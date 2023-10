Opinion – Për Shqipërinë apo Gjermaninë, për çfarë protestojnë studentët e mjekësisë?

01:28 05/10/2023

Studentët e Mjekësisë kanë pothuajse disa muaj që prej fundit të sezonit të kaluar që janë në protesta të vazhdueshme lidhur me një vendim të qeverisë i cili kërkon një trajtim të veçantë të studentëve që ndjekin programin e integruar të studimit të ciklit të dytë të Mjekësisë së Përgjithshme në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë.

Ky vendim kërkon që studentët e Mjekësisë që po diplomohen në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë të detyrohen ose të shërbejnë për 3 vite pas mbarimit të studimeve në Shqipëri derisa të shlyejnë atë që quhet investimi që shteti shqiptar ka bërë për studimet e tyre, ose në qoftë se do duan të largohen drejt Gjermanisë mund ta bëjnë këtë që ditën e parë duke paguar një kosto të viteve të studimeve.

“Kostoja nuk është nxjerrë akoma. Me të dhënat e sotme që unë kam marrë Ministria e Arsimit i ka kaluar Fakultetit të Mjekësisë disa të dhëna të përgjithshme, por nga informacionet e deritanishme mendohet që shuma që duhet të paguajë një student për një vit studimi është 3 milionë e gjysmë Lekë të vjetra. Ky është një kalkulim i përafërt që nuk është bërë publik dhe nuk dihet nëse do të jetë më i ulët apo më i madh”, u shpreh Blendi Fevziu.

Gjermania, Britania e Madhe publikisht kanë deklaruar që në vitet në vijim do të kenë nevojë për rreth 7 milionë vende pune ku përfshihen jo vetëm mjekët, jo vetëm inxhinierët, jo vetëm profesionet të mirëfillta, por profesione edhe më bazike. Nëse shton Francën, Zvicrën, Holandën që janë vende që kanë probleme të mëdha, rrezikon që Ballkani Perëndimor të ketë një goditje të plotë të trurit, jo më tani thjesht të njerëzve të paformuar, të paspecializuar.

Të pranishëm në studio ishin një panel me studentë të Mjekësisë dhe 3 pedagogë, Mark Marku, Iris Luarasi dhe Jordan Daci.

Të ftuar: Iris Luarasi, Jordan Daci, Mark Marku

“Mjeku” Fevziu si asnjëherë më parë në studion e “Opinion”

Studentët e Mjekësisë ishin të ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Opinion”. Ata i dhuruan gazetarit Blendi Fevziu emblemën e mjekut, bluzën e bardhë.

Ishte një prej studenteve që ia dha Fevziut në studio dhuratën, të cilën ai e veshi menjëherë duke e parë në drejtimin emisionit si asnjëherë tjetër, por me bluzën e bardhë të mjekut.

Jugerta Banushaj: Jam Jugerta Banushaj, jam nga Tirana dhe ne në fakt kemi sjellë sot për ju emblemën e fakultetit dhe profesionit tonë që është përparësja e bardhë.

Blendi Fevziu: Ma jep këtu një herë. Ia kam marrë edhe një herë doktor Halim Kosovës.

Jugerta Banushaj: Në fakt përparësja e bardhë është emblema e gjithë sakrificave që ne bëjmë jo vetëm gjatë viteve të shkollimit, por edhe gjatë viteve të profesionit me tërë peripecitë të cilat hasim dhe mendoje mirë nëse duhet të studiosh mjekësinë sepse do të duhen 11 vite që të marrësh diplomën.

Blendi Fevziu: Jo, unë nuk e studiova.

Jugerta Banushaj: Hoqe dorë që nga…

Blendi Fevziu: Si dukem Iris sepse nuk po pyes Markun?

Mark Marku: Të shkon.

Jordan Daci: Shumë shpejt do duhet ta veshim prej vërteti.

Blendi Fevziu: Sipas doktor Solisit para 4 vjetësh në emisionin tim tha po nuk morët masa për mjekët do t’jua bëjnë gjilpërat gratë në shtëpi se nuk do ketë më infermier me kalimin e viteve në Shqipëri. Kjo çështje që në atë kohë dukej si shaka, tani po kthehet në një çështje shumë të mprehtë.

