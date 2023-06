Opinion – Ngjarjet në veri të Kosovës

Autori: Blendi Fevziu 01:00 02/06/2023

Në studio: Berat Buzhala, Fitim Zekthi, Ben Andoni, Gerta Zaimi. Në lidhje skype: Edi Rama, Artan Grubi, Memli Krasniqi, Fatmir Limaj

Ngjarjet në veri të Kosovës, flet Edi Rama!

Rama: Ushtria serbe nuk i prek dot një fije floku Kosovës, thjesht i vjen vërdallë

Duke folur për zhvillimet në veri të Kosovës, Kryeministri Edi Rama thotë se lëvizja e ushtrisë së Serbisë pranë kufirit është për konsum të brendshëm politik.

Në një lidhje për emisionin Opinion në Tv Klan, sipas Ramës, ushtria serbe nuk ka asnjë mundësi të kërcënojë integritetin territorial të Kosovës.

“Serbia dhe ushtria serbe, Kosovës nuk i prekin dot një fije floku. Thjesht i vijnë vërdallë për konsum të brendshëm. Pse nuk e di Presidenti i Serbisë që çon ushtrinë atje? Nuk e di ai që as në ëndrrën më të guxishme nuk jep një urdhër që të prekin një milimetër kufirin? Po për çfarë e bën këtë? E bën për politikë të brendshme. Serbia ka mbaruar punë, nuk ka mundësi të bëjë asgjë, e ka humbur Kosovën që në ’99 dhe vazhdimi i qëndrimit në një llogore duke bërë luftë imagjinare me Serbinë dëmton Kosovën”, u shpreh Kryeministri Edi Rama.

Rama: Kosova nuk kërcënohet nga Serbia

Duhet të shikojë përpara dhe të mos harrojë që është e pavarur

Kryeministri Rama thotë se Kosova nuk mund të sillet sikur Serbia është një kërcënim për të.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryeministri Rama thotë se Serbia e ka humbur njëherë e përgjithmonë Kosovën.

Edi Rama: E rëndësishme të thuhet, sepse sot ka një realitet komplet tjetër dhe Kosova nuk mund të sillet sikur Serbia është kërcënim për Kosovën. Asgjë nuk mund t’i bëjë më. Edhe ushtria që këndon “Kosova është e jona”, pasqyra e impotencës së Serbisë në raport me Kosovën. Është sikur ushtria meksikane të këndojë “Amerika është e jona”. Kosova nuk kërcënohet nga Serbia. Serbia e ka humbur njëherë e përgjithmonë Kosovën. Kosova duhet të shikojë përpara dhe të mos harrojë që është sot Kosovë e lirë, e pavarur dhe demokratike sa janë të gjithë ata që sot po i kërkojnë Kosovës të sillet si një shtet i pjekur. Serbët duhet të kthehen në institucione, Kosova të bëjë zgjedhje. Sikur të isha unë në vend të Kurtit dhe Osmanit, duhet të kisha shpallur zgjedhjet menjëherë. Sovranitet duke humbur aleatët tanë, është një teprim i madh sipas meje.

Rama: Kjo që po ndodh po e lëndon rëndë Kosovën në sytë e botës demokratike

Kryeministri i vendit, Edi Rama thotë se situata e krijuar në veri të Kosovës, po e dëmton Kosovën në sytë e botës demokratike.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” një Tv Klan, Kryeministri Rama ka shtuar se homologu i tij i Kosovës, Albin Kurti e ka të gjithë situatën në dorë dhe mund ta kthejë pa qenë nevoja që të përshkallëzohet.

Gjatë fjalës së tij, Kryeministri Rama është shprehur se në takimin me Presidentin serb, Vuçiç, kanë diskutuar mbi domosdoshmërinë që serbët të kthehen në institucione.

Blendi Fevziu: Çfarë keni biseduar me Vuçiçin?

