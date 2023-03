Opinion – Pjesa e panjohur e takimit Kurti-Vucic!

Autori: Blendi Fevziu 23:47 20/03/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Mirela Milori, Sokol Nako, Berat Buzhala, Ben Andoni. Ne lidhje Skype: Dina Jasini

Marrëveshja pa firmë Kosovë-Serbi, Hoti reagon për “Opinion”: Ka vetëm 1 pjesë pozitive

eksa në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan po diskutohet për takimin dhe marrëveshjen e arritur pa firmë mes Kryeministrit të Kosovës, Kurti dhe Presidentit të Serbisë, Vuçiç, ka reaguar ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti.

Ai është shprehur se e vetmja pjesë pozitive e kësaj marrëveshje është se ka ndalur degradimin e mëtejshëm të procesit, teksa ka shtuar se përndryshe do ishte kthim mbrapa në vitin në 2013.

Blendi Fevziu: Kam një reagim nga ish-kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti për emsionin që thotë: Pas bllokimit të dialogut për shkak të takës 100% ka pasur dakordim ndërkombëtar se duhet dialoguar vetëm për njohje reciproke dhe nuk ka dakordësim pa u përmbyllur marrëveshje me njohje reciproke. Në qeverinë time e patëm filluan këtë dialog pra për njohje reciproke dhe u patëm dakordësuar për të pagjeturit dhe çështjet ekonomike. I patëm lënë në proces çështjen e Kadastrës dhe dëmet, pensionet e të tjera. E vetmja pjesë pozitive e marrëveshjes së arritur në Ohër është se ka ndalur degradimin e mëtejshëm të procesit, përndryshe është kthim mbrapa në vitin 2013.

Takimi Kurti-Vuçiç në Ohër/ Andoni: Mungesa e firmës element juridik për të shmangur detyrimet

Gazetari Ben Andoni është shprehur se marrëveshja pa firmë mes Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit dhe Presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç është një element juridik për të shmangur detyrimet nga ana e Vuçiçit.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Andoni thekson se në çdo moment Vuçiç mund të tërhiqet dhe të lërë të hapur mundësinë për një platformë tjetër për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë.

Ben Andoni: Asosacioni i ka pasur një sens tjetër me asosacionin kur është krijuar me atë tani. Asosacioni i parë kishte attribute deri në Presidencë. Domethënë, ata kishin drejtë edhe për zv.presidentin, kishin zv.komandantin e Përgjithshëm dhe kishin zv.drejtorin e Policisë të Përgjithshëm. Sensi i Albinit ka qenë që akoma në atë kohë, një pjesë e komunave të Kosovës, sensi ishte që serbët po kërkonin dhe në komuna të tjerë që të njiheshin si komuna me përkatësi serbe dhe të krijohej një zinxhir.

Përveç atyre që thotë Berati, komunat serbe marrin të drejtën dhe për planifikimin urban. Qeveria qëndrore që duhet ta bëjë, në çdo moment tashmë përplaset me ata. Akoma nuk kanë shkuar tek Parlamenti që pretendojnë ata. Problemi është që në këtë moment flitet për menaxhimin plus të serbëve të Kosovës që me Kartën Evropiane, ata e kanë normalisht dhe kjo është paqartësia që nuk po del nga Ohri që çfarë të drejtash duan ata.

Problemi i vetëm në këtë rast është që kjo e drejtë nuk sqarohet sepse administrata e Kosovës ka probleme vetë me serbët. E vetmja e qartë që ka dalë nga Ohri, është që kemi 2 afate: Një afat 30-ditor dhe një afat diçka më shumë për të përcaktuar hapat që do të bëhen.

Mungesa e firmës është element juridik për të shmangur detyrimet. Në çdo moment Vuçiç që ka marrë kërcënime për jetën, mund të tërhiqet dhe të lërë mundësinë për një platformë tjetër. Kosova në këtë moment, merr përveç integrimit në institucione kryesore, merr edhe hyrjen në paradhomën e NATO-s. Serbia do e lërë të qetë Kosovën dhe kjo është indirekt. Hyrja në NATO fillon me integrimin në Kartën e Adriatikut dhe për Kosovën janë gati të negociojnë Kroacia dhe Shqipëria.

Berat Buzhala: Kurti gënjeshtari më i madh në Ballkan. Me marrëveshjen, Kosova ka përgjegjësi aktive

Analisti nga Kosova Berat Buzhala thotë se ka një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë nga takimi i Ohrit, megjithëse nuk u firmos nga asnjë prej palëve.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Buzhala shprehet se Kosova ka marrë përgjegjësi aktive në këtë marrëveshje, dhe kjo është për të formuar Asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë.

Kjo do të thotë që serbët e Kosovës do të formojnë një Parlament që do të ketë kompetenca vetëm për komunat serbe.

Por Buzhala sheh një rrezik në këtë aspekt.

“Çka është rreziku më i madh i Asociacionit në botëkuptimin tim është grupi politik sepse më në nuk do të jetë i rëndësishëm zv/Kryeministri i Kosovës që është serb, nuk do të jetë i rëndësishëm deputeti serb në Kuvendin e Kosovës. Do të jetë i rëndësishëm referenca politike. Nëse ky Parlament i tejkalon kompetencat e tij, Gjykata Kushtetuese e Kosovës është instanca finale që thotë gabim, anulohet ky vendim. Domethënë është e parashikuar me draft-statutin që e kanë parashikuar gjermanët, Gjykata Kushtetuese është instanca finale”.

Kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin e konsideron politikanin më gënjeshtar në Ballkan, e kjo në aspekt të qëndrimeve që ka mbajtur për Asociacionin.

“Nuk është aq tragjike sa duket nëse Albin Kurti nuk e do kishte bërë aq tragjike dhe tani për t’i ikur emrit Asociacion po shpik lloj-lloj. Ky po gënjen. Albin Kurti është gënjeshtari më i madh në Ballkan aktualisht sa i përket politikës. E ka pranuar marrëveshjen. Albin Kurti ka fituar më 14 Shkurt 2021, ka bërë fushatë me muaj të tërë ka thënë kurrë nuk do bëj marrëveshje me Serbinë. Asnjëherë. Nuk e pranoj Asociacionin, pa kërkuar falje Vuçiç nuk ulem në tavolinë. Dy vite me dialog po merret”.

Në takimin e Ohrit, sipas Buzhalës, është Kosova ajo që ka marrë përgjegjësi aktive, kurse Serbia sipas tij është pasive pasi nuk do të ndryshojë asnjë ligj.

“Serbia ka marrë përgjegjësi pasive në marrëveshje. Është zotuar që nuk do lobojë kundër Kosovës. S’ka nevojë, e bën Rusia atë. Asnjë ligj nuk ka për të ndryshuar Serbia si pasojë e kësaj marrëveshje.

Ne kemi marrë përgjegjësi aktive. Ne do ta themelojmë Asociacionin që këta e kanë quajtur një organizatë për vetëmenaxhim”, tha Albin Kurti. /tvklan.al