Të gjithë duan të punojnë në Shqipëri, por jo me detyrim! Studenti: Kjo është skllavëri, kam të drejtë të kryej specializimin jashtë

Sonte studioja e “Opinion” në Tv Klan është mbushur me studentë të Fakultetit të Mjekësisë, të cilët kanë ardhur për të diskutuar sa i takon draft-propozimit që parashikon lidhjen e një kontrate që i detyron ata të punojnë në Shqipëri 3 vjet pas diplomimit.

Ata janë unanimisht kundër këtij drafti, por kur pyeten se ku duan të shërbejnë me bluzën e bardhë, të gjithë ngrenë duart duke i thënë ‘PO’ vendit të tyre. Njëri nga studentët argumentoi se mundësia për të kryer një specializim jashtë pengohet nga kjo lloj kontrate dhe se në rast se nuk e nënshkruajnë ata detyrohen të paguajnë rreth 6 milionë e 800 mijë lekë në vit.

-Kam një pyetje: Sa prej jush duan të punojnë në Shqipëri dhe sa kanë ndërmend të ikin? Në Shqipëri? Të gjithë doni për në Shqipëri?! Po çfarë problemi keni pastaj me ligjin?

Studenti 1: Ky ligj është detyrues. Ne të gjitha deklaratat tona publike, kemi deklaruar qartë se ne duam ta zgjedhim Shqipërinë jo si vend që duam të punojmë ato dy, tre vite, por të punojmë gjatë gjithë jetës, t’u shërbejmë familjarëve tanë, të zhvillohemi këtu, të krijojmë familjen këtu, pra ta zgjedhim vendin. Vendi ynë të bëhet konkurrues.

-Kjo është ëndrra e gjithsecilit kur nis, por në fakt realiteti ka treguar që vitet e fundit, pjesa më e madhe e mjekëve të sapodiplomuar, pra që nuk kanë një eksperiencë të gjatë shërbimi, largohen.

Studenti 2: Nuk ka asgjë të keqe, që edhe mjekët pasi marrin arsimin e lartë këtu të shkojnë për një specializim në një vend tjetër, ku ka mundësi më shumë dhe pastaj të rikthehen për të dhënë kontributin e tyre këtu.

Studenti 3: Gjithë statistikat e kanë treguar se mjekët që largohen janë ata që kanë përfunduar specializimin këtu në Shqipëri dhe nuk e kanë gjetur veten e tyre në asnjë vend ku ata punojnë. Qoftë në rrethe, apo në Tiranë.

Studenti 1: Nëse një student ti e detyron, do shkosh të punosh ku të them unë, sa vite të them unë, me këtë pagë që them unë, është e barabartë me skllavërinë. Vetë tregu i punës e dikton që unë nesër kur të diplomohem si mjek të shkoj aty ku paga është më e lartë, mirëqenia më e mirë dhe të ndjek specializimin që kam dashur. Por ky shtet që mua më tha do paguash 450 mijë lekë të vjetra vit për vit, do shlyesh provimet dhe në fund do marrësh diplomën, tani në mes të studimeve më thotë ti tani do paguash 6 milionë e 800 mijë në vit sepse ky është me VKM, do rrish dhe 3, 4 vite sa dua unë. Ku ta di unë që kjo qeveri ose një tjetër vjen e më thotë që ti nuk do vazhdosh me specializim?!

Studentja e Mjekësisë tregon medaljen e arit: Mund të kisha ikur, por…

Studentët e Mjekësisë ishin të ftuar në emisionin “Opinion” këtë të mërkurë për të kundërshtuar “kontratën” që i detyron ata që të punojnë në Shqipëri 3 vjet pas diplomimit. Ata u shprehën se janë kundër kësaj kontrate, por të gjithë donin të punonin në atdhe.

