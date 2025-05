#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Emisioni "Opinion" në Tv Klan mbrëmjen e kësaj të enjteje është organizuar në debat mes përfaqësuesve të forcave politike dhe gazetarëve. Një ballafaqim mes përfaqësuesve politikë të PS dhe me një panel gazetarësh. I njëjti ballafaqim është bërë të enjten e kaluar dhe përfaqësuesit e PD me gazetarët. Ndërkohë javën e ardhshme, që përkon me një javë para zgjedhjeve "Opinion" do të ketë 5 emisione radhazi nga e hëna në të premte. Të hënën do të ketë sërish dy përfaqësues të Partisë Demokratike me një panel gazetarësh, do të jetë Gazmend Bardhi dhe Jozefina Topalli. Të martën do të jetë një panel gati përfundimtar i Partisë Socialiste që do të jetë Blendi Klosi. Dita e mërkurë do i kushtohet një analize të përgjithshme të fushatës. Ditën e enjte do të jetë i ftuar kreu i PD-së, Sali Berisha me një përfaqësi me katër vetash, të cilët do të përballen me një panel prej katër përfaqësues të shtypit dhe ditën e premte në orën 21:00 do të jetë kreu i PS, Edi Rama me katër përfaqësues të skuadrës së tij që do të përballen me katër gazetarë.

Të ftuar: Elisa Spiropali, Delina Ibrahimaj, Ulsi Manja, Mirela Milori, Mark Marku, Artan Hoxha

Një javë para zgjedhjeve “Opinion” me axhendë të ngjeshur! Fezviu: Të enjten Berisha, të premten Rama…

Një javë para zgjedhjeve të 11 Majit, ku qytetarët shqiptarë do u drejtohen kutive të votimit për të formuar qeverinë e re të Shqipërisë, emisioni “Opinion” në Tv Klan ka një axhendë të ngjeshur.

Javën e ardhshme “Opinion” do të jetë nga e hëna në të premte në një transmetim direkt në Televizionin Klan “nën ethet” para zgjedhjeve. Lajmi u bë i ditur nga vetë drejtuesi i emisionit Blendi Fevziu i cili mbrëmjen e kësaj të enjteje informoi qytetarët për temat që do të trajtojë dhe personazhet që do të ketë të ftuar.

Dita e hëna do të nisë me dy përfaqësues të PD. Gazment Bardhi dhe Jozefina Topalli do të jetë përballë pyetjeve të gazetarëve. Të martën një prej përfaqësuesve të PS, konkretisht Blendi Klosi do të jetë përballë një paneli gazetarësh. Të mërkurën me gazetarë, analistë dhe ekspertë do analizohet e gjitha fushata elektorale që kanë bërë partitë politike për fituar votën e qytetarëve për zgjedhjet e 11 majit.

Kurse dita e enjte dhe ajo e premte do u kushtohet dy drejtuesve të partive më të mëdha në vend. Kreu i PD dhe i koalicionit “Shqipëria Madhështore” do të jetë në studio në orën 21:00 bashkë me katër përfaqësues të forcës së tij politike, përballë katër gazetarëve. Ditën e premte përsëri në orën 21:00 do të jetë kreu i PS, Edi Rama po ashtu me katër përfaqësues dhe përballë katër gazetarëve. Për Ramën dalja e fundit publike do të jetë në “Opinion”, pasi e shtuna përkon me heshtjen elektorale, ku përfaqësuesit e secilës forcë politike nuk bëjnë fushatë.

Spiropali për procesin e anëtarësimit në BE: U sigurua nga Edi Rama dhe PS!

Mbrëmjen e kësaj të Enjte në “Opinion” u shtrua pyetja “Përse Partia Socialiste po kërkon një mandat të 4-ërt?” E para e dha një përgjigje kryeparlamentarja Elisa Spiropali.

Sipas saj, përpos reformave në çdo sektor, fakti që sot Shqipëria është shumë pranë anëtarësimit në Bashkimin Evropian është atribut i kësaj force politike.

