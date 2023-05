Opinion – Ndryshimet e reja, çfarë do të ndodhë me PD-të?

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:45 23/05/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

I ftuar: Gazment Bardhi

A po luhet për një kthim të Bashës në krye të PD? Si përgjigjet Bardhi

Gazment Bardhi u zgjodh disa ditë më parë nga deputetët e PD-së zyrtare që të jetë kryetar i grupit parlamentar pas dorëheqjes së Enkelejd Alibeaj.

Këtë të hënë, Bardhi ishte i ftuar në emisionin “Opinion” ku u pyet nëse dorëheqja e Alibeajt është një tentativë për të bërë të mundur një kthim të mundshëm të Lulzim Bashës në krye të PD-së.

Blendi Fevziu: Dorëheqja e Alibeajt, është një tentativë për t’i hapur një kthim të mundshëm të Bashës? A po luan Alibeaj për një kthim të Bashës në krye të kësaj pjese të mbetur të PD?

Gazment Bardhi: Nuk e di, unë e kam kuptuar aktin e dorëheqjes së zotit Alibeaj siç ai e ka shpjeguar në publik.

Blendi Fevziu: Po ju vetë Bardhi po luani për një kthim të mundshëm të Bashës në krye të PD?

Gazment Bardhi: E kam shprehur qëndrimin tim dhe është publik. Kam qenë ndër të vetmit nga të dyja pjesët, së bashku me një pjesë të madhe të madhe të grupit parlamentar që kemi bërë thirrje mbi mënyrën si gjithë PD do duhej të hynte në një zgjedhje. Tani jemi në një fazë të re kur zgjedhjet kanë mbaruar. Unë nuk e kam komentuar rezultatin e zgjedhjeve sepse nuk ka nevojë për t’u komentuar. Si politikan secili prej nesh do duhet vetëm ta lexojë atë rezultat.

Blendi Fevziu: A i hap dorëheqja e Alibeajt rrugë një rikthimi të Bashës në krye të kësaj pjese të mbetur të PD? Pyetja është e drejtpërdrejtë.

Gazment Bardhi: Që të bëj një shpjegim. Unë kam pranuar përgjegjësinë e drejtuesit të grupit parlamentar por nuk kam cilësinë që kishte Alibeaj në drejtimin e Partisë Demokratike.

Kush është kreu i PD-së zyrtare? Bardhi: Për momentin, pozicion vakant

Gazment Bardhi ishte i ftuar këtë të hënë në emisionin “Opinion” në Tv Klan. Ai u shpreh se për momentin pozicioni i kreut të PD-së është vakant.

Kujtojmë që pak ditë më parë Bardhi u zgjodh kreu i grupit parlamentar të PD-së pas dorëheqjes së Enkelejd Alibeajt.

Blendi Fevziu: Kush është kryetar i PD-së sot, pjesës tuaj domethënë?

Gazment Bardhi: Momentalisht që flasim ky është një pozicion vakant. Sipas statutit derisa të përfundojë procesi i organizimit të partisë, drejtimin e partisë do duhet ta marrë…

Blendi Fevziu: Sa kohë ka që ky pozicion qëndron vakant?

Gazment Bardhi: Që nga momenti i dorëheqjes së zotit Alibeaj.

Blendi Fevziu: Zotit Basha në fillim sepse edhe Alibeaj ishte i komanduar. Pra një parti politike që hyn në zgjedhje pa kryetar të konfirmuar me kryetar të komanduar, që nuk ka struktura për të bërë zgjedhje normale, ju duket normalitet kjo gjë? Nuk keni mbledhur Këshillin Kombëtar për të konfirmuar ardhjen e Alibeajt në krye si kryetar i komanduar.

Gazment Bardhi: Sepse nuk kishte një alternativë në atë rast. Këshilli Kombëtar mblidhet për të zgjedhur një nga dy kryetarët. Në atë rast ishte vetëm një opsion. Aktualisht jemi në të njëjtën situatë. PD-ja ka vetëm një nënkryetar në detyrë që është zonja Jorida Tabaku.

Bardhi: PD ka nevojë për një ekip dhe jo për një lider

PD-ja ka nevojë për një ekip dhe jo për një lider. Ky është mendimi i kryetarit të ri të grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, i zgjedhur disa ditë më parë për këtë pozicion pas dorëheqjes së Enkelejd Alibeajt (Lexo më shumë).

Këtë të hënë Bardhi ishte i ftuar në emisionin “Opinion” ku u pyet se cilin kandidat sheh të mundshëm në krye të partisë. Por përveçse nuk dha emra, për Bardhin tha se i rëndësishëm është ekipi dhe ai drejtues që do të vendoset të ndajë përgjegjësinë mes anëtarëve të një skuadre të gjerë.

“Nuk dua të futem në emra. Është shumë e vështirë të prodhohen lidera në një parti politike sidomos në Shqipëri. Sikundër edhe prodhimi i liderave në 100 vite 200 lidera është e pamundur. Në gjykimin tim Partia Demokratike ka nevojë për një ekip, nuk ka nevojë për një lider. Sigurisht do të ketë një drejtues, por ai apo ajo do duhet të jetë drejtuesi që ndan përgjegjësitë e një ekipi të gjerë që plotësojnë njëri-tjetrin. Kështu e shikoj unë të ardhmen e Partisë Demokratike”, tha Bardhi.

Bardhi: Berisha duhet t’i hapë rrugë një lidershipi të ri në PD

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Gazment Bardhi u pyet se çfarë mendimi ka për Sali Berishën.

Kreu i ri i grupit parlamentar të PD-së u shpreh se Berisha duhet t’i hapë rrugën një lidershipi të ri dhe të heqë dorë nga të qenurit aktiv në vendimmarrje brenda selisë blu.

Blendi Fevziu: Cili është mendimi juaj konkret për Sali Berishën?

Gazment Bardhi: E kam thënë dhe besoj që nuk shtoj asgjë në këtë debatin publik. Unë mendoj që zoti Berisha ka dhënë shumë për Shqipërinë, por do duhet t’i hapë rrugën një lidershipi të ri në PD dhe do duhet të heqë dorë nga të qenurit aktiv në vendimmarrje brenda Partisë Demokratike. Edhe rezultati i zgjedhjeve edhe pse nuk kam dashur ta komentoj, tregon që qytetarët shqiptarë, por veçanërisht edhe demokratët duan diçka të re brenda Partisë Demokratike./tvklan.al