Opinion – Oriela Nebiaj, deputetja më e re e Parlamentit shqiptar!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 23:32 12/01/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Oriela Nebiaj

Oriela Nebiaj: Nuk e shoh të ardhmen e Shqipërisë as te Berisha dhe as te Basha

“Nuk e shoh të ardhmen e Shqipërisë dhe alternativën që Shqipëria duhet të ketë as te Berisha dhe as te Basha tanimë”, kështu është shprehur në emisionin “Opinion” në Tv Klan deputetja e PD-së Oriela Nebiaj.

Në një intervistë përballë gazetarit Blendi Fevziu, deputetja Nebiaj ka theksuar se mendon se PD ka të rinj, deputetë, funksionarë të cilët nuk kanë fatura korruptive për të cilët mendon se ata duhet të jenë në drejtim dhe në poste drejtuese.

Deputetja Nebiaj ka deklaruar se në Parlament do të pozicionohet krah asaj PD që është ligjërisht e njohur në Kuvend.

Oriela Nebiaj: Mua në Parlament më kanë çuar votat e të djathtëve dhe votat e qytetarëve që deshën që të besonin tek unë.

Blendi Fevziu: Po në Parlament ku do të pozicionoheshe?

Oriela Nebiaj: Në PD.

Blendi Fevziu: Po cila është PD?

Oriela Nebiaj: Ajo që ligjërisht është e njohur në Kuvend si PD.

Blendi Fevziu: Pra që i bie partia që drejtohet nga Alibeaj për momentin?

Oriela Nebiaj: Në njëfarë mënyre po.

Blendi Fevziu: Po raportet tuaja me Berishën si janë?

Oriela Nebaij: Raportet me Berishën i kam shumë të mira, komunikoj, i kemi shumë të mira. Jemi takuar dhe në Parlament. Nuk kemi patuar mundësinë për të folur më gjatë për mendimet dhe herët e tjera. Kam folur me të dhe kur kandidoja dhe për forumin. E di që gëzon njëfarë simpatie ndaj meje dhe jam shumë e lumtur që asnjë nga kolegët e mia nuk më ka vënë asnjëlloj pozite, përkundrazi jam mirë me të gjithë.

Blendi Fevziu: A e mbështesni aksionin e tij politik?

Oriela Nebiaj: Unë nuk e shoh të ardhmen e Shqipërisë dhe alternativën që Shqipëria duhet të ketë as te Berisha dhe as te Basha tanimë. I shoh të shkuar. Unë mendoj se PD ka të rinj, deputetë, funksionarë të cilët kanë baltosje politike, por nuk kanë fatura korruptive dhe unë mendoj se ata duhet të jenë në drejtim dhe në poste drejtuese.

“Vendimi më i vështirë i jetës time”, Oriela Nebiaj tregon pse “la” karrierën televizive për Parlamentin: Dua një politikë të re dhe ndryshe

Para një muaji, Oriela Nebiaj është betuar si deputetja më e re në Kuvendin e Shqipërisë për Partinë Demokratike.

E ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan përballë gazetarit Blendi Fevziu, deputetja Nebiaj tregon se si e mori vendimin për të hyrë në politikë dhe për t’u shkëputur nga karriera televizive.

Blendi Fevziu: Pse një moderatore e cila ka kaluar një jetë jo të shkurtër në televizion dhe që është në kulmin e karrierës së saj, mbi të gjitha me një pagesë shumë herë më të lartë se ajo që merr në Parlament, vendos të lërë televizionin për të shkuar në sallën e Parlamentit?

Oriela Nebiaj: Ishte një moment i vështirë dhe mendova që pse jo të vijoja profesionin tim si moderatore dhe të vijoja karrierën time si gazetare, si producente, si autore në televizion. Ishte një gjë që më pëlqente ta bëja, por në fakt si vendimi më i vështirë i jetës sime, mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur. Ishte vendim i vështirë për situatën në të cilën vinte dhe për situatën politike që Parlamenti ka.

Blendi Fevziu: Kush ishte deçizivi për të ju bindur?

Oriela Nebiaj: Votat që mora dhe fakti që unë u mundova që të sillja një frymë ndryshe, unë u mundova të bëja një fushatë ndryshe. Jam një e re që dua që dua një politikë të re dhe ndryshe, dua që Parlamenti të jetë ndryshe, dua që alternativa për qytetarët të jetë ndryshe dhe prandaj vendosa që të jem aty.

Blendi Fevziu: A e pate dilemën që po braktis një profesion që ke më shumë se një dekadë e gjysmë që je e angazhuar?

Oriela Nebiaj: E pata, por pastaj mendova se edhe në fund të ditës dhe kolegia më dha mandatin, shkoi në media… Profesioni është i yti, nuk ta heq kush. E rëndësishme është të shkosh në politikë me një profesion, të mos shkosh me duar në xhep./tvklan.al