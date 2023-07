Opinion – Përse e kërkon SPAK arrestimin e Ahmetajt?

Autori: Blendi Fevziu 00:51 11/07/2023

Emisioni politik më i ndjekur dhe më i preferuar në ekranet shqiptare. "Opinion" vjen në katër takime çdo javë – e hënë, e martë, e mërkurë dhe takimi tradicional i të enjtes mbrëma.

Në studio: Klodiana Lala, Enton Abilekaj, Artan Hoxha, Lorenc Vangjeli, Artan Hoxha. Në lidhje skype: Jordan Daci

“Kam komunikuar sot disa herë me Ahmetajn”, Vangjeli tregon çfarë ka kuptuar nga deputeti

Analisti Lorenc Vangjeli ka treguar se çfarë ka diskutuar me Arben Ahmetajn pas lajmit të arrestimit të tij.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Vangjeli thotë se nga biseda në cilësinë e gazetarit, ka kuptuar se Ahmetaj nuk do t’i shmanget hetimit.

Lorenc Vangjeli: Unë sot kam komunikuar disa herë me Ahmetajn nga pozicioni im si gazetar. Ajo që kuptova prej tij është se nuk do t’i shmanget hetimit. Ndoshta dhe vetë Ahmetaj beson se një fund i tmerrshëm është më i mirë se një tmer pa fund. Do t’i duhet të luftojë dhe nuk do të ketë shmangie ndaj hetimit. Në Shqipëri ka qenë dhe një lloj tipari i mazhorancës së djeshme. Ka ndryshuar një gjë thelbësore që nuk i le njeri. Stina do të jetë interesante. Një aktor i ri. Sezoni do të shtyhet, ndoshta në oborrin e afërt të Berishës do të ketë trokitje, u shty, por do të ndodhë

Lorenc Vangjeli: Arben Ahmetaj, viktima perfekte e miqve dhe armiqve të tij

Deputetin Arben Ahmetaj për të cilin SPAK kërkon arrestimin, analisti Lorenc Vangjeli e konsideron si “viktimën perfekte të miqve dhe armiqve të tij”.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Lorenc Vangjeli u shpreh se ish-zv/Kryeministri Ahmetaj është ndëshkuar fillimisht moralisht nga mazhoranca dhe partia e tij.

“Arben Ahmetaj është viktima perfekte e miqve dhe armiqve të tij, edhe ata të cilët kanë fanelën e partisë së tij, edhe e kundërshtarëve dhe ishte gjahu i preferuar i gjithëkujt. Mbi Ahmetajn, është dhënë një vendim i 3-fishtë. Fillimisht nga mazhoranca e tij, e ndëshkoi moralisht dhe penalisht sepse e largoi nga detyra, nga strukturat e partisë së tij dhe u braktis nga të gjithë ata që i rrinin afër. Ndëshkimi i dytë është se mbi Ahmetaj ka vepruar rreziku i madh i të nesërmes i jurisprudencës populiste. Shoqëria shqiptare duket sikur ka nevojë dhe për hakmarrje dhe për ndëshkim”, u shpreh Lorenc Vangjeli.

Hoxha nxjerr foton: Ahmetaj të premten në Greqi, nuk ishte në Shqipëri kur doli lajmi për arrestimin e tij

Gazetari Artan Hoxha ka publikuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan një foto të Arben Ahmetajt në doganën e Kakavijës.

Gjatë fjalës së tij, gazetari Hoxha ka thënë se kur ka dalë lajmi për kërkesën për arrestimin e tij, Ahmetaj nuk ka qenë në Shqipëri.

Artan Hoxha: Ditën e premte, kjo është dogana e Kakavijës dhe ditën e premte, Ahmetaj ka kaluar në Greqi, kjo duhet të jetë diku rreth orës 14:00 në mesditë. Ka qenë vetëm në makinë. Ai nuk ka qenë i ndaluar të lëvizë. Ajo që bën çudi se hetimi ka nisur që vjet në Nëntor, gjatë kësaj kohe, Ahmetaj ka lëvizuar dhe nuk i është shmangur hetimit. Në momentin kur ka dalë lajmi, nuk ka qenë në territorin e Shqipërisë, mund të vijë sepse i lirë është, por aty është duke vulosur pasaportën në Kakavijë.

