Opinion – Përse po kandidon Roland Bejko?

Autori: D.M 00:42 20/04/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Roland Bejko, Jonida Shehu Enton Abilekaj

Bejko: Kundër rikthimit të Bashës në PD, të ikë dhe Berisha

“E gjithë e djathta të bashkohet dhe të bëhet gati për zgjedhjet e 2025-ës pa Berishën dhe pa Bashën, por me një lider të ri”, kështu e sheh Roland Bejko PD-në pas 2 vitesh.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bejko thotë se është kundër rikthimit të Bashës në krye të PD-së.https://www.youtube.com/embed/3r9U4W8uzkc

Jonida Shehu: Mbaruan zgjedhjet, pas 14 Majit, Basha vendoset dhe kthehet në Partinë Demokratike, çfarë qëndrimi mbani ju?

Roland Bejko: Unë nuk për rikthimin e Bashës në krye të PD-së, unë jam që të iki dhe Berisha dhe t’i jepet akses të gjithë demokratëve të rithemelojnë edhe njëherë të djathtën e jo vetëm PD-në. E gjithë e djathta të të bashkohet dhe të bëhet gati për zgjedhjet e 2025-ës, pa Berishën dhe pa Bashën me një lider të ri që do të dalë dhe të mos jetë një parti e një kryetari, por të jetë një parti e dalë nga një proces demokratik dhe të ndershëm, të hapur, gjithëpërfshirës dhe të jetë parti e forumeve dhe të futet referendum në parti. Po nuk ndodhi ashtu, unë do të mbaj pozicionin tim kundër dhe do të vazhdoj më tej sepse nuk e kam menduar këtë variant.

Bejko: Humbet Berisha në Tiranë, jo unë

Kandidati i PD-së së drejtuar nga Enkelejd Alibeaj për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko beson se ai do të fitojë në kryeqytet dhe jo koalicioni “Bashkë Fitojmë” me kandidat Këlliçin.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bejko thotë se Berisha nuk e ka dashur bashkimin e Partisë Demokratike.

Roland Bejko: Rama sa të ketë Berishën dhe Metën rri sa të dojë në pushtet. Sali Berishës iu dha mundësia që të bashkoheshim në nivel lokal. Ju dha mundësia nga PD-ja për hir të demokratëve, hajt ta bëjmë edhe aktin e fundit. Akti i fundit ishte që dilnim me kandidatë të përbashkët në zgjedhjet e 14 Majit. Sali Berisha që është e shkuara, nuk e pranoi këtë ofertë për të bërë alibinë që unë humba nga Roland Bejko. E zëmë se në Tiranë do të humbasë nga unë Sali Berisha, por unë them se humbet ai se unë përfaqësoj vlera të tjera që non grata i ka zeruar ato vlera. Sali Berisha kishte rastin që ta hiqte këtëlloj alibie. Çfarë do të thotë ai po humbi?

Blendi Fevziu: Do të thotë më morën vulën.

Roland Bejko: Pse more unë do të rri të mendoj se çfarë do të thotë Berisha. Ai nuk e do fitoren e kandidatëve.

Roland Bejko: Vulën do ta mbajmë, do marrim edhe selinë e Partisë Demokratike

Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, tha se nuk do t’ja japin vulën grupimit të Sali Berishës edhe nëse nuk marrin votat e demokratëve në zgjedhjet e 14 Majit.

Jo vetëm kaq, theksoi Bejko, por do të marrin edhe selinë e PD-së, sipas të cilit, godina po mbahet e uzurpuar.

Enton Abilekaj: Në qoftë se votat e demokratëve, mbështetësve të Partisë Demokratike ose të opozitës, dalin në favor të Berishës, juve nuk do u jepni demokratëve vulën?

Roland Bejko: Jo, do vazhdojmë të ruajmë Partinë Demokratike.

Enton Abilekaj: Do mbani vulën prapë domethënë?



Roland Bejko: Padiskutim po. Jo vetëm vulën, po çdolloj atributi, do marrim dhe selinë. Do marrim dhe selinë. Selia që nuk merret sot dhe ne jemi në rrugë, është sepse i ndihmon Edi Rama. Sepse janë të tre bashkë. Vendimi i gjykatës është i qartë. Ai e ka uzurpuar atë seli.

Enton Abilekaj: Pra ju do e mbani vulën, do merrni dhe selinë, edhe në qoftë se demokratët nuk janë me juve?

Roland Bejko: Ne do marrim një përqindje të caktuar në rast se humbasim, rastin më të keq. Unë shpresoj të marrim një rezultat të mirë.