Një prej tyre ishte edhe studentja Athina Prifti e cila solli në studio medaljen e arit. Ajo tha që ka pasur mundësi të studionte jashtë vendit, por zgjodhi që të qëndronte këtu dhe do që të kontribuojë për vendin e saj.

Ajo u shpreh se është kundër kontratës sepse nuk do që të vendoset një precedent “që të na shkelin me këmbë në çdo lloj forme që ata kanë mundësi”.

Athina Prifti: Ne këtë kemi 5 muaj që po themi. Nëse kushtet përmirësohen dhe rrogat janë, se tani ka pasur rritje rrogash domethënë që do rriten akoma më shumë, ne nuk kemi arsye pse t’i lemë familjet tona. Unë jam studente me medalje ari. Më kanë ofruar bursa kur mbarova gjimnazin.

Blendi Fevziu: Me medalje ari? Hajde këtu, t’ia tregoj içik kameras përballë medaljen e arit. Me medalje ari qenka.

Athina Prifti: Unë dhe një djalë tjetër. Ai vendosi të ikte në Turqi, unë ndenja këtu. Kështu që keni prova konkrete që unë nuk dua të largohem, dua të rri këtu, dua të kontribuoj në vendin tim.

Blendi Fevziu: Si quheshe, ma thuaj edhe njëherë emrin?

Athina Prifti: Athina Prifti.

Blendi Fevziu: Nga ishe?

Athina Prifti: Nga Tirana.

Blendi Fevziu: Me medalje ari goca. Po!

Athina Prifti: Unë këtu dua të rri, dua të rri pranë familjes sime, dua të kontribuoj në vendin tim, por nuk dua të vendoset një precedent që ne të na shkelin me këmbë në çdo lloj forme që ata kanë mundësi.

Blendi Fevziu: Merr një pagesë të përmuajshme? Ke bursë?

Athina Prifti: Po!

Blendi Fevziu: Sa merr?

Athina Prifti: Unë marr bursën prej rezultateve që kam në Mjekësi.

Blendi Fevziu: Flas për studentët që e meritojnë bursën.

Athina Prifti: Është 100 mijë Lekë në muaj.

“Vendit i duhen mjekët, por s’është kjo forma për t’i mbajtur”, Marku ndan historinë e tij me bursën

Pedagogu i njohur i gazetarisë Mark Marku ka folur mbrëmjen e kësaj të Mërkure në studion e “Opinion” sa i takon kontratës që detyron studentët e Mjekësisë të punojnë në Shqipëri 3 vite pasi marrin diplomën.

Marku thotë se shteti qëllimin e ka të mirë, pasi mjekët i duhen vendit, por mënyra për t’i mbajtur ata këtu nuk është e duhura. Duke iu dhënë të drejtë të dyja palëve, ai sugjeron që të gjendet një zgjidhje tjetër për situatën. Më tej, Marku tregon dhe historinë e tij me bursën kur studionte në Francë për gazetari.

Mark Marku: Unë mendoj që këtu ka një përplasje mes dy të drejtave, e drejta e shtetit që të sigurojë arsim dhe mjekësi për të gjithë, dhe kjo e fundit sigurohet nëpërmjet arsimit dhe të drejtën e studentëve për të qenë të lirë në zgjedhjet e tyre. Të dyja qëllimet në vetvete janë pozitive, mënyra si janë trajtuar nuk është e duhura. Normalisht që shteti ka një kosto që është e taksave të qytetarëve për të gjithë sistemin arsimor, por është i detyruar që të sigurojë mjekësinë për të gjithë. Mendoj që çdo shtet duhet të gjejë format ta garantojë këtë. Shqetësimi i ikjes së mjekëve dhe braktisjes së mjekëve, nuk ka mjekë aty ku janë qytetarët. Ka në Tiranë, por jo në Rrëshen. Qëllimi është i mirë për të shkuar drejt një zgjidhjeje, por forma është shumë e ashpër dhe arrogante sepse nuk mund t’u marrësh diplomat studentëve.