“Fakti që jemi sot këtu s’është rastësi, nuk ka rënë nga qielli”, tha ajo.

Po a është integrimi në BE i lidhur pazgjidhshmërisht vetëm me PS-në?

“Proces që është përshpejtuar, përforcuar e siguruar nga Edi Rama dhe PS-ja”, u përgjigj Spiropali.

Ndërsa kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha e quajti një të “pandehur që po lufton hapur me organet e drejtësisë” dhe “non-grata në dy shtete partnere strategjike”. Po ashtu rreshtoi 4 momente si “minus” në sytë e ndërkombëtarëve.

“Shanset historike i kanë humbur për shkak të politikave të mbrapshta. Shqipëria në ’96-ën ishte pranë dhe shumë pranë këtyre proceseve, u vodhën zgjedhjet. Në ’97-ën lam nam ndërkombëtar me një luftë civile e cila u shkaktua pikërisht nga kjo lloj politike. Në 2008-ën u hodh në erë një fshat i tërë, u vranë 26 persona dhe desh humbën procesin e anëtarësimit në NATO. Në 2011-ën u vranë 4 qytetarë të pafajshëm në bulevard nga armët e shtetit, e të tjera…Që e kanë larguar këtë proces.”

“S’jemi në kohën e Saliut”, Hoxha debat me Manjën: Ju nuk duhet të flini natën…

Një debat mes ministrit të Drejtësisë Ulsi Manja dhe analistit Artan Hoxha sonte në studion e “Opinion”. Fillimisht për dosjet “stok” në gjykata.

Ulsi Manja: Në fund të vitit 2026, vakancat plotësohen.

Artan Hoxha: Pra në 2026-ën do vini ku kemi qenë në 2015-ën. Dosjet kanë shkuar 200 mijë, pyetja është si do pastrohen pastaj? Si do bëhet?

Ulsi Manja: Ka masa ligjore që shumë shpejt do t’i kemi në Parlament.

Artan Hoxha: Pra, më shpejt do hyjmë në Europë se sa do pakësojmë 200 mijë dosje. Pse s’ja delegojmë çështjen Gjykatës Europiane dhe biem rehat?! S’kemi gjyqësor në Shqipëri…

Ulsi Manja: Më falni, ju thoni që një çështje e krimit të organizuar të ndiqet me “arrest shtëpie”?!

Artan Hoxha: Është çështje kulture dhe strukture sepse ky sistem drejtësie është ngritur për të arritur suksesin e meritës së prangave, para se të gjenden provat.

Më pas, për faktin se Shqipëria ka një numër shumë të lartë të personave në paraburgim. Analisti iu drejtua ministrit duke i thënë se ai duhet të “zhbëjë një balancë primitive” që lidhet me mënyrën si veprojnë institucionet e drejtësisë. Ndërsa për Manjën, kjo është një mendësi komuniste.

Artan Hoxha: Po si mund të rrijë ministri i Drejtësisë kur vendi i vet është i vetmi vend në Europë, nuk e di në botë, që ka të paraburgosur dyfishin e të burgosurve?! Një ministër Drejtësie s’duhet të flejë natën! Ju thoni që unë s’kam ç’a t’i bëj se drejtësia është e pavarur. Duhet të lëvizni gjithçka që të lëvizë kjo kulturë inkuizitore dhe jo drejtësie.

Ulsi Manja: Jam i qetë se për sa kohë drejtësia e re respekton afatet proceduriale sipas Kodit të Procedurës Penale, unë jam i qetë. Unë s’ndërhyj te drejtësia.

Artan Hoxha: Ta marrë vesh edhe populli se si ministri nuk e vret mendjen ta ndryshojë këtë balancë primitive.

Ulsi Manja: Mentaliteti jot është komunist!!

Artan Hoxha: Jo ore! Kjo është drejtësi komuniste dhe ju s’duhet të flini dhe ta ndryshoni!

Ulsi Manja: Se jemi në kohën e Saliut që i mbanin gjykatësit e prokurorët në paradhomë. Standardet i ka vendosur drejtësia.

