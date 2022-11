Opinion – Përsëri arka banane me drogë!

Autori: Blendi Fevziu 23:54 07/11/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Artan Hoxha, Julian Kasapi. Ne lidhje Skype: Ilir Qafa- Avokat i kompanisë “BanaKing”

Drogë me banane, gazetarët: Një prej të arrestuarve ka pikasur 12 raste me drogë, edhe sasinë e 613 kg kokainë

Në emisionin “Opinion” është diskutuar këtë të hënë për sasinë e fundit e kokainës të sekuestruar në portin e Durrësit. Gazetari Julian Kasapi bëri të ditur se një prej kontrollorëve të skanerit, i cili është vënë në pranga, ka qenë personi që ka zbuluar sasinë prej 613 kilogramë kokainë disa vite më parë.

“Ky skaner është i pastër dhe nga ana tjetër unë mendoj se arrestimi i të dy kontrollorëve, madje njëri prej kontrollorëve që është arrestuar, është personi, i cili ka pikasur 613 kilogramë (kokainë). Kontejneri ka qenë i markuar që të kontrollohet për kontroll të imtësishëm. Ka qenë një informacion nga partnerët ndërkombëtarë. Nuk e ka kaluar qeni, nuk e ka zbuluar skaneri dhe kjo nga ana tjetër tregon mënyrën se si grupet kriminale po funksionojnë. Marrin sasi kokaine dhe e ndajnë në doza më të vogla dhe nuk e vendosin vetëm në një pikë, por në pika të ndryshme dhe kjo e bën të pamundur që skaneri ta detektojë”, u shpreh Kasapi.

Ndërkohë gazetari Artan Hoxha u shpreh se jo vetëm atë sasi, por ky kontroll, i cili sot është në burg, ka kapur 12 raste të kokainës.

“Është e vërtetë ka shkuar policia dhe ka thënë dua të kaloj 3 kontejnerë. I ka futur pa radhë. Skaneri ka bërë procedurën. Ka qëlluar që njëri ga ata është ajo që tha pak më parë Kasapi, jo ai që ka kapur 613-shin, ka kapur 12 raste të kokainës, ai oficeri që është sot në kokërr të burgut. Ai ka nxjerrë këtë pamje”, u shpreh gazetari.

Kush e sjell gjithë këtë drogë? Si përgjigjet Artan Hoxha

Këtë të hënë në emisionin “Opinion” në Tv Klan është diskutuar për sasinë e fundit të drogës e cila u gjet në portin e Durrësit. Gazetari Artan Hoxha tregon se ai ka patur rastin të flasë me personat që merreshin me këtë trafik dhe ka treguar se problemi më i madh i tyre është ta marrin sasinë e kokainës pa kaluar në skaner.

Ai tregon me detaje se si operojnë këta trafikantë dhe se cilët janë portet më të rëndësishme për të kaluar këtë sasi kokaine. Sipas tij porti i Durrësit nuk është një nga portet e rëndësishme, por trafikantët e përdorin këtë port pasi kalimi i kokainës është shumë më lirë se në vendet e tjera.

Blendi Fevziu: Kush e sjell gjithë këtë drogë?

Artan Hoxha: Në një nga lëvizjet e fundit që kam bërë, duke përfshirë edhe Dubain që isha tani, kam pasur rastin të flas direkt me personat që merreshin me këtë trafik dhe një nga problemet që ata kishin ishte skaneri, skaneri në Shqipëri është një kompani që ka qenë edhe në Amerikë, një kompani që është e vështirë. E gjithë lufta bëhet ta marrësh pa kaluar në skaner.

Rasti tjetër, i 17 Korrikut, ne arrestuam policët se mungonin 49 arka bananesh. Por unë kam informacion se aty ka qenë 1 ton e 20 kile duke u nisur nga pesha standarde prej 17 kilogramësh që ata kanë. Trafikantët më të mëdhenjtë shqiptarë që janë sot edhe ata që u gjetën në Ekuador, edhe ata në Kolumbi edhe ata që u gjetën në Dubai thanë se portet kryesore ku ata fusin sasitë e mëdha të kokainës, nuk është Durrësi por janë porti i Anversës, i Roterdamit dhe i Hamburgut.

Pse këto porte? Se janë shumë të mëdha, janë të vështira për tu kontrolluar dhe aty ti mund t’i kalosh sepse ti aty je afër tregut. Ajo është sasi kokaine që shitet në tregun e Bashkimit Europian, nuk shitet në Shqipëri. Në rastet kur ajo vjen në Shqipëri është sepse tarifa që ata paguajnë në portin e Durrësit, për ta nxjerrë kokainën nga porti është shumë më e lirë. Në qoftë se në Roterdam apo në Anversë ai paguan 25% , 30 apo 40%, në Shqipëri ti paguan vetëm 300 mijë Euro. Sigurisht që ai kontejner është hera e parë që brenda në arka gjenden 34 kilogram. Zakonisht kur futet brenda në ngarkesë sasia është shumë më e madhe se kaq.

