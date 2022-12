Opinion – Mitsotakis në jug, çfarë premtoi?

Autori: Blendi Fevziu 00:51 23/12/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Artan Hoxha, Preç Zogaj, Stavri Marko, Lorenc Vangjeli, Gert Bogdani. Në lidhje direkte: Vangjel Dule, Dorina Muhaj

Vizita e Mitsotakis në Shqipëri, Vangjel Dule: Mesazh i fortë. Asnjëherë nuk e kam dëgjuar në nivel kaq të lartë

Në një lidhje Skype me emisionin “Opinion” në Tv Klan, deputeti Vangjel Dule komentoi rëndësinë e vizitës së kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis në jug të vendit. Dule tha se përveçse një ditë historike, ky ishte një “mesazh i fortë bashkëpunimi” mes dy vendeve. E veçanta e kësaj here sipas Dules, është amplifikimi i tij sepse nuk është shprehur ndonjëherë me nivel kaq të lartë e vendosmëri.

Vangjel Dule: Ishte një mesazh i fortë, më i fortë se çdo herë tjetër i bashkëpunimit midis dy vendeve. Ishte një mesazh i fqinjësisë së mirë, i një mbështetjeje dinamike në rrugëtimin e Shqipërisë në BE. Natyrisht kjo mbështetje nuk ka munguar, por asnjëherë unë nuk e kam dëgjuar të shprehet në nivel kaq të lartë, me kaq vendosmëri dhe në prani të një interesimi të jashtëzakonshëm, si në nivel lokal ashtu edhe më gjerë. Së treti, ishte një mesazh rajonal.

Blendi Fevziu: Në ç’kuptim rajonal?

Vangjel Dule: Duke u shprehur fuqimisht për marrëdhëniet midis dy vendeve në kuadrin e BE dhe në kuadrin e NATO-s, ishte një shprehje për sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin në rajon. Nuk është një gjë e panjohur se struktura aktuale dhe ajo e së ardhmes e arkitekturës së sigurisë mbështetet fuqimisht nga faktori amerikan në Greqi dhe shtrëngimi gjithmonë e më i madh Shqipëri-Greqi i shndërron të dy në shtylla të kësaj arkitekture sigurie dhe duhet të jemi shumë të vëmendshëm me zhvillimet në Ukrainë dhe me agresionin rus në të që kjo përfiton një rëndësi edhe më të madhe gjeostrategjike.

Dule: Të jepet zgjidhja e “ngërçit” që dëmton qytetarët dhe zhvillimin e zonës së Himarës

Në një lidhje Skype për emisionin “Opinion” në Tv Klan, deputeti Vangjel Dule u shpreh se marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë janë të mirë por sërish larg të dëshiruarës.

I pyetur se a ka ndikuar raporti i mirë i kryeministrit të vendit Edi Rama me homologun e tij turk Tayip Erdogan në ftohjen e marrëdhënieve me shtetin grek, Dule tha se shkak kryesor është situata e krijuar me pronat në Himarë.

Vangjel Dule: Po është vizita e parë e një niveli të tillë, deri më sot kemi pasur vizitën e zëvëndës ministrit të jashtëm grek në Himarë, në një nivel të tillë ishte e para dhe jashtëzakonisht e rëndësishme.

Blendi Fevziu: Ndërkohë pse nuk u takua kryeministri i Greqisë me kryetarin e Bashkisë së Himarës dhe ai nuk doli as ta priste?

Vangjel Dule: Nëqoftëse do të shikoni të gjitha takimet nuk kanë pasur një protokoll strikt, kanë qenë kaq shumë takime me kaq shumë grupe shoqërore me përkatësi nga më të ndryshmet, nga ato që zoti Mitsotakis takoi. Të majtë, të djathtë…

Blendi Fevziu: Por jo kryetarin e bashkisë…

Vangjel Dule: Të gjithë ishin të ftuar, edhe unë nuk mund të merrja pjesë në të gjitha takimet, zgjodha se ku do të isha. Besoj se ishte zgjedhja e zoti Goro të mos ishte i pranishëm, ai mund të shprehet.

Blendi Fevziu: Ore ne i çojmë mesazh tani, edhe e gjejmë se si shprehet. Ndërkohë kam dhe një pyetje tjetër zoti Dule, raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë në njohuritë tuaja në çfarë niveli janë?

Vangjel Dule: Janë në një nivel të mirë por larg të dëshiruarës dhe së mundshmes. Unë dëshiroj të theksoj duke ndjekur mesazhet sot të zotit Edi Rama, dakord jam dhe e mbështes politikën e tij të kohëve të fundit, për afrimin gjithnjë e më të madh dhe për forcimin e marrëdhënieve por a nuk duhet që Rama t’i japë një shpjegim qytetarëve të vet, klasës politike përse ishte ai shkaku i tensioneve të kontrolluara dhe pa arsye midis dy vendeve?

