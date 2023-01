Opinion në Rubik- Mirditë- Orosh

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në intervistë me: Dom Gjergj Meta, Alfred Duka

Drejtues religjioz i Mirditës prej 5 vitesh, Dom Gjergj Meta: Këtu njerëzit nuk kërkojnë shumë

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan Arqipeshkvi i Mirditës Don Gjergj Meta u shpreh se të jesh një drejtues religjioz në një zonë të varfër ka lehtësirat por edhe vështirësitë e veta.

Dom Gjergj Meta tha se në punën e tij prej 5 vitesh tashmë në këto zona ka njohur njerëz të jashtëzakonshëm dhe që nuk kërkojnë shumë.

Blendi Fevziu: Pra po bën 4, 5 vjet afërsisht. Si është të jesh drejtues religjioz i një prej zonave më të varfra në Shqipëri?

Dom Gjergj Meta: Në radhë të parë e kam konsideruar çdo ditë këtu si një mundësi dhe si një dhuratë, për mua personalisht. Për shumë gjëra është e lehtë, për shumë gjëra të tjera është e vështirë.

Blendi Fevziu: Kush janë të lehtat dhe të vështirat?

Dom Gjergj Meta: Është e lehtë sepse është një zonë e gjitha katolike, të paktën Mirdita Pastaj unë kam dhe zona myslimane që kanë njolla katolike sikurse Burreli, Lura, Klosi dhe kjo ma lehtëson. Sepse komunikimi me njerëzit që janë katolikë, më kuptojnë, mundohem t’i kuptoj.

Nga ana tjetër është e vështirë sepse terreni është i shpërhapur, i shtrirë, rrugët janë të vështira, priftërinj ka shumë pak. Kishat në përgjithësi nuk është se kanë të gjitha ato kushtet si ngrohje, apo ftohje gjatë verës. Shumë njerëz kanë vështirësi për t’i mbërritur kishat në oraret e meshave etj etj.

Plus dhe komunizmi ka lënë shenjat e veta edhe përsa i përket ndjenjës fetare. Por në përgjithësi mund të them që njerëzit që banojnë këtu janë njerëz të jashtëzakonshëm nga kjo pikëpamje.

Blendi Fevziu: Një nga problemet që po vuan Shqipëria dhe besoj në këto zona është akoma më i thellë është largimi i të rinjve. Duken si qytete pa rini. Si qytete që s’kanë perspektivë. Çfarë duhet të bëjë një njeri në këto zona?

Dom Gjergj Meta: Duhet të jetë shumë i motivuar për të punuar. Duhet të ketë pasion për vendin dhe të projektojë të ardhmen.

Blendi Fevziu: Është e lehtë të projektosh të ardhmen në këto zona?

Dom Gjergj Meta: Nuk është e lehtë sepse nuk të ofrohen mundësi apo kushte lehtësuese sepse qoftë ekonomia, turizmi janë të përqendruara në qendra ose bregdet. Mirdita ka mbetur pak jashtë këtyre mundësive për t’u zhvilluar. Duhet një strategji konkrete nga qeveria me ndihmën e bashkive. Duhet një lexim i realitetit dhe më pas të hartohen strategji.

Blendi Fevziu: Duket sikur kjo zonë përveç problemit ekonomik ka mbetur dhe pak jashtë rrugëve të modernizimit që ka marrë pjesa tjetër e vendit.

Dom Gjergj Meta: Po të mos ishte Rruga e Kombit kam frikë se kjo zonë nuk do të ishte në hartë. Duhet t’i binte ndërmend dikujt se ka Mirditë për një afektim personal por jo se dikush do kalonte me makinë këtu. Ajo që gjithmonë është që më bën përshtypje është kur njerëzit afrohen, nuk kërkojnë shumë, një thes miell për t’i bërë bukën fëmijëve dhe ne japim shumë thasë mielli. Jemi munduar që t’u vijmë në ndihmë familjeve në nevojë.