Normale është e drejta e studentit që ta ketë sepse është e tija, nuk është e shtetit. E shtetit është vetëm nëse diploma është e falsifikuar. Duheshin gjetur forma më elegante për ta rregulluar, për t’i pajtuar këto dy të drejta dhe për të bërë të mundur që studentët të rrinë këtu, të ketë një formë angazhimi. Unë po them rastin tim, kur kam shkuar për herë të parë për studime në Francë, kam marrë bursë nga një fondacion bavarez. I cili financonte për studentët e Lindjes që studionin gazetari që të ktheheshin në vendet e lindjes, në ’95-ën. Dua të them që forma e detyrimit nuk është e pranueshme. Kur mora bursën, studimet i bëja në Francë dhe kam bërë një deklaratë që unë do kthehem të ushtroj profesionin në Shqipëri. Unë mund të rrija se askush nuk do më bënte asgjë, se nuk ishte në formë detyruese, por nuk është kjo forma mendoj unë. Duhet t’i kuptojmë të dyja palët dhe të shkohet drejt një zgjidhjeje jo arrogante. E kam parë ligjin me kujdes, studentin nuk mund ta detyrojë shteti për të mos kryer specializimin. Duhet gjetur një zgjidhje!

Kita Sallabanda mesazh studentëve të Mjekësisë: Para se të studioja në Barcelonë shërbeva në Maqellarë…

Mjeku i njohur, Kita Sallabanda, i ka dërguar një mesazh nëpërmjet gazetarit Blendi Fevziu studentëve të Mjekësisë që ishin të pranishëm në studion e “Opinion” për të kundërshtuar kontratën që i detyron ata të punojnë në Shqipëri 3 vite pas përfundimit të studimeve.

Ai tha se kërkesat e tyre janë të drejta, por edhe nevojat e shoqërisë po ashtu. Për këtë arsye i këshilloi që të kuptojnë këtë nevojë.

Po ashtu, u tregoi se vetë, para se të shkonte në Spanjë shërbeu për disa vite në Maqellarë të Peshkopisë, ndërsa sot iu jep mësim studentëve të huaj.

Blendi Fevziu: Kam një mesazh nga doktor Kita Sallabanda ma ka çuar nga Madridi. Të nderuar studentë dhe kolegë të ardhshëm. Kërkesat tuaja janë të drejta, por edhe nevojat e shoqërisë për ju po ashtu. Nuk flas për qeverinë, por për prindërit, motrat, gjyshërit tuaj. Asgjë me detyrim, por gjithçka me pasion! Unë studiova neurokirurgji në Barcelonë pasi shërbeva 5 vjet në Maqellarë të Peshkopisë. Nga ana tjetër sistemi shëndetësor dhe vetë Universiteti i Mjekësisë duhet reformuar. E drejta e shërbimit shëndetësor është e drejtë kushtetuese. Mundohuni të kuptoni këtë nevojë. Keni një jetë përpara dhe me siguri do të bëheni mjekë e specialistë të shkëlqyer. Unë sot jam pedagog dhe mësoj studentët spanjollë.

“Bluzat e bardha hidhen nga larg”, Fevziu për videon te Universiteti i Mjekësisë: Turp, turp, turp!

Një video që i ngjason skenave të filmit “Lukëkuqe mbi mure” është ajo e cila ka bërë xhiron e rrjetit ditët e fundit, ku bluzat e bardha për studentët e Mjekësisë shpërndahen duke u hedhur nga larg.

Kjo video u transmetua mbrëmjen e sotme në “Opinion” dhe drejtuesi i emisionit Blendi Fevziu e cilësoi ‘të turpshme dhe skandaloze’ në rast se ajo është e vërtetë. Studentët e pranishëm në studio pohuan se videoja është pasqyrë e realitetit, duke theksuar se kjo është mënyra se si trajtohen ata.

–Pashë një video që më tmerroi po kam frikë mos e kanë bërë me AI, shife çik!

Studentja: Ja kështu priten studentët e Mjekësisë në fakultet.

-Më fal, më fal! Ky e ka bërë që të tallet me filmin e realizmit socialist “Lulëkuqe mbi mure”

Studentja: Muzika është e mbivendosur.