Sepse këto marrëdhënie janë jetike si për Shqipërinë, ashtu për Greqinë dhe për shoqëritë e të dyja vendeve. Këtu ku jemi sot mund të ishim vite më përpara.

Blendi Fevziu: Janë dy problematika zoti Dule, e para është për pronat në jug sidomos në zonën e Himarës, ku ka pasur tension dhe Mitsotakis ka rikonfirmuar mbrojtjen e tij. Ku natyrisht ka pasur dhe probleme me Ramën për ndërtimin e Lungomarës e shembjes së disa pronave. Dhe së dyti a ka një ftohje të marrëdhënieve për shkak të raporteve të mira të Ramës me Erdoganin?

Vangjel Dule: Në radhë të parë duhet ti thjeshtojmë pak mesazhet që përcjellim. Qevetria dhe strukturat e tyre duhet të ndërpresin fushatën e rrëmbimit të pronave në Himarë nga pronarët e ligjshëm dhe t’u japin frymëmarrje atyre procedurave ligjore të cilat vetë i ka vendosur qeveria.

T’i implementojë ato dhe të jepet zgjidhja e ngërçit që dëmton qytetarët dhe zhvillimit të tyre, pengon zhvillimin e zonës dhe në një situatë të tillë favorizohet aktivizimi i elementëve që synojnë ta shndërrojnë atë në një lavatriçe gjigande të të ardhurave të paligjshme.

Opinion, gazetari: Në Greqi nuk e dinin që Mitsotakis do vinte në Himarë

Gazetari Stavri Marko në studion e emisionit Opinion e konsideroi vizitën e sotme në Himarë të kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis, historike. Sipas gazetarit, në Greqi nuk ishin në dijeni për këtë vizitë.

Stavri Marko: Sot në Himarë ka pasur vetëm flamuj grek dhe asnjë shqiptar.

Blendi Fevziu: Kjo është vizita e parë e një kryeministri, ose zyrtari të niveleve shumë të larta greke në Himarë. Deri tani kanë vizituar zonën e Dropullit kryesisht, pse ishte kjo vizitë në Himarë?

Stavri Marko: Unë mbaj mend në 2004 kur isha në Athinë në delegacion gazetarësh ndërkombëtarë, kam folur me ish-presidentin Stefanopulos atëherë, që pse nuk vini në Himarë. Më thotë që qeveria shqiptare është akoma me epokën e diktaturës dhe nuk lejon që ne të vizitojmë sepse nuk na njeh si zonë minoritare. Gjatë kësaj kohe, dihet ajo punë që këtej do të ketë një reagim, nëse do të vazhdonin praktikat e zakonshme që gjithmonë kanë ndodhur që në Himarë nuk shkon asnjë dhe ka rënë thuajse fare interesimi grek në atë zonë. Ndërkohë që ndodhi që u krye diçka në Himarë që i kapi pa pandehur të gjithë.

Blendi Fevziu: Që ishte?

Stavri Marko: Ishte një shfaqje e madhe, historike, për të cilën sheshi i Himarës, për herë të parë ata pleq dhe plaka dhe të rinj që janë atje u gëzuan që më në fund erdhi një përfaqësues i shtetit grek, i lartë. Është konsideruar një festë. Unë do të thoja që kam bërë debate me gazetarët grekë për shkakun se mua më erdhi një burim nga SHBA dhe e bëra lajm, që në Greqi nuk e dinin që do vinte Mitsotakis në Himarë. Ne e marrim vesh këtu më thanë kolegët e mi në Greqi, si po ndodh. Unë kam arritur në një konkluzion që ky zhvillim në Shqipëri, i cili është dhe një zhvillim rajonal-ballkanik, ka në epiqendër një menaxhim krizash në të gjithë Ballkanin, nën kuadrin e sistemit të NATO-s, të BE, të SHBA, që kanë marrë iniciativën për të bërë disa ndryshime gjithmonë nën kontekstin e BE. Dyshoj sepse ky organizim është bërë akoma më i gjerë midis vetë qeverive, shqiptare dhe greke, por duhet të jetë më tepër në ndikimin amerikan.

Vizita e Mitsotakis, Hoxha: Policia ka ndaluar shtetas shqiptarë që mos të marrin pjesë

Gazetari Artan Hoxha tha në “Opinion” në Tv Klan se në tre vizita të rëndësishme të zyrtarëve grekë në Shqipëri, emri i familjes Mitsotakis ka qenë gjithnjë i pranishëm. Gazetari u shpreh se veç kësaj, një nga gjërat që ka pikasur gjatë ditës së sotme ishin masat e rrepta të policisë shqiptare e cila ka ndaluar shtetas shqiptarë.

