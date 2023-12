Opinion – Përse e vrau Naim Murseli gruan?

Autori: Blendi Fevziu 01:31 06/12/2023

Në studio: Klodiana Lala, Evis Ahmeti, Skender Musa, Spartak Koka, Lenida Halilaj. Në lidhje skype: Besian Beha

“Naimi dhëndri ideal”, Evis Ahmeti rrëfen çfarë i thanë familjarët e Liridonës: Ishte çifti ideal në sytë e të gjithëve

Moderatorja Evis Ahmeti thotë se nga takimet që ka pasur me familjen e Liridona Ademit pak para se të mësohej se i akuzuar kryesor për vrasjen e saj ishte bashkëshorti, Naim Murseli, ata të dy ishin çifti ideal në sytë e të afërmve.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, moderatorja Ahmeti thotë se i është thënë në familjen e Liridonës se “Naim Murseli është dhëndri ideal”.

Evis Ahmeti: Unë kam marrë takime me të dyja palët. Tek familja e Liridonës, vajta si pjesëtare e asaj familje për lidhjet e tim shoqi për lidhjet me Gjakovën, më është thënë në dhomën e burrave, por edhe të grave për figurën e Naim Murselit “që ai ishte dhëndri ideal, ishte djali që i kishte dhënë njëlloj territori dhe lirie dhe pavarësie Liridonën dhe e mbështeste dhe Liridonën si feministe”.

Blendi Fevziu: Unë e kam takuar diku. Ishte shumë i sjellshëm. Kishte një gjë të bezdisur me këto komplimentet e mëdha “je i madh, je figurë…”, domethënë që të bezdisin. Në sjellje, ishte sjellja e një njeriu që mund të thoshe “si mund të jetë kaq i edukuar”.

Evis Ahmeti: Ajo që më ka thënë babai i Naimit dhe familjarët e Liridonës në sytë e të gjithëve. Ishte një çift ideal në sytë e të gjithëve. Madja, motra e Liridonës dhe kunata, nusja e Leonardit është vajza e hallës së Naimit dhe ndërkohë në familjen Ademaj është edhe një pjesëtare shumë i afërt i familjes së Naim Murselit. Është një familje që ka bërë 3-4 krushqi, e fundit ka qenë Liridona.

Gazetari Spartak Koka: Babai i Naim Murselit më mirë të heshtë, nuk po i tregon disa të vërteta

Gazetari Spartak Koka thotë se Shaban Murseli, babai i Naim Murselit që akuzohet si organizator i vrasjes së gruas së tij Liridona Ademaj, nuk po tregon të vërtetën për djalin e tij.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, gazetari Koka theksoi që deklaratat që jep në media Shaban Murseli nuk duhet të merren në konsideratë.

Sipas gazetarit, babai i Naim Murselit nuk po i tregon anët e errëta të të birit.

“Shaban Murseli, babai i Naim Murselit, me gjithë respektin për fisin Murseli, nuk duhet marrë në konsideratë dëshmitë e tij. Sepse ditën kur u varros Liridona, ishte personi i cili hodhi poshtë kategorikisht se djali i tij, madje i përmendi shpenzimet e makinës vëllait të Liridonës, dhe ky person tani po mbron të birin, ka të drejtën ta mbrojë të birin, por nuk po na i thotë disa të vërteta.

Kemi një problematikë në familje që nuk po na i tregon Shaban Murseli të vërtetën.

Pyetja që s’kemi marrë sot përgjigje, me çfarë të ardhurash e bleu atë vile që mund të shkojë 500 mijë Euro atje në atë zonë? Është një nga zonat më të shtrenjta atje. Këtë përgjigje s’na e ka dhënë Shaban Murseli. Më mirë të heshtë se sa të na thotë të pavërteta. Ai nuk po na i thotë të vërtetat për djalin e tij. Ka disa anë të errëta djali i tij që ai po tenton ta mbrojë”, u shpreh gazetari Spartak Koka.

Liridona Ademaj u vra në periferi të Prishtinës në një ngjarje të organizuar si grabitje. Por Prokuroria e Kosovës akuzon bashkëshortin e saj, Naim Murseli, si organizator të krimit. Motivet mbeten ende të panjohura.

“Nuk është krim pasioni”, Halilaj: Vrasja e Liridonës për të mbyllur disa hesape

Psikologia Lenida Halilaj thotë se vrasja e Liridona Ademit nuk është një krim pasioni, por një krim me qëllim për të fshehur një krim tjetër. E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Halilaj shprehet se Liridona është vrarë për të mbyllur disa hesape të tjera.