-Nuk ka mundësi! Është e vërtetë kjo video? Ka bërë teatër ai apo është e vërtetë?

Studenti: Jo është shumë e vërtetë, dhe është realiteti se si trajtohen përgjatë 6 viteve se ai është vetëm fillimi.

-Nuk e di a është e vërtetë megjithëse po ma konfirmojnë, nuk e di a ka qenë ndonjë shaka, por nëse është seriozisht është turp, turp, turp! Si mund t’ja hedhësh bluzën studentit që me atë do kalojë gjithë jetën dhe është në njëfarë mënyrë jeta e tij. Bluza e bardhë është jeta.

Studentja: Në të njëjtën formë, siç janë hedhur bluzat e bardha, janë hedhur dhe çelësat e konvikteve.

-Ky është skandal! Është turp, nëse s’është montazh, s’ka asnjë fjalë tjetër.

Studentja: Ajo video është bërë më 2 Tetor për studentët e vitit të parë. E kemi kapur me video dhe në të njëjtën mënyrë na e kanë hedhur dhe ne.

-Po është traditë që e hedhin ashtu?

Studentja: Duhet ta blejmë vetë përparësen.

Ligji për studentët e Mjekësisë, avokati Daci: E kalon testin kushtetues, masa për të kufizuar largimin është proporcionale

Këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” u diskutua për ligjin për studentët e mjekësisë që i detyron ata që të firmosin një kontratë dhe të punojnë në Shqipëri për disa vite pas përfundimeve të studimeve.

Për këtë arsye të ftuar në studio ishin disa studentë të Mjekësisë. I pranishëm ishte edhe avokati Jordan Daci.

Është shumë e rëndësishme të themi që njerëzit do të donin të jetonin të lirë, por janë të dënuar për të jetuar në shoqëri, të gjithë ne. Secili prej nesh ka një rol të caktuar. Shoqëria nuk funksionon nëse secili prej nesh sheh vetëm interesin e vet. Pra kemi të drejta dhe detyrime ndaj njëri tjetrit”, iu drejtua avokati studentëve.

Sipas tij ka disa profesione të rregulluara ku futen edhe degët e mjekësisë në përgjithësi. Me këto profesione, sqaroi Daci, shteti bën politika pasi janë fusha të ndjeshme për jetën e njeriut.

“Profesionet e rregulluara janë profesione që kanë ligj të posaçëm për një arsye të thjeshtë sepse me këto profesione shteti bën politika edhe gjeografike midis të tjerave. Janë profesione që janë të ndjeshme për jetën e njeriut dhe duhet t’i shpërndajë kudo”, u shpreh ai.

Daci theksoi se ka edhe profesione të tjera që kanë detyrime dhe këtu përmendi gjyqtarët dhe magjistratët.

“Edhe gjyqtarët, edhe magjistratët janë të detyruar të shkojnë ku t’u thotë shteti dhe nëse nuk shkojnë do të paguajnë lekët që kanë marrë nga dita e parë deri ditën e fundit. Kjo ndodh prej disa dekadash”, u shpreh ai.

Pavarësisht se solidarizohet me ta, Daci u tha studentëve, të paktën atyre që ishin në studio, se ligji nuk prek asnjërin pasi të gjithë thanë që duan të qëndrojnë në Shqipëri.

“Ajo për të cilën duhet të bini dakord, biles unë solidarizohem me studentët pasi vetë kam qenë student, kam qenë shumë aktiv, problemi është shumë i thjeshtë që ju keni një problem në raport me pozicionin sepse ndërkohë që kritikoni dhe thoni nuk jemi dakord, juve nuk ju prek fare. Nëse do të jeni sinqertë në këtë që pohoni kur ju pyet Blendi a do ikni, praktikisht ligji nuk ju kap fare sepse të gjithë thoni do rrimë në Shqipëri”, tha ai.

Por sipas avokatit, ky ligj ka disa pluse për këta studentë.

“Ju siguron banesën nëpërmjet kredisë së butë. Ju siguron punësimin e sigurtë dhe normalisht të merrni një shtëpi sot sipas statistikave duhen 25 vite punë, ndërkohë ju e merrni që ditën e parë me kredi të mbuluar nga shteti, mjekët, këta që do nënshkruajnë kontrata gjithmonë”.

