Opinion – Përse shpërtheu sot Sali Berisha?

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 01:00 09/12/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Mark Marku, Klodiana Lala, Artan Hoxha, Ervis Iljazaj, Artan Hoxha, Emin Barçi. Në lidhje direkte: Belind Këlliçi, Sadik Lala

Sulmi ndaj Berishës, Mark Marku: Të hetohet nga prokurorë të huaj, kjo ngjarje mund të…

Analisti Mark Marku është i mendimit që sulmin ndaj Berishës në protestën e 6 Dhjetorit duhet ta hetojë një grup prokurorësh të huaj. Sipas tij, kjo ngjarje mund të jetë një nga ato ngjarje që “mund ta çojë Shqipërinë shumë larg”. Për Markun ka aktorë të interesuar për këtë moment në Shqipëri që ta përdorin këtë situatë për të destabilizuar. Ai u shpreh se hetimi duhet të jetë serioz dhe jo në mënyrë amatoreske dhe tendencioze, siç sipas tij janë duke bërë të gjithë aktorët në Shqipëri aktualisht.

“Dikush mund të ketë pasur interes. Mendoj që këtë ne nuk marrim parasysh dhe unë jam shumë i shqetësuar, e para sepse është një ngjarje shumë irrituese, është dëshpëruese që të shikosh të goditet ish-kryeministri, ish-Presidenti, dy mandate kryetar i opozitës, në një protestë paqësore, që goditet në atë moshë, është dëshpëruese realisht. Është më tepër se fyese. Unë mendoj që mënyra si po e nxisim këtë debat, ne po krijojmë kushte edhe për skena të tjera të ngjashme, po krijojmë atmosferën që kjo shoqëri të përçahet edhe më shumë, të konfliktohet edhe më shumë. Ka aktorë mendoj unë që janë të interesuar në këtë moment, në këtë situatë gjeopolitike për të destabilizuar.

Mënyra si ai ka vepruar, duke parë mënyrën si ka vepruar, më duket se është dikush… ka një strukturim. Pse? Sepse kam parë me kujdes skenën. E para ai e ka ndjekur. Shkoi Macroni për të takuar njerëzit edhe ia këputi me një shpullë. Ashtu ndodh kudo. Por ishte një gjë, që tek PD, pastaj ndjekja, gjetja e momentit, edhe në pikëpamjen e itenerarit. Mënyra se si u pozicionua nga media, aty ku dyshimet janë më të pakta, mënyra si çau dhe çau në një mënyrë shumë profesioniste. Ajo çfarë mendoj unë është që vetëm në mënyrë amatoreske kjo situatë nuk përballet. Në mënyrë amatoreske, ose në mënyrë tendencioze siç po e bëjnë të gjithë aktorët në Shqipëri. Mendoj që një grup hetimor prokurorësh nga jashtë… Sepse ka për të qenë një ngjarje që mund ta çojë Shqipërinë shumë larg. Unë mendoj se këtu kushtet janë që të shkojë Shqipëria. Për këtë jam i shqetësuar. Nëse ka një moment që duhet të reagojmë është ky”, u shpreh Marku.

Sipas tij, as opozita dhe as qeveria nuk kanë qenë të interesuara që të ndodhte kjo ngjarje.

“E para unë mendoj as opozita që ka qenë aty në shesh, as qeveria nuk kanë qenë të interesuara që të ndodhë kjo. Qeveria, unë po them Edi Rama, as policia nuk mendoj… Vetë policia nuk mendoj që është e interesuar të ndodhë një ngjarje e tillë në mes të Tiranës. E para opozita po të donte që të krijonte rrëmujë pretekstin e pati dhe mund ta bënte, pra nuk ka dashur dhe e menaxhoi në një farë mënyre edhe tregoi mungesën e dëshirës. Në një farë mënyre kjo duhet të bëjë me turp të gjithë ata që e ngrefën opinionin publik shqiptar kot që nuk duhet bërë protestë. Protestat e lirshme dhe paqësore në një sistem demokratik vetëm e zbukurojnë demokracinë. Më vinte turp kur dëgjoja debate që thonin s’bëhet protestë sepse prishet imazhi. Qeveria interes nuk ka pasur, as në pikëpamjen mediatike, as interes të drejtpërdrejtë”, u shpreh Marku.

Këlliçi: Pse ishte në interes të Ramës sulmi ndaj Berishës

Që prej momentit të parë kur Gert Hoxha goditi me grusht kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha, në protestën e zhvilluar dy ditë më parë në Tiranë, opozita ka akuzuar drejtpërdrejtë kryeministrin Edi Rama për këtë sulm. Në një lidhje direkte me emisionin “Opininon” në Tv Klan, deputeti Belind Këlliçi, shpjegoi edhe arsyet se përse sipas tij, kjo ngjarje shkonte në interes të Ramës.

Blendi Fevziu: Kush e ka përdorur?