Artan Hoxha: Ajo që më tërhoqi vëmendjen sot, policia shqiptare kishte marrë masa shumë, shumë të rrepta. Sot janë ndaluar shtetas shqiptarë. Unë isha kuriozë nëse do të ndaloheshin shtetas grekë që do të ndaloheshin të hynin në territorin e Shqipërisë sot sepse kishte shumë nga ata.

Blendi Fevziu: Që hynë sot?

Artan Hoxha: Sot, kanë hyrë dje, kanë pardje, por sot janë ndaluar shtetas shqiptarë në takimin e Levadhjasë nga policia shqiptare që mos të marrin pjesë. Ishte banor i fshatit ai dhe nuk është lejuar se ka menduar që ky meqenëse është mprehur në media, mund të shkaktojë incident. Frika sot nuk e kishte kryeministri grek se mos ndodhte gjë, e kishim ne.

Më tej, Hoxha shtoi se detaje që i kanë tërhequr vëmendjen nga vizita janë nisja e saj në Himarë, pritja me flamuj grekë dhe përdorimi i një helikopteri ushtarak nga kryeministri grek.

Flamuri grek dhe shqiptar në madhësi të ndryshme mbi bashkinë e Himarës, Vangjeli: Është ngritur një gomar atje dhe…

Në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan është diskutuar mbi vizitën historike të kryeministrit grek Mitsotakis në pakicën greke në Shqipëri.

Sipas ish-deputetit demokrat Gerti Bogdani ajo që ra në sy ditën e vizitës ishte madhësia e flamurit shqiptar të vendosur mbi bashkinë e Himarës krahasuar me atë grek.

Bogdani tha se ky incident tregon mosbarazi mes shteteve ndërsa u kundërshtua nga analisti Lorenc Vangjeli i cili e quajti një gabim.

Gert Bogdani: Ishte çështja e flamujve në memorial të Finiqit, ku nuk ishte flamuri shqiptar por ishte flamuri grek. Pra, ka pas një incident dhe dje vizita e Presidentit.

Stavri Marko: Ishte vendosur një flamur grek, shqiptar dhe i komunës e BE-së. Ndërkohë kaluan bodyguardët dhe thanë hiqeni atë flamur me urdhër të presidentit. Hiqni flamujt grekë nga bashkia!

Blendi Fevziu: Mos e kanë vënë atë të voglin? Ja pra më nxirrni foton, ti e vë atë flamurin (grek) sa katër dritare dhe flamurin shqiptar kaq…

Gert Bogdani: Ky është pariteti që thoshte zoti Vangjeli.

Lorenc Vangjeli: Mos mor se nuk fyhet vendi mor mos! Po ja mor është ngritur një gomar atje, e ka vënë flamurin më të vogël dhe qenkemi ne vasalë të grekut. Por jo mor ngrije kokën

Gert Bogdani: Kjo është barazia…

Lorenc Vangjeli: Po nesër do jetë prapë ashtu?! Është Shqipëri dhe atje mor.

Gert Bogdani: Pikërisht se është në Shqipëri, nuk mund të thuash i barabartë.

Lorenc Vangjeli: Dhe po na pushton fotografia, po mos more. Ore të urresh atë që qeveris është normale, po mos të kthehet te atdheu…Atdheu është i përjetshëm mor burrë. Rama dhe Berisha janë të përkohshëm.

Gert Bogdani: Ore s’ka lidhje, po deformon si puna e butaforisë së Ramës. Pikërisht se më dhimbset atdheu ai flamur atje duhet të ishte të paktën i barabartë.

Lorenc Vangjeli: Dhe kjo na bën neve vasalë ë?

Gert Bogdani: Nga ana e diplomacisë ke një zhvillim interesant që s’po e prek njeri, ke pas kryeministrin grek dje këtu, ka ndikuar tek agjenda e takimeve.

Nuk ndodh që të vijë ministri i jashtëm dhe të nesërmen të vijë kryeministri por vetëm për të dhënë një përgjigjie. Shqiptarët asnjëherë nuk u kanë rënë në qafë fqinjëve, janë shteti i vetëm evropian që ka respektuar qoftë minoritetin grek apo 8 minoritetet e tjera, janë 9 të regjistruara. Por shqiptarët asnjëherë nuk e ngrenë kokën, qeveria në këtë rast për të drejtat e tyre. Kryeministri grek shkon i lumtur në shtëpi, kryeministri shqiptar nuk hapi gojën për asnjë problem të shqiptarëve, qoftë atyre këtu apo shqiptarëve në Greqi.

Kush është kreu i ri i SPAK?

