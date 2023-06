Opinion – Përse u arrestua Vangjush Dako?

Autori: Blendi Fevziu 01:00 07/06/2023

Haxhiu: Shumica do pësojnë fatin e Dakos! Hoxha: Përveç Ramës, të tjerët të vishen trashë

Pas arrestimit të ish-kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako këtë të Martë, analisti Baton Haxhiu ka deklaruar sonte në studion e “Opinion” se shumica e zyrtarëve të lartë që kanë dosje penale në SPAK, do kenë të njëjtën pasojë.

Ai u shpreh me siguri se “paprekshmëria e ka prekur fundin”. Nga ana tjetër, gazetari Artan Hoxha tha se të gjithë do të përballen me ligjin, përveç Kryeministrit.

Baton Haxhiu: Shqipëria po hyn në fazën kur paprekshmëria e ka prekur fundin. Dhe sipas asaj që unë kam informacion, nuk janë të paktë, nuk do mbetet më askush i paprekur dhe do të pësojnë fatin e zotit Dako shumica e atyre që kanë dosje penale në SPAK.

Blendi Fevziu: Si si? Njerëz të rëndësishëm politikë po flasim?

Baton Haxhiu: Ata të kaluar dhe këta të tashëm! Nuk janë pak, ma besoni. Dako është model më shumë i një jehone ose presioni publik që vjen nga Prokuroria dhe Gjykata, që vjen dhe nga publiku dhe realisht është një lloj modeli i “këputjes së qafës”.

Blendi Fevziu: Pra, ti paralajmëron stinë të nxehtë nga vjeshta?

Baton Haxhiu: Jo e nxehtë, por nuk do të ndalet!

Blendi Fevziu: Stinë përvëluese? Me zyrtarë të lartë?

Baton Haxhiu: Ma beso, nuk do të ndalet!

Blendi Fevziu: Cila është dera e fundit?

Baton Haxhiu: Unë jam aq i përgjegjshëm sa mos të flas me emra.

Artan Hoxha: Heqim Ramën, të tjerët…të vishen trashë!

Hoxha: Vangjush Dako është personazhi më i rëndësishëm politik!

Emisioni i kësaj të Marte i “Opinion” në Tv Klan i dedikohet pikërisht ngjarjes më të bujshme të kohëve të fundit, arrestimit të ish-kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako.

Në studio, gazetari Artan Hoxha deklaroi se Dako është personazhi më i rëndësishëm politik nga të ndaluarit. Ai theksoi se ish-kryebashkiaku ka lidhje direkte me Kryeministrin dhe influenca e tij nuk është vetëm politike.

Artan Hoxha: Të Premten në mbrëmje më kanë thënë që është firmosur nga SPAK urdhër-arresti për Vangjush Dakon. Sigurisht është një ngjarje vërtet e madhe, për mua është personazhi më i rëndësishëm deri tani.

Blendi Fevziu: Më i rëndësishëm, i ndaluar deri tani?

Artan Hoxha: Personazhi me ndikim politik, ekonomik, ku të duash…Unë ka qëlluar rasti që kam qenë në disa ambiente që…

Klodiana Lala: Pas ish-ministrit të Brendshëm ë?

Artan Hoxha: Më i rëndësishëm! Unë po të them, Vangjush Dako mund të ulte në tavolinë nja 7 ministra aty. Vangjush Dako është njeriu më i rëndësishëm nga të gjithë ata. Dhe kur është dhënë në Korrik të 2019-ës vendimi nga DASH, që atë ditë kam thënë që ky mesazh nuk është për Vangjush Dakon, por për dikë më lart. Për atë që nxorre ti dhe që tha “nuk vendosin ata se kë kam mik unë.” Vangjush Dako është lidhje direkte e Edi Ramës. Hapni arkivat, shihni kur u arrestua Saimir Tahiri, kush është personi që e pret te porta dhe e përcjell? Vangjush Dako!/tvklan.al