Opinion – Opozita në mes të protestave, gjykatës dhe zgjedhjeve!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:30 07/03/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Intervistë me: Sali Berisha, Enkelejd Alibeaj. Të ftuar: Artan Hoxha, Fitim Zekthi

Alibeaj i përgjigjet akuzave të Berishës: Unë jam peng i vlerave të PD-së

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan mbrëmjen e sotme, kryetari i PD-së Sali Berisha e akuzoi Enkelejd Alibeaj se është peng i Kryeministrit Edi Rama.

Gjatë fjalës së tij për emisionin “Opinion”, Alibeaj është shprehur se ai është peng i vetëm vlerave të PD-së dhe të edukatës familjare, për të cilat tha se nuk shkel kurrsesi mbi to.

Pyetje: Ju akuzojnë shpesh se bashkëpunoni me Ramën. Jo më larg se sot Berisha, tha se jeni peng i tij?

Enkelejd Alibeaj: Unë nuk do ta komentoj akuzat e askujt. Nuk e kam bërë gjatë kësaj kohe. Në politikë mund të ndodhesh para imagjinatës më të sëmurë. Unë kam qenë transparent në të gjithë veprimtarinë time.

Unë bashkëpunëtor me Ramën se kam kërkuar vetingun në politikë? Se kam kërkuar komisionin hetimor të inceneneratorët ndërkohë që ai dhe disa të tjerë nuk e votuan? Apo sepse kërkova një komision hetimor për investitorët strategjikë? Unë bashkëpunëtor i Ramës për ligjin e hapjes së dosjeve për Sigurimin e Shtetit? Unë së bashku me kolegët e mi që ja themi sy më sy Ramës dhe kujtdo tjetër emrat me të cilat Rama bashkëpunon?

Unë jam peng i vetëm vlerave të PD-së. Jam peng i edukatës time familjare për të cilat kurrsesi nuk mund të shkel mbi to. Jam peng i këtyre vlerave dhe do të ju mbetem deri në fund. Unë jam ky që kam qenë para 2 vitesh, dhe para shumë vitesh. Unë jam sytë e publikut dhe publiku të më vlerësojë kudo. Unë nuk do të doja të lëndoja askënd dhe nëse më kap kjo historia emocionale kur ndodhem në sulme apo përbaltje, do të mundohem të mos bie pre e këtyre.

Vendimi i Apelit për logon dhe vulën e PD, Alibeaj: Nuk ka si të përçajë Partinë Demokratike, moment i mirë përbashkues

Enkelejd Alibeaj është shprehur se vendimi i Gjykatës së Apelit për të dërguar për rigjykimin në Shkallën e Parë çështjen e vulës dhe logos së PD-së nuk ka si ta përçajë PD-në.

Në një prononcim për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Alibeaj ka deklaruar se asgjë nuk ka ndryshuar për Partinë Demokratike pas datës 3 Mars pasi ka thënë se është e njëjta situatë me atë para vendimit të Gjykatës së Apelit.

Enkelejd Alibeaj: Unë nuk komentoj vendim gjykatash sepse vendimet e gjykatës thjesht zbatohen sepse është edhe një model se si politikanët duhet të sillen ndaj institucioneve të tjera se si ata jashtë politikës nxjerrin produkt. Është kjo mënyra më e mirë se si duhet të sillet një pjesëtar i politikës dhe unë kam vendosur që të mbaj këtë qëndrim. Kur gjykatat flasin, të gjithë të tjerët duhet të heshtin.

Ky vendim nuk ka si të përçajë PD. Asgjë nuk ka ndryshuar për PD-në edhe para datës 3. Ishte një PD, flamuri, logoja dhe selia. Po ju them se kurrë nuk do të ndjehem triumfalist. Ky është moment i një përgjegjësie të madhe për PD-në.

Ky vendim është një moment i mirë përbashkues, ku demokratët të kuptojnë se armiku kryesor i tyre është regjimi i Edi Ramës dhe ka vetëm një mënyrë se si mund të luftohet. Demokratët të bashkuar në një aleancë të fortë me partnerët tanë, SHBA, BE dhe Mbretërinë e Bashkuar. Vlerat e tyre janë të demokratëve dhe vetëm kjo lloj mënyre e të parit mund dhe do ta mundë regjimin e Edi Ramës.

Berisha: Basha dhe Alibasha, vegla në duart e Ramës. Nuk ka marrëveshje me pengje po nuk iu dha leje pengmarrësi

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha është shprehur se Lulzim Basha dhe Enkelejd Alibeaj janë të marrë peng nga Edi Rama.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha ka theksuar se me pengjet nuk mund të ketë as negociata dhe as marrëveshje.

