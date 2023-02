Opinion – PD protesta dhe mister me një video erotike!

Autori: Blendi Fevziu 01:44 14/02/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të Ftuar: Luçiano Boçi, Brisida Shehaj, Mark Marku, Iris Luarasi, Agim Baçi. Në lidhje direkte: Klesiana Omeri – Gazetare Klan News, Merin Maçi – Gazetar Klan TV

Çfarë kërkon PD-ja? Si përgjigjet Boçi

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi, ka qenë këtë të hënë i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan. Ai u shpreh se PD kërkon largimin e Ramës dhe ndryshimin e sistemit të qeverisjes pasi është i korruptuar dhe duhet të përmbyset.

“Konkretisht është largimi i Ramës dhe ndryshimi i sistemit, sistemit të qeverisjes… sistemi i korruptuar duhet të përmbyset. Jemi përpara një sistemi të korruptuar në qelizë. Media është e korruptuar në tërësi, shoqëria është e korruptuar, ekonomia është e korruptuar, ka pasur tentime për korruptimin e opozitës. Çdo qelizë, vota është e korruptuar. Ka arsye që ky sistem të vazhdojë në këtë lloj forme? Por duhet të përmbyset. Në një shoqëri që ka të gjitha institucionet, ajo që duhej të vepronte është drejtësia. Drejtësia nuk është ndërrim emrash. Ne jemi në axhendë të barabartë me ndërkombëtarët”, tha Boçi.

Nënkryetari i PD tregoi edhe se çfarë do të bëjë në vijim selia blu.

“Largimi i Ramës dhe vënia në provë e raportit të forcave politike sepse ky raport i forcave politike është shprishur. Në opinione, në media, para protestës së ditës së shtunë ka pasur opinione që nëse në shesh dalin aq njerëz sa thotë opozita, Rama duhet të largohet. Zëri i votuesve është protesta, zëri i votuesit është vota. Ka mekanizma të tjerë, mekanizma të mosbindjes civile do të vijojë në tërësi, të protestës do të vazhdojë”, tha Boçi, i cili u shpreh se të enjten, ditë që mblidhet edhe parlamenti do të ketë protestë sërish.

Misteri i videos erotike që tha Berisha, Fevziu pyet Boçin: E ke parë?

I ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan, nënkryetari i PD-së Luçiano Boçi ka folur për videon erotike aq të përfolur ditët e fundit.

Boçi u shpreh se një video e tillë shton elementet e kuriozitetit por nga ana tjetër heq vëmendjen nga skandali “McGonigal”.

Blendi Fevziu: Kjo është pjesë e kuriozitetit njerëzor, sidomos kur në atë video përfshihen njerëz politikë.

Luçiano Boçi: Vetë zoti Berisha e ka sqaruar, ka thënë që ju doni ta mbuloni skandalin. Qëllimi kryesor nuk është që të nxirret një video erotike qoftë dhe ajo e disponueshme, skandali është prapë aty.

Blendi Fevziu: Ti e ke parë Luçiano?

Luciano Boçi: Blend, unë merrem me politikë dhe…

Blendi Fevziu: Mirë se kuriozitet është ajo. Unë do e kisha parë me thënë të drejtën.

Luçiano Boçi: Ka kanale, televizione nëse ka kuriozitet…

Blendi Fevziu: Po flasim për një video me rëndësi politike, jo ashtu…

Luçiano Boçi: Rëndësia politike e videos është sekondare në raport me skandalin politik. Fokusohemi te pjesa e skandalit, këto elementë rrisin kuriozitetin por heqin vëmendjen skandalit. Kjo është çështje e korruptimit.

Blendi Fevziu: Kjo është shumë e rëndë, jo vetëm për Shqipërinë por, edhe SHBA-në, nëse një zyrtar korruptohet qoftë me seks, para apo forma të tjera.

Luçiano Boçi: Faktet kanë dalë, korruptimi ka ndodhur.

Debat në “Opinion”, Marku: A do të të blej një mikrofon dhe ta mbash në dorë? Boçi: E kam në xhaketë, në dorë mbaje vetë

Nënkryetari i PD-së, Luçiano Boçi dhe analisti Mark Marku janë përfshirë në debat këtë të hënë në emisionin “Opinion”. Shkak është bërë ndërhyrja e Boçit gjatë fjalës së Markut.

Luçiano Boçi: Ka një rezultat…

Mark Marku: O Luçiano po nuk të ndërhyra o burrë. A do me fol ti? Fol.

Luçiano Boçi: Më fal, më fal.

Mark Marku: Fol o burrë. A do të shkoj të blej një mikrofon dhe ta mbash në dorë?

Luçiano Boçi: E kam në xhaketë, në dorë mbaje vetë.

Mark Marku: Nuk ka sens.

Luçiano Boçi: E kam këtu në xhaketë.

Mark Marku: Si mund të ndërhysh 100 herë.

Luçiano Boçi: Po të motivoj.

Mark Marku: Se flet sikur je gjykatësi.

Luçiano Boçi: Po të motivoj.

Mark Marku: Jepja të flasë ai. A e kupton që sa herë flisni dhe bëni kështu humbni vota?

Luçiano Boçi: Shyqyr o Mark që e zbulove ti se isha duke e kërkuar s’ma kishte thënë asnjë. Më ke ndriçuar sot o Mark më ke ndriçuar në këtë pikë dhe të falenderoj shumë. Herë tjetër do vij në studio dhe do të të dëgjoj vetëm ty.

Mark Marku: Ti nuk ndriçohesh kurrë o burrë. Ju nuk ndriçoheni, ju vetëm shkoni mbrapa.

Luçiano Boçi: O Mark ti ke qenë pjesë…/tvklan.al