Edi Rama: Domosdoshmërinë që serbët të kthehen në institucione. Braktisja e zgjedhjeve nga serbët, një gjë e pamenduar, emocionale dhe ka krijuar një vakum, pasojë është ajo që ka ndodhur. Të dy palët duhet të bëjnë një hap dhe duhet ta bëjnë shpejt, jo vetëm sipas meje, por sipas të gjithëve. Të mbarojë ky spektakël policish, ushtrish. Di një gjë të sigurtë që kjo që po ndodh, po e lëndon rëndë Kosovën në sytë e botës demokratike dhe kjo nuk është e drejtë të ndodhë. Kosova ka qenë në të drejtën e vet për të bërë zgjedhjet, ka qenë në të drejtën e vet që të mos lejojë vakumin, por këtu hyjmë në një fazë tjetër, në momentin që kjo kthehet në arsye për konflikt, duhet zgjidhja. Serbët të kthehen në institucione dhe jeta të vazhdojë normalisht.

Blendi Fevziu: A ka një tentativë të komunitetit ndërkombëtar për të izoluar Kurtin?

Edi Rama: Unë mendoj që nuk duhet të shkojmë në këtë drejtim sepse është një moment shumë delikat, por Albini e ka të gjithë lojën në dorë dhe mund ta kthejë pa qenë nevoja që gjëja të shkojë në një përshkallëzim absurd. Deri në momentin që është shtruar në tryezë çështja e boshëllekut dhe janë vendosur këta 4 persona kundër boshklllëkut, për mua është bërë gjëja e duhur. Në momentin kur kjo tani, zgjedhjet dhe kthimi i serbëve në institucione, kthehet në qëndrim në vetevete dhe të përplaset KFOR atje, kjo vetëm e dëmton përditë dhe përorë Kosovën dhe mund të ketë një kosto të pallogaritshëm në aspektin e rënies së reputacionit dhe respektit dhe duhet vite të riparohen.

Tensionet në veri të Kosovës/ Rama: Serbët të kthehen në institucione, Kosova duhet të shpallë zgjedhje të menjëhershme

Kryeministri i vendit, Edi Rama, shprehet se qëndrimi i tij në lidhje me situatën në veri të Kosovës, është i njëjtë me atë të liderëve të BE-së dhe të SHBA-së.

Në një lidhje direkte për emsionin “Opinion” në Tv Klan, kryeministri Rama shprehet se Kosova duhet të shpallë zgjedhjet e parakohshme dhe serbët të kthehen në institucione.

Edi Rama: Qëndrimi ynë është shumë i qartë sepse e kemi shprehur. Kjo është një situatë e rrezikshme dhe e panevojshme. Nuk më takon mua të nxjerr përgjegjësit, sot jam kthyer nga Moldavia ku kanë qenë të gjithë liderët e një sërë vendesh dhe qëndrimi unik i të gjithë liderëve të BE është qëndrim i njëjtë me atë të SHBA, që kjo situatë është e papranueshme, e pajustifukueshme, serbët duhet të kthehen në institucione dhe Kosova të shpallë zgjedhje të menjëhershme. Fokusi i të dy palëve nuk duhet të jetë që nga kjo përplasje të dëmtohet ushtarët e KFOR-it, por të mbyllin marrëveshjen. Unë nuk jam këtu për të dhënë leksione për Albinin, ai është kryeministri i zgjedhur i Kosovës, ka përgjegjësinë e plotë për vendimet që merr.

Trazirat në veri të Kosovës, Rama në Opinion: Kurti-Osmani nuk kanë kërkuar të konsultohen me mua

Kryeministri Edi Rama thotë se as me Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe as me Presidenten Vjosa Osmani nuk kanë diskutuar për incidentet që po ndodhin në veri të vendit me popullsinë serbe.

Në një lidhje direkte për emisionin Opinion në Tv Klan, Rama tha se nuk është kërkuar konsultim nga Kosova, e sipas Kryeministrit, kjo është në të drejtë të tyre pasi janë shtet i pavarur.

Blendi Fevziu: Sot dhe dje ju keni zhvilluar takime intensive në Bratislavë dhe më pas në Moldavi me aktorë politikë, keni takuar edhe Presidentin e Serbisë Vuçiç. A keni pasur kontakte me Kryeministrin Kurti dhe Presidenten Osmani?