Lorenc Vangjeli: Arrestimet e SPAK do vazhdojnë, mund të ndodhë edhe ajo për të cilën flasin në Tiranë

Duke marrë shkas nga kërkesa e SPAK për arrestimin e Arben Ahmetajt, analisti Lorenc Vangjeli thotë se Prokuroria Speciale do të vazhdojë me të tjera arrestime.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Ahmetaj tha se SPAK ka pëmbyllur disa dosje dhe pritet që të ketë arrestime të tjera në javët dhe muajt në vijim.

Vangjeli la të nënkuptohej gjithashtu se pritet të ketë edhe arrestime nga krahu i opozitës.

Blendi Fevziu: Pse arreston SPAK-u në Korrik që janë njerëzit me pushime?

Lorenc Vangjeli: Do vazhdojnë edhe në Gusht, nuk do të mbarojnë në Shtator, në Tetor, do vazhdojnë. Problemi yt është që mbase do të duhet të zgjasësh edhe sezonin. Ata do vazhdojnë të punojnë. Patën një lloj pushimi, nja 3-4 muaj përpara zgjedhjeve të Majit, ndërkohë punonin dhe tani ato dosje kanë përfunduar. Ndoshta brenda Korrikut, shpresoj jo në javën e parë të Gushtit, mund të ketë edhe atë gjënë të cilën shumëkush ka filluar ta flasë sot në Tiranë duke nisur fillimisht nga Kryeministri që thotë ekuilibër, pse na godisni vetëm ne. Një ish-Kryeministër tha pse vetëm ne të majtët jemi të ligj? Duke harruar që kanë 10 vjet në pushtet dhe natyrisht këta do jenë shënjestra kryesore. Sot është dita, në Shqipëri përmendet shpesh fjala histori, është një ditë që e bën Shqipërinë të gdhihet ndryshe nesër. Sepse cinikët dhe skeptikët ata që kanë gjuajtur me gurë në dyert e Reformës në Drejtësi, sot rrëfeu që i ka dhuruar Shqipërisë pushtetin e munguar në 30 vjet, pushtetin gjyqësor i cili shërben ekuilibrin dhe kontrollin mes pushteteve.

Më 7 apo me 10 Korrik SPAK kërkoi autorizim për arrestimin e Ahmetajt? Reagon Kuvendi

“SPAK i është drejtuar ditën e premte Kuvendit me kërkesë për dhënien e autorizimit për arrestimin e Ahmetajt që në datën 7 Korrik.”

Ka qenë kjo deklaratë e dhënë nga gazetarja Klodiana Lala mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan që ka sjellë reagimin zyrtar të Kuvendit, që e ka përgënjeshtuar duke thënë që “kërkesa e SPAK ka ardhur në Kuvend në datën 10 Korrik”.

Blendi Fevziu: Kam një informacion që më vjen zyrtarisht nga Kuvendi: Kërkesa e SPAK ka ardhur në Kuvend sot, në datën 10 Korrik, edhe pse shkresa mban datën 7 Korrik. Pra, sot është dorëzuar në Parlament.

Klodiana Lala: Kërkesa mban datën 7 Korrik 2023. Po, ta shikosh shkresa mban datën 7 Korrik. Pastaj nëse është vonuar posta, është histori tjetër.

Blendi Fevziu: Mund të jetë vonuar posta, mund të jetë nisur sot se sot ka filluar puna.

Klodiana Lala: Niset në datën që mban shkresa, kështu përcakton procedura.

Artan Hoxha: Ahmetaj aksioner në një kompani që ka ndërtuar pallate ku kanë blerë Mërtiri dhe Zoto

SPAK kërkoi sot autorizimin e Kuvendit për t’i hequr mandatin e deputetit Arben Ahmetaj për ta arrestuar në lidhje me hetimet për inceneratorët.

