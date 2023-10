Opinion – Pengje dhe bomba, palestinezët sulmojnë Izraelin!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 02:00 10/10/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Duke gdhirë mëngjesi i ditës së shtunë, forcat vullnetare të Hamasit ose luftëtarët e Hamasit, kanë filluar një sulm gati-gati frontal, jo sulm tokësor, por gati-gati frontal kundër shtetit të Izraelit. Sulmi është ndërmarrë në orët e para të mëngjesit dhe ka qenë i disa anshëm. Ajo që bën përshtypje, ka pasur shpërthime, ka pasur rrëmbime personash, ka pasur thyerje të segmenteve të tëra të murit të sigurisë që ndajn Palestinën nga Izraeli, ka pasur vrasje dhe plagosje. Deri tani bilanci, i orës 17:00 pasditet, flitet për mbi 1300 persona që kanë humbur jetën dhe mbi 5000 të plagosur nga të dyja palët. Ajo që të bën përshtypje është se sistemi i sigurisë, ai i njohuri dhe i famshmi Dom i Izraelit që e mbronte nga shpërthimet ajrore, ka dështuar pothuajse krejtësisht. Nga ana tjetër, ka dështuar në mënyrën më spektakolare të mundshme shërbimi sekret i Izraelit, që konsiderohet si shërbimi sekret më i sofistikuar i globit. I gjithë Izraeli është kapur krejtësisht i papërgatitur nga sulmet e Hamasit, që nga ana tjetër është organizata më e fuqishme brenda territorit të Palestinës. Një sqarim: Nuk është autoriteti palestinez i përfshirë në luftë, është grupi Hamas i cili ka sulmuar Izraelin, i cili është po ashtu një grup palestinez që kontenston politikat e Presidentit të autoritetit palestinez, i cili qëndron në detyrë për një kohë të gjatë për një arsye të thjeshtë, sepse Perëndimi mendon që zgjedhjet e lira mund të çojnë në pushtet Hamasin.

Të ftuar: Ardit Bido, Redi Shehu, Gert Bogdani, Ergys Muzhaqi, Rosela Bejdo. Në lidhje direkte: Arianit Shehu

“3 mijë raketa ranë për 3 orë”, shqiptari tregon si u evakuua nga Izraeli: Në avion morëm dhe amerikanë me vete

Arbër Kallxhia, njëri prej shqiptarëve të evakuuar nga Izraeli, mbrëmë në orët e vona ka mbërritur në Tiranë. Ai ndodhej në Izrael kur ndodhi sulmi. I veshur siç ka qenë në momentin kur ka ndodhur sulmi në Izrael, Kallxhia ka ardhur në studion e “Opinion” në Tv Klan, pasi nuk ka pasur kohë të marrë as plaçkat.

Kallxhiu ka treguar arsyet pse ka shkuar në Izrael e po ashtu edhe përjetimet e tij në momentin e sulmit.

Blendi Fevziu: Për çfarë shkove në Izrael?

Arbër Kallxhia: Kam qëndruar rreth 1 vit në Izrael. Ika për punë. Kisha ca miq që punonin atje dhe me ftesë së tyre shkova atje. Kisha vizë 3-mujore dhe më pas aplikova për leje qëndrim. Më parë punova barist, më pas jam marrë me impiantet e gazit. Jetoja 10 km larg Tel Aviv. Unë isha në gjumë kur ndodhën bombardimet, isha në shtëpi. Një ditë më përpara kishte festa, ishte edhe Vit i Ri dhe njerëzit ishin shumë të qeshur. Nuk kishte fare tensione. Orët e para të mëngjesit filluan alarmet, kishin rënë 10-15 herë të tjera dhe isha mësuar me to. Duhet të futesh në streha kur bie alarmi. Kishim filluar duke i nënvlerësuar këto alarme. Por atë ditë, sistemi i mbrojtjes së Izraelit u bllokua. Bombat filluan duke rënë në qytet. Ishte ora 7 e mëngjesit dhe filluan bombardimet. Në fillim isha përgjumshëm, u mundova të gjeja një palë pantollona në bodrum dhe qëndrova në bodrum dhe pastaj filluan raketet, u bënë alarmet më serioze, zhurmat e shpërthimi. Për 3 orë, 3 mijë raketa kanë rënë. Njerëzit u alarmuan, kalamajtë në gjendje shoku në bodrum. Qëndrova në bodrum.

