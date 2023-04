Opinion – Përse shqiptarët nuk besojnë tek njëri-tjetri?

01:45 11/04/2023

Në studio: Xhoi Jakaj, Dashamir Shehi, Ermal Hasimja, Jola Hysaj, Dritan Shakohoxha, Greta Topjana, Lenida Halilaj

Mungesa e besimit, sipas diskutimeve në studion e “Opinion” këtë të Hënë shihet dhe te pazaret që shqiptarët bëjnë me shitësit kur blejnë produkte të ndryshme.

Dritan Shakohoxha sjell një shembull që është ai i “shalqirit me provë”, fenomen që ai thotë krijon habi të madhe tek të huajt. Duke mos pasur besim tek cilësia e shalqirit, njerëzit në vendin tonë pavarësisht çmimit të lirë përdorin metodën e “provës” .

Dritan Shakohoxha: Sa shtrenjtë është shalqini këtu më thotë një mik? 1 euro, po pse me provë? Një shalqi bën 2 mijë lekë dhe një shalqi thotë do e marrësh me provë.

-Edhe ai që ta shet nuk ta fut se ku e di ai…Asnjë evropian kur del për të blerë nuk mendon se shitësi e ka me të futme, shqiptari po, bën pazare.

Dritan Shakohoxha: Nuk e di pse shalqini është me provë, habiten gjithë dynjaja.

–Çdo i huaj që vjen më bën një pyetje, shokohet. Thotë si shpjegohet, ky vend nga më të varfrit në Europë e botë nuk ka “homeless”, nuk ka njerëz në rrugë. I kam thënë po sepse gjithsesi solidariteti më i madh është ai i fisit.

Këtë të Hënë në “Opinion” në Tv Klan është diskutuar për besimin e ndërsjellë mes shqiptarëve, që sipas statistikave është shumë i ulët.

Psikologia Lenida Halilaj ka theksuar se mosbesimi është e ka zanafillën tek familja, veçanërisht marrëdhënia prind-fëmijë. Halilaj thotë se sa më autoritar të jetë një prind tek fëmija e tij, aq më shumë problematika do ketë ky i fundit në marrëdhëniet e ndryshme që krijon gjatë jetës.

“Vërtet Shqipëria nuk ka traditë fetare, por ne kemi traditë të vlerave morale. Unë do ta lidhja pak me elementin familjar sepse besimi është diçka që ndërtohet që në vegjëli. Madje një nga psiko-analistët më të njohur Ericson thotë që stadi fillestar i zhvillimit psikologjik të njeriut është besim kundrejt mosbesimit, që zhvillohet nga mosha 0 deri në 1.5 vjeç.

Po të marrim stilin e prindërimit që kanë shqiptarët, përgjithësisht ne kemi stil autoritativ, janë prindër që nuk i kanë lënë hapësirë fëmijës për t’u shprehur siç duhet, shumica e fëmijëve kanë bërë gjëra edhe pa lejen e prindërve. Studimet thonë që fëmijë që vijnë nga prindër shumë autoritarë kanë tendencë të kenë problematika në marrëdhëniet që ndërtojnë më pas në çështjen e besimit. Prindi u krijon problematika në besimin që krijojnë më pas me partnerët referentë gjatë jetës ose në marrëdhëniet e tjera sociale. Ne jemi dhe pak thashethemexhinj si popull, qasja është e ngjashme”, tha psikologia.

Këtë të hënë në emisionin “Opinion” u diskutua për besimin e shqiptarëve tek njëri-tjetri. Sipas një studimi Shqipëria rezulton vendi me besimin më të ulët të ndërsjellë.

Teksa po diskutohej në studio, Dritan Shakohoxha, solli një shembull. Ai u shpreh se vëllai i tij punon prej shumë vitesh në Angli si avokat, por askush nuk e ka pyetur nga është. E kundërta sipas tij ndodh në Shqipëri.

“Anglezët nuk tremben nga i huaji. A t’ju them një shembull? Ti e di, por ndoshta njerëzit nuk e dinë. Vëllai im jeton në Londër prej 28 vjetësh, është avokat. Vëllai im e ka emrin Shkëlqim Shakohoxha. Ka 27 vjet që punon avokat në Angli, kurrë një klient nuk e ka pyetur “Where are you from” (nga je), kurrë. Kurse në Shqipëri, ti me pas një avokat përballë me e dëgjuar me një dialekt që nuk të pëlqen i thua “nga je ti vllai, ok do të të marr në telefon”, u shpreh Shakohoxha.

Mungesën e besimit të shqiptarëve tek njëri-tjetri, politologu Ermal Hasimja e ka konsideruar një fenomen që ka të bëjë me kulturën, kryesisht me besimin fetar.

Hasimja u shpreh se njerëzit priren të besojnë më shumë tek dikush që beson në Zot, duke theksuar se në vendin tonë “Zoti është përzënë nga shumica e njerëzve që në ’67-ën”.

Ermal Hasimja: Ka dallime të mëdha Kosova dhe Shqipëria.

-Pra nuk është një fenomen etnik?

Ermal Hasimja: Jo, jo s’ka lidhje. Është fenomen kulturor, absolutisht kulturor. Që ti të kesh besim tek dikush, ose ti duhet të jesh i mbrojtur nga efektet e mosbesimit, që ti se çan kokën dhe mund të kesh besim rehat se s’ke pasoja, ose tjetra ti duhet të kesh disa garanci që mund të kesh besim tek tjetri. Përshembull, në vendet ku fenë e ke me ndikim shumë të madh tek njerëzit, ti ke besim sepse e di që njeriu që ke përballë, ka frikë Zotin. Këtu në Shqipëri ne Zotin e kemi përzënë! Këtu Zoti është akoma punë e një pakice, ata që janë kthyer pas komunizmit. Po shumica e njerëzve e kanë fshirë Zotin që në ’67-ën. Ky është dallimi që kemi me Kosovën, sepse atje vlerat komunitare që vijnë kryesisht nga feja kanë ditur t’i ruajnë më mirë.

-Kosova gjuhën e urrejtjes në rrjetet sociale e kishte në nivelet më të ulëta. Ne ishim të parët në Evropë.

Ermal Hasimja: Po të marrësh një danez ta sjellësh në Shqipëri, ai koefiçenti i besimit që ka tek njeriu, që ditën e parë ai thotë: unë kam përball shqiptar. Nuk ka garanci. Por, po të marrësh shqiptarin ta çosh në Danimarkë, shqiptari menjëherë do të ketë besim tek të tjerët. Është çështje kulturore.

Këtë të Hënë në “Opinion” në Tv Klan është diskutuar sa i takon nivelit të ulët të besimit që shqiptarët kanë me njëri-tjetrin.

Dashamir Shehi është shprehur se mosbesimi i ndërsjellë është i dëmshëm për shoqërinë, e nisur nga eksperiencat e tij personale ai thotë se beson shumë dhe po ashtu është zhgënjyer nga njerëzit.

Dashamir Shehi: Unë në fakt erdha duke besuar se kjo është çështje për institucionin, besimin e kështu, por këtë besimin njerëzor këto gocat e reja mund ta shpjegojnë më mirë sepse këtu hyjmë në antropologji shoqërore pastaj.

Blendi Fevziu: Ore ke besim te njerëzit apo jo?

Dashamir Shehi: Megjithatë, unë fatkeqësisht jam nga ato që besoj. Jam i gabuar në këtë shoqëri.

Blendi Fevziu: Pse?

Dashamir Shehi: Se normalisht këtu s’besojnë…

Blendi Fevziu: Edhe beson dhe se ke hongër najher?

Dashamir Shehi: Pikërisht se e kam hongër përherë, prandaj po të them.

Blendi Fevziu: E ke hongër shumë?

Dashamir Shehi: Besoj se… Jo tek të gjithë, por sa më i hapur të jesh në mendje aq më shumë beson. Nëse ti komshiun e sheh si kundërshtar, mbrapa malit është armiku siç e kemi ne shqiptarët, ti fillon e bëhesh dyshues për çdo gjë. Ditën që fillon dhe dyshon për çdo gjë ti merr vendime të gabuara në rrafshin shoqëror./tvklan.al