Sali Berisha: Nuk ka marrëveshje me pengje, po nuk i dha leje pengmarrësi. Lulzim Basha dihet botërisht, fillimisht njerëzit, jo të gjithë e besonin që ishte peng. Tani me zhvillimet e fundit dhe me daljen në dritë të të gjitha aferës Rama-McGonigal është e qartë si kristali se mbyllja e dosjes në Apel nga Edi Rama ishte pengmarrje për Lulzim Bashën, të sigurtë të jeni se jo më pak i marrë peng është Enkelejd Alibeaj dhe me pengje të jesh i bindur mund të negociosh me pengmarrësin, por me pengun nuk ka negociata sepse pengu është në dorën e pengmarrësit. Ata që mendojnë se mund të negociohet me Bashën dhe me Alibashën, ata mendojnë se mund të negociohet me hiçin. Ata janë thjesht pengje, vegla në duart e Edi Ramës.

Këta dy persona vendosën standardet më të ulëta të integritetit njerëzor në politikë. 30 vite në politikë, shkelmimin që i kanë bërë ata vetes së tyre, nuk ju ka bërë askush në 32 vite. Për këtë absolutisht që nuk më vjen mirë, por ndjej lehtësim që ata kanë marrë vendin që meritojnë.

Vula mbahet peng nga Edi Rama dhe ajo është për t’u çliruar. Qëllimi i tyre i parë ishte që ne të mos marrim pjesë në zgjedhje. Ne do të marrim pjesë në zgjedhje dhe nga këto zgjedhje ne do të dalim më të fortë se kurrë. Këta janë përpëlitje të njerëzve që nuk kanë asnjë moral, asnjë princip, të njerëzve të korruptuar. Në këtë aspekt, ne ndihemi krenarë dhe më të motivuar se kurrë në këtë betejë.

Berisha: Basha dhe “Alibasha” janë të larguar nga PD-ja në mënyrë përfundimtare

Kryetari i PD-së, Sali Berisha është shprehur se me vendimet që kanë mbajtur Lulzim Basha dhe Enkelejd Alibeaj, janë larguar në mënyrë përfundimtare nga PD-ja.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha iu ka bërë thirrje edhe deputetëve të tjerë që të bashkohen me anëtarësinë e PD-së dhe zgjedhësit e saj.

Sali Berisha: PD është 1 dhe vetëm 1. Peng Alibeaj mund të bëjë atë që e urdhëron Edi Rama. Ka vetëm 1 PD.

Pyetje: Çfarë ndodh nëse KQZ pranon kërkesën e Alibeajt?

Sali Berisha: Zbaton vetëm urdhrat e Edi Ramës. PD është 1 dhe vetëm 1, është e anëtarësisë. Ata që mendojnë se PD është e pengjeve të Edi Ramës, ata gënjejnë veten.

Sali Berisha: Shumica dërrmuese më ka sugjeruar koalicionin. Ne bëmë një diskutim të hapur në të gjitha forumet e PD-së. Shumica e diskutantëve ishte që PD duhet të hyjë në koalicion në këto zgjedhje. Pati edhe mendime që mund të hyjë me kandidatë të pavarur, mirëpo predominoj mendimi që duhet hyrë me koalicion dhe unë mbështes shumicën.

Me Partinë e Lirisë ne kemi koalicion dhe PL mbështet të gjithë kandidatët tanë me të gjithë potencialin e saj. PL ka opsion legjitim që mund të kandidojë me këshilltarë vetëm ndaj dhe këtu mund të jetë PL, mund të jenë forca të tjera politike, por ne do të hyjmë me koalicion.

Dakordësi me Alibeajn do të thotë dakordësi me Edi Ramën. Unë me Edi Ramën nuk kam dakordësi. Alibeaj është një peng i Edi Ramës bashkë me Bashën. Është absurd që të mendoj unë të bie dakord me to. Deputetët e tjerë janë të ftuar të marrin vendin e tyre në PD dhe ata tani kanë mundësi. E panë se çfarë janë të aftë të bëjnë Basha, Alibasha. Deputetëve ju krijohet mundësi për të zgjedhur midis zgjedhësve të PD, antëtarësisë së PD dhe pengjeve Basha-“Alibasha”. Basha dhe “Alibasha” janë të larguar nga PD-ja në mënyrë përfundimtare me qëndrimet që kanë mbajtur.

Rekurs në Gjykatën e Lartë për vendimin e Apelit, Berisha: Kemi besim të plotë në Gjykatën Ndërkombëtare

Në mbledhjen e Kryesisë, Sali Berisha njoftoi pak ditë më parë se pas vendimit të djeshëm të Gjykatës së Apelit, PD do e çojë për rekurs në Gjykatën e Lartë.

I pyetur për këtë, i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha është shprehur se kanë besim në Gjykatën Ndërkombëtare teksa ka shtuar se ajo nuk mund të bëjë palë atë që nuk është palë.