Kryeministri Rama: Jam takuar po, jam takuar dje dhe sot po nuk kemi patur diskutim mbi këtë çështje, sepse është çështje që janë ata që vendosin nëse duan të diskutojnë ose jo.

Blendi Fevziu: Nuk e keni pyetur minimalisht Kurtin ose Osmanin çfarë po ndodh? Këto ditë a keni telefonuar ju Kurtin ose Osmanin për të marrë një informacion për të ditur çfarë po ndodh?

Kryeministri Rama: Jo nuk kam marrë sepse unë e shoh çfarë po ndodh dhe nuk është se ata janë fshehur, ata janë shumë të qartë në atë që thonë kështu që është shumë i qartë qëndrimi i tyre.

Blendi Fevziu: Asnjë komunikim mes Shqipërisë dhe Kosovës në nivel zyrtar për një ngjarje të tillë?

Kryeministri Rama: Jo sepse është një çështje që është përgjegjësi dhe është kompetencë e plotë e Kryeministrit të Kosovës dhe në një farë mase dhe e Presidentes. Janë ata që vendosin që nëse dëshirojnë të diskutojnë ose jo për atë çështje, nuk jam unë i marr dhe i them. Është respekt për ta dhe instiutucionet e Kosovës sipas meje.

Blendi Fevziu: Raportet Shqipëri-Kosovë, edhe kur ka qenë një vendimmarrje që i takonte Kosovës, janë konsultuar me Shqipërinë edhe në momente të mira jo më në momente të vështira, sikurse dhe ne jemi konsultuar me ta. Çfarë ka ndodhur që nuk funksionon ky komunikim mes nesh?

Kryeministri Rama: Është konsultuar Kosova kur ka dëshiruar të konsultohet. Kur nuk dëshuron të konsultohet është totalisht në të drejtën e vetë. Nuk ka kërkuar të diskutojë këtë gjë me mua apo me ne në qeveri. Dhe është në të drejtën e vetë që të mos e konsultojë këtë gjë sipas meje.

Blendi Fevziu: Po Shqipëria nuk mund të jetë kaq indiferente.

Kryeministri Rama: Ne nuk jemi fare indiferentë. Pyetja është konkrete: A ka pasur një diskutim mes Kryeministrit të Kosovës dhe meje apo mes Presidentes së Kosovës dhe meje mbi këtë çështje? Jo nuk ka pasur. Pse? Sepse nuk e kanë kërkuar një diskutim të tillë dhe nuk jam unë që duhet t’ja u kërkoj atyre. Ata janë përfaqësuesit më të lartë të shtetit demokratik dhe të pavarur të Kosovës. Dhe unë nuk jam babai i Kosovës.

Blendi Fevziu: Shqipëria dhe Kosova kanë vendime që impaktojnë të dyja palët. Nuk jemi kaq të ndarë sa pretendojmë.

Kryeministri Rama: Unë jam shumë i qartë se çfarë ndodh, për aryset, sepse Kryeministri i Kosovës i ka shpjeguar më shumë se një herë me qartësi të plotë sipas tij.

Ngjarjet në veri të Kosovës, flet Artan Grubi

Zv/Kryeministri i Maqedonisë së Veriut: Nuk kam kontaktuar me Kurtin, Kosova të konsultohet me SHBA

Zv/Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi thotë se Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është konsultuar me qeverinë maqedonase për zhvillimet në veri të Kosovës.

Në një lidhje direkte për emisionin Opinion në Tv Klan, Grubi këshilloi zyrtarët më të lartë të Kosovës që vendimet e tyre t’i konsultojnë dhe koordinojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Blendi Fevziu: A keni kontaktuar me Kurtin z.Grubi? Ju personalisht ose qeveria e Maqedonisë?

Artan Grubi: Jo. As Kurti me ne, as ne me Kurtin.

Blendi Fevziu: Një vendim i marrë në Kosovë impakton shqiptarët, impakton dhe shqiptarët e Maqedonisë. Në gjykim tuaj, çfarë po ndodh në Kosovë dhe kush e ka përgjegjësinë?

