Opinion – Përse po përplasen Rama dhe Kurti?

Autori: Blendi Fevziu 01:00 06/10/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës, në marrëdhëniet zyrtare politike, jo mes shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Shqipërisë, janë më të këqija se sa kurrë në 24 vitet e fundit që nga çlirimi i Kosovës në vitin 1999. Edhe nëse shkojmë tutje në raportin mes dy vendeve pas rrëzimit të komunizmit pra, pas vitit 1990, sërish rekordet e fundit regjistrojnë marrëdhëniet më të këqija që Shqipëria dhe Kosova zyrtare, pra Prishtina dhe Tirana zyrtare kanë pasur midis tyre. Më shumë se sa një ftohje që vjen nga nivelet e ndryshme të shoqërisë së dy vendeve është një ftohje e drejtpërdrejtë e dy liderëve kryesorë. Një ftohje në nivel më shumë personal, natyrisht me background politike, që ka si protagonist Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë dhe Albin Kurtin kryeministrin e Kosovës. Çfarë po ndodh dhe pse kjo mosmarrëveshje? Kush janë pikat? Kush e ka fajin edhe pse faji asnjëherë nuk është gjithmonë nga njëra anë, por në fund të saj pavarësisht analizave ne mund të arrijmë në këtë përfundim.

Jemi në një nga momentet më delikate të Kosovës dhe në një nga momentet më të vështira dhe keqkuptimet më të mëdha mes Tiranës dhe Prishtinës zyrtare. Në studion e emisionit “Opinion” gazetari Blendi Fevziu kishte një panel prej 6 personash: Fitim Zekthi, analist/pedagog; Redi Shehu, analist; Julian Zyla, analist; Mirela Milori, Gazetare Klan News; Gazmir Raci-analist, Rubikon Kosovë dhe Preç Zogaj, analist. Në lidhje live nga Prishtina gazetarja Blerta Dalloshi Berisha.

Para se të kalohej tek Kosova u fol për lajmin tragjik ku humbi jetën një fëmijë 3-vjeçar pas një operacioni në një klinikë dentare. Për këtë rast dhe detaje gazetarja e Klan News, Glidona Daci.

Shehu: Ku gabojnë Rama dhe Kurti

Këtë të enjte në emisionin “Opinion” u diskutua mbi marrëdhënien mes dy kryeministrave Edi Rama dhe Albin Kurti. Analisti Redi Shehu tregoi sipas ti ku gabon njëri dhe ku gabon tjetri.

“Në këtë formë edhe Rama ndodhet në pozicion sa ndryshe mes ndërkombëtarëve, të cilët në fakt për hir të politikës së brendshme i duhen një çikë. Se Ramës i duhet ta ketë një çikë mirë me ndërkombëtarët për këtë politikën e brendshme këtu që të jetë kryeministri 2030-s, kështu që një çikë i intereson të jetë mirë me ndërkombëtarët. Nga krahu tjetër do duhet ta zgjidhë me ndërkombëtarët. Kështu që për mua Rama e ka gabim në momentin që nuk ndërton një ekuilibër midis Kurtit dhe ndërkombëtarëve, ndërsa Kurti e ka gabim kur fillon çështjen e inateve personale e kthen në inate politike, të marrëdhënieve midis dy kombeve”, tha Shehu.

Sipas Shehut, të gjithë kryeministrat shqiptarë kanë bërë një gabim me kryeministrat e Kosovës dhe përfaqësuesit e shqiptarisë.

“Ky është gabim jo vetëm i Ramës, por i çdo kryeministri shqiptar në marrëdhëniet me Kosovën dhe pjesën tjetër të shqiptarisë. Në përgjithësi e kanë projektuar veten superiorët, paternalistët… në fakt e gëzon Shqipëria një farë atributi si qendra e mëmëdheut, si vendi më stabël etj., etj., por këta e tepruan një çikë me këtë…

Ky është gabimi i Ramës dhe i gjithë kryeministrave të mëparshëm që i konsideronin kryeministrat e Kosovës dhe përfaqësuesit e shqiptarisë, si me thënë, vëllezër të cilët janë të dënuar të dëgjojnë këta”, tha Shehu.