Por a mjaftojnë këto? Daci u shpreh se jo por theksoi se “Shqipëria nuk është Gjermani”.

Madje për studentët shtoi se çështje të tilla janë trajtuar disa herë nga Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut. Madje sipas tij, detyrimi duhet të shtrihet edhe në shumë sektorë të tjerë. Sa i përket mënyrë se si, këtu tha se mund të ketë variante pafund, por sipas tij, masa për të kufizuar largimin është proporcionale, madje e kalon “testin kushtetues”.

“Jam i sigurtë që edhe këtu tek ne ka nevojë që ky detyrim të shtrihet edhe në shumë sektorë të tjerë dhe sa më shumë ne ekspozohemi ndaj largimit të trurit aq më shumë do duhet të zgjerojmë këtë detyrim. A ishte kjo mënyra ideale? Sigurisht që këtu mund të ndahen pafund variante, por gjithsesi duhet të bimë dakord që masa për të kufizuar largimin është proporcionale dhe e kalon atë testin që ne e quajmë testin kushtetues. Jam i sigurtë që dhe gjasat që kjo gjë të fitohet në Gjykatë Kushtetuese janë pothuajse zero për një arsye të thjeshtë sepse bëhet një peshim midis interesit publik… Sigurisht kjo nuk do të thotë që ju nuk duhet të “kompensoheni” për “dëmin” që pësoni sepse po sakrifikoheni për të mirën e shoqërisë sikurse dhe shumë profesione të tjera”, tha Daci.

Ai i këshilloi studentët që të mëshojnë më shumë tek përfitimet e tjera që mund të marrin studentët nga ky ligj.

“Jam shumë i sigurtë që qeveria duhet ta mendojë që të shtojë akoma më shumë mundësitë për të nxitur që ju të ndiheni mirë”, tha avokati Daci.

“Kush i ka bërë ata, lopa?”, Luarasi pyet studentët: A keni njerëz në fshat?

Sonte në “Opinion” në Tv Klan u diskutua mbi “kontratën” që i detyron studentët e Mjekësisë të punojnë në vend 3 vite pas diplomimit të tyre.

Pedagogia Iris Luarasi tha se pavarësisht se studentët kanë të drejtat më të plota të kërkojnë kushte optimale në ushtrimin e profesionit, edhe shteti nga ana tjetër ka detyrimin e tij të garantojë mjekët apo infermierët për njerëzit që banojnë në zona periferike.

Iris Luarasi: Në Shqipëri, 1.9 mjekë për 1 mijë banorë. Që do të thotë, a keni ju njerëz nëpër fshatra? Kushërinj, kushërira, gjyshe, gjyshër? Njerëz që i keni? Nëqoftëse ata ngelen pa sistem shëndetësor, duhet ta zgjidhë shteti. Shteti si ta zgjidhi? Ta bëjë këpucarin, t’i japë përparësen? Ça të bëjë?! Më fal, por nuk është kjo mënyra si funksionon. Në këtë aspekt ne duhet ta shikojmë me një lloj qytetarie dhe një lloj kompasioni. Pra, ata njerëzit që ngelen atje pa asnjë mjek, pa asnjë infermier, kush do i kurojë? Kush i ka bërë ata, i ka bërë lopa?! Jo more dhe ata kanë prindër, kanë lindur fëmijë dhe gjithë detyrimet i ka shteti. Është detyra e tyre që t’u sigurojë mjekë, infermierë dhe kushte të mira. Unë me këtë nuk u heq asnjë presje kërkesës tuaj për të pasur kushte të mira, këtë dua dhe unë si pacient. A ka ndonjë pacient që shkon në spital dhe do të shohë një gjë të palyer, të qelbur, të zë tmerri se do shkosh të ulesh në krevatin e spitalit? Absolutisht jo, nuk ka asnjë qytetar e asnjë mjek që nuk e donte kushtin e mirë./tvklan.al