Klodiana Lala: Kanë tentuar me çdo kush të ja mbyllin gojën Liridona Ademit. Një një intervistë që nuk e kam transmetuar ende, babai flet për përfshirje në krim të Naim Murselit dhe Kushtrim Kokallës. Naim Murseli fsheh një sekret të madh të cilin Liridona Ademi e ka ditur.

Skënder Musi: Policia dhe Prokuroria do të zbulojnë motivin e vrasjes. 2 personat që janë përdorur janë amatorë, nuk kanë precendentë penalë. Në momentin që kam lexuar në gazeta që është vrarë gruaja, i mospërputhshëm me elementët e grabitjes. Ka qenë shumë e qartë se bashkëshorti është i përzier. Jam i bindur që mbrapa kësaj është fshehja e ndonjë vepre penale shumë të rëndë.

Lenida Halilaj: Mund të ketë qenë i parashikuar shumë kohë më përpara. Ka pasur njëlloj nxitimi.

Skënder Musi: Ditën e varrimit ka qenë i stresuar, nuk ka qenë i mërzitur. Gjendja, pamja e tij tregon se ka pasur presion të jashtëzakonshëm, jo mërzi. Është edhe një moment që përplaset me gazetarët.

Spartak Koka: Në një moment që përshëndet njerëzit, aq lodhet saqë i bie dajres. Ka njëlloj lumturie.

Lenida Halilaj: Ne nuk i dimë raportet që kanë pasur më përpara. Ky nuk është krim pasioni. Ky është një lloj krimi për të mbyllur disa hesape, por vetëm për të fshehur një krim.

Publikohet fotografia e fundit e Liridona Ademajt disa orë para vrasjes

Kjo është foto e fundit e Liridona Ademajt disa orë para vrasjes së 30-vjeçares.

Fotografia është publikuar në emisionin Opinion në Tv Klan mbrëmjen e sotme. Në këtë fotografi është Liridona Ademaj me motrën e saj. Foto është shkrepur ditën e ngjarjes rreth orës 14:00 në shtëpinë e prindërve të saj.

Ndërkohë që krimi i rëndë ndodhi atë mbrëmje në Prishtinë rreth orës 20:30.

Bashkëshorti i saj, Naim Murseli akuzohet si organizator dhe porositës i vrasjes së Liridona Ademajt.

“Je i madh”, Fevziu zbulon çfarë i ka thënë Naim Murseli: Kishte një gjë të bezdisur me këto…

Gazetari Blendi Fevziu ka treguar se e ka takuar Naim Murselin kohë më përpara, teksa ka treguar dhe përshtypjet e tij në lidhje me Murselin.

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Fevziu thotë se Naim Murseli ishte shumë i sjellshëm, por kishte diçka të bezdisur me komplimentet e tipit “je i madh”.

Megjithatë, Fevziu shton se në sjelljen e tij, Naim Murseli të jepte përshtpjen se si një person mund të jetë kaq i edukuar.

Blendi Fevziu: Unë e kam takuar diku. Ishte shumë i sjellshëm. Kishte një gjë të bezdisur me këto komplimentet e mëdha “je i madh, je figurë…”, domethënë që të bezdisin. Në sjellje, ishte sjellja e një njeriu që mund të thoshe “si mund të jetë kaq i edukuar”.

Vrasja e Liridonës/ Spartak Koka: Naim Murseli ka përdorur fëmijët si dëshmitarë për grabitjen

Gazetari Spartak Koka thotë se Naim Murseli i ka përdorur fëmijët e tij të mitur për vrasjen e bashkëshortes për ta bërë alibinë dhe skenarin e tij më të besueshëm.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan për të diskutuar për vrasjen makabre në Prishtinë të Liridona Ademajt, gazetari Koka u shpreh se krimi u bë në prezencë të fëmijëve të çiftit me qëllim që varianti i Naim Murselit të ishte sa më i besueshëm.

“Ka përdorur fëmijët si dëshmitarë për grabitjen. Daja tregon që nipi i kishte thënë ata kërkuan lekët dhe unë lekët nuk ja dhashë. Naim Murseli kishte vajtur deri aty sa t’i përdorte fëmijët si dëshmitarë për gabitjen dhe për ta bërë versionin më të besueshëm”, tha gazetari Spartak Koka.

