Opinion – Pa kufij, Oltion Çarkaxhija

Autori: Blendi Fevziu 23:51 29/05/2023

Në studio: Oltion Çarkaxhija

Gabimi që bëri sapo shkoi në SHBA, Oltion Çarkaxhija: Desh më rrahën

Oltion Çarkaxhija është një shqiptar i suksesshëm i cili mban një pozicion të lartë drejtuesi në kompaninë ajrore “Air Francë-KLM”.

Ai ka qenë i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan ku ka folur për profesionin e tij dhe suksesin në karrierë.

Por si ka nisur rrugëtimi i tij? Ai është larguar nga Shqipëria në vitin 1995 dhe ka shkuar në SHBA për të bërë studime. Aty ka hasur vështirësitë e para, por njëkohësisht ka qenë edhe fillimi i rrugëtimit të tij drejt suksesit dhe ngjitjes në karrierë.

“Jam larguar në 95, kam bërë shkollën e mesme dhe kam bërë një vit ekonomikun në Tiranë. Pastaj prindërit vendosën, domethënë kishin ca lekë që i kishin vënë mënjanë. Ka qenë ajo koha kur të gjithë donim nga një makinë të blenim. Kisha 2-3 shokë që kishin blerë makinë dhe babai më tha jo makinë bir do të çoj në Amerikë. Përfundova në Karolinë të Veriut fillimisht në një kolegj të vogël. Isha vetëm. Nuk ndihesh fort mirë sepse gjuhën nuk e flet mirë, nuk arrin të kuptosh. Anglishten e flisja por të çalë. Kam pasur një episod që ka qenë interesant. Zezakët me njëri-tjetrin përdorin zhargonin me “N”, që mos ta themi për punë respekti. Një ditë të bukur, unë nuk e dija se ç’do të thonte, shikoj një nga ata zezakët dhe i them “WhatsApp “N”. Dhe gati më rrahu sepse ishte e papranueshme. I thashë… po sa kisha shkuar, ishte fiks dikush që zbret nga vapori dhe nuk e di fare kontekstin”, tregon Çarkaxhija ndër të tjera.

Zv/President në “Air France KLM”, Çarkaxhija: Planifikohet 1 vit përpara 90% e planit të kompanive ajrore

Oltion Çarkaxhija është Zëvendëspresident për transformimin i “Air France KLM”, një prej grupeve më të mëdha të aviacionit në botë me 27 miliardë Dollarë në 2019 dhe 76 mijë punonjës.

Oltion Çarkaxhija është larguar nga Shqipëria në moshën e studimeve, ai ka studiuar në SHBA, ka jetuar në Kanada dhe më pas është zhvendosur në Francë, ku është bërë njëri nga 4-5 personat më të rëndësishëm të njërës prej kompanive më të mëdha të botës.

Në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Oltion Çarkaxhija thotë se një kompani ajrore, e bën planin se ku do të fluturojë 1 vit përpara.

Blendi Fevziu: Si u gjetët me aviacionin?

Oltion Çarkaxhija: Fare çuditësisht. Në 2006 fillova punë në Pfizer në Kanada dhe pata një miken time që lëvizi drejt Kandasë dhe më tha se pse nuk vjen ta shohësh. Aty isha analist, financiar.

Blendi Fevziu: Dhe prej aty kalove në Air Canada?

Oltion Çarkaxhija: Po, dhe pësova një shok sepse Pfizer është një kompani që ka shumë të ardhura. Tek Air Canda i shiste 12 miliardë dhe fitimi neto ishte 150 milionë në ato vite. Jo vetëm që shifrat nuk përputheshin, por edhe nga ana e mjedistit ku punon, komplet botë tjetër. Në Air Canada hyra si analist financiar. Në 2016 isha drejtor në kompani ajrore.

Blendi Fevziu: Çfarë parashikon menaxhimi në një kompani ajrore?

Oltion Çarkaxhija: Kompanitë ajrore janë të çuditshme sepse të gjithë departamentet kanë objektiva që janë konfliktuale me njëri-tjetrin.

Në Shqipëri kemi dëshirë që të fluturojmë pak më shumë. Sivjet do të fluturojmë 2 herë në javë, siç fluturuam vjet, për pak a shumë 3 muaj. Duhet ta marrim avionin nga një destinacion tjetër dhe ta vejmë në Shqipëri. Ky është vendimi që merret 12 muaj para. 90% e planit që vendos si kompani ajrore, planifikohet 1 vit përpara. Dhe këtë ja jep njerëzve që ta vejnë në punë. Duhet të gjesh pilotët, do të ja japësh anës komerciale që ta menaxhojë./tvklan.al