Artan Grubi: Kosova është vetëm 15 km larg nga Shkupi dhe çdo zhvillim atje përjetohet sikur të jetë zhvillim këtu, jo vetëm për shqiptarët por edhe për maqedonasit sepse e shohin si një faktor qoftë konstruktiv, qoftë destabilizues, varësisht nga zhvillimi. Çdo zhvillim në Kosovë ka ndikim të jashtëzakonshëm në Maqedoni dhe ngjall drojë shumë të madhe tek bashkëqytetarët tanë maqedonas sepse në mendjen e tyre lufta e vitit ’98 dhe ’99 në Kosovë prodhoi luftën e vitit 2001 në Maqedoni.

Blendi Fevziu: Sa e rrezikshme është situata në Kosovë?

Artan Grubi: Me kaq sa kam vlerësime nuk e shoh si shumë të rrezikshme. Me shumë keqardhje i ndoqëm zhvillimet atje në veri dhe më vjen shumë keq për veprimet e dhunshme të serbëve atje në veri. Këto zhvillime i erdhën Presidentit Vuçiç si një bingo për arsye të protestave të mëdha në Serbi kundër qeverisë dhe kundër Presidentit Vuçiç. Opinioni publik në Serbi është defokusuar tërësisht. Nuk shoh asgjë serioze, asnjë shqetësim për Presidentin Vuçiç dhe po tenton të krijojë një krizë të shpifur në veriun e Kosovës.

Blendi Fevziu: Cili duhet të jetë qëndrimi i Kurtit, sipas jush?

Artan Grubi: Ali Ahmeti që nga themelimi i partisë së tij nuk ka marrë një veidm të vetëm pa u konsultuar me SHBA. Vendime të mëdha flasim. Për çdo gjë kemi kërkuar pranim në ambasadën amerikane dhe në atë të BE, por kryesisht në atë amerikane. Vlerësoj që z.Kurti dhe qeveria e Kosovës do duhet të bashkërendojnë aktivitetet e veta afër me SHBA dhe BE.

Blendi Fevziu: A ka një krizë në raportet mes Kurtit dhe Shqipërisë ose shqiptarëve të Maqedonisë. Ju thatë s’kemi kontaktuar, Rama thotë nuk kemi kontaktuar. Kjo duket pak e çuditshme.

Artan Grubi: Ndoshta nuk ka kohë, ndoshta është shumë i zënë Kryeministri Kurti. Kontakti i vetëm ka qenë vetëm për ministrin e Brendshëm. Jashtë kësaj asnjë komunikim zyrtar as nga ambasada as nga qevera e Kosovës. Do kishim dashur që t’ju dalim në ndihmë.

Blendi Fevziu: Ndërkombëtarët ju kanë kërkuar që ti influenconi?

Artan Grubi: Po po. Sot isha në ditën kombëtare të Italisë, prej atje po vij, dhe temë kryesore ishin zhvillimet në Kosovë dhe se a kemi kontaktuar ne me autoritetet dhe se a mund të ndikojmë me kontaktet tona që kemi në Kosovë që të ulen tensionet në veri dhe të rikthehen palët në tavolinë.

Sali Berisha, ngjarjet në veri të Kosovës

Tensionet në Kosovë/ Berisha: Një nga nxitësit ka qenë Tirana zyrtare dhe direkt Edi Rama

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, shprehet në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan se një nga nxitësit e situatës së tensionuar në veriun e Kosovës këto vite ka qenë Tirana zyrtare dhe përgjegjës për këtë bën Kryeministrin Edi Rama.

Sali Berisha: Një nga nxitësit e kësaj situate këto vite ka qenë Tirana zyrtare dhe direkt Edi Rama me angazhimin e tij në mbështetje të projekteve për Serbinë e Madhe në krah të Vuçiçit dhe ka dëmtuar shumë këtë proces. Tirana zyrtare duhet të mbështesë Kosovën. Nuk duhet të ndërhyjë mes dialogut të Kosovës dhe Serbisë, por Shqipëria është palë me Kosovën dhe nuk mund të shpallet e paanashme. Rama i ka kredincialet e djegura, njihet më shumë si një argat i Vuçiçit, ndaj dhe qëndrimi i tij është i dëmshëm.

