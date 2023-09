Opinion – Njeriu i Vuçiç drejtonte terroristët në Kosovë!

Autori: Blendi Fevziu 01:04 27/09/2023

Në studio: Mirela Milori, Artan Hoxha. Në lidhje skype: Fatmir Limaj

Duket se po sqarohen ngjarjet në Kosovë, duket se përfundimisht gishti po vendoset mbi ata që janë përgjegjësit e drejtpërdrejt dhe indirekt të një ngjarje e cila i ka marrë jetën një pjesëtari të forcave të Policisë së Kosovës, plagosjes së dy të tjerëve, por mbi të gjitha solli një akt terrorist të mirëfilltë nga një komando e organizuar, një lloj agresioni i një grupi i cili ishte financuar, stërvitur dhe përgatitur me gjasë dhe siç duket, në Serbi. Gjërat sot janë komplikuar akoma më tepër në një drejtim, por janë sqaruar disa nga pikëpyetjet e mbetura.

Sulmi nga grupi serb, Fatmir Limaj: Gjeneza e Vuçiç është paramilitare, Kosova të kërkojë 3 gjëra në bisedime

Politikani dhe ish-luftëtari i UÇK në Kosovë, Fatmir Limaj akuzon Presidentin serb Vuçiç se po glorifikon grupin e sulmuesve serbë që vranë punonjësin e policisë në Kosovë.

Në një lidhje me Skype për emisionin Opinion në Tv Klan, Limaj tha se gjeneza e Presidentit Vuçiç është paramilitare.

Sipas Limajt, Kosova duhet të ulet në bisedime me Serbinë dhe të vazhdojë me maturi politike dialogun. Por ai thekson se Prishtina zyrtare duhet të kërkojë 3 gjëra.

“Vuçiçi, njeriu i cili shpall ditë zie, sonte Beogradi rreth kishës kryesore të tyre ka një lloj kortezhi të respektimit të asaj që ka ndodhur. Ai po glorifikon kriminelët, terroristët të cilët kanë bërë agresion mbi një shtet ta pavarur, kanë vrarë pa shkas.

Në bisedime bëjnë agresion teksa janë duke biseduar. Për të kuptuar mentalitetin e këtij njeriu, palët në bisedim, gjatë bisedimeve keni planifikuar, organizuar, stërvitur dhe futur në veprime luftarake.

Gjeneza e Vuçiçit është gjenezë paramilitare, gjeneza e politikës është paramilitare. Si paramilitar kanë shkuar në Sarajevë, në Kroaci. Sot vazhdon me veprime të njejta. Vuçiçi në fund duhet të jetë viktimë e paramilitarëve të vetë, se kështu përfundojnë, jam i binudr.

Duhet të vazhdojnë negociatat. Nuk është çështje e dëshirës personale. Më shumë se kurrë Kosova ka nevojë për maturi politike. Kosova është në gjendje kritike është situatë shumë komplekse.

Prandaj më shumë se kurrë Kosova duhet të kthehet shumë seriozisht e pjekur në dialog për ta faktuar lidhjen e Beogradit me njësinë ushtarake. Kosova duhet të kërkojë 3 gjëra; të konstatohet që ka qenë akt terrorist nga Serbia, të kërkohet dorëzimi i terroristëve, Serbia të bëjë dorëzimin e terroristëve që janë nën ruajte të atyre që i kanë dërguar në Kosovë”.

Fatmir Limaj vlerëson Policinë e Kosovës për profesionalizimin e treguar dhe institucionet e tjera të sigurisë. Sipas tij, këto institucione i kanë dhënë diplomacisë së Kosovës një shans në tavolinën e bisedimeve me Serbinë.

“Ashtu siç kanë vepruar në mënyrë operacionale trupat tona, ja kanë dhënë një mundësi diplomacisë së Kosovës, dhe Kosova politike duhet të mbledhë faktet dhe të kthehet në dialog fuqishëm. Nuk ka rëndësi kë ke përballë dhe të kërkojmë përgjegjësi nga Vuçiçi dhe duke vazhduar me përmbylljen e marrëveshjes me Serbinë. Përndryshe situata në Kosovë nuk ka përfunduar me të dielën. Tani për tani jemi në mbështetje të fortë të organeve tona të drejtësisë. Shikoni Policinë e Kosovës dhe Shërbimin Informativ të Kosovës, çka domethënë kur nuk përzihet politka, ai është shteti. Kosova ka polici shtetërore, ka shërbim informativ shtetëror të pandikuar, pa ndërhyrje. Ky është fati jonë, se Serbia ka një shërbim të kriminalizuar. Ky është moment koordinimi me partnerët tanë”.