“Ka dy momente kritike”, Analisti: Është hera e parë që Shqipëria ka dalë kundër Kosovës…

Analisti i ‘Rubikon Kosovë’ Gazmir Raci ka qenë pjesë e panelit të të ftuarve sonte në “Opinion” për të folur mbi raportet Kosovë-Shqipëri.

Ai u shpreh se ‘krisja’ e parë mes Prishtinës e Tiranës ishte në kohën kur kryeministri Edi Rama sipas tij kërkonte me ngulm ta bënte Kosovën pjesë të “Ballkanit të Hapur”.

Së dyti, thotë Raci janë ndërhyrjet e herëpashershme të Ramës në raportet Kosovë-Serbi, duke e cilësuar draftin për Asocacionin ‘gabim total’. Më tej, thekson ai ‘për herë të parë Shqipëria i doli kundër Kosovës me qëndrimet e fundit zyrtare’.

Gazmir Raci: Unë mendoj se janë dy momente kritike të këtyre raporteve që tashmë janë nën 0. Eshtë çështja e “Open Ballkan” që kryeministri Rama insistonte që ta përfshinte Kosovën siç thoshte Vuçiçi.

-Pra Rama kërkonte ta fuste Kosovën në formatimin e Vuçiçit?

Gazmir Raci: Po sepse relativizohet qëndrimi se thuhej kjo është një iniciativë ekonomike, pse mos të bashkohemi, përderisa përfaqësimi i Kosovës në atë iniciativë ishte shumë i rëndësishëm. Ne aty mund të shkonim si Republikë dhe mos harroni se iniciativa e Berlinit ka dy faktorë të rëndësishëm që janë Gjermania dhe Franca, dy superfuqi evropiane ndërsa te ‘Open Ballkan’ nuk kishte një superfuqi të tretë që mund të garantonte qëndrueshmëri të marrëveshjeve që mund të arriheshin.

“Open Ballkan” dhe përzierja e vazhdueshme e kryeministrit Edi Rama në raportet Kosovë-Serbi. Ideja për të prezantuar një draft-statut për Asocacionin ishte gabim totalisht sepse ti si Shqipëri nuk duhej të mbaje anë neutrale. Shqipëria në këto vitet e demokracisë asnjëherë nuk ka qenë kundër Kosovës, ishte rasti i parë që Shqipëria doli kundër…

-Si kundër Kosovës?!

Gazmir Raci: Shqipëria është hera e parë që ka dalë kundër Kosovës. Anuloi mbledhjen e dy qeverive pa bisedë paraprake. Hyri në idetë e “Open Ballkan” pa u koordinuar paraprakisht me Kosovën, pastaj dilte në konferencë për shtyp e gozhdonte kryeministrin Kurti dy orë dhe pastaj vinte në Prishtinë dhe thoshte: S’po ma hap WhatsApp-in. Po si ta hapë WhatsApp-in?! Ti e gozhdove në televizon dhe pastaj i thua hajde takohemi. Dhe pastaj tjetra është vrapi për të propozuar një dokument që për Albin Kurtin, një mekanizëm i tillë është problem për ta pranuar. Vendosja e sanksioneve, ose miratimi i sanksioneve që u vendosën nga BE ishte gabim strategjik i Shqipërisë. Shqipëria nuk duhet të ishte me BE-në në këtë drejtim dhe ta linte Kosovën anash. Sepse kryeministri Kurti ka dy vjet që flet për atë veriun, që thotë ka banda kriminale, ku prezenca jonë është esenciale dhe ku nuk mund të tërhiqen trupat.

“Sa ka pasur mundësi Rama e ka mbështetur Kosovën”, Milori i rendit në “Opinion”

Marrëdhënia Rama-Kurti ishte në qendër të diskutimeve në emisionin “Opinion” këtë të enjte. Gazetarja Mirela Milori tha se dy kryeministrat nuk shkojnë me njëri tjetrin dhe kjo dihej që kur erdhi në pushtet Albin Kurti.

Sipas saj ata kanë filozofi të ndryshme dhe askush nuk duhet të presë që të jenë shokë të ngushtë. Megjithatë, sipas gazetares Milori, Rama me sa ka pasur në dorë e ka mbështetur Kosovën. Këtu renditi rezolutën për të hetuar raportin e Dick Marty-t dhe takimet e rëndësishme që ka folur për Kosovën në OKB.

Sa i përket sjelljes së dy kryeministrave, Milori u shpreh se “janë dy shqiptarë alfa që presin pse s’më erdhi dhe pse nuk i shkoi”.