Belind Këlliçi: Blendi drejtpërdrejtë kjo shkonte në interes…

Blendi Fevziu: Po vetëm në interes të Edi Ramës nuk shkonte, që po zhvillonte një samit.

Belind Këlliçi: Jo më shkonte, ta them unë përse shkonte. Sepse është pritur që atë ditë të ndodhte hataja dhe të kishte përplasje shumë të ashpër. Turma të irritohej, të dyndej drejt Kryeministrisë, apo drejt ambienteve ku po zhvillohej samiti dhe ne, jo vetëm PD, po si vend do të merrnim një njollë shumë të madhe. Është për t’u përshëndetur gjakftohtësia me të cilën zoti Berisha dhe jo vetëm, po edhe një pjesë e mirë që e rrethonin, e militantëve, e kanë mbyllur këtë çështje në moment. Më thoni ju mua, a do ta kishit menduar që zoti Berisha të shkonte të hipte në podium, t’i kërkonte policisë së shtetit ta lironte Gert Shehun dhe të thoshte që ai është një mjeran që nuk ka faj, sepse porositës është tjetër kush dhe është Edi Rama.

Blendi Fevziu: Berisha foli për të qetësuar mbështetësit, sepse mbështetësit po të shihnin liderin të gjakosur mund të kishte përplasje, kjo është normale.

Belind Këlliçi: Patjetër dhe që të shmangej skenari i përplasjes që i shkonte për shtat Edi Ramës.

Blendi Fevziu: Dhe ju bëni përgjegjës direkt Ramën për këtë skenar?

Belind Këlliçi: Drejtpërdrejtë. Shiko Blendi, unë kam qenë i pari që kam folur në protestë, në momentin që unë kam folur nuk kemi patur të dhëna ende. Ishte një situatë kaotike…

Blendi Fevziu: Po Këlliçi po të mos ndodhte incidenti, do bënit protestën, do iknit në seli, pas 2 orësh çfarë do të ndodhte? Çfarë do i bëhej Ramës? Përse duhet të krijonte një problem duke qenë me 33 liderë europianë aty?

Belind Këlliçi: Do të krijonte problem ajo sepse në momentin që Edi Rama ka sa e sa kohë… Po unë ça s’kam dëgjuar që bëhen raporte për ne. Ça s’kam dëgjuar për raporte që bëhen për deputetët që mbështesin zotin Berisha.

Blendi Fevziu: Atë e keni problem njëherë me njëri-tjetrin, gjysma juaj thotë një mijë të zeza dhe të pa vërteta…

Belind Këlliçi: E gjitha kjo bëhet për të vijuar një skenar që Berisha mbështetet nga një grup militantësh, mercenarësh agresivë etj, që gjë nuk është e vërtetë. Dhe kjo ngjarje tregoi më së miri këtë gjë.

Sulmi ndaj Berishës, Këlliçi: Kush donte që ta gjunjëzonte i ka bërë gabim llogaritë

Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, ka deklaruar gjatë emisionit “Opinion” këtë të enjte se gjendja shëndetësore e Sali Berishës është shumë e mirë dhe kjo u pa qartë nga fjalimi i tij para të rinjve demokratë. Sipas Këlliçit kushdo që ka menduar se do të gjunjëzonte Berishën më 6 Dhjetor, i ka bërë llogaritë gabim.

“Po ta shihni nga fjala dhe i gjithë aktiviteti i tij ditën e sotme është shumë i motivuar dhe shumë i karikuar në këto ditë fill pas ngjarjes së shëmtuar në datën 6 që ka qenë skandaloze. Më vjen mirë që gjithë opinioni publik është sensibilizuar dhe gjithë janë shprehur kundër dhunës. Por nga ana tjetër nuk mund të rri pa përmendur faktin që kushdo që ka menduar që do të arrinte ta gjunjëzonte, kam përshtypjen mund të jenë bërë llogaritë gabim sepse në ka diçka që diçka Sali Berisha nuk e bën, është të tërhiqet. Këtë e ka treguar më së miri sot, me deklaratat, me qasjen dhe qëndrimin e tij. Jam i bindur që me të njëjtin ritëm do të vijojë në ditët në vijim”, u shpreh ai.

Në lidhje me ngjarjen e 6 Dhjetorit, kur Berisha u godit me grusht nga Gert Shehu, Këlliçi akuzoi qeverinë. Sipas tij, vendimi i Gjykatës së Tiranës, ku Shehu është dënuar për kanosje dhe plagosje në vitin 2017 tregon që autori nuk ka qenë me probleme mendore. Nga ana tjetër, shtoi se për të faktet tregojnë që ngjarja ka qenë e parapërgatitur pasi vërtetimi mjekësor ka qenë false dhe është shpërndarë në kohë rekord në portalet e majta.