Blendi Fevziu: Si vendose të ktheheshe?

Arbër Kallxhia: Doja të kthehesha që atë ditë por ishte e pamundur ngaqë kishte shumë terroristë. Nuk kishte shërbim transporti. Nga ora 9 filloi bombardimi i dytë dhe pastaj filloi kaosi, ankthi dhe duhej të pritja ditën e nesërme që të ikja. Familja komunikoi me ambasadën shqiptare. Në një moment, më merr ambasadorja, pastaj online porosita një taksi që më erdhi dhe ika në aeroport, aty kishte shumë shqiptarë. Aty kemi marrë 9 amerikanë me vete. Ne ishim 40-50 veta atje. Këto rroba kisha që i kisha lënë tek shtëpia. Tani kam ankth akoma.

Eksperti Arianit Shehu: Përse dështoi mbulesa e hekurt ajrore e Izraelit ndaj raketave të Hamasit

Izraeli u gjend i papërgatitur nga sulmi i befasishëm me raketa nga grupi palestinez i Hamasit.

Eksperti Arianit Shehu, në një lidhje me Skype për emisionin Opinion në Tv Klan, foli për këtë luftë, duke thënë se inteligjenca izraelite mund të mos i ketë dhënë rëndësinë e duhur informacioneve.

“Qeveria është nën presion për çka shihet si reagim i dështuar ndaj këtij sulmi të Hamasit.

Analizat do ndodhin pas një kohe pas neutralizimit të rrezikut. Debati mbi dështimin apo jo të inteligjencës ka filluar. Do gjenden rrugë dhe metoda për përmirësimin e çfarëdo aparatit të sigurimit. Sulmet izraelite bëhen kundrejt caqeve të Hamasit në Gaza. Sulmet ndaj objekteve civile paralajmërohen, lëshojnë një bombë të vogël që paralajmërom banorët e asaj ndërtese që të largohen. Jepet 34 minuta dhe pastaj vjen sulmi që lidhet drejtpërdrejt si pjesë e infrastrukturës së Hamasit. Nuk jam i sigurt që s’kanë patur informacion, jam i sigurt që ai informacion nuk është trajtuar si duhet”.

Sa i përket sistemit anti-ajror të Izraelit, eksperti mendon se mund të mos ketë përballuar dot numrin e lartë të raketave të lëshuara njëkohësisht.

“Është hera e parë që një sistem i tillë, mbulesa e hekurt ajror, është testuar. Efikasiteti i një sistemi të tillë duket që nuk e ka marrë parasysh intensitetin. Çështja që duhet të shihet është parametrat e efikasitetit në aspektin e numrit të raketave, intensitetit të raketave që vijnë. Hamasi është mjaft i fuqishëm, kontrollon gjithë Rripin e Gazës. Hamasi është grup suni dhe është shumë e veçantë, në Lindje të Mesme është një nga grupet e veçanta që është i përkahur nga regjimi i Iranit”.

“Sulm terrorist i Hamasit”, Bido: Në 2006 e më tej, Izraeli ka qenë më i kujdesshëm…

Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave Ardit Bido, thotë se sulmi i Hamasit në Izrael ka ardhur si pasojë e dështimit të shërbimve të inteligjencës.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bido i quan “sulm terrorist të Hamasit” përplasjet që kanë sjellë më shumë se 1300 viktima nga të dyja palët.

Bido shton se vitet e fundit, Izraeli është treguar më i kujdesshëm, pasi sipas tij, paralajmëron popullsinë civile kur do të godasë një objekt ushtarak.