“Dy personalitetet si dy njerëz juridikë, fizikë nuk shkojnë me njëri-tjetrin. Kjo dihej që kur erdhi Kurti. Nuk shkojnë, kanë filozofi të ndryshme. Pra nuk mund të presim që të jenë shokë të ngushtë apo të mos flasin fare dhe kush ia la ‘seen’ njëri-tjetrit në telefon. Këto janë biseda kafeneje, biles edhe kanë dalë nga moda.

Si kryeministër i Shqipërisë pavarësisht se çfarë ka Rama këtu tek ne në pikëpamje lokale hajde bëjmë një emision për buxhetin dhe flas unë për Ramën se çfarë bën. Për Kosovën ai është një kryeministër i Republikës së Shqipërisë që sa ka pasur në dorë e ka mbështetur. Rezolutën për të hetuar sërish raportin e Dick Marty-t dhe që bëri gurgule në Komisionin Europian një orë të tërë, e bëri kryeministri Edi Rama.

Për ulësen e Kosovës në OKB, sa ka pasur mundësi në çdo samit, në çdo takim ndërkombëtar, në çdo takim bilateral të rëndësisë së veçantë ka folur Edi Rama. Në qoftë se ne do mbetemi tek mbrojtja folklorike e situatës që meqenëse kemi Kosovën ne si shqiptarë tani me epos kreshnikësh kjo nuk është politikë dhe kjo nuk është diplomaci. Kjo është hajde të flasim ne me njëri-tjetrin, por atje ku duhet, Edi Rama e ka bërë atë që duhet për Republikën e Kosovës.

Do mbajë anën e ndërkombëtarëve sepse nuk mund të presim ne që kryeministri i Republikës së Shqipërisë të dalë dhe t’i thotë Francës, Gjermanisë, BE-së, në mënyrë, nuk e di se çfarë presin, të ndërpresim ndoshta dhe marrëdhëniet ne se pse po silleni ju keq këtu. Ka pasur një qëndrim, ka anuluar një takim sepse nuk është dakord për këmbënguljen e Albin Kurtit për Zajednicën. Personalisht jam me Albin Kurtin në këtë pikë, por kuptoj Kryeministrin e Shqipërisë. Pra Kryeministri i Shqipërisë po bën Kryeministrin e Shqipërisë. Kryeministri i Kosovës do bëjë kryeministrin e Kosovës. Në çfarëdolloj forumi që ka qenë kryeministri i Shqipërisë i ka dhënë zë Kosovës dhe mosmarrëveshjet e tyre, se janë të idhnuar apo jo me njëri-tjetrin, se njëri thotë të anuloj takimin, tjetrin thotë kur merr dhe ti ka ansambli i Gjakovës koncert dhe unë e kam në axhendë s’të pres fare, për mua këto janë problemet e dy vëllezërve shqiptarë, historikisht, ne e njohim historinë tonë. Janë dy shqiptarë alfa që presin pse s’më erdhi dhe pse nuk i shkoi. E rëndësishme është që për çështjen kombëtare unë mendoj që Rama jo që nuk është problem, por mendoj që Rama di të ruajë disa ekuilibra të caktuara”, tha Milori.

“Kosovën e konsideron politikë të jashtme”, Zekthi për Ramën: Vepron si të jetë kryeministri i Finlandës

Analisti i njohur Fitim Zekthi ka shpjeguar sipas gjykimit të tij, dallimet mes kryeminisrit të vendit Edi Rama dhe homologut të tij Albin Kurti.

Në studion e “Opinion” këtë të Enjte, ai deklaroi se arsyeja kryesore që ata kanë përplasje është fakti sejanë dy njerëz të ndryshëm në politikë. Sipas Zekthit, Rama e mban pushtetin përmes politikës së jashtme, ndërsa Kurti është i qëndrueshëm në idetë e tij.

Fitim Zekthi: Sigurisht që kjo është pika më e ulët e raporteve Shqipëri-Kosovë në kuptimin e bashkimit midis dy qeverive, ka patur një moment tensioni mes Haradinajt dhe Ramës, por ishte më i zbehtë. Unë mendoj se kjo ndodh se kemi të bëjmë me dy njerëz krejtësisht të ndryshëm si tipologji.