Pyetje: Keni thënë që do ta apeloni këtë vendim në të gjitha shkallët në Shqipëri, por edhe në gjykatat e tjera europiane…

Sali Berisha: Apelimi ka 2 kuptime: Kuptimi i parë është sepse pavarësisht se këto janë institucione të kontrolluara tërësisht nga partia, këtu nuk ka një alternativë tjetër dhe ne nuk kemi një parti për një rend parashtetëror dhe kuptimi i dytë është se ne kemi besim të plotë në Gjykatën Ndërkombëtare, e cila ka një rregull që ankimimi atje të ketë kaluar shkallët e gjyqësorit, por e preferuar është kjo. Nuk mund të pranojë kurrë gjykata e Stasburgut një proces gjyqësor ku palë shpallet ajo që nuk ka qenë palë. Ky standard Rama-Yuri Kim në Shqipëri, nuk ekziston askund në botë përveç se në Korenë e Veriut. Mund të ekzistojë në Bjellorusinë e Lukashenkos apo në ndonjë vend tjetër diktatorial. Shqipëria ka të drejtën e plotë që t’i drejtohet Gjykatës Ndërkombëtare.

Pyetje: Si do të organizoheni nga ana politike dhe a mendoni se kjo betejë ligjore do ta sfilisë PD-në?

Sali Berisha: Qëllimi i Edi Ramës dhe Yuri Kim ka qenë që PD të mos marrë pjesë në zgjedhje. Yuri Kim ka parashikuar që ose bëhet kjo ose shkatërrohet PD-ja, por nuk u bë. PD-ja është forca kryesore politike opozitare. Edi Rama është sot një armik real i SHBA me aktin që ka kryer. Është një kufomë e pakalluar që do të marë ndëshkimin e vet, kurse PD-ja është një forcë politike pro-perëndimore që mbron vlerat të cilat ndan me shoqëritë e këtyre vendeve.

Vendimi i Gjykatës së Apelit për logon dhe vulën e PD-së: Historia më e turpshme, palë aty ishte vetëm Rama

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha e ka quajtur historinë më të turpshme të sistemit të drejtësisë vendimin e Gjykatës së Apelit për të kthyer për rigjykim në Shkallë të Parë çështjen e vulës dhe logos së PD-së.

Kryedemokrati Berisha theksoi se në atë proces palë ishte vetëm kryeministri Rama, për të cilin tha se ka ndikuar në vendimin e marrë nga gjykatësit.

Pyetje: Si e komentoni vendimin e Gjykatës dhe a jeni penduar tani që para shpalljes së tij keni deklaruar se nuk i komentoni vendimet e gjykatave?

Sali Berisha: Jo, nuk jam i penduar që para shpalljes kam mbajtur atë qëndrim. Mendoj se ka qenë vendimi i duhur. Kam besuar në një mundësi fare të vogël sepse si qenie njerëzore që jam, do të kenë ndonjë nonagramë integriteti profesional dhe unë nuk kisha pse të ju bëja sulme në paradhënie. Kam një natyrë, nuk nisem kurrë nga paragjykimi i tjetrit. Kurse vendimi i tyre është historia më e turpshme e një sistemi drejtësie në të gjithë vendet e lira të botës. Natyrisht, në diktatura merret çdolloj vendimi dhe kjo këtu përbën shkelmim të parimeve më themelore të funksionimit të drejtësisë, shpalljen palë të asaj që nuk ka qenë palë dhe përfaqësuesi i së cilës konfirmoi para gjykatësve se nuk jemi palë. Pra, palë aty ishte vetëm Edi Rama. Gjykatësit lexuan një shkresë vendimi që ju dërgoi Rama me Elira Kokonën. Këtë unë e kam denoncuar para se të mblidhet gjykata. Kam denoncuar ndërhyrjen brutale të Edi Ramës me Elira Kokonën, si kundër kisha denoncuar më parë ndërhyrjen brutale të Yuri Kim nëpërmjet Erion Veliajt tek Blerina Muçi dhe akuzat ishin të faktuara.

Pyetje: Po flisni për një ndikim nga Rama, Veliaj dhe ambasadorja e SHBA tek gjyqtarët. Keni informacione për këtë apo është thjeshtë një analizë?

Sali Berisha: Padiskutim. Unë ndikimin, ndërhyrjen brutale të Yuri Kim tek Blerina Muçi e kam denoncuar ditën që ka ndodhur dhe ajo nuk e ka mohuar. Ajo është detyruar që ta pohojë sepse e ka kuptuar se Erion Veliaj kishte treguar për takimin që kishte pasur me të.

Atë ditë në gjykim nëse e vutë re ishin nga mëngjesi deri në darkë, në paradhomë dhe në prapadhomë edhe përfaqësuesit e ambasadës amerikane në një formë presioni. Më shumë garancie se presioni se vendimi ishte marrë. Ky vendim u njoftua publikisht një javë përpara në Parlament nga Taulant Balla. Ky vendim iu tha një ambasadori me presidentin e të cilit Rama ka një miqësi vëllazërore nga Olta Xhaçka se gjykatësit do t’i japin vulën Enkelejd Alibeajt. Këto të ishin të gjitha të paralajmëruara, këto i kanë publikuar mediat. Nuk i kanë kundërshtuar ata që janë cituar nga këto akte./tvklan.al

Sali Berisha!

Enkelejd Alibeaj