“Ky njeri vetëm me probleme mendore nuk është. Ky njeri vetëm me të meta nuk ka qenë, nuk është dhe duke rinovuar edhe patentën në vitin 2022, kjo alibi bie. Vetë fakti që qeveria ka patur gati të gjitha deklaratat vërtetimin ‘fake’ mjekësor që është nxjerrë për të për t’u shpërndarë në kohë rekord brenda pak minutave në të gjitha portalet e majta, në të gjitha redaksitë e lajmeve, tregon që ka qenë në një farë mënyre e parapërgatitur. Pra pritej kjo ngjarje”, u shpreh Këlliçi.

“Duket tmerr”, Fevziun s’e ka marrë fare malli për flokët

Ndërsa prezantoi të ftuarit e mbrëmjes në “Opinion” në Tv Klan, Blendi Fevziu u ndal te një foto e vjetër e Emin Barçit. I veshur me xhup inkiliti, flokë të gjatë dhe syze, të dy nisën të komentonin me humor e batuta imazhin e vjetër.

Blendi Fevziu: Emin Barçi në fakt idenë e pamjes e ka pasur që në vitin 1990. Shihini si ka qenë i veshur. Kështu e mbaj mend edhe unë Eminin, me një xhup inkiliti. Sa bënte ky xhupi Emin?

Emin Barçi: S’e mbaj mend se ishte bërë me porosi.

Blendi Fevziu: Këto ishin xhupat më modernë, për këtë mund të haje edhe ndonjë… Ishte i shtrenjtë shumë për kohën, por për këtë mund të haje edhe ndonjë përjashtim nga shkolla se ishte pak modë perëndimore.

Emin Barçi: Syzet fotokromatike, flokët e gjata, xhupi…

Blendi Fevziu: Po syzet ku i kishe gjetur se s’kishte as syze? Flokët e gjata se tani do i kishe mbjellë po të kishte qenë kohë tjetër.

Emin Barçi: Antikomunist që i merrte xhamat te klinika e udhëheqjes.

Blendi Fevziu: O Emin, ti me këtë xhup flije zgjoheshe, se unë një vit rresht me këtë xhup të kam parë?

Emin Barçi: Një në Gjirokastër kisha dhe këtë, po atë në Gjirokastër e kishte gjithë dynjaja kështu që unë mbaja këtë më shumë.

Blendi Fevziu: Gjithë vitin?

Emin Barçi: Varet.

Ndërkohë në ekranin pas shpinës së moderatorit, shfaqet edhe një foto e vjetër e tij ku duket shumë ndryshe nga sot, të cilën Fevziu e komentoi me humor.

Blendi Fevziu: Ja më nxorën edhe mua me flokë. Hiqe aman se e ke zmadhuar edhe foton, duket tmerr.

Psikiatri komenton veprimin e Gert Shehut para sulmit ndaj Berishës: Mund të dëgjojë zëra…

Psikiatri Sadik Lala ka dhënë detaje të reja mbi gjendjen shëndetësore të Gert Shehut, personi i cili goditi me grusht Sali Berishën më 6 Dhjetor. Psikiatri ka lëshuar pas ngjarjes një vërtetim mjekësor për gjendjen e 31-vjeçarit. Gjatë emisionit “Opinion”, ai tha se nuk ka dhënë shpjegime në prokurori për këtë çështje, por tha që është i gatshëm të japë. Ai u shpreh se pacienti vuan nga psikoza. Psikiatri komentoi një foto nga momenti i sulmit ndaj Berishës, ku Shehu përgatitet për të sulmuar Berishën. Lala tha se e konsideron atë veprim të Shehut një deluzion dhe se ai mund të jetë në ndikimin e idesë së tij dhe të dëgjojë zëra.

Klodiana Lala: A mund të na thoni doktor nëse pacienti ka marrë mjekim dhe nëse nuk merrte mjekim çfarë patologjish shfaqte?

Sadik Lala: Nuk e kam vënë diagnozën aty për arsye legale, për arsye etike, profesionale dhe ligjore. Shkurtimisht që mos t’ju marr shumë kohë, pacienti është thënë vuan nga psikoza. Një psikozë të nderuar ka tre karakteristika, halucinacione, deluzione dhe sjellje të çorganizuar. Jo domosdoshmërisht i ka të gjitha dhe jo domosdoshmërisht mjeku i kap të gjitha. Për shembull, në këtë foto që keni ju në ekran, unë si psikiatër dhe çdo psikiatër tjetër, me ato veprimet që bën e konsiderojmë një deluzion. Personi mund të jetë në ndikimin e idesë së tij dhe mund të dëgjojë zëra që i thonë, godite, hidhu, stërvitu. Klodi tha pak më parë që ishte praktikant. Unë në një intervistë në klinikë e kam të dokumentuar, i kam thënë që çfarë besimtari je ti që pi drogë. Për fat të mirë ishte i sinqertë në momente të caktuara. E kam pyetur ke pirë. Po kam pirë tha. Po pse ke pirë, një besimtar mysliman, duhet të pijë drogë? Është ngritur dhe ka ikur. Është sjellje tipike e pacientëve të tillë./tvklan.al