A e ka dëmtuar bazën e PS në Tiranë arrestimi i Erion Veliajt? Si përgjigjet Elisa Spiropali

Këtë të enjte në emisionin “Opinion” përballë gazetarëve ishin përfaqësuesit e Partisë Socialiste.

Kryeparlamentarja Elisa Spiropali, e cila është edhe drejtuese politike e PS-së për Tiranën, u pyet nga gazetarja Mirela Milori nëse arrestimi i Erion Veliajt e ka dëmtuar bazën në kryeqytet.

Spiropali u shpreh se socialistët janë të keqardhur për atë që ka ndodhur me Veliajn, për shkak të kontributit që kryebashkiaku ka në PS dhe në Tiranë.

Mirëpo ajo theksoi se pavarësisht pozitës së lartë të Veliajt, selia rozë nuk ka dalë publikisht ta mbrojë me armët e partisë.

Kjo ka ndodhur sipas saj, sepse PS, ia ka hedhur pushtetin e drejtësisë politikës dhe ia ka kthyer atë qytetarëve.

Mirela Milori: Zonja Spiropali ju jeni në Qarkun e Tiranës. Futja e Erion Veliaj në burg e ka dëmtuar Tiranën dhe bazën socialiste të Tiranës?

Elisa Spiropali: Kjo është një pyetje për t’u bërë për arsyet elektorale, por unë do e nis nga fakti që ne jemi tmerrësisht të keqardhur për atë që ka ndodhur, në të gjitha pikëpamjet, si nga pikëpamja njerëzore, si kolegë, për një njeri që kemi punuar ndër vite dhe si një njeri që ka padiskutim meritat e tij në PS, por edhe në transformimin e Tiranës. Por të gjitha këto arsye dhe ndjesi tonat kanë shërbyer që të dalim publikisht dhe të mbrojmë politikisht apo me armët e partisë, qoftë dhe Erionin? Një njeri në pozita kaq të larta në PS dhe me një ndikim kaq të lartë siç ju e thoni? Jo, as në këtë rast. Pra në rastin tonë zgjedhja ka qenë shumë e qartë. Ai grupkapitulli 1 i BE-së nuk është hapur vetëm se atyre një ditë të bukur atyre iu është tekur që ne papritur të jemi në atë tryezë dhe të negociojmë sundimin e ligjit, për shtetin e së drejtës, për liritë, për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ia kemi hequr këtë pushtet politikës dhe ia kemi kthyer atë qytetarëve shqiptarë.

71 as nuk diskutohet! Spiropali flet me bindje: Sa mandate marrim më 11 Maj

Socialistët janë të bindur që shumicën e thjeshtë, pra 71 deputetë, do t’i nxjerrin nga zgjedhjet e 11 Majit. Madje drejtuesja politike e PS-së në Tiranë, Elisa Spiropali, tha në “Opinion” se dyshemeja e mandateve që lufton PS është 74 deputetë, aq sa edhe ka aktualisht në këtë legjislaturë. Por Spiropali tha se selia rozë do të marrë më shumë se aq.

“Të gjitha këto falle elektorale nuk tregojnë respekt për publikun. Diskutimi nuk ka qenë fare i tillë, sepse që ne do marrim minimumin për të qeverisur, 71, kjo nuk diskutohet sot as nga më skeptikët, as nga sondazhet më skeptike me ne. Ne besojmë që do marrim një fitore më të madhe dhe më të sigurt dhe më gjithpërfshirëse sesa zgjedhjet e 2021-shit. Nëse kemi marrë 74 mandate, nuk besoj se ka diskutim sot që kjo është dyshemeja. Ne do marrim më shumë se aq”, tha ajo.