Lala: Dumani, prokuror që është shumë e vështirë t’i afrohet politika

E ftuar në “Opinion” në Tv Klan mbi një analizë të kreut të ri të SPAK, i cili u zgjodh gjatë javës së kaluar, gazetarja Klodiana Lala thotë se Altin Dumani nuk e priste të fitonte. Gazetarja ndan detaje nga ngjarja e asaj dite, pas konkurrimit ndërsa shton se kreu i ri i SPAK është një prokuror i preferuar nga ndërkombëtarët dhe shpreh bindjen e plotë se është e vështirë që politika t’i afrohet.

Klodiana Lala: Di që zoti Dumani ka dalë në këmbë dhe ka ikur në shkollë, ka marrë njërën nga vajzat. Ka shkuar në shtëpi dhe me thënë të drejtën, njerëzit rreth e rrotull tij më kanë dëshmuar që duke qenë se u bë një luftë shumë e madhe për zgjedhjen e kreut të SPAK, mesa duket ishte momenti kur ai kishte humbur shpresat që të ishte drejtues, lë çantën tha, diku aty në shtëpi dhe të gjithë njerëzve po u thoshte që “mos e prisni sepse nuk besoj që do të jem unë” dhe në momentin që ka dëgjuar votat në fakt ka mbetur i surprizuar nga momenti i votimit.

Blendi Fevziu: Nuk e priste?

Klodiana Lala: Jo, nuk e priste sepse në fakt ashtu si po shkonin gjërat, përplasja e fortë, paragjykimet dhe mua më vjen keq sepse pritshmëritë, jo vetëm për zotin Dumani, por edhe për dy të tjerët, për zotin Gjoli që gjithashtu është një prokuror karriere dhe zoti Kondili është po ashtu një prokuror karriere dhe këtë duhet ta themi hapur, nuk mund të jemi të padrejtë me tre njerëz të cilët kanë punuar vite me radhë, nga 20 vite në sistem dh kanë dhënë rezultatet e tyre, e kanë kaluar vetting-un dhe s’mund t’i lëmë me barrën e paragjykimit. Në këtë kuptim, zoti Dumani ka një pritshmëri shumë të lartë edhe për faktin se ishte një person, një prokuror i preferuar nga partnerët ndërkombëtarë. Nëse mund ta them me fjalë të thjeshta, zoti Dumani është një prokuror të cilit është shumë e vështirë t’i afrohet politika, është shumë e vështirë dhe këtë e them me bindje të plotë.

Hoxha: Dumanin nuk e donte bota e krimit në krye të SPAK. Çfarë e bën të frikshëm për politikën

Në emisionin “Opinion” u diskutua këtë të enjte në lidhje me kreun e ri të Prokurorisë së Posaçme, Altin Dumani. Gazetari Artan Hoxha tregoi se e ka njohur drejtuesin e ri të SPAK kur ishte prokuror në Tropojë shumë vite më parë. Ai u shpreh se bota e krimit nuk donte që Dumani të vinte në krye të Prokurorisë së Posaçme. Kjo sipas gazetarit tregon se ai nuk ka pika kontakti me ta. Sa i përket politikës, Hoxha tha se Dumanin e bën të frikshëm dosjet që ka në hetim e sipër, jo ato që ka hetuar.

“Kush ma rriti mua pritshmërinë për Dumanin dhe pse unë preferoja të ishte Dumani. Sepse unë shikoja reagimet e botës së krimit. Nuk e donin Dumanin. Ata thonin ishalla nuk e vënë këtë. Nga Dubai, deri në Ekuador dhe në fushatë nuk e donin Dumanin. Faktin që nuk e donin Dumanin do të thotë që Dumani nuk ka pika kontakti me ata. Në rregull? Ai mundet ta hetojë një çështje dhe mundet të mos e finalizojë dot, por kjo çështje dështon sepse nuk arrin ta provojë, jo sepse e kanë korruptuar. Ky është avantazh shumë i madh. Njerëzit më të interesuar që ai të mos zgjidhej përpara atyre që u shfaqën publikisht, pra përpara politikës, ishin personazhet që vinin nga bota e krimit për Dumanin. Dhe këtë unë ia njoh si meritë shumë të madhe. Pra Dumani është një tip i vështirë për këtë gjë dhe ata nuk e donin për këtë gjë. E thonin haptazi që ishalla nuk vjen ky. Dumani ka një avantazh tjetër sepse Dumani, tani vij tek pjesa e politikës, është i frikshëm jo për atë që ka hetuar, atë që tha Klodi, për mua Dumani është i frikshëm për atë që ka në hetim e sipër. Këto që ka nëpër duar dhe nuk janë bërë publike. Nëse SPAK-u nuk funksionon si skuadër, SPAK-u nuk do të ketë rezultat”, u shpreh Hoxha./tvklan.al

