.

Alesia Balliu: Prindërit për çfarë e akuzuan? Që është çdo gjë kaq normale sa e bën ti në këtë studio? Po jo pra!

Roland Islami: Është krejtësisht normale përderisa është pëlqimi i të dy palëve në mes.

“Nuk ka patur kallëzim”, Rezar Velmishi i përgjigjet avokatit: E pavërtetë, kallëzim ka pasur!

Shef i Sektorit Kundër Narkotikëve, Rezar Velmishi i është përgjigjur deklaratës së avokatit mbrojtës të mjekut Dervish Hasi se lidhur me çështjen nuk ka pasur një kallëzim në polici.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Velmishi është shprehur se kjo është e pavërtetë pasi kallëzimi është bërë nga prindërit e të miturës

Rezar Velmishi: Me gjithë respektin që kam për avokatin tha që nuk ka një kallëzim. Është e pavërtetë! Kallëzim ka nga familjarët, nga ata që e kanë në përgjegjësi. Është depozituar kallëzimi sepse Policia nuk mund të kryejë veprime arbitrare. Ne nuk marrim njerëz nga rruga dhe i marrim peng sipas dëshirave, është jonormale ta mendosh. Kallëzimi është dhe policia me marrjen e këtij kallëzimi siç e detyron ligji sepse këtu nuk po flasim për moral, ka detyra ligjor… Policia ka bërë verifikimet ka bërë veprime proceduriale dhe avokti do të njihet me ato gjatë procesit të hetimit.

Blendi Fevziu: Ka shkelje të ligjit sipas policisë?

Rezar Velmishi: Marrëdhënia me një të mitur është një vepër penale, po flasim për kodin penal të Republikës së Shqipërisë. Në begraundin tim të gjitha rastet e trafikimit kështu fillonin me dashuri, joshja për një martesë, joshja për një jetë më të mirë. Është procesi gjyqësor që do ta zbardhë.

Martesa me 4 gra/ Hoxhë Dizdari: Islami e ka lënë këtë çështje të lirë dhe të hapur, e vendos vetë besimtari

Rasti i mjekut Dervish Hasi, i cili akuzohet për trafikim dhe pornografi ndaj një 16-vjeçareje, pretendon se ajo është gruaja e tij e katërt, është në fokus të emisionit të sotëm “Opinion” në Tv Klan. Ai është besimtar i fesë islame dhe kishte edhe 3 gra të tjera me të cilat ka 7 fëmijë.

Në një lidhje direkte për “Opinion”, Hoxhë Hajredin Dizdari ka treguar se çfarë lejojnë kodet fetare referuar dhe këtij rasti.

Blendi Fevziu: Në këtë rast bëhet fjalë për një minorene, dhe bëhet fjalë për një vajzë për të cilën prindërit nuk ishin dakord. Si mund të ndodhë një martesë në këtë rrethana?

Hoxhë Hajredin Dizdari: Nëse njëra nga kushtet nuk përcaktohet, fetarisht martesa quhet e pasaktë, qoftë dhe mosha apo mosdarkordësia e prindërve, apo qoftë se vajza nuk bie dakord. Nëse njëra nga këto kushte nuk plotësohet, fetarisht quhet që merr mëkat në martesë. Shumica e hoxhallërve kur marrin pjesë në kryerjen e këtij procesi, nuk është se kanë dijeni të detajshme për çështjen.

Blendi Fevziu: Kemi një person që ka një martesë civile sipas kodit dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe ka edhe 3 martesa të tjera paralel mbi bazën e kodeve fetare po i quajmë. Ka ndonjë shkelje këtu apo nuk ka asnjë shkelje?

Hoxhë Hajredin Dizdari: Ka një lloj keqkuptimi për këtë çështje. Jepet përshtypja sikur Islami është një fe, e cila detyron personin që të martohet me 4 gra. Islami e ka lënë këtë çështje të lirë dhe të hapur, madje as nuk shtyn martesën me më shumë se një grua. Është një çështje që e vendos vetë besimtari në sajë të kushteve që mund të ketë me bashkëshorten e tij të parë, mund të jetë e sëmurë, mund të mos lindë fëmijë, nuk do ta mbajë, por do të krijojë familje, do të ketë fëmijët e tij, etj. Është një lloj opsioni, mundësie që të vazhdojë martesën me bashkëshorten e parë dhe të ketë një martesë ku të krijojë një familje nëse ka raste të tilla. Islami e lë të hapur dhe nuk detyron besimtarin të kryejë atë.

Blendi Fevziu: Po nëse një grua do të martohet me 4 burra?

Hoxhë Hajredin Dizdari: Kjo është e ndaluar për shkak se e bën të vështirë se kush është babai.

Avokati i mjekut me 4 gra: Nuk ka shkelur Kodin Penal, por atë moral. Nuk ka patur kallëzim

Avokati Roland Islami, mbrojtës ligjor i mjekut Dervish Hasi, thotë se klienti i tij është i pafajshëm dhe nuk ka kryer asnjë shkelje të ligjit.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, avokati i kardiokirurgut Dervish Hasi thotë se ndaj tij nuk u bë kallëzim nga babai i vajzës, por sipas tij çështja është keqpërdorur dhe e qëllimtë nga policia pasi i ati është thirrur nga autoritetet për të bërë denoncim.

“Klienti im është një nga kirurgët më të mirë të operacioneve të zemrës dhe mushkërisë bashkë. Disa herë ndaj këtij personi është bërë e mundur përhapja e akuzave. Kallëzimi i parë ndaj këtij personi filloi me akuzën për trafik armësh dhe ajo akuzë ka ngelur në sirtare. Dervish Hasi nuk është treguar i kujdesshëm me jetën e tij private. Është keqpërdorur nga Policia e Shtetit, Komisariati Nr.,1 që e ka thirrur babain e vajzës. Nuk është një kallëzim, po flasim për një person i cili është një mjek dhe ndaj këtij mjeku po bëhen akuza të pavërteta”.

Sipas avokatit, mjeku Dervish Hasi nuk ka bërë shkelje ligji pasi sipas tij marrëdhënie seksuale me të mitur lejohej mbi 14 vjeç.

“Ka pasur një marrëdhënie me vajzën 16-vjeçare që është sot. Në Kodin Penal nuk ndalohet kryerja e marrëdhënies seksuale nga 14 vjeç e sipër, neni 100 i Kodit Penal thotë kryerja e marrëdhënieve seksuale me të mitura deri në moshën 14 vjeç është vepër penale. Ky ndryshim ka ndodhur në vitin 2017, pasi ka qenë 16 vjeç dhe e kanë ulur moshën 14 vjeç. Ka shkelur kodin moral. Kod Penal nuk ka cënuar. Ai ka vetëm 1 grua. Ka bashkëjetesë, kodi i familjes e njeh bashkëjetesën. Në aspektin moral nuk është i pari dhe i fundit që ka pasur marrëdhënie jashtëmartesore. Shkelje të ligjit penal, e sfidoj këdo, sepse për akuzën konkrete, është akuzë tërësisht e pabazuar, por trafikim do të thotë të përfitosh”, u shpreh ai.