Sa i përket Tiranës, Spiropali tha se rezultati do të jetë më i lartë se në 2021-shin. Ajo tha se PS do të marrë 19 mandate dhe

“Në Qarkun e Tiranës, besoj se do kemi një rezultat më të lartë elektoral se në zgjedhjet e 2021. Nuk mund ta parashikoj ashtu siç bëjnë lehtësisht forcat e reja. Padiskutim nuk biem nën 19 mandate dhe synimi ynë është 20 mandate në Qarkun e Tiranës. Sigurisht dyshemeja është 19 mandate, ne synojmë 20”, tha Spiropali

Zbulohen në “Opinion” dy arsyet pse PS e do mandatin e katërt

Parti Socialiste kërkon që në zgjedhjet e 11 Majit të fitojë mandatin e katërt. Fushatën e tyre socialistët e kanë mbështetur tek anëtarësimi i Shqipërisë në BE deri në vitin 2030 dhe tek forca e grave.

Kryeministri Edi Rama gjatë takimeve të tij elektorale para qytetarëve ka shprehur se Partia Socialiste është e vetmja forcë politike në vend që ka aftësinë për të mbyllur negociatat deri në vitin 2027 dhe për ta bërë Shqipërinë pjesë të Bashkimit Europian brenda vitit 2030.

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja i ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan sqaroi gjerësisht për publikun dy arsyet kryesore se përse Partia Socialiste me në krye kryeministrin Rama kërkon një mandat të katërt. Sipas ministrit Manja e para është garantimi i mëtejshëm i reformës në drejtësi dhe e dyta anëtarësimi në BE.

Ulsi Manja: Është shumë e thjeshtë, PS kërkon një mandat të katërt në krye të punëve të Shqipërisë me Edi Ramën kryeministër për dy arsye. E para të mbyllim negociatat në fund të 2027-ës dhe në fund të 2030-ës të jemin pjesë e BE-së dhe e dyta të jemi garantë të reformës në drejtësi. Sepse pala tjetër shumë thjesht ka thënë “unë garoj më 11 Maj dhe nëse marr votën e shqiptarëve do e zhbëj reformën në drejtësi dhe SPAK-un.“

Blendi Fevziu: Ka thënë që do i referohem Komisionit të Venecias dhe për të parë se çfarë nuk ka funksionuar në reformën në drejtësi.

Ulsi Manja: Sepse Komisioni i Venecias, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Europian kanë qenë partnerët tanë që ditën kur është ngjiz reforma në drejtësi. Dhe për të qenë garantët e kësaj drejtësie të re, e cila ka filluar që të prodhojë rezultate të prekshme sa i takon pandëshkueshmërisë së korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Këto janë dy arsyet. Tani jemi tek integrimi juve shtruat pyetjen, ore nëse nuk fiton PS, po fitojnë këto partitë e tjera çfarë do të ndodhë me Bashkimin Europian? Ja ta them unë se çfarë do të ndodhë. E tha njëri nga panelisitët, e tha Marku që integrimi në Bashkimin Europian nuk është thjesht dhe vetëm të përmbushë disa detyra shtëpie që i ke vetëm detyrim në procesin e përafrimit të legjislacionit shqiptar me aktin. Por, është dhe një moment gjeopolitik dhe fakti që ne, Bashkimi Europian na thotë tre vjet nga momenti i çeljes së negociatave në tryezën e parë ndërqeveritare në Korrik të 2022-it, na thotë që mbyllni negociatat për 35 kapitujt dhe në fund të vitit 2027 do të merrni ftesën për qenë anëtarë të BE-së, sigurisht që ka një “deadline” të mbylljes së negociatave të mbylljes së negociatave.

