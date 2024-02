Opinion – Në burg për 2 gra?!

Autori: Blendi Fevziu 00:34 08/02/2024

Në studio: Paulin Vilajeti, Edlira Çepani, Gentian Rumano, Helena Halilaj. Në lidhje skype: Zana Avdiu, Rita Petro

Burg për bigami/ Zana Avdiu: Afera seksuale nuk shkatërron familje. Kundërshton pastori: Është shkatërrim!

Draft-propozimi i dalë nëpër media për dënimin me burg për bigaminë ka shkaktuar diskutime në studion e emisionit Opinion në Tv Klan.

Aktivistja nga Kosova Zana Avdiu thotë se ky draft nuk prek aferat seksuale dhe tradhtitë, por synon të rregullojë bashkëjetesat dhe martesat me më shumë se 1 person. Ajo u shpreh se është kundër martesave të dyfishta, por tha se nuk është kundër aferave seksuale dhe raportet intime, madje shtoi se kjo nuk shkëtërron familjen.

Në këtë pikë hasi në kundërshtimin e pastorit Paulin Vilajeti.

Zana Avdiu: Aferat seksuale ato nuk mund t’i ndalë askush. Mund të zgjedhë secili të bëjë çfarë të dojë. Unë jam kundër bashkëjetesave dhe martesave të dyfishta sepse bëhen duke u bazuar në tradita dhe kultura shtypëse dhe patriarkale. Gjithmonë viktimat këtu janë personat e dobët, janë gratë.

Edlira Çepani: Jam dakord me Zanën.

Avokati Gentian Rumano: Po krijohet konceptimi sikur ne krahu tjetër jemi pro bigamisë. Jemi kundër bigamisë.

Zana Avdiu: Kemi parasysh ky ligj nuk ka me qëllim të kufizojë lirinë seksuale por t’i rregullojë martesën dhe bashkëjetesën. Sa i përket këtij ligji, shumica e shteteve të Europës e kanë këtë ligj. Në Suedi dënohesh me 2 vjet burg për martesë të dyfishtë. Afera seksuale mund të keni sa të doni.

Blendi Fevziu: Pastori nuk është dakord me këtë.

Pastori Paulin Vilajeti: Është shkatërrim. Nëse bigamia e shkatërron familjen, edhe kjo që thua ti e shkatërron.

Zana Avdiu: Jo jo.

Pastori Paulin Vilajeti: Po pse çfarë është?

Zana Avdiu: Afera seksuale dhe liritë e njeriut asnjëherë nuk e shkatërrojnë asnjë familje.

“1 burrë me 2 gra në shtëpi”, Avdiu: Shkaku i shumicës së martesave të dyfishta në Kosovë

Aktivistja Zana Avdiu thotë se rastet më të shumta të bashkëjetesave apo martesave të dyfishta në Kosovë janë ato të një burri me 2 gra dhe jo e kundërta.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Avdiu shprehet se në shumicën e rasteve burri martohet me 2 gra pasi bashkëshortja nuk mund të lindë fëmijë apo nuk është e aftë fizikisht, gjë të cilën ajo e quan të patolerueshme.

Zana Avdiu: Mua më vjen mirë që Shqipëria, bashkëjetesat dhe aferat i vendoska të ndara dhe po më vjen mirë që shumë bashkëjetesa apo martesa të dyfishta po i vendoska me qëllime të përfitimit. Edhe në Kosovë, jetojnë 2 gra me një burrë. Kemi dy motra të jenë të martuara me 1 burrë sepse ashtu e ka paraparë familja. Kemi të bëjmë me dënimin e martesave të dyfishta që bëhen nga persona që kanë bindje fetare apo çfarëdo qoftë. Bashkëjetesa është institut juridik. Në Kosovë mund të shkosh në bashki dhe të marrësh një certifikatë të bashkëjetesës. Nuk mund t’i realizosh 2 bashkëjetesa që i njeh ligji. Nuk ka gra me 2 burra në Kosovë, por shumica e martesave apo bashkëjetesave të dyfishta bëhen 1 burrë me 2 gra në një shtëpi. Në raste të shumta në Kosovë, martesat e dyfishta bëhen se gruaja nuk bën fëmijë apo se nuk është e aftë fizikisht. Nuk është e tolerueshme, madje llogaritet e pamoralshme dhe nuk ka respekt dhe as dashuri. Nuk është korrekte.