Avokati i kompanisë ku u gjet kokainë: Kemi kërkuar që të gjithë kontejnerët të kontrollohen fizikisht, hera e fundit ishte më 25 Tetor

Ilir Qafa, avokati i kompanisë “Bana King”, në kontejnerët e së cilës një javë më parë u gjetën kokainë, thotë se kompania që ai përfaqëson nuk ka lidhje me drogën. Sipas tij, ka qenë pikërisht kjo kompani që ka insistuar për të mos tërhequr asnjë arkë me banane pa u kontrolluar fizikisht, me qen. Sa i takon presidentit të kompanisë, avokati tha se është shpallur në kërkim nga policia si person që ka të dhëna mbi ngjarjen dhe patjetër do të japë shpjegimet e tij.

Blendi Feziu: Praktikisht është shpallur në kërkim pronari i kompanisë, ku jeton dhe ku gjendet sot ai?

Ilir Qafa: Jo i shpallur në kërkim, askush nuk e ka kërkuar për aq kohë sa ka qenë këtu, që të paraqitet për të dhënë të dhëna në lidhje me ngjarjen. Thjeshtë është komunikuar menjëherë që është në kërkim policor për të informuar në lidhje me informacionet dhe të dhënat që mund të ketë. Kompania Zico sh.a, është një kompani, e cila nuk ka lindur dje, ka 22 vjet që është në këtë tregun e importit të frutave ekzotike.

Blendi Feziu: E sata herë është që ka probleme?

Ilir Qafa: Gati para një viti është konstatuar fakti që ngarkesa e porositur nga kjo kompani, ka dalë nga porti, është skanuar dhe është bastisur përgjatë rrugës në Romanat. Kjo ka qenë arsyeja pse nga ajo datë, përgjatë gjithë 2022-t të gjithë kontejnerët e kompanisë, të porositur nëpërmjet brokerit, janë skanuar dhe janë kontrolluar fizikisht nëpërmjet punonjësve, qenve dhe asnjë kontejner, asnjë arkë banane nuk është depozituar në magazinën e kompanisë pa iu nënshtruar më parë kontrollit fizik. Kjo ka qenë kërkesë e përsëritur. Kërkesa e fundit është e datës 25 i 10, e cila i bën me dije që pavarësisht vështirësive të jashtëzakonshme në momentin e tërheqjes së ngarkesës, ka pasur ditë që ne nuk kemi pasur për të tërhequr asnjë lloj kontejneri. Dhe i kemi thënë që ne nuk tërheqim asnjë lloj kontejneri pa ushtruar kontroll fizik dhe qen nuhatës. Ka qenë politikë e pa negociueshme.

Blendi Feziu: Pronari i kompanisë, përderisa është në kërkim nga policia për t’u pyetur, për të dhënë shpjegime, përse nuk paraqitet?

Ilir Qafa: Në momentin më të parë që do të kemi një kontakt, sepse prej vitesh jeton dhe punon në SHBA… Absolutisht pronari i kompanisë ka qenë më parë, ka takuar kontakte, drejtues institucionesh, ka shfaqur në mënyrë të panegociueshme vullnetin e tij, që të gjithë kontejnerët dhe jo më së koti. Kjo ka qenë një strategji për të shkurajuar të gjithë ata që kanë kthyer në profesion narkotrafikun.

Blendi Feziu: Përse nuk vjen të japë shpjegimet që ka për të dhënë?

Ilir Qafa: Të kërkosh shpjegime nga pronari kur ka një staf të tërë, një administrator, persona përgjegjës…

Blendi Feziu: Atë e gjykon policia, nëse policia do ta pyesë…

Ilir Qafa: Patjetër që po. Pronari e ka bërë me dije shqetësimin e tij publikisht dhe zyrtarisht te drejtuesit e të gjitha institucioneve të përfshira.

Blendi Feziu: Vetë pronari nuk ndodhet në Shqipëri?

Ilir Qafa: Jo. Në dijeninë time nuk ndodhet në territorin e Shqipërisë.

Blendi Feziu: Pra ju e përjashtoni fare veten. Ju thoni që keni porositur banane, prisni banane dhe çdo gjë që mund të ndodhë rrugës nuk ka lidhje me ju?

Ilir Qafa: Zoti Fevziu është shumë e thjeshtë kjo. Si mundet të imagjinohet që një person i përfshirë të thotë hajde më kontrollo?! Hajde më kontrollo, unë nuk marrë asnjë arkë banane. Në mënyrë të përsëritur i themi në mënyrë të përsëritur, çfarë po ndodh që nuk po na lejoni t’i marrim pa i kontrolluar me qen. Ka probleme që të vijë qeni dhe t’i kontrollojë, ne vetë kompania i ngre shqetësimin, i themi ka mundësi që t’i kontrollojmë vetëm me qen? Nuk i marrim i themi pa i kontrolluar edhe fizikisht. Nuk mjaftohemi me kontrollin e skanerit. Nuk është se kemi dyshime për skanerin, për stafin e skanerit, por ne si kompani nuk mjaftohemi në mënyrë kategorike vetëm me kontrollin e skanerit. Pse? Po u dogjëm njëherë në Dhjetor të 2021. Meqenëse na ndodhi njëherë kishim merak që mund të na ndodhte përsëri./tvklan.al