Ardit Bido: Dështim i shërbimeve të inteligjencës, procesi i analizimit të informacionit ka dështuar. Hera e parë që Izraeli sulmohet brenda territorit të vet në këto përmasa. Sulme terroriste ka pasur gjithmonë. Që nga viti 1973, është hera e parë që Izraeli shpall gjendje lufte të mirëfilltë. Sulm terrorist i Hamasit, kemi një grup terrorist si Hamasi që ka bërë sulm. Ushtarakisht, Bregu Perëndimor nuk është përfshirë në këtë konflikt dhe si do të shkojë, ne nuk e dimë. Kemi një sulm terrorist nga Hamasi që është nga Gaza. Nga pikëpamja ushtarake, kemi një sulm terrorist nga Hamasi që është futur në jug të Izraelit dhe ka sulmuar objektiva ushtarake, luftarake dhe ka marrë pengje civilë dhe janë po ashtu vrarë civilë si objektivë.

Ne duhet të kuptojmë ndarjen e rëndësishme për publikun, është tjetër gjë robi i luftës, është tjetër pengu civil, është tjetër vrasja civile, është tjetër kur vdes një civil si pasojë e sulmit ndaj një objektivi ushtarak. Izraeli ka vrarë dhe kanë vdekur civilë në Gaza, por në të gjitha rastet janë objektiva ushtarake që konsiderohen si objektiva të Hamasit që sulmohen. Edhe në çastin që kanë qenë objekte rezidenciale, inteligjenca ka deklaruar se aty ka instalime të Hamasit dhe Izraeli deri në 2006 e më tej ka qenë i kujdesshëm se më herët dhe ka paralajmëruar popullsinë civile që po godet një objekt ushtarak.

“Dështimi i inteligjencës izraelite”, gazetarja Bejdo: Kanë qenë të fokusuar në sulmet e bregut perëndimor

Sulmet e Palestinës ndaj Izraelit kanë qenë tema në emisionin “Opinion” në Tv Klan mbrëmjen e sotme. Ndër të ftuarit në studio ka qenë edhe gazetarja Rosela Bejdo e cila dha detaje lidhur me situatën në Izrael dhe Palestine ditët e fundit. Ndër të tjera gazetarja tha se inteligjenca izraelite ka dështuar pasi ato nuk e kanë pritur hyrjen e militantëve në rrugë tokësore si dhe ishin të fokusuar në sulmet në bregun perëndimor.

“Mes viktimave mendohet se jane 900 shtetas izraelitë si dhe 9 shtetas amerikane, ka egjiptianë, tajlandez ndërsa nga pala tjetër flitet për 700 viktima, kemi një bilanc në rritje që tashmë e kalon 1600 viktima, por ajo që e bën më komplekse është çështja e pengjeve. Nuk ka ndodhur kurrë më parë që hyjnë në rrugë tokësore në Izrael dhe prandaj inteligjenca izraelite ka dështuar sepse nuk ka qenë e përgatitur për një sulm sepse ka qenë e fokusuar në sulmet në bregun perëndimor dhe nuk ka menduar se militantë nga Gaza një vend që e kanë mbajtur të bllokuar të arrinte edhe pse ishte i fuqishëm të kalonte sistemin e inteligjencës dhe sigurisë. Do të thotë që është nënvlerësuar. Nuk ishte menduar që do të kalonte sistemet e sofistikuara të Izraelit do të depërtonte atë që ka qenë një mur që ndante Ripin e Gazës me Izraelin, me mure të nëndheshme, sensor, radar.”

Gjithashtu lidhur me dështimin e inteligjencës izraelite, Gerti Bogdani, Njohës i Marrëdhënieve Ndërkombëtare u shpreh se sistemi ka pasur një hakerim nga Irani.

“Mendohet që ka pasur hakerim, dhe supozohet se është hakeruar nga Irani e dyta janë kullat e vrojtimit. Ato janë asgjësuar që në momentin e parë dhe prandaj ka qenë e lirshme hyrja. Ka qenë një dështim shumë i madh jo vetëm i teknologjise, por edhe nga terreni.”