Gjatë fjalës së tij, Berisha thotë se tensionet në veriun e Kosovës janë zhvillimet më dramatike në 2 dekadat e fundit.

Sali Berisha: Gjendje kritike, pasi zhvillimet e fundit, më dramatiket në 2 dekadat e fundit. U sulmuan ushtarët e NATO-s dhe u plagosën me mjete të ndryshme. Në këtë sfond, duhet të shtojmë se kriza e veriut të Kosovës, pas luftës në Ukrainë, kriza më e rëndë në Europë. Kriza në veriun e Kosovës ka në bazë të saj që kanë pasur në bazë të gjitha konfliktet gjatë më shumë se 100 vitet e fundit në rajonin tonë, ka në bazë qëndrimin e nacionalizimit serb, përpjekje për një Serbi të madhe, për të kontrolluar një pjesë të territorit të Kosovës.

Berisha thotë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një analizë ligjore po bën gjithçka për të zbatuar ligjin në vendin e tij.

Sali Berisha: Në analizë ligjore, Kryeministri Kurti po bën gjithçka për të zbatuar ligjin në vendin e tij. Zgjedhjet u bënë pasi Vuçiç urdhëroi Listën Serbe që të braktisin detyrën. Këta kryetarë të zgjedhur me 3-5% të votave, duke pasur parasysh dominancën serbe në këto komuna, nuk mund të konsiderohen si qeverisëse të asaj shumice. Kurti e sqaroi dje këtë çështje, ai u shpreh se janë drejtues teknikë për të firmosur për një periudhë të caktuar. Inagurimi i tyre si kryetarë komunash ku 90 për qind janë etni tjetër, janë një dështim. Ata zgjedhje, janë një dështim. Kurti vetë dje në Bratislavë, shpjegoi se ata do të jetë persona teknikë që do të bëjnë detyrat.

Ngjarjet në veri të Kosovës, flet Memli Krasniqi

Memli Krasniqi: Albin Kurti nuk mund të flasë në emër të 2 kryetarëve të PDK të zgjedhur në veri

Kryetari i PDK-së në Kosovë, Memli Krasniqi ka akuzuar Kryeministrin Albin Kurti për situatën që po ndodh në veri të vendit me serbët lokalë.

Në një lidhje direkte për emisionin Opinion në Tv Klan, Memli Krasniqi tha se veprimet e Kryeministrit Kurti nuk janë të papritura për të.

“Nuk është ndonjë befasi sepse ajo që ka definuar z.Kurti në çdo hap të trajektoret së tij politike, ka qenë një veprim i izoluar pa konsultuar. Nuk befasohem që ai nuk konsultohet me z.Rama apo me z.Grubi sepse ai nuk është konsultar as me partnerët kryesorë të Kosovës. Z.Kurti nuk ka legjitimitet që të shkatërrojë raportet e Kosovës me partnerët ndërkombëtar. Prandaj nuk mund të fshihet pas numrave sepse në jetën e përditshme ka një dështim drastik, në ekonomi, arsim. Veprimet e fundit kanë tejkaluar çdo limit përkundër që nuk janë të reja”.

Në Zubin Potok dhe Zveçan kanë fituar 2 kryetarë nga radhët e PDK-së, për të cilët Krasniqi tha se po e ushtrojnë detyrën në ambiente të tjera.

“Kryetarët e PDK në Zubin Potok dhe Zveçan, duke pasur parasysh përshkallëzimin e situatës, kanë vazhduar punën në zyra të tjera komunale por jo në zyrat e qytetit”.

Sa i përket tezës për të ribërë zgjedhje të tjera në veri të Kosovës, Memli Krasniqi tha se duhet të respektohen ligjet dhe Kushtetuta, ndërsa theksoi se Kryeministri Albin Kurti nuk mund të flasë për asnjë zgjidhje në emër të dy kryetarëve të PDK-së.

“Ka një mënyrë që duhet të respektohen ligjet për të pasur zgjedhje të reja. Shpallja e zgjedhjeve ka qenë pasojë e gabimeve të Albin Kurtit, shtyrja ka qenë antikushtetuese. Albin Kurti nuk mund të flasë në emër të dy kryetarëve që vijnë nga radhët e PDK-së”.