Që në procesin “screening”, edhe sot që ne flasim ne kemi 1700 nëpunës publik dhe përfaqësues të institucioneve kushtetuese dhe të pavarura të përfshira në këtë proces, që kanë përballuar dhe kanë mbyllur në kohë rekord për 14 muaj procesin “screening”, që nuk ka ndodhur me asnjë nga shtet, që sot nuk i kanë mbyllur negociatat me BE-në, përfshirë Malin e Zi, Maqedoninë dhe Serbinë. Janë 150 institucione publike që kanë krijuar përvojën e duhur në këtë proces. Çfarë do të ndodhë?! Normalisht që do të ikë viti 2027 si afat dhe pavarësisht se ne kemi hapur tre grupkapituj dhe presim që deri në fund të vitit të hapim dhe tre të fundit për të mbyllur negociatat për të 35 kapitujt, do ikë viti 2027. Ky momenti gjeopolitik ku fati i Europës me fatin e Shqipërisë sot përputhen është ai proces që ne na shtyn përpara, që më 11 Maj të kemi një arsye madhore, kërkojmë mandatin e katërt për ta çuar përpara këtë proces. Pse?! Sepse në fund të fundit ju thatë pse u vonuat 12 vjet për ta çuar përpara këtë proces. Ka qenë kusht numër një reforma në drejtësi, shteti i së drejtës dhe sundimi i ligjit.

Kontrata e lobimit të PD në SHBA, mesazhi ekskluziv i Nuredin Secit për “Opinion”

Moderatori Blendi Fevziu lexoi sonte në “Opinion” një mesazh të Nuredin Secit, i cili është garantor i kontratës së lobimit në favor të PD-së në Washington.

“Zotëria më çon…Nuredin Seci, New Jersey. Përshëndetje, duke dëgjuar panelin tuaj sonte dua të bëj një sqarim për çështjen e PD-së në US si biznesmen shqiptaro-amerikan. Me dashuri të thellë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam qenë dhe mbetem i përkushtuar ndaj forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve tona. Për këtë arsye vendosa të ofroj mbështetjen time financiare për opozitën shqiptare me bindjen e palëkundur se përfaqësimi dinjitoz dhe profesional në kryeqytetin amerikan është thelbësor për avancimin e interesave për një Shqipëri demokratike e të lirë. Mbështetja që ka filluar të marrë nga anëtarë të komunitetit shqiptaro-amerikan është një dëshmi inkurajuese e ndjenjës tonë të përbashkët për ruajtjen e kësaj lidhjeje të veçantë mes dy vendeve tona”, thuhej në reagimin e tij.

Më tej, thekson se nuk është i befasuar nga “sulmet e pabaza dhe përhapja e dezinformacionit nga individë dhe grupe që kundërshtojnë Presidentin Trump, një Amerikë të fortë dhe nuk përkrahin një Shqipëri demokratike”.

“Qëllimi im ka qenë dhe mbetet të mbështes angazhimin e profesionistëve më të kualifikuar në fushën e marëdhënieve me qeverinë amerikane. Ata që e kuptojnë realisht thellësinë e lidhjes historike mes dy vendeve dhe që njohin mundësitë që lindin nga udhëheqja e fortë e Presidentit Trump dhe janë të gatshëm të avokatojnë për një të ardhme më të mirë të Shqipërisë. Si një person privat kam vendosur të mos bëj më deklarata të tjerta publike siç nuk kam bërë për fondacionin që drejtoj, përmes të cilit ndihmoj familje me fëmijë të spektrit autik në Shqipëri. Përkatësisht në Tropojë e Tepelenë. Përkushtimi im për të mbështetur Amerikën dhe Shqipërinë do vazhdojë pa ndërprerje. Zoti e bekoftë miqësinë mes dy vendeve”, përfundon Seci në mesazhin e tij.

Kujtojmë se marrëveshja në fjalë mban edhe firmën e Sekretarit të Përgjithshëm të PD-së Flamur Noka, në cilësinë e përfituesit. Kontrata me vlerë 6 milion dollarë parashikon që fatura të paguhet nga Fondacioni shqiptaro-amerikan dhe që mund të ndërpritet që pas 3 muajve të parë nëse kërkohet nga PD. Në bazë të kontratës, kompania lobuese do të ofrojë krijimin e marrëdhënieve të Partisë Demokratike me aktorët kryesorë në qeverinë dhe kongresin amerikan për të lehtësuar zhvillimin e politikave të saj.

Për këtë kontratë, SPAK ka nisur verifikimet, ndërsa kryedemokrati Sali Berisha ka theksuar se është “100% e ligjshme”.