Bejko: Këlliçi ka bërë zgjedhjen e gabuar, po kandidon për një “non grata” të izoluar nga Perëndimi

Kandidati për Bashkinë e Tiranës për PD-në e drejtuar nga Alibeaj, Roland Bejko është shprehur se kandidati i koalcionit “Bashkë Fitojmë” për kryeqytetin, Belind Këlliçi ka bërë zgjedhjen e gabuar.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bejko thotë se Këlliçi, sipas tij, po kandidon për një “non grata” të izoluar nga Perëndimi.

Roland Bejko: Kam hyrë në garë për të dalë i nderuar nga kjo garë dhe janë qytetarët që do ta vlerësojnë. Ne nuk mund të linim ne që e djathta të përfaqësohej nga një socialist si Ilir Meta, sot je në këtë parti, nesër shkon në tjetër. Këlliçi ka bërë zgjedhjen e gabuar sepse po kandidon për një non grata, i izoluar nga Perëndimi.

“Kam hyrë në garë për të dalë i nderuar”, Bejko: Arsyet pse vendosa të kandidoj për Tiranën

Kandidati për Bashkinë e Tiranës për PD-në e drejtuar nga Alibeaj, Roland Bejko ka thënë se 5 janë arsyet se pse ai ka vendosur të kandidojë për kryeqytetin në zgjedhjet e 14 Majit.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bejko ka deklaruar se ka hyrë në këtë garë për të dalë i nderuar dhe se beson se do të kenë rezultat pozitiv në këto zgjedhje.

Roland Bejko: Janë 5 arsyet pse vendosa që të kandidoj në Tiranë. E para, është personale se nuk i kam ikur asnjëherë sfidave, kam qenë gjithmonë në PD, tani u vendoosa në dispozicion të saj. Ishte e çarë, të isha gur themeli për të ndryshuar PD-në, presim rezultat pozitiv në këto zgjedhje. Një nga arsyet e tjera është që unë besoj se 70 për qindshin që është kundër stablishmentit të vjetër, kredibiliteti im, unë nuk mbështetem nga krimi i organizuar, unë nuk jam çiraku i askujt. Janë dhe 2 avantazhe të tjera që më motivojnë, aftësimi im profesional për shkak të shkollimit dhe përvojës. Kam qenë edhe ekspert për rishikimin e reformës territoriale. Unë besoj tek qytetarët. Kam hyrë në garë për të dalë i nderuar nga kjo garë dhe janë qytetarët që do ta vlerësojnë.

Ne nuk mund të linim ne që e djathta të përfaqësohej nga një socialist si Ilir Meta, sot je në këtë parti, nesër shkon në tjetër. Këlliçi ka bërë zgjedhjen e gabuar sepse po kandidon për një non grata, i izoluar nga perëndimi. Tani është non grata, ka edhe pjesën tjetër që u largua për shkak të korrupsionit, e për pengimin e drejtësisë. Shqipëria është një vend me demokraci të brishtë dhe vetë Berisha përfaqëson berishizmin. Nëse jemi pakicë, nuk e dorëzojmë vulën dhe identitetin e PD-së tek non grata. Nëse shumica e do atë, të vendosë një sigël. Ne jemi të ndarë dhe të përçarë nga Sali Berisha. Nëse humbasim zgjedhjet, do të vijojmë të ruajmë busullën euroaltantike. Qytetarët shqiptarë presin shpresën dhe nuk e presin tek një opozitë e korruptuar.

Pika tjetër është garancia që ne japim me programin tonë, ne kemi një program të thjeshtë. Është tek integriteti i të gjithë partisë politike të PD-së. Linja jonë e filozofisë është që ta çlirojmë Tiranën nga duart e krimit të organizuar./tvklan.al

Roland Bejko: PD është bërë “lesh e li”, Sali Berisha ia piu gjakun

Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko, akuzon Sali Berishën për shkatërrimin e PD-së.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Bejko tha se aktualisht Partia Demokratike është “lesh e li”. Ai akuzon Berishën si personin që ka dhunuar PD-në për interesa personale.

“PD është bërë lesh e li nga reagimet e dhunshme që ka bërë Sali Berisha për 1 vit e gjysmë. Ne jemi duke e shpëtuar Partinë Demokratike të cilës iu pi gjaku, u dhunua, e ul në gjunjë. Sali Berisha ia piu gjakun Partisë Demokratike. Në vend ta bënte më të madhe, e përçau për interesin personal”, tha ndër të tjera Roland Bejko.

/tvklan.al