Gazetari Artan Hoxha, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, thotë se bëhet fjalë për 6 episode për të cilat SPAK e akuzon Ahmetajn, nga të cilat 4 kanë të bëjnë me blerje apartamentesh.

Sipas Hoxhës, Ahmetaj është aksioner në një kompani që ka ndërtuar pallate ku kanë blerë apartamente Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto.

“Në 6 episode në 4 episode janë kryesisht me blerje apartamentesh që janë në zonën e Selitës. Sipas organit të akuzës, dyshohet se Ahmetaj është aksioner në një kompani në një firmë ndërtimi dhe një pjesëtar i afërt i tij. Duke qenë aksioner ajo kompania ka ndërtuar pallate. Te ky pallat kanë ardhur dhe kanë blerë Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto.

SPAK-u dyshon që i gjithë ky mekanizëm është përdour që të shkojnë 490 mijë Euro në adresë të ish-zv/Kryeministrit duke përdorur këtë mekanizëm.

Tek kjo kompania është aksioner dhe një ish-deputet i PS. Janë blerë apartamente në një kompani ku rezulton që Ahmetaj është aksioner dhe paratë kanë shkuar në këtë formë. Ato para pasi janë derdhur për llogari të kompanisë kanë shkuar për llogari të aksionerit”, u shpreh Artan Hoxha.

Lala: Të premten u kërkua autorizim për arrestimin e Ahmetajt, ja sa ka përfituar deputeti dhe ish-bashkëshortja e tij

“Arrestimi i Arben Ahmetajt është kërkuar që ditën e premte, më 7 Korrik 2023 nga Prokuroria e Posaçme Kundër Krimit të Organizuar”, ka deklaruar gazetarja Klodiana Lala.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetarja Klodiana Lala tregon me detaje disa të dhëna nga dosja hetimore e Arben Ahmetajt.

Klodiana Lala: SPAK i është drejtuar ditën e premte Kuvendit me kërkesë për dhënien e autorizimit për arrestimin e Ahmetajt që në datën 7 Korrik. Ja, u tradhtua ditën e sotme një burim dhe na sinjalizoi kështu si padashje. Ditën e premte është kërkuar autorizim për arrestimin e Ahmetajt, si dhe kontroll personal dhe kontroll banese. Ditën e sotme jemi sinjalizuar ne gazetarët.

Në rastin e korrupsionit pasiv, Ahmetaj bashkë me ish-bashkëshorten e tij kanë bërë shitjen e pasurive në mënyrë fiktive, 2 apartamente në Selitë dhe 2 të tjera dhe kanë përfituar nga bosët e inceneratorëve shumën 491 mijë Eurosh, pagesat janë kryer nga bosët e inceneratorëve. Sipas SPAK, këto pasuri janë shitur në mënyrë fiktive në emra të personave të dytë dhe të tretë. SPAK thotë se Ahmetaj ka përfituar pagesa të ndryshme përmes shitjes së pronave të patundshme.

Gazetarja Lala, referuar dosjes hetimore të SPAK, thotë se sipas Prokurorisë, Ahmetaj nuk ka pasur rol të drejtpërdrejtë tek inceneratorët, por ka bërë të mundur që procedurat në kundërshtim me ligjin të përfundoheshin në favor të Zotos dhe Mërtirit.

Klodiana Lala: Në vitin 2022 është ndarë më vete një procedim për Ahmetajn. SPAK ka regjistuar fillimisht akuzën e “shpërdorimit të detyrës”. Ahmetaj ka rezultuar që nuk ka pasur rol tek inceneratorët. SPAK thotë se nuk është ngritur akuza e shpërdorimit të detyrës, por ka ngritur një sërë faktesh që ai ka bërë të mundur sigurimin që këto procedura të përfundoheshin me sukses në favor të Mirel Mërtirit dhe Klodian Zotos.

Lala thotë se sipas avokatit të Ahmetajt, ky i fundit ndodhet në Shqipëri, megjithëse një fakt të tillë nuk e ka të vërtetuar.

“Avokati i tij, ka deklaruar që Ahmetaj është në Shqipëri, por zyrtarisht nuk ka, arritur që ta konfirmoj”, shprehet Lala./tvklan.al