Sa i përket përgatitjes së Policisë së Kosovës, Fatmir Limaj u shpreh Presidenti serb Vuçiç e kishte nënvlerësuar përgatitjen e tyre dhe as nuk është në dijeni të pajisjeve që disponojnë forcat e sigurisë së Kosovës.

“Ky është xhirim i dronit. Vuçiçi edhe në veprime policinë e ka nënçmuar. Ai nuk e di që kemi mjete më të sofistikuara dhe nuk ka besuar që Policia e Kosovës dhe shërbimet tona kanë gjëra të tjera. Institucionet tona të sigurisë janë duke përgatitur rastin. E mira është që nuk ka më shumë viktima. Nuk është mirë për Kosovën të ketë më shumë viktima sot”.

Hoxha: 3 ditë para sulmit në Kosovë, ushtria serbe ka rritur nivelin e gatishmërisë me urdhër të Vuçiç

Gazetari Artan Hoxha thotë se 3 ditë para se të ndodhte sulmi në veriun e Kosovës, ushtria serbe ka rritur nivelin e gatishmërisë me urdhër të Presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç,

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetari Hoxha thotë se i vjen keq pasi ekziston mundësia që personi që ka vrarë heroin e Kosovës, të ndjerin Afrim Bunjaku, të jetë pjesë e grupit të sulmuesve serbë që janë larguar.

Artan Hoxha: Serbia e ka marrë përsipër, ka 6 veta të plagosur që i trajton në spitalin e Novi Pazarit sepse aty është shtegu që hyhet në Rashë dhe elementi tjetër që është shumë interesant, është se 3 ditë para se të ndodhte kjo ngjarje, ushtria serbe ka rritur nivelin e gatishmërisë me urdhër të Presidentit Vuçiç. 2 ditë më parë ka lëvizur trupat nga Karleva në drejtim të Rashkëz që është një zonë e afërt. Dukej që ata po përgatiteshin. Plani ka qenë të hapej zjarr në disa pika të dukej sikur ajo që thoshte Vuçiç që kemi të bëjmë me një revoltë të serbëve të Kosovës prandaj do që ta identifikojë me rastin e Adem Jasharit. Por dallimi është që Adem Jashari dhe familja e tij u ngujua në pronën e vet, ndërkohë që këto janë njerëz që janë sjellë aty. Kosova e ka të provuar se kush është pas këtij sulmi. E vetmja gjë që më vjen keq është se në largimin e tyre, ata janë të shtensionuar dhe i kanë armët e trupit me vete, gjë që do të thotë se vrasësi i heroit të Kosovës, Adem Bunjakut, arma që i ka marrë jetën atij mund të mos jetë mes armëve të bllokuara dhe mund të jetë një nga armët dhe një nga personat që janë larguar.

Gjatë fjalës së tij, Hoxha thotë se duket qartë që kemi të bëjmë me formacion ushtarak të stërvitur dhe koordinuar mirë.

Artan Hoxha: Ajo që duket qartë, kemi të bëjmë me një formacion ushtarak të stërvitur dhe të koordinuar mirë. I vetmi defekt, atyre ju doli situata jashtë kontrollit për shkak të incidentit me policinë e Kosovës. Akoma nuk e dimë se si i shkoi policia natën aty. Aty në oborr janë në tërheqje pasi kanë mbaruar luftimet. Nuk afrohej dot snajperi aty. Manastiri vetë është i vendosur në lugina të ngushta në pozicione të ngushta dhe kanë rrethime shumë të larta.

“A kanë pasur informacion për sulmin autoritetet e Kosovës?”, Limaj: Mënyra se si kanë reaguar tregon që po

Situata e trazuar në veri të Kosovës pas vrasjes së policit të Policisë së Kosovës ishte në qendër të emisionit edhe mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Gazetari Artan Hoxha përmes një pyetje i drejtohet politikanit dhe ish-luftëtarit të UÇK në Kosovë, Fatmir Limaj nëse autoritetet e Kosovës kanë dhënë informacionet e duhura që mund të shmangnin humbjen e jetës së policit Afrim Bunjaku.