“Vrasja e Liridonës krim në nxitim e sipër”, Lala: Motivi i vrasjes mund të jenë informacionet që e ndjera kishte për aktivitetet e Murselit

“E ndjera ka pasur informacione që mund të zbulonin një gjë më të madhe që mund të cenonin shumë interesa”, është shprehur gazetarja Klodiana Lala lidhur me vrasjen e Liridona Ademajt në Kosovë nga bashkëshorti i saj Naim Murseli.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan Lala u shpreh se Naim Murseli është i përfshirë në histori tenderash dhe kjo mund të jetë arsyeja e cila mund ta ketë çuar në vrasjen e bashkëshortes së tij.

Klodiana Lala: Motivi i parë, prokurorja është treguar shumë e kujdesshme për të mos dhënë një motiv zyrtar sepse aty ka pasur edhe monitorues për të dalë lajmi dhe për tu devijuar hetimi. Çfarë unë kam konstatuar është që e ndjera ka pasur informacione që mund të zbulonin një gjë më të madhe që mund të cenonin shumë interesa.

Blendi Fevziu: Interesa në ç’kuptim?

Klodiana Lala: Naim Murseli është i përfshirë në histori tenderash, kishte një aktivitet të pahetuar në Suedi. Nuk dua t’ju hy fare historive intime nëse janë të tilla atë do ta thotë prokuroria.Të gjitha pistat janë të hapura, ama ka një gjë…. Edhe në këtë rast, Liridona ishtë shuam e tërhequr dhe nuk kishte folur për problematika. Kam komunikuar më shumë njerëz të cilët e kanë njohur Naim Murselin me gazetarë, funksionarë të ndryshëm në Kosovë për të kuptuar më tej. Naim Murseli nuk erdhi nga hici u çmend dhe vrau bashkëshorten por ai mbarte ngarkesa me vete. Se të çfarë natyre ishin këto ngarkese prokuroria duhet të hetojë. Familja vetëm në këtë pikë dyshojnë për siguracionin. Madje ata nuk kishin dijeni edhe për divorcin.

Blendi Fevziu: Edhe babia i Murselit thotë të njëjtën gjë që s’kam pasur dijeni për ndonjë konflikt mes tyre, edhe babai i Liridonës thoshte të njëjtën gjë.

Ndër të tjera gjatë fjalës së saj gazetarja është shprehur se sipas mendimit të saj kjo ngjarje nuk është një ngjarje e planifikuar për një kohë të gjatë, por është një krim në nxititm e sipër.

Klodiana Lala: Unë nuk e shikoj që është një krim i planifikuar për një kohë shumë të gjatë, por mendoj që është një krim në nxitim e sipër ku kanë lënë prova shumë të forta rrugës.

Blendi Fevziu: Është krim i planifikuar është ekzekutuar në nxitime sipër.

Klodiana Lala: Nuk thash që ata e bën marrëveshjen aty për aty, ata kanë punuar një javë. Ai krim është planifikuar për atë kkohën e shkurtër por kanë nxituar për shkak të motivit. Vendi i ngjarjes ështe zonë rezidenciale dhe ishte e mbuluar me kamera sigurie. Ata kanë pasur një nxitim për ta vënë në jetë planin e tyre. Po ta kenë të planifikuar do kishin zgjedhur një zonë tjetër.

Vrasja e Liridonës, avokati Skënder Musa: Naim Murseli mund të jetë i përfshirë në ndonjë krim në Suedi

Për vrasjen makabre të Liridona Ademajt në Kosovë, ngjarje për të cilën akuzohet bashkëshorti si organizator, kanë qarkulluar disa teori në media, por zyrtarisht nuk ka asnjë pistë nga Prokuroria e Prishtinës.

Avokati nga Kosova, Skënder Musa, i ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, thotë se dy motivet që qarkullojnë, ai i një marrëdhënie homoseksuale dhe i siguracionit të jetës në Suedi, nuk qëndrojnë.

Sipas tij, autori i dyshuar Naim Murseli mund ta ketë porositur krimin për të fshehur një tjetër krim të rëndë.

Avokati dyshon që Murseli mund të jetë i përfshirë në një ngjarje kriminale në Suedi, e për këtë, autoritetet kosovare do të duhet të bashkëpunojnë me autoritetet në Suedi.

“Motivi, nuk qëndrojnë këto. Sa i përket motivit seksual apo moral, në mënyrë absolute nuk qëndron. Motivi i xhelozisë nuk lejon përgatitje, është motiv në gjaknxehtësi e sipër. Nuk qëndron dhe motivi i siguracionit. Vepra penale e vrasjes së rëndë kryehet edhe me qëllim të fshehjes së një vepre penale.