Memli Krasniqi theksoi gjithashtu se për situatën që po ndodh në veri të vendit, partitë opozitare nuk kanë pasur asnjë konsultim me udhëheqësit më të lartë të Kosovës.

“Nuk ka pasur asnjë konsultim nga ana e udhëheqësve të shtetit. Kam qenë në komunikim direkt me partnerët ndërkombëtarë, veçanërisht me përfaqësuesit e SHBA”.

Ngjarjet në veri të Kosovës, flet Fatmir Limaj

Fatmir Limaj: Kurti ra në kurthin e Vuçiçit, regres kontrolli i sigurisë në veriun e Kosovës nga EULEX dhe KFOR

Ish-luftëtari i UÇK-së, Fatmir Limaj, është shprehur se kjo që po ndodh në veriun e Kosovës, ka ardhur pasi Kryeministri i Kosovës, Kurti, sipas tij ka rënë në kurthin e Presidentit serb, Aleksandër Vuçiç.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion”, Limaj shprehet se vetëm Kurti e di se çfarë po bën dhe si vepron për situatën në veriun e Kosovës.

Fatmir Limaj: Vetë Prishtina nuk e di se çfarë po bëhet, përveç Kurtit që vetëm ai po e di se çfarë po bën dhe po vepron. Ai e ka kuptuar pushtetin dhe po mendon se nuk ka nevojë për askënd tjetër dhe ky është gabimi fatal. Po ndodh ajo që ka tani e 2 vite me këtë politikë. Janë duke u parë rezultatet e tij negative me politikën e tij 2-vjeçare. Tani jemi përballë një situate. Ishte kurthi i Vuçiçit, Kurti ra në kurthin e Vuçiçit. Në kohën kur ne ishim para një marrëveshje gjithë finale, Kurti e ktheu çështjen në diçka teknike. Vuçiçit ia dha një ndihmë të madhe sepse ai e ka situatën e vështirë në Beograd. Karta i erdhi si qershia mbi tortë. Jemi para kësaj situate ku jemi sot. Frika ime është që Kurti edhe do të ja ngarkojë Kosovës një asociacion me kompetenca ekzekutive dhe do të prishë partneritetet me SHBA dhe BE.

Limaj thotë se kontolli i marrë nga EULEX dhe KFOR në veriun e Kosovës, është një regres.

Fatmir Limaj: Në Prishtinë, po e shohin gjigantin Kurti duke bërë një diçka heroike dhe ne të UÇK-së nuk po e mbështesim këtë betejë heroike në raport me ndërkombëtarët për të. Në këtë betejë heroike, është duke na prishur me miqtë, edhe është duke na djellë asociacionin. Do ta shihni që do të jetë një situatë kritike. Unë jam i shqetësuar për deklaratën e KUINT-it. Praktikisht, nga sonte, po kthehet rezoluta 1,2,4,4 – Largohet Njësia Speciale e Kosovës. Sot situatën dhe kontrollin e sigurisë në Veriun e Kosovës po e merr EULEX dhe KFOR-i. Ky është një regres i madh dhe ky është një lajm i rëndë që po ndodh fatkeqësisht. Kurti ka pasur një politikë mashtruese, e ka bindur popullin e Kosovës. Opozita duhet të thërrasë seancë të jashtëzakonshme mbi zhvillimet në vend. Kosova është duke u shkatërruar nga brenda. Opozita jonë është dashur që të kishte propozime për zgjidhje.

Mes të tjerash, Limaj thotë se nuk mund të ketë paqe të mirfilltë pa integrimin e Serbisë në NATO dhe në BE.

Fatmir Limaj: Raportet e Beogradit kanë ndryshuar. Nuk është ushtria më e 1999-ës. Në krye të vendit kemi njerëz që nuk kanë ditur asnjëherë të lexojnë mesazhin e ndërkombëtare. Serbia është një faktor i rëndësishëm për botën perëndimore. Nuk mund të kemi paqe të mirfilltë pa integrimin e Serbisë në NATO dhe në BE. Sjelljet e qeverisë së Kosovës është dashur që të jenë të kujdesshme./tvklan.al