Artan Hoxha: Ju si një njohës i taktikave guerile të luftimit, duke parë armatimin, sasinë e madhe të armatimit, numrin e madh të pjesëtarëve të skuadrës së sulmit, dhe pjesën e shpenguar kur largohen a kanë një koordinim se tërheqja e tyre do të jetë pa pasoja. I gjithë ky koordinim, trupa, bazë logjistike, lëvizje dhe kapje të pikave logjistike kërkon një kohë të gjatë. Autoritetet e Kosovës a kanë dhënë informacioni e duhur, që të shmangej humbja e jetës së dëshmorit Bunjaku dhe më pas të eskalimit të situatës?

Fatmir Limaj: Ajo që dua të them është se asnjë shërbim nuk mund të jetë 24 orë në vëzhgim të zhvillimit të operacionit. Ajo që ka ndodhur me policin tonë ka qenë fillimi i operacionit dhe aty është thyer diçka. Grupi nuk ka pasur për qëllim për të vrarë një polic dhe për tu kthyer. E rëndësishme është veprimi i shpejtë, dhe izolimi i grupit dhe aty është shkatërruar plani i tyre për tu zhvilluar në pika të ndryshme për të realizuar planin dhe këtu kanë luajtur rol agjencitë tona të sigurimit sepse nuk ka mundur policia e Kosovës sepse s’ka qenë aq e gatshme. Agjencitë tona të sigurimit bashkë me partnerët kanë pasur informacion të vazhdueshëm, dhe mënyra se si ka reaguar njësitë tona tregon se në rrugë operative ka pasur informacione.”

“Kjo njësi ka ardhur për të bërë luftë në Kosovë dhe jo për t’u larguar”, Limaj: Mbi 200 njerëz janë përgatitur për të…

Politikani, Fatmir Limaj, thotë se Kosova ka pasur prej muajsh informacion se grupe të ndryshme serbe po stërviten në kampe rreth Kosovës për të marrë drejtimin e njësive sipas objektivave që ata kanë pasur.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Limaj shprehet se grupi sulmues serb prej 30 personash të armatosur rëndë, në Kosovë ka pasur qëllim që të bëjë luftë dhe jo të largohet.

Blendi Fevziu: Ju e njihni shumë mirë taktikën e luftës guerrile sepse keni qenë komandant i UÇK-së dhe keni luftuar për 2 vite pa ndalim brenda territorit të Kosovës. Kjo komando a është përgatitur në Serbi apo është thjesht një grumbullim vullnetar?

Fatmir Limaj: Ajo që kemi parë të dielën dhe pastaj dhe armatimin e tyre, kjo shihet se është një njësi e përgatitur ushtarake, e stërvitur, paramilitare. Ky armatim quhet këmbësori e rëndë sepse ka murtaja, ka kalibra të lartë. Është një këmbësori për të cilën duhen muaj e vite për trajnim në taktikë profesional. Quhet paramilitare e përgatitur me kohë në Beograd me objektiva të qarta, taktike dhe politike dhe me plan operativ të saktë se çfarë kanë për të bërë.

Blendi Fevziu: Cili ka qenë plani i tyre konkret sipas jush?

Fatmir Limaj: Ajo që ka ndodhur me patrullën e policisë është gjëja më e paktë që ato kanë dashur. Lufta para se të vinin aty, ka qenë lufta mes shërbimeve.

Blendi Fevziu: A ka pasur Kosova informacion konkret për këtë që pritej të ndodhte?

Fatmir Limaj: Kosova ka pasur informacion prej disa mujash për stërvitje të këtyre llojeve në kampe të ndryshme rreth Kosovës, në Rashë, në Nishë e në vende të tjera. Janë mbi 200 njerëz profesionalë që kanë qenë të përgatitur për të marrë drejtimin e njësive siç ata e kanë planifikuar.

Blendi Fevziu: Ky është një plan lufte apo jo?

Fatmir Limaj: Ne kemi të bëjmë me një njësi ushtarake që ka një prapavijë të fortë logjistike me objektiva të qarta politike dhe me objektiva ushtarake-taktike. Arsenali tregon se kjo njësi ka ardhur për të bërë luftë në Kosovë dhe jo për t’u larguar. Një arsenal i tillë nuk sillet brenda ditës dhe brenda natës./tvklan.al