-Të dy të majtë?

Fitim Zekthi: Jo! Rama nuk është i majtë, s’ka asnjë ide politike. Ky është problemi. Rama është njeri pa ide politike, ndërsa Albin Kurti është njeri me ide politike, madje debatik. Rama është diku liberal, diku konservator, diku ultra komunist, diku ultra majtist, Rama merr atë që i duhet, dhe kjo është një fatkeqësi në fakt. Duke qenë kështu, Rama e konsideruar qëndrimin në pushtet ose mbajtjen e pushtetit në Shqipëri duke bërë politikë të jashtme. Pra, politika e jashtme për Ramën në fakt është politikë e brendshme. Plotësisht! Ai edhe Kosovën në gjykimin tim e konsideron çështje të politikës së jashtme, jo çështje kombëtare. Ndërsa Albin Kurti ka ide politike, nuk ia pëlqej, por i vlerësoj. Një njeri jashtëzakonisht i qëndrueshëm në idetë e veta, madje kur është bërë kryeministër herën e parë thuhej a do jetë ky Tsipras i Kosovës?! Kurti ka ruajtur linjën e vet politike me pak rregullime, ndërsa Rama i është bashkangjitur faktorit ndërkombëtar dhe ka vepruar në marrëdhënie me Serbinë dhe Kosovën në këto 10 vite si të jetë kryeministri i Finlandës.

“Rama ka informacion ekstra nga NATO për Kosovën”, Zekthi-Zylës: Dhe Kurti nuk e di?!

Sonte në studion e “Opinion” në Tv Klan është diskutuar për raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë në nivel institucional.

Sugjerimet e kryeministrit Edi Rama ndaj homologut të tij Albin Kurti, analisti Julian Zyla thotë se i lexon si “përpjekje për të shmangur përshkallëzimin e situatës në veri’.

Zyla thekson se Rama mund të ketë marrë ndonjë informacion nga NATO që Kurti nuk e ka, ndërsa pedagogu Fitim Zekthi e kundërshtoi si ‘hipotezë’.

Julian Zyla: Unë e lexoj sugjerimin e tij, sikur kemi të bëjmë me disa informacione që ne mbase nuk i dimë, por që mbase i ka NATO, që nuk arrij ta kuptoj…

-Pra, po thua që Rama ka disa informacione ekstra që Kosova nuk i ka?

Julian Zyla: Këtë më lë të kuptoj, sepse kur ti thua që duhet të marrë përgjegjësinë në veri të Kosovës, duket sikur praktikisht po sugjeron që NATO të mos kurojë, por të parandalojë.

Pra në vend që të ketë përshkallëzim të situatës, më duket sikur kryeministri po thotë “ta marrë tani që ai destabilizim të mos ndodhë’.

Fitim Zekthi: Po Albin Kurti nuk e di këtë gjë?

Julian Zyla: Albin Kurti nuk është kryeministër i një vendi anëtar të NATO-s…

Fitim Zekthi: Rama ka informacione që nuk i ka Albini?! Për sigurinë e Kosovës?

Nuk funksionon kështu…Politika nuk bëhet me këto gjëra, nuk e dimë ne ça di ai.

“Serbia nuk do kurrë marrëveshje, është e gatshme të provokohet”

Marrëdhëniet Kosovë-Serbi janë tensionuar që prej sulmit terrorist të 24 Shtatorit në veri të Kosovës ku mbeti i vrarë efektivi i policisë, Afrim Bunjaku.

Ndërsa aleatët perëndimorë u bëjnë thirrje dy vendeve për çtensionim të situatës, duket se Kurti dhe Vuçiç nuk janë në të njëjtin mendim.

Gjatë intervistës së tij në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Preç Zogaj thotë se Serbia nuk do kurrë marrëveshje me Kosovën, ndërsa nga ana tjetër kryeministri Albin Kurti është dakord për një marrëveshje midis dy vendeve.

Preç Zogaj: Serbia nuk do kurrë marrëveshje. Strategjikisht kushdo në Kosovë që kërkon ta lejë pa zgjedhje mund ta provokojë sa herë që do Serbinë. Serbia është e gatshme të provokohet nga një pretekst më i vogël, sepse nuk do marrëveshje. Unë them që Kurti e do marrëveshjen, edhe pse ka konceptet e veta për marrëveshjen./tvklan.al