“Sulm i kuruar në detaje nga Hamasi”, eksperti i sigurisë ka dyshime për dekonspirim brenda Izraelit

Eksperti i sigurisë dhe ish-pjesëtari i forcave speciale Ergys Muzhaqi e konsideron të kuruar në detaje sulmin e organizatës së Hamasit ndaj Izraelit.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Muzhaqi analizoi 3 elementë të sulmit terrorist të Hamasit.

“Modesisht mund të them që në këtë rast kemi organizim jo në zinxhir të vogël, është frontal masiv. Është koordinim i shumë njerëzve në një kohë të shkurtër me efikasitet. Kemi elementin kohë. Koha është zgjedhur në mënyrë shumë specifike. Është festë, e premte për të shtunë dhe ora 6 e mëngjesit. E treta, janë marrë në analizë të gjithë elementët e sigurisë së posaçme, ajo mburoja e hekurit, dronët fluturues, kanë fluturuar në një lartësi të ulët”.

Sipas ekspertit, nuk përjashtohet mundësia që ky sulm i organizuar të jetë ndihmuar edhe nga elementë brenda Izraelit.

“Duket që janë të kuruar në detaje këto elemente nga Hamasi që i vetmi element na ka ngelur pa thënë që është që ka elementë të brendshëm nga ana e Izraelit. E vetmja gjë që ka ngelur pa përmendur kjo është”.

Por ky dyshim i ekspertit muzhaqi është kundërshtuar nga të ftuarit e tjerë në studio.

Kthimi i shqiptarëve nga Izraeli, ministri Hasani: Nuk ka pasur operacion evakuuimi

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, thotë se kthimi i shqiptarëve nga Izraeli nuk është bërë në kuadër të një operacioni evakuuimi, por një proçedure që çdo vend jua mundëson shtetasve të tij në raste tëtilla të jashtëzakonshme.

Në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan, ministri Hasani tregon masat që janë ndërmarrë menjëherë pasi janë informuar mbi sulmin në Izrael.

Denada Jushi: Në 7 Shtator ka pasur një invazion të Palestinës ndaj Izraelit, dhe ditën e djeshme ka pasur një numër të shqiptarëve që janë rikthyer në Shqipëri. Si ndodhi ky kthim dhe a kemi të bëjmë me një operacion të evakuimit të këtye shqiptarëve apo është vetëm një kërkesë e tyre për t’u kthyer në shtetin e tyre?

Igli Hasani: Po bëhen 60 orë që nga momenti që unë kam komunikuar me ambasadoren e Shqipërisë në Tel Aviv dhe më ka treguar për situatën e tmerrshme që është ktijuar nga terroristët e Hamasit dhe jo nga Palestina në shtetin izraelit. Reagimi i parë ka qenë se çfarë qëndrimesh politike do të mbajmë, se si do të komunikojmë me ambasadat dhe çfarë mundësish kemi për të qenë pranë shqiptarëve që gjenden në Izrael. Është krijuar një mundësi shumë e mirë të dielën në mëngjes dhe menjëherë kemi bërë të mundur khimin e të gjithë atyre shqiptarëve që u përgjigjën për të fluturuar drejt Shqipërisë. Kemi ofruar të njëjtën gjë edhe për ata shtetas të rajonit, të cilët gjendeshin në rajon. Nuk ka pasur operacion evakuuimi, por proçedurë që çdo vend ja ofron shtetasve të vet në situata të tilla. Ajo që ka ndodhur, ka qenë kërkesa që i kam bërë ambasadores për të kthyer dhe stafin e ambasadës tonë përfshirë dhe familjarët.



Në Shqipëri prej vitesh, por palestinezi gjendet në Gaza në momentin e sulmit: Izraeli po godet kudo, është tmerr

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan kanë mbërritur 2 video të dërguara nga Abdalla Jaber me kombësi palestineze, i cili jeton në Shqipëri që prej vitit 1994 dhe prej kohësh është pajisur me pasaportë shqiptare.