“Do ishe burgosur ndonjëherë me këtë ligj?”, Rita Petro: Jo vetëm unë, por edhe ju që jeni aty

Poetja Rita Petro, e cila ishte në një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin “Opinion” në Tv Klan, mendon se projektligji për dënimin e bigamisë është i tepruar për sa kohë që ligji lejon vetëm një martesë. Petro thotë se dënimi i tradhtisë bashkëshortore ishte ai që ndezi rrjetin dhe i dha situatës nuanca “para dhe pas ligjit”.

Rita Petro: Duket shumë e qartë që derisa është ligji ë lejon vetëm një martesë gjithçka tjetër më duket vërtet e tepruar. Ajo që ishte më shqetësuese ishte apstaj projektligji tjetër, merret pastaj me dënimin e tradhtisë bashkëshortore. Ajo e ndezi edhe rrjetin, e ktheu situatën nga komike në tragjike.

Blendi Fevziu: U trembën njerëzit?

Rita Petro: E di si është problemi? Ajo do kthehej kështu tani që para ligjit dhe pas ligjit, shyqyr shpëtuam nga burgu.

Blendi Fevziu: I dhanë forca para se të aprovohej ligji.

Rita Petro: Kushdo nga ne Blendi… Blendi, ne duhet të jemi shumë të vërtetë përpara, ata njerëz që do miratojnë ligjin, ata politikanë duhet t’u bëhet ajo pyetja e famshme e Krishtit që kush nuk ka bërë asnjë mëkat, t’i gjuajnë me gurë.

Blendi Fevziu: Nuk e bëjnë dot se do shkojë në shtëpi, do thotë gruaja pse s’e aprovove ligjin, pse pate ti frikë.

Poetja shton se ligji duhet të jetë paralel me zhvillimin e shoqërisë dhe duhet parë drejt vendeve europiane.

Rita Petro: Ligji duhet të shkojë, nuk ka nevojë që ligji të merret me emocionet dhe ata që bëjnë ligje, ligji i butë apo ligji i fortë. Ligjet duhet të shkojnë paralel zhvillimin e shoqërisë dhe shoqëria jonë duhet të shohë vendet evropiane, nuk kemi ne pse kthehemi mbrapa.

Blendi Fevziu: Rita, me këtë ligj do ishte burgosur ndonjëherë ti?

Rita Petro: Edhe mundet, jo vetëm unë por të gjithë. Edhe ju që jeni aty. Në këtë situatë, unë do ta shikoja gruan më të luftuar dhe do bëja një përligjie. Ato gra që i kanë vrarë burrat apo i kanë vrarë për shkak të tradhtisë, një pjesë më konservatore e shoqërisë i ka gjykuar dhe ka thënë mirë ia bëri, shiko sa tragjike kthehet kjo në kohën e sotme prandaj mendoj që edhe si projektligj, kujt i ka shkuar mendja që ta shkruajë një gjë të tillë.

“Shqetësues fenomeni i emigrimit”, Halilaj: Gjithë problemet vijnë nga marrëdhëniet e interesit

“Në burg për 2 gra”, është tema e diskutimit mbrëmjen e sotme në emisionin Opinion në Tv Klan ku e ftuar ka qenë edhe poetja Helena Halilaj e cila shprehet se një fenomen shqetësues eshtë fenomeni i emigrimit pasi ka shumë djem shqiptarë të cilët janë të martuar jashtë për dokumenta dhe gjithashtu në Shqipëri kanë një martesë tjetër.

Helena Halilaj: Ne duhet të punojmë me edukimin e brezave që t’i çojmë drejt martesave. Deri më tani ka pasur martesa të cilat janë bazuar në marrëdhëniet e interesit, të ndërhyrjeve fisnore, të vetmisë, ndonjëherë të martesave të shpejta. Një fenomen shqetësues eshtë fenomeni i emigrimin pasi ka shumë djem që kanë emigruar në vendet e zhvilluara dhe kryesisht në Angli kanë bërë martesa për dokumenta dhe njëkohësisht kanë pasur martesa edhe në Shqipëri të cilat nuk kanë qenë të themi martesa zyrtare, dhe janë dy martesa të cilat…

Edlira Çepani: Këtë rregullon ky ligj.

Gjithashtu gjatë fjalës së saj Halilaj shprehet se të gjithë problemet në martesa vijnë nga marrëdhëniet e interesit dhe ajo çfarë është shqetësuese është bashkëdakordësia mes çiftit.

Helena Halilaj: Ajo çfarë është shqetësuese është bashkëdakordësia, dhe gruaja në shumë raste për arsye të interesave është bashkëdakordësuar me burrin e vet sepse të marrësh dokumentat në një shtet europian ne e dimë shumë mirë që duhet të bashkëjetosh normalisht me dikë dhe të depozitosh që ti me këtë person ke një jetesë të rregullt që ti të përfitosh dokumentat dhe njëkohësisht ky djali ka një grua në Shqipëri dhe ka një martesë për dokumenta. Gjithë problemet vijnë nga marrëdhëniet e interesit.

Në burg për 2 gra? Avokati: Çunat dhe gocat që kanë marrëdhënie paralele të jenë rehat, nuk i prek ligji

Drafti i dalë nëpër media gjatë fundjavës për dënimin me burg për tradhtinë bashkëshortore apo më shumë se 1 martesë, ka ngjallur debat publik, kjo edhe për shkak të paqartësive që ekzistojnë.

Emisioni Opinion në Tv Klan trajtoi këtë draft-propozim, ku u tha se njëri nga draftet e dalë në media nuk është i saktë.

Avokati Gentian Rumano, i ftuar në studio, tha se 2 pika të këtij neni bien në përplasje me njëra-tjetrën, ndërsa theksoi se drafti është i pazbatueshëm, për shkak bigamia është aktualisht në Kodin e Familjes dhe nuk mund të jetë dhe vepër penale, për sa kohë që ligji shqiptar lejon vetëm një martesë njëkohësisht.

Ai shtoi gjithashtu se ky draft-propozim nuk prek marrëdhëniet paralele dashurore.

“Bigamia është një koncept që është i liddur me kodin e familjes. Ky nen është i pazbatueshëm, nuk lejohet në Shqipëri që të bësh 2 martesa. Ky ka dhe një problem, kemi një përplasje të pikës 1 me pikën 3. Ky draft nuk është draft, ky draft nuk ekziston.

Por edhe drafti tjetër është i pazbatueshëm. Nëse do miratohet ky draft, nuk do kemi asnjëherë një çështje penale që do ngrihet për bigami. Bigamia është mirë që qëndron në kodin e familjes por nuk mundet dot që të jetë edhe vepër penale.

Nëse do ndodhi një rast i tillë ky nen nuk e përfshin. Praktikisht te neni 593 ka një përplasje midis pikës 1 dhe pikës 3. Të gjithë çunat e gocat që duan të kenë marrëdhënie paralele të jenë rehat se nuk i prek ligji”, u shpreh avokati Gentian Rumano.

“Në burg për 2 gra?”, pastori Vilajeti: Ky ligj i domosdoshëm në Shqipëri, shumë i lumtur që kjo të bëhet

“Në burg për 2 gra”, është kjo tema e diskutimit në të cilën është fokusuar emisioni i sotëm në “Opinion” në Tv Klan. I ftuar në emision, pastori Paulin Vilajeti thotë se martesa është një dhuratë dhe si e tillë duhet respektuar.

Pastor Paulin Vilajeti: Nuk beson se një ligj e mbron martesën. Unë besoj se martesa është një dhuratë nga perëndia dhe kur njerëzit ecin me Zotin, ata e dinë si duhet të jetë martesa. Bibla thotë “aty ku nuk ka ligj, nuk ka shkelje”. Mendoj se është bërë problem në shoqërinë shqiptare është bërë duke u përdorur varfëria e njerëzve, njerëz që kanë para…

Pastor Paulin Vilajeti shton se ligji për bigaminë është i domosdoshëm në Shqipëri dhe shton se është i lumtur nëse kjo do të bëhet.

Pastor Paulin Vilajeti: Unë mendoj se ky ligj është i domosdoshëm në Shqipëri dhe jam shumë i lumtur kjo që duhet të bëhet. Disa njerëzve duhet të ju çosh ligjin tek dera e shtëpisë, nëse nuk e kanë, nuk dinë kurrë të ndalojnë. Besoj se duhet të ketë një ligj për të parandaluar këtë lloj gjëje që po shohim ditë për ditë. Ligji nuk është i keq. Duhet të jetë shteti që duhet të ndjekë ligjin. Kur është ligji, është një hap.

