OPINION – NGJARJA E KAVAJES, FAKTE TE REJA!

Të ftuar:

Mustafa Nano – Gazetar

Mark Marku – Petagog

Iris Luarasi – Petagoge

Belina Budini – Petagoge

Julian Zyla – Analist

Ylli Manjani – Ish Ministër i Drejtësisë

Redi Shehu – Studiues

Në lidhje te drejtpërdrejte: Klodiana Lala – Gazetare

Gazetarja Klodiana Lala ka thënë sot në studion e emisionit “Opinion” se djali që shantazhonte vajzën e mitur përmes videos së realizuar me të, e ka përdorur shantazhin e tij për të përfituar para. Sipas asaj që shihet edhe në dosjen e ngjarjes së Kavajës, vajza ka mësuar se shoku i saj u merrte para djemve të tjerë që kryenin marrëdhënie seksuale me të dhe kjo histori do të merrte fund, kur ai të mblidhte lekët që blinte një pajisje elektronike.

“Përpara se të paraqiste kallëzimin penal e mitura ka ardhur në dijeni të faktit se djemtë po bënin plane që ajo të kryente marrëdhënie seksuale me shumë djem të tjerë dhe me lekët që do ti jepnin ata pasi të kryenin marrëdhënie seksuale i mituri A do të blinte pajisje lojërash në internet. Pasi e ka pyetur shtetasin A lidhur me ketë fakt ky i fundit e ka pohuar duke i thënë se sapo të blinin pajisjet do ta mbyllnin si muhabet”, thuhet në dosje.

Te pathenat e Konkresit te Lushnjes!