Në momentin e sulmit, Abdalla Jaber është gjendur në Gaza dhe nuk mund të largohet për shkak të përplasjeve të herëpashershme.

Megjithatë, kjo nuk e ka penguar atë që të raportojë gjendjen e vështirë atje përmes pamjeve dhe rrëfimit në Gjuhën Shqipe.

VIDEO 1 – Është një vend që është pak larg nga vendi ku ishte goditur e ku kam bërë filmime para disa minutash. Të gjithë njerëzit që rrijnë këtu sigurojnë veten vetë. Ka shkolla, ka zyrat në perëndim. Është vend i sigurtë, por këtë vit nuk ka vend të sigurtë në Gaza. Izraeli po godet në çdo vend, është tmerr, tmerr gjendja.

VIDEO 2: Para 10 minutash, kjo është qendra që ka më shumë se 750 mijë banorë që qëndrojnë këtu, vendi më i kërkuar në Gaza. Njerëzit në kohë lufte vijnë këtu sepse është afër shkollave që rrijnë refugjatët brenda. Para 10 minutave erdhën avionë që goditën njerëz që janë civilë dhe numri i të vdekurve është shumë dhe akoma.

“Dënojmë sulmin terrorist të Hamasit”, ministri Hasani: Shqipëria krah Izraelit

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, thekson se sulmi në Izrael është krijuar nga terroristët e Hamasit dhe jo nga Palestina.

Në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan, ministri Hasani shprehet se Shqipëria e dënon sulmin terrorist të Hamasit ndaj popullit të Izraelit teksa shton se Tirana zyrtare qëndron krah shtetit izraelit.

Gjatë fjalës së tij, ministri Hasani tregon masat që janë ndërmarrë menjëherë pasi janë informuar mbi sulmin në Izrael.

Denada Jushi: Në 7 Shtator ka pasur një invazion të Palestinës ndaj Izraelit, dhe ditën e djeshme ka pasur një numër të shqiptarëve që janë rikthyer në Shqipëri. Si ndodhi ky kthim dhe a kemi të bëjmë me një operacion të evakuimit të këtye shqiptarëve apo është vetëm një kërkesë e tyre për t’u kthyer në shtetin e tyre?

Igli Hasani: Po bëhen 60 orë që nga momenti që unë kam komunikuar me ambasadoren e Shqipërisë në Tel Aviv dhe më ka treguar për situatën e tmerrshme që është krijuar nga terroristët e Hamasit dhe jo nga Palestina në shtetin izraelit. Reagimi i parë ka qenë se çfarë qëndrimesh politike do të mbajmë, se si do të komunikojmë me ambasadat dhe çfarë mundësish kemi për të qenë pranë shqiptarëve që gjenden në Izrael. Është krijuar një mundësi shumë e mirë të dielën në mëngjes dhe menjëherë kemi bërë të mundur khimin e të gjithë atyre shqiptarëve që u përgjigjën për të fluturuar drejt Shqipërisë. Kemi ofruar të njëjtën gjë edhe për ata shtetas të rajonit, të cilët gjendeshin në rajon. Nuk ka pasur operacion evakuuimi, por proçedurë që çdo vend ja ofron shtetasve të vet në situata të tilla. Ajo që ka ndodhur, ka qenë kërkesa që i kam bërë ambasadores për të kthyer dhe stafin e ambasadës tonë përfshirë dhe familjarët.

Denada Jushi: Cili është qëndrimi i Shqipërisë dhe Tiranës zyrtare?

Igli Hasani: E dënojmë sulmin terrorist të Hamasit ndaj popullit të Izraelit. Ky është një qëndrim që e kemi mbajtur edhe dje në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Jemi përkrah shtetit të Izraelit dhe partnerëve tanë. Janë akte çnjerëzore që sa herë që i flas më krijojnë gjendje të keqe emocionale. Ne duhet që ta dënojmë me çdo forcë dhe kusht atë që ka ndodhur. Ky qëndrim do të forcohet në të gjitha forumet ku do të marrim pjesë./tvklan.al