Duke analizuar personalitetin e të dyshuarit, dëshirën e flaktë të tij për t’u shoqëruar me njerëz të famshëm, ëstë një personalitet që ka pasur dëshirë të ketë famë. Në rrugën e tij ky person ka mundur të jetë i përfshirë në ndonjë krim të rëndë, në Suedi dyshoj. Krim që e ka ditur bashkëshortja.

Prokuroria e Kosovës duhet të kërkojë ndihmë edhe nga institucionet e Suedisë. Suedia është një shtet që shumë e ka rrugën e rëndë të bashkëpunimit ndërkombëtar të veprave penale. Mirëpo duke pasur parasysh që gjithë bizneset e tij kanë qenë të orientuara në Suedi, të vinte të jetonte në Prishtinë kur Kosova është në krizë ekonomike, le të dyshojë që ky person ka një të kaluar kriminale atje. Prokuroria duhet të orientohet edhe në atë drejtim. Nuk përjashtohet mundësia që të ketë të kaluar kriminale edhe në Kosovë”, u shpreh avokati Musa.

“Naim Murseli ka thënë që jam kthyer të ndihmoj gruan”, gazetari: Kjo ka sjellë përplasje në gjyq me 2 të akuzuarit e tjerë

Gazetari Behar Beha nga “Gazeta Nacionale” thotë se në seancën dëgjimore të së dielës, Naim Murseli ka thënë se “është ngritur për të mbrojtur bashkëshorten” në momentin e vrasjes së saj.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Beha shton se kjo ka sjellë përplasje mes Murselit dhe 2 personave të tjerë të akuzuar për krimin e ndodhur.

Sipas gazetarit, ka qenë Granit Plava, ai i cili është ngritur në këmbë dhe e ka mohuar deklaratën e bërë nga Naim Murseli.

Besian Beha – Gazetar “Nacionale”: Policia dhe Prokuroria kanë pasur dyshime që në momentet e para se Naim Murseli qëndron prapa vrasjes. Qëllimshëm nuk kanë reaguar për të konfirmuar. E kanë lejuar dhe në varrim për t’i parë sjelljet e tij dhe kjo të përdoret si masë rënduese.

Në rrugën ku ka ndodhur krimi ka qenë një kamerë, e cila e ka xhiruar veturën e grabitësve. E njëjta veturë më pas është xhiruar nga kamerat e restorantit në Graçanicë. Policia ka mësuar se bëhet fjalë për të njëjtën veturë. Granit Plava ka qenë në të njëjtën vend ku ka ngrënë darkë Naim Murseli me familjen. Ka qenë në një tavolinë tjetër dhe më pas ka lëvizuar për ta kryer krimin siç ishin pajtuar me Naim Murselin në takimin në ka pasur.

Nuk bëhet fjalë për një plan një apo dy ditor, por javësh, muajsh. Prokuroria ka dyshime se ai ka pasur për ta kryer krimin. Në seancën dëgjimore që është mbajtur të dielën, ka pasur përplasje mes Naim Murselit dhe 2 personave të akuzuar. Naim Murseli ka thënë që jam kthyer që ta ndihmoj bashkëshorten, në këtë moment, Granit Plava është ngritur në këmbë dhe i ka thënë që po gënjen sepse nuk je ngritur asnjëherë. Ka pasur një mospërputhshmëri mes personave.

Prokuroria e Prishtinës nuk ka njoftuar asnjëherë zyrtrisht se e ka kryer krimin. Në seancë ai ka thënë që jam kthyer ta ndihmoj. Prokuroria është tepër e mbyllur të japë detaje se cilën pistë kryesore po shkojnë hetimet. Naim Murseli ka qenë person i fuqishëm. Po hetohet edhe nëse ndërlidhet me ndonjë veprimtari të dyshimtë që gruaja ka qenë në dijeni. Të gjitha pistat po hetohen.

Përse e vrau Naim Murseli bashkëshorten? Gazetari zbulon pistat e hetimit: Ka qenë person i fuqishëm

Gazetari Behar Beha nga “Gazeta Nacionale” thotë se një nga pistat që po heton Prokuroria ka të bëjë me dyshimet nëse Naim Murseli ka kryer ndonjë veprimtari të dyshimtë për të cilën ka pasur dijeni Liridona Ademi.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Beha thotë se Granit Plava, i cili akuzohet se ka vrarë Liridona Ademin, ka darkuar në të njëjtin restorant me familjen, por larg tyre, pak para se të kryente krimin.

Blendi Fevziu: Përse një person duhet të vriste bashkëshorten e tij?

Besian Beha – Gazetar “Nacionale”: Ndërlidhej fillimisht me çështjen e sigurimit shëndetësor. Për momentin duket që nuk është një rrugë që mund të çonte tek e vërteta. Një version tjetër ka qenë edhe ai i thënë nga gazetarët në Shqipëri që lidhet me një lidhje jashtëmartesore që mund të ketë pasur Naim Murseli. Në bazë të burimeve që unë kam, nuk është një pistë që po përmendet në vrasjen e Liridonës. Një lajm tjetër, lidhet me një kërkesë për divorc, e cila fillimisht u mohua që ka ekzistuar.

Mediat në Kosovë e kanë publikuar dokumentin që tregon se Naim Murseli dhe Liridona në vitin 2019 kishin kërkuar divorc në institucionet e drejtësisë, por pasi nuk ishin paraqitur në gjykatë për t’i dhënë fund martesës së tyre, çështja është pushuar dhe ata kanë vazhduar si çift i martuar. Policia dhe Prokuroria kanë pasur dyshime që në momentet e para se Naim Murseli qëndron prapa vrasjes. Qëllimshëm nuk kanë reaguar për të konfirmuar. E kanë lejuar dhe në varrim për t’i parë sjelljet e tij dhe kjo të përdoret si masë rënduese.

Në rrugën ku ka ndodhur krimi ka qenë një kamerë, e cila e ka xhiruar veturën e grabitësve. E njëjta veturë më pas është xhiruar nga kamerat e restorantit në Graçanicë. Policia ka mësuar se bëhet fjalë për të njëjtën veturë. Granit Plava ka qenë në të njëjtën vend ku ka ngrënë darkë Naim Murseli me familjen. Ka qenë në një tavolinë tjetër dhe më pas ka lëvizuar për ta kryer krimin siç ishin pajtuar me Naim Murselin në takimin në ka pasur. Nuk bëhet fjalë për një plan një apo dy ditor, por javësh, muajsh. Prokuroria ka dyshime se ai ka pasur për ta kryer krimin. Në seancën dëgjimore që është mbajtur të dielën, ka pasur përplasje mes Naim Murselit dhe 2 personave të akuzuar. Naim Murseli ka thënë që jam kthyer që ta ndihmoj bashkëshorten, në këtë moment, Granit Plava është ngritur në këmbë dhe i ka thënë që po gënjen sepse nuk je ngritur asnjëherë. Ka pasur një mospërputhshmëri mes personave.

Prokuroria e Prishtinës nuk ka njoftuar asnjëherë zyrtrisht se e ka kryer krimin. Në seancë ai ka thënë që jam kthyer ta ndihmoj. Prokuroria është tepër e mbyllur të japë detaje se cilën pistë kryesore po shkojnë hetimet. Naim Murseli ka qenë person i fuqishëm. Po hetohet edhe nëse ndërlidhet me ndonjë veprimtari të dyshimtë që gruaja ka qenë në dijeni. Të gjitha pistat po hetohen.

Përse e vrau gruan? Babai i Naim Murselit flet për Opinion: Mund të ketë ditur ndonjë ndonjë sekret

Babai i Naim Murselit, Shaban Murseli, ka folur për krimin e rëndë që bëri i biri i tij, i cili akuzohet se ka organizuar vrasjen e gruas së tij Liridona Ademaj.

Në një intervistë për gazetaren e Tv Klan në Prishtinë, Blerta Dalloshi Berisha, dhënë për emisionin Opinion, thotë se nuk beson që krimi i rëndë të ketë ndodhur për çështje borxhi.

Ai dyshon që Liridona mund të ketë ditur ndonjë sekret.

Pyetje: Sa i përket financave është në borxhe?

Shaban Murseli: Unë nuk e di të ketë borxhe, e ka patur një presion por prej kujt nuk e di.

Pyetje: Mund të jetë ndonjë sekret?

Shaban Murseli: Mund të jetë ndonjë sekret dhe është dasht me e eleminu.

Pyetje: Është përmendur si shkak që mund të jetë biseksualizmi për të cilin ka patur informacion Liridona.

Shaban Murseli: Sa i përket gjinisë mashkullore, tregoj të vërtetën, është ndoshta